Die günstigste Kochbox und die teuerste können vom selben Anbieter kommen. Zwischen der kleinsten Konfiguration, zwei Portionen und zwei Gerichten, und der größten mit vier Portionen und fünf Gerichten liegen bei ein und demselben Dienst über 40 Prozent Unterschied pro Portion, bei identischen Rezepten und identischer Lieferung. Günstig ist damit weniger eine Markenfrage als eine Frage der Einstellung: Personenzahl, Gerichte pro Woche, Versandkosten. Entscheidend ist deshalb der Portionspreis, den du nach Ablauf des Neukundenrabatts wirklich zahlst.

Die günstigsten Kochboxen im Vergleich

HelloFresh: 5,10 Euro pro Portion und drei Haushaltsgrößen

Beim Preis reicht das Raster von HelloFresh am weitesten nach unten. In der größten Konfiguration, vier Portionen und fünf Gerichte, kostet die Portion 5,10 Euro bei einem Boxpreis von 102,00 Euro. Dazu kommen 5,99 Euro Versand pro Lieferung, einheitlich, ohne Staffel nach Bestellwert.

Eine Achse bietet im Abo-Feld sonst niemand: die mit drei Portionen. Unter den großen Anbietern führt einen Drei-Personen-Tarif keiner sonst, und wer zu dritt isst, bestellt anderswo die teurere Zweier-Box doppelt oder die Vierer-Box mit Rest. Dazu kommt der Neukundenrabatt, bis zu 120 Euro über die ersten Boxen, gestaffelt nach Boxgröße, plus ein Gratis-Dessert pro Woche für zwei Monate. Einen Code brauchst du nicht, die Landingpage rechnet ihn selbst ab.

Eine Mindestlaufzeit gibt es nicht. Gekündigt oder pausiert wird wöchentlich, spätestens rund vier Tage vor der nächsten Lieferung, über hellofresh.de/cancel-account.

5,10 Euro pro Portion in der großen Box Vier Portionen und fünf Gerichte pro Woche sind die günstigste Einstellung im Abo-Feld. Neukunden bekommen bis zu 120 Euro Rabatt, gestaffelt über die ersten Boxen, ohne Code. HelloFresh-Preise ansehen →

Marley Spoon: günstiger in der Vierer-Box, teurer beim Versand

In derselben Konfiguration schlägt Marley Spoon HelloFresh: vier Portionen, vier Gerichte, ab etwa 4,49 Euro pro Portion gegen 5,44 Euro. Das ist knapp ein Euro pro Teller, bei sechzehn Portionen in der Woche also spürbar.

Der Versand kostet 6,99 statt 5,99 Euro, ein Euro mehr pro Lieferung. Auf sechzehn Portionen gerechnet bleibt der Vorsprung trotzdem: 4,93 Euro effektiv pro Portion gegen 5,81 Euro bei HelloFresh. Die eigentliche Einschränkung ist das Raster, das deutlich weniger Kombinationen zulässt.

Haushaltsgrößen: zwei oder vier Portionen, dazwischen nichts.

zwei oder vier Portionen, dazwischen nichts. Gerichte pro Woche: zwei bis sechs in der Zweier-Box, zwei bis vier in der Vierer-Box.

zwei bis sechs in der Zweier-Box, zwei bis vier in der Vierer-Box. Kleinste Kombination: zwei Personen mit zwei Gerichten, rund 9,29 Euro pro Portion und damit mehr als das Doppelte des Bestpreises.

zwei Personen mit zwei Gerichten, rund 9,29 Euro pro Portion und damit mehr als das Doppelte des Bestpreises. Neukundenstaffel: die ersten fünf Boxen um 35, 35, 10, 10 und 15 Prozent reduziert, die erste ohne Versandkosten.

Praktisch ist der wählbare Liefertag: drei Termine pro Woche stehen zur Auswahl, pausieren und überspringen geht jederzeit. Wer nur in Wochen bestellt, in denen wirklich gekocht wird, senkt damit die Monatskosten stärker als über jeden Rabattcode.

Aldi: 2,25 Euro pro Portion, dafür ohne Lieferung

Die Mahlzeitenbox von Aldi Süd kostet 4,49 Euro für zwei Portionen, also etwa 2,25 Euro pro Portion. Damit liegt ein Karton aus dem Filialregal unter dem Portionspreis jeder Lieferbox, und der Abstand ist beachtlich: 2,25 Euro gegen 4,93 Euro in der günstigsten Lieferbox, Versand eingerechnet.

Der Preis erklärt sich über das, was fehlt. Geliefert wird nicht, du fährst hin. Ein Wochenmenü gibt es nicht, sondern das, was gerade im Regal steht, meist ein bis zwei Varianten. Keine Auswahl nach Ernährungsvorlieben, keine zugesagte Verfügbarkeit, kein Ersatz, wenn die Box am Freitagabend weg ist. Für Haushalte, die sowieso einkaufen gehen, bleibt es der günstigste Weg zu einem fertig zusammengestellten Gericht.

Rewe: Kochbox einzeln kaufen statt abonnieren

Rewe verkauft Kochboxen einzeln: abholbar im Markt oder zusammen mit der normalen Bestellung geliefert, ohne Abo, ohne Kündigungsfrist und ohne wöchentliche Mindestmenge. Für Haushalte, die eine Kochbox zweimal im Monat wollen und nicht jede Woche, ist das die passende Bauform.

Einen Portionspreis weist Rewe für dieses Sortiment nicht öffentlich aus, und die Zahlen, die dazu in Preisvergleichen kursieren, hängen an keiner belastbaren Quelle. Deshalb steht hier keine. Vergleichen lässt sich der Kartonpreis im Markt gegen die Spanne der Abo-Boxen weiter unten, plus der Umstand, dass beim Mitnehmen keine Versandpauschale auf die Box entfällt.

Einzeln bestellbar, ohne Bindung Meal-Kits von Rewe kommen ohne Abo und ohne Mindestbestellmenge, im Markt zum Mitnehmen oder mit der Lieferung. Passt für alle, die nur gelegentlich eine Kochbox wollen. Rewe-Kochboxen ansehen →

Was die Portion je nach Haushaltsgröße kostet

Kochboxen rechnen degressiv: je mehr Portionen in einer Lieferung stecken, desto weniger kostet die einzelne. Bei HelloFresh lässt sich das über die komplette Matrix nachvollziehen, weil dort beide Achsen frei kombinierbar sind. Die Preise gelten pro Portion für die Zutaten, der Versand von 5,99 Euro kommt einmal pro Lieferung dazu.

Konfiguration Zutaten pro Portion Woche mit Versand Effektiv pro Portion 2 Portionen, 2 Gerichte 8,75 € 40,99 € 10,25 € 2 Portionen, 3 Gerichte 7,08 € 48,49 € 8,08 € 3 Portionen, 3 Gerichte 6,22 € 61,97 € 6,89 € 4 Portionen, 4 Gerichte 5,44 € 92,99 € 5,81 € 4 Portionen, 5 Gerichte 5,10 € 107,99 € 5,40 €

Die Spanne innerhalb eines einzigen Anbieters beträgt 41,7 Prozent, und mit Versand gerechnet wird sie noch größer: 10,25 Euro pro Portion in der kleinsten Box gegen 5,40 Euro in der größten. Der Zwei-Personen-Haushalt mit zwei Gerichten pro Woche zahlt pro Teller also 4,85 Euro mehr als die Familie, die fünf Gerichte für vier bestellt, und das für Rezepte aus demselben Wochenmenü.

Die beiden Achsen wirken unterschiedlich stark. Eine Person mehr in derselben Drei-Gerichte-Box senkt den Portionspreis um 12,1 Prozent, von 7,08 auf 6,22 Euro; ein Gericht mehr in der Vierer-Box um 6,3 Prozent, von 5,44 auf 5,10 Euro. Der stärkste einzelne Sprung liegt aber woanders: das dritte Gericht in der Zweier-Box drückt die Portion von 8,75 auf 7,08 Euro, also um 19,1 Prozent. Für Zwei-Personen-Haushalte heißt das: die Personenzahl lässt sich nicht drehen, das Gericht pro Woche schon, und dieser eine Schritt ist der wirksamste im ganzen Raster. Von drei auf vier Gerichte bringt er deutlich weniger. Welche Zweier-Box dabei am besten passt, schlüsseln wir separat auf, mehr zu den Tarifachsen und zum Ablauf steht in unserem HelloFresh-Test.

Der Preis nach dem Neukundenrabatt

Der beworbene Preis gilt für eine einzige Lieferung. Rechnen musst du mit der ersten Box, die keinen Abschlag mehr trägt. Bei HelloFresh verteilt sich der Rabatt von bis zu 120 Euro über die ersten Lieferungen und wird von Box zu Box kleiner, der Abschlag auf die erste ist also der größte. Dazu kommt zwei Monate lang ein Gratis-Dessert pro Woche. Kostenlos verschickt wird ausschließlich die erste Box, für jede weitere Box fallen 5,99 Euro an. Den Höchstbetrag erreichst du nur bei vier Personen und fünf Gerichten. Laut den Aktionsbedingungen von HelloFresh ist die Aktion drei Monate gültig und pro Haushalt einmal einlösbar.

Sobald der Rabatt ausläuft, zahlst du den vollen Preis. Konkret sind das 48,49 Euro pro Woche für zwei Personen mit drei Gerichten, 92,99 Euro für vier Personen mit vier Gerichten und 107,99 Euro für vier Personen mit fünf Gerichten, jeweils inklusive Versand. Auf vier Lieferungen im Monat gerechnet landet der kleine Haushalt bei rund 194 Euro, die große Familienbox bei rund 432 Euro.

Bei Marley Spoon läuft die Staffel nach fünf Boxen aus, danach gilt der Listenpreis plus 6,99 Euro Versand; die Tarifdetails stehen in unserem Marley-Spoon-Test. Welche Codes und Aktionen gerade laufen, sammeln wir in der Übersicht zum HelloFresh-Gutschein. Für die Frage, welche Box dauerhaft günstig ist, spielen sie keine Rolle.

Versandkosten und Mindestbestellmenge

Der Versand ist der Posten, der Preisvergleiche am häufigsten kippt, weil er pro Lieferung anfällt und nicht pro Portion. Bei einer kleinen Box mit vier Portionen verteilen sich 5,99 Euro auf vier Teller, das sind 1,50 Euro Aufschlag pro Portion. Bei zwanzig Portionen sind es 30 Cent.

HelloFresh: 5,99 Euro pro Lieferung, deutschlandweit einheitlich, gratis nur bei der ersten Box im Neukundenangebot.

5,99 Euro pro Lieferung, deutschlandweit einheitlich, gratis nur bei der ersten Box im Neukundenangebot. Marley Spoon: 6,99 Euro pro Lieferung, erste Box versandkostenfrei.

6,99 Euro pro Lieferung, erste Box versandkostenfrei. Aldi und Rewe im Markt: 0 Euro, weil du die Box selbst mitnimmst.

Dazu kommt eine Grenze, die sich nicht verhandeln lässt: Einzelportionen gibt es nicht. Die Verbraucherzentrale NRW hält für die von ihr geprüften Anbieter fest, dass jedes Gericht mindestens zwei Portionen umfasst. Ein Single-Haushalt bestellt also zwangsläufig für zwei und isst die zweite Portion am nächsten Tag oder wirft sie weg. Genau deshalb zahlen kleine Haushalte pro Portion am meisten: unter zwei Portionen existiert das Produkt gar nicht.

Kochbox günstig bestellen: die Rechnung in vier Schritten

Vergleichbar wird das Ganze über eine einzige Kennzahl: Boxpreis plus Versand, geteilt durch Portionen mal Gerichte. Startrabatte gehören nicht in diese Rechnung, sie verzerren sie.

Rechne mit der größten Box, die dein Haushalt tatsächlich aufisst. Reste, die im Müll landen, machen jeden Portionspreis wieder teuer. Nimm den Preis ohne Rabatt. Vergleiche also die erste Lieferung nach Ablauf der Staffel, nicht die erste überhaupt. Zähle den Versand dazu, bevor du teilst. Bei kleinen Boxen sind das rund 1,50 Euro pro Portion. Überspringe Wochen statt zu kündigen. Beide Anbieter erlauben Pausen ohne Frist, und eine übersprungene Lieferung spart mehr als jeder Code.

Ein Punkt, der viel Sucharbeit erspart: Bestandskunden bekommen bei HelloFresh keine Rabattcodes, das Unternehmen sagt das selbst. Der einzige Hebel im laufenden Abo ist die Empfehlungsfunktion, die 20 Euro Guthaben für beide Seiten bringt. Portale, die dauerhaft gültige Bestandskundencodes versprechen, belegen das nirgends.

Häufige Fragen zu günstigen Kochboxen

Welche Kochbox ist die günstigste?

Pro Portion ist es die Mahlzeitenbox aus dem Aldi-Süd-Regal mit 4,49 Euro für zwei Portionen, also rund 2,25 Euro pro Portion. Unter den gelieferten Abo-Boxen ist Marley Spoon in der Vierer-Box mit vier Gerichten am günstigsten, ab etwa 4,49 Euro pro Portion, gefolgt von HelloFresh mit 5,10 Euro bei vier Personen und fünf Gerichten.

Welche Kochbox ist günstiger als HelloFresh?

In derselben Konfiguration mit vier Portionen und vier Gerichten liegt Marley Spoon mit ab 4,49 Euro pro Portion unter den 5,44 Euro von HelloFresh. Der Versand kostet dort 6,99 statt 5,99 Euro, effektiv bleibt Marley Spoon damit trotzdem vorn: 4,93 gegen 5,81 Euro pro Portion. Einen Drei-Personen-Tarif gibt es dort allerdings nicht. Deutlich billiger sind nur die Kits aus dem Supermarkt, die du selbst abholst.

Wie viel kostet HelloFresh im Monat?

Ohne Neukundenrabatt und bei vier Lieferungen im Monat sind es für zwei Personen mit drei Gerichten pro Woche rund 194 Euro, für vier Personen mit fünf Gerichten rund 432 Euro, Versand inklusive. Da das Abo keine Mindestlaufzeit hat, sinkt der Betrag entsprechend, wenn du einzelne Wochen überspringst.

Gibt es Kochboxen ohne Abo?

Ja. Rewe verkauft Kochboxen einzeln, im Markt oder mit der Lieferung, und Aldi Süd führt die Mahlzeitenbox als normales Regalprodukt. Beide brauchen keine Anmeldung und keine Kündigung. Bei HelloFresh und Marley Spoon ist ein Abo nötig, es läuft aber ohne Mindestlaufzeit und lässt sich wöchentlich pausieren oder beenden.

Welcher Kochbox-Anbieter ist der beste?

Diese Seite sortiert allein nach Preis pro Portion. Wenn Rezeptauswahl, Bio-Anteil, Lieferzuverlässigkeit oder Ernährungsfilter mitentscheiden, verschiebt sich die Reihenfolge. Die Bewertung über alle Kriterien steht im Kochbox-Vergleich, wo die Anbieter nicht nach Portionspreis, sondern nach Gesamtleistung geordnet sind.