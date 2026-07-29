Wer einen HelloFresh Gutschein sucht, hat meistens eine Zeichenfolge zum Eintippen im Kopf. Für das offene Neukunden-Angebot gibt es die nicht: HelloFresh hinterlegt den Rabatt auf der Angebotsseite, und der Abzug taucht von allein in der Bestellübersicht auf. Die Sammelseiten, die trotzdem Codes listen, geben Werbe-Headlines weiter. Wichtiger ist deshalb eine andere Frage, und die entscheidest du im Konfigurator: Wie viel von der beworbenen Summe kommt bei deiner Boxgröße überhaupt an?

Wie sich der Rabatt über die neun Boxen verteilt

HelloFresh zieht auf jeder der neun Boxen einen anderen Prozentsatz ab, und die erste Lieferung trägt den größten Teil davon. Wie steil die Rabattstaffel danach abfällt, bestimmt die Boxgröße. Die Prozentwerte veröffentlicht HelloFresh selbst unter about/ps-discount, hier für drei typische Konfigurationen (Stand 28. Juli 2026):

Box 2 Personen, 2 Gerichte 2 Personen, 3 Gerichte 4 Personen, 5 Gerichte 1 52 % 59 % 44 % 2 36 % 32 % 22 % 3 24 % 21 % 15 % 4 24 % 21 % 15 % 5 12 % 11 % 10 % 6 12 % 11 % 10 % 7 12 % 11 % 5 % 8 12 % 11 % 5 % 9 12 % 11 % 5 % Rabatt insgesamt 68,60 € rund 87 € beworbene Obergrenze 120 €

Die letzte Zeile mischt zwei Quellen. Die 68,60 Euro sind unsere eigene Rechnung: die neun Prozentwerte angewendet auf den Listenpreis von 35,00 Euro, den der Konfigurator für zwei Personen mit zwei Gerichten ausweist. Die rund 87 Euro für zwei Personen mit drei Gerichten stammen von der Verbraucherzentrale, die 120 Euro sind die Obergrenze aus der Werbung.

Zwei Personen mit zwei Gerichten pro Woche schöpfen damit 68,60 Euro aus. Für zwei Personen mit drei Gerichten beziffert die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg (Stand 17. Juni 2026) den erreichbaren Rabatt auf rund 87 Euro, also gut zwei Drittel der beworbenen Summe. Die volle Höhe erreicht allein die größte Box mit fünf Gerichten für vier Personen.

Was das pro Portion bedeutet

Umgerechnet auf die Portion:

Box 1 bei vier Personen und fünf Gerichten: 44 Prozent Abzug ergeben 57,12 statt 102,00 Euro, ohne Versandkosten. Auf 20 Portionen sind das rund 2,86 Euro pro Portion.

Box 1 bei zwei Personen und drei Gerichten: 59 Prozent Abzug ergeben 17,43 statt 42,50 Euro. Das sind rund 2,90 Euro pro Portion.

Ab Box 5 bei zwei Personen und drei Gerichten: von 11 Prozent bleiben 37,83 Euro plus 5,99 Euro Versand, also rund 7,30 Euro pro Portion.

Der Einstieg ist also spürbar günstig, das Mittelfeld der Staffel schon nicht mehr. Ab der zehnten Lieferung zahlst du den vollen Preis, bei zwei Personen und drei Gerichten 48,49 Euro pro Woche inklusive Versand. Wie sich diese Dauerkosten je Haushaltsgröße entwickeln, rechnen wir bei den HelloFresh Kosten durch.

HelloFresh Rabattstaffel Box 1 trägt den höchsten Prozentsatz und kommt versandfrei, danach fällt die Staffel über neun Lieferungen ab. Die Höhe steht fest, sobald du Personen und Gerichte gewählt hast. Boxgröße wählen und Rabatt sehen →

Die Bedingungen, die den Rabatt begrenzen

Neun Punkte im Kleingedruckten begrenzen das Angebot, und zwei davon schließen ganze Haushalte aus:

Neukunde ist laut Aktionsbedingungen, wer sich zum ersten Mal bei HelloFresh registriert oder wessen Kündigung des früheren Abos länger als ein Jahr zurückliegt.

Gesperrt ist der Haushalt, nicht die E-Mail-Adresse. Die AGB von HelloFresh schließen in § 9 (2) ausdrücklich Neukunden aus, die mit einem bestehenden oder ehemaligen Kunden in einem gemeinsamen Haushalt leben. Eine zweite Adresse im selben Haushalt umgeht das nicht.

Gratis-Versand gilt nur für die erste Box. Alle weiteren Lieferungen kosten 5,99 Euro, und dieser Betrag wird nicht rabattiert.

Rabattiert wird die Kochbox. Zusatzartikel aus dem HelloFresh Markt sind ein separater Kauf und fallen nicht unter den Prozentsatz.

Einen gesonderten Mindestbestellwert nennt HelloFresh nicht. Die Untergrenze ist damit die kleinste bestellbare Box, zwei Portionen mit zwei Gerichten für 35,00 Euro plus Versand.

Gültigkeit und Einmaligkeit sind streng geregelt: drei Monate Zeitfenster, einmal pro Neukunde und Haushalt, keine Kombination mit anderen Aktionen.

Beim Höchstbetrag weichen die Aktionsbedingungen ab: Dort stehen 130 Euro, auf der Angebotsseite 120 Euro. Maßgeblich ist die Angebotsseite, über die du auch bestellst, deshalb rechnen wir hier durchgehend mit 120 Euro.

Das Abo bleibt wöchentlich steuerbar: Wochen pausieren, Boxgröße ändern oder kündigen, jeweils rund vier Tage vor der Lieferung. Welche Frist wann greift, steht beim Kochbox-Abo.

Eine Ausnahme mit fester Laufzeit sind Probierboxen und bestimmte Gutscheine: Sie laufen befristet und enden automatisch, ohne dass du kündigen musst.

Wer welches Angebot bekommt: Studenten, Senioren, Key-Worker

Neben dem offenen Neukunden-Angebot laufen Segment-Aktionen über eine Verifizierung. Anspruch haben Studierende, Senioren und Key-Worker, wobei HelloFresh darunter Beschäftigte im Gesundheitswesen, Lehrkräfte sowie Angehörige von Bundeswehr, Polizei und Feuerwehr versteht.

Die Headline dieser Aktionen verspricht bis zu 120 Euro auf sechs Boxen plus ein Gratis-Produkt in jeder Box. Die dazugehörigen Angebots-AGB nennen bis zu 110 Euro auf fünf Kochboxen und ein Zeitfenster von 63 Tagen. Beide Zahlen stammen von HelloFresh, und im Zweifel bindet die AGB-Fassung. Rechne also mit fünf rabattierten Boxen und prüfe die Rabattzeile in der Bestellübersicht, bevor du bestellst.

Auch diese Segment-Angebote definieren in ihren eigenen Bedingungen Neukunden, taugen also nicht als Umweg für ein laufendes Abo; welche Hebel Bestandskunden bleiben, steht unter HelloFresh Rabattcode für Bestandskunden.

HelloFresh Gutschein einlösen: die Schritte

Angebotsseite öffnen. Der Neukundenrabatt ist dort hinterlegt und wird automatisch mitgeführt. Box konfigurieren. Personen (2, 3 oder 4) und Gerichte pro Woche (2 bis 5) wählen. Hier entscheidet sich die Rabatthöhe, im Checkout ändert sich daran nichts mehr. Rabattzeile prüfen. In der Bestellübersicht muss der Abzug sichtbar sein. Fehlt er, brich ab und starte neu über die Angebotsseite. Liefertag festlegen und bestellen. Abgebucht wird bis zu sieben Tage vor der Lieferung, und die Beträge ändern sich von Woche zu Woche, weil der Rabattprozentsatz sinkt. Nichts weiter tun. Boxen 2 bis 9 laufen mit ihrem jeweiligen Prozentsatz automatisch, solange du die Wochen nicht pausierst.

Wo du einen HelloFresh Code eingeben würdest

Die Felder existieren: „Gutschein anwenden” taucht im Bestellprozess auf, „Rabattcode” im Checkout. Ob man das Ding Rabattcode, Promo-Code oder Aktionscode nennt, ändert nichts daran, dass HelloFresh für das offene Neukunden-Angebot keine Zeichenfolge veröffentlicht. Wer eine aus einer Sammelseite einträgt, sieht im besten Fall denselben Rabatt, der ohnehin hinterlegt war. Das erklärt auch die Beträge auf diesen Seiten: Sie geben eine Headline weiter, die zu einer anderen Aktion oder Boxgröße gehört. Sinnvoll ist das Feld nur mit einem persönlichen Code aus dem Freunde-werben-Programm.

HelloFresh: Rabatthöhe steht nach der Konfiguration fest

HelloFresh Box konfigurieren Personen und Gerichte wählen, dann zeigt die Bestellübersicht den echten Abzug für genau diese Box. Erste Lieferung versandfrei, wöchentlich pausierbar oder kündbar. Box konfigurieren

Geschenkgutschein oder Rabattgutschein: zwei verschiedene Produkte

Das Wort Gutschein steht bei HelloFresh für zwei Dinge. Der Rabattgutschein ist der Neukundenrabatt aus diesem Artikel: ein prozentualer Abzug, der über die Angebotsseite automatisch auf mehrere Kochboxen läuft und keinen Code braucht. Der Geschenkgutschein dagegen ist ein Guthaben, das du bezahlst und jemand anderem schenkst.

Diesen Geschenkgutschein gibt es unter hellofresh.de/gift. Den Betrag wählst du frei. HelloFresh schickt den Gutschein per E-Mail an die beschenkte Person und stellt dir zusätzlich eine Karte zum Ausdrucken bereit, was ihn auch am Tag vor dem Geburtstag noch brauchbar macht. Nach Angaben von HelloFresh ist er nicht an den wöchentlichen Service gekoppelt, die beschenkte Person muss also kein laufendes Abo haben.

Im Kartenregal bei REWE oder dm liegt HelloFresh nicht. Verkauft wird der Geschenkgutschein online, über hellofresh.de selbst und einzelne Geschenkkarten-Portale. Kombinieren lassen sich die beiden Gutscheinarten nicht: Laut AGB wird pro Lieferung nur ein Gutschein angerechnet.

Was der Rabatt für deine Boxgröße wirklich wert ist

Als Einstieg ist das Angebot in jeder Konfiguration gut: Die erste Box landet zwischen 2,52 Euro pro Portion (vier Personen, zwei Gerichte) und 4,20 Euro (zwei Personen, zwei Gerichte). Für einen Test ohne Mindestlaufzeit ist das ein fairer Preis.

Rechnen solltest du aber mit der Summe, die zu deiner Konfiguration gehört. Für zwei Personen mit drei Gerichten bleibt es bei den rund 87 Euro von oben, und an die beworbenen 120 Euro kommt nur, wer neun Wochen lang zwanzig Portionen bestellt und sie auch isst.

Der Rabatt kostet dich dafür Aufmerksamkeit. Die Staffel läuft nach Kalender: Die Aktionsbedingungen nennen drei Monate ab Einlösung der ersten Box, eine Verlängerung für pausierte Wochen ist darin nicht vorgesehen. Ab Woche fünf sind ohnehin nur noch etwa zehn Prozent im Spiel, während der volle Versand wieder anfällt. Wer das Angebot nur mitnehmen und dann aussteigen will, notiert sich die Kündigungsfrist direkt nach der ersten Bestellung.

Headline und eigene Rechnung treffen sich also in genau einem Fall, bei fünf Gerichten für vier Personen. In jeder anderen Konfiguration fällt der Rabatt kleiner aus, und die Boxgröße am Verbrauch auszurichten bringt mehr, als sie am Rabatt auszurichten: Was im Müll landet, kostet mehr, als eine Nummer größer an Prozenten hergibt. Wer nur einzelne Gerichte probieren will, ist mit einer befristeten Probierbox besser aufgestellt.

Wie HelloFresh ansonsten funktioniert, von der Menüauswahl bis zur Lieferung, steht im HelloFresh Überblick. Wie die Einstiegsangebote der anderen Anbieter dagegen aussehen, zeigt der Kochbox-Vergleich.

Häufige Fragen zum HelloFresh Gutschein

Gibt es bei HelloFresh eine Gratis-Box?

Komplett kostenlos ist keine Box. Am nächsten kommt dem die erste Lieferung: höchster Prozentsatz plus Gratis-Versand, bei vier Personen und fünf Gerichten also rund 57 statt 102 Euro. Wer über das Freunde-werben-Programm eingeladen wird, erhält 20 Euro auf die erste Box.

Gilt das Angebot, wenn jemand in meinem Haushalt schon HelloFresh hatte?

Nein, und eine neue E-Mail-Adresse ändert daran nichts: Die AGB schließen in § 9 (2) Neukunden aus, die mit einem bestehenden oder ehemaligen Kunden in einem gemeinsamen Haushalt leben. Eine Ausnahme greift, wenn die Kündigung des alten Vertrags länger als ein Jahr zurückliegt.

Kann ich einen HelloFresh Gutschein kaufen und verschenken?

Ja, über hellofresh.de/gift, mit frei wählbarem Betrag und Zustellung per E-Mail. Das ist ein eigenes Produkt und hat mit dem Neukundenrabatt nichts zu tun; was beide unterscheidet, steht oben im Abschnitt zum Geschenkgutschein.

Wie lange gilt der Neukundenrabatt?

Drei Monate ab Einlösung der ersten Box, verteilt auf maximal neun Kochboxen. Bei der Studenten-Aktion sind es 63 Tage. Nicht eingelöste Gutscheine verfallen laut AGB nach zwei Jahren oder mit der Kündigung.

Kann ich den Rabatt mit anderen Gutscheinen kombinieren?

Nein. Laut AGB wird pro Lieferung nur ein Gutschein angerechnet, und nachträglich geht ebenfalls nichts: Wer die erste Box ohne Rabatt bestellt, bekommt ihn nicht mehr gutgeschrieben. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.

Ist HelloFresh mit Gutschein günstiger als selber einkaufen?

Als Einstieg ja, dauerhaft eher nicht. In der rabattierten ersten Box kostet die Portion 2,52 bis 4,20 Euro, Lieferung inklusive. Ab Box zehn gilt wieder der Listenpreis, und ein unabhängiger, nachvollziehbarer Warenkorbvergleich dazu ist bis heute nicht veröffentlicht. Rechnen kannst du deshalb nur mit den Preisen selbst, die für jede Boxgröße feststehen.