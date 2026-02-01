Laura Schneider – Kochbox-Expertin & Ernährungs-Ratgeberin | RTL.de

Über Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und SEO-Expertin mit über 10 Jahren Erfahrung in der digitalen Content-Erstellung. Seit 2021 arbeitet sie als SEO-Spezialistin bei Compado und hat sich auf die Erstellung fundierter, nutzerorientierter Inhalte rund um Kochboxen und Lebensmittel-Lieferdienste spezialisiert.

Als jemand, der selbst einen vollen Terminkalender kennt und trotzdem Wert auf frisch gekochte, ausgewogene Mahlzeiten legt, hat Laura Kochboxen früh als praktische Lösung für sich entdeckt. Was als persönlicher Test begann – HelloFresh eine Woche, Marley Spoon die nächste – wurde schnell zur professionellen Leidenschaft: dem ehrlichen, detaillierten Vergleich von Angeboten, die versprechen, das Kochen einfacher zu machen.

Mit einem Master-Abschluss in Marketing und Advertising von der University of Leeds versteht sie, wie Anbieter ihre Produkte vermarkten – und wo Versprechen und Realität auseinandergehen. Bei RTL.de testet und vergleicht sie Kochboxen aus Verbraucherperspektive: Schmeckt es wirklich? Lohnt sich der Preis? Wie nachhaltig sind die Verpackungen?

Expertise & Schwerpunkte

Kochbox-Tests & Vergleiche Fundierte Vergleiche führender Kochbox-Anbieter mit Fokus auf Geschmack, Zutatenqualität, Zubereitungszeit, Preis-Leistung und Nachhaltigkeit. Laura analysiert Anbieter wie HelloFresh, Marley Spoon, Dinnerly, Wyldr und MyCookingBox.

Gesunde & nachhaltige Ernährung Ratgeber zu ausgewogenen Mahlzeiten, saisonalen Zutaten und nachhaltigen Kochboxen – für alle, die bewusster essen, ohne stundenlang in der Küche zu stehen.

Familien & Alltags-Kochen Tipps speziell für Familien, Berufstätige und Einsteiger: Welche Kochbox ist kinderfreundlich? Welche Rezepte gelingen auch ohne Kocherfahrung? Wo spart man am meisten Zeit?

Kosten-Nutzen-Analyse Transparente Kostenvergleiche inklusive Rabattaktionen, Liefergebühren und Abo-Fallen – damit Sie wissen, was eine Kochbox wirklich kostet.

Qualifikationen & Werdegang

Ausbildung

Master of Arts (MA) – Marketing and Advertising University of Leeds, Großbritannien (2013–2014) Abschluss: Merit Schwerpunkte: Konsumentenpsychologie, Kaufentscheidungsprozesse, Markenversprechen vs. Realität

Bachelor of Arts (BA) – Business and English Leeds Beckett University, Großbritannien (2012–2013) Abschluss: First Class Honours Dissertation: „The Power of Sensory Branding: Creating a Love Affair Between Consumers and Brands”

Berufserfahrung

SEO-Spezialistin bei Compado (seit Juni 2021) Content-Erstellung für Kochbox- und Lebensmittel-Vergleichsportale, Anbieter-Tests, Keyword-Recherche, Content-Strategie

Marketing Manager bei Tierra Encantada (seit Dezember 2018) Bogotá, Kolumbien – Budget-Management, datenbasierte Kampagnenplanung

Marketing Manager bei journi (Oktober 2016 – August 2017) Österreich – Creative Content Creation, Kampagnenentwicklung

Mein Ansatz

Kochboxen versprechen viel: frische Zutaten, einfache Rezepte, mehr Zeit für das Wesentliche. Aber halten sie dieses Versprechen auch in der Realität? Ich habe Boxen von über einem Dutzend Anbietern getestet – und dabei genau hingeschaut: Wie frisch sind die Zutaten wirklich bei der Lieferung? Wie verständlich sind die Rezeptkarten? Und lohnt sich das Abo nach den ersten Rabattwochen noch?

Meine Artikel verbinden:

Praxistests mit echten Kochboxen aus dem laufenden Angebot

mit echten Kochboxen aus dem laufenden Angebot Transparente Kostenanalysen inklusive Abo-Bedingungen und Kündigungsfristen

inklusive Abo-Bedingungen und Kündigungsfristen Ehrliche Bewertungen von Geschmack, Qualität und Alltagstauglichkeit

„Eine gute Kochbox spart nicht nur Zeit – sie macht das Kochen wieder zum Erlebnis. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, die Box zu finden, die wirklich zu Ihrem Alltag passt.” — Laura Schneider

Themengebiete

Kochbox-Vergleich: HelloFresh, Marley Spoon, Dinnerly & Co.

Günstigste Kochboxen: Wo spart man am meisten?

Gesunde Kochboxen: Welche Anbieter punkten mit Nährwerten?

Vegane & vegetarische Kochboxen im Test

Kochboxen für Familien: Kinderfreundliche Rezepte & große Portionen

Kochboxen für Singles & Paare: Lohnt sich das?

Nachhaltigkeit: Welche Anbieter punkten bei Verpackung & Lieferkette?

Kochbox kündigen: Fristen, Fallstricke & Tipps

Supermarkt-Kochboxen als Alternative: REWE & Co. im Check

Kontakt & Vernetzung

Sie haben Fragen, Feedback oder Themenvorschläge?

LinkedIn:

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Hinweis zur Unabhängigkeit

Als Content-Spezialistin bei RTL.de arbeite ich unabhängig und objektiv. Bei einigen Kochbox-Anbietern handelt es sich um Partnerlinks – wenn Sie über diese Links ein Abo abschließen, erhält RTL.de eine Provision. Dies beeinflusst meine Bewertungen nicht. Transparenz und Verbraucherschutz stehen für mich an erster Stelle.