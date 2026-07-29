Zwei Auswahlfelder im HelloFresh-Konfigurator entscheiden, was du am Ende zahlst: Portionen pro Rezept und Rezepte pro Woche. Zusammen ergeben sie zwölf bestellbare Boxgrößen, und zwischen der günstigsten und der teuersten liegen 3,65 € pro Portion, gut 40 Prozent Unterschied bei identischem Service. Dazu kommt eine Liefergebühr, die für jede Box gleich hoch ist und kleine Bestellungen deshalb überproportional belastet. Die HelloFresh Kosten für deinen Haushalt stehen damit fest, bevor du ein einziges Rezept ausgewählt hast.

HelloFresh Preise 2026: 5,10 € bis 8,75 € pro Portion

Die Rechnung besteht aus zwei Posten: dem Preis der Kochbox, die HelloFresh selbst auch Essensbox nennt, und einer Liefergebühr von 5,99 € pro Lieferung. Der Boxpreis ergibt sich aus Portionen pro Rezept mal Rezepte pro Woche. Wählbar sind 2, 3 oder 4 Portionen und 2 bis 5 Rezepte, also zwölf Kombinationen. Eine Box für fünf Personen gibt es nicht. Wie sich dieses Modell neben anderen Anbietern einordnet, steht in unserer Übersicht zu Kochboxen.

Portionen × Rezepte Pro Portion Boxpreis Mit Versand 2 × 2 8,75 € 35,00 € 40,99 € 2 × 3 7,08 € 42,50 € 48,49 € 2 × 4 7,00 € 56,00 € 61,99 € 2 × 5 6,60 € 66,00 € 71,99 € 3 × 2 7,67 € 46,00 € 51,99 € 3 × 3 6,22 € 56,00 € 61,99 € 3 × 4 6,00 € 72,00 € 77,99 € 3 × 5 5,80 € 87,00 € 92,99 € 4 × 2 7,00 € 56,00 € 61,99 € 4 × 3 5,54 € 66,50 € 72,49 € 4 × 4 5,44 € 87,00 € 92,99 € 4 × 5 5,10 € 102,00 € 107,99 €

Warum die Boxgröße mehr bringt als ein Gericht mehr

Der Portionspreis fällt auf beiden Achsen, aber ungleich stark. Zwischen kleinster und größter Box liegen 3,65 € pro Portion, das sind 41,7 Prozent.

Mehr Portionen, bei drei Rezepten: 7,08 € (2 Portionen) fallen auf 5,54 € (4 Portionen), also 21,8 Prozent weniger.

Mehr Rezepte, bei zwei Portionen: 7,08 € (3 Rezepte) fallen auf 6,60 € (5 Rezepte), also 6,8 Prozent weniger.

Den Stückpreis drückt damit vor allem die Portionenzahl. Ein fünftes Rezept erhöht die Wochenrechnung deutlich, am Preis pro Teller ändert es wenig. Dieser Hebel wirkt dauerhaft: Aktionen laufen aus, die Boxgröße bleibt.

HelloFresh für 2 Personen: 40,99 € bis 71,99 € pro Woche

Für zwei Personen liegen die Kosten zwischen 40,99 € und 71,99 € pro Woche, jeweils mit Versand. Auf den Monat gerechnet, mit 4,33 Lieferungen, sind das 177,49 € bis 311,72 €.

2 Portionen, 2 Rezepte: 40,99 € pro Woche, 177,49 € pro Monat

2 Portionen, 3 Rezepte: 48,49 € pro Woche, 209,96 € pro Monat

2 Portionen, 4 Rezepte: 61,99 € pro Woche, 268,42 € pro Monat

2 Portionen, 5 Rezepte: 71,99 € pro Woche, 311,72 € pro Monat

Rechnet man den Versand in den Portionspreis ein, verschieben sich die beworbenen Zahlen. Die kleine Box enthält vier Portionen: 40,99 € geteilt durch vier ergibt 10,25 € pro Portion statt 8,75 €. Bei drei Rezepten sind es 8,08 € statt 7,08 €. Zwei Personen mit nur zwei Gerichten pro Woche zahlen damit den höchsten Stückpreis im ganzen Sortiment. Bleibt es bei zwei Portionen, sind drei oder vier Gerichte die vernünftigere Rechnung. Welche Anbieter sonst auf Paare zugeschnitten sind, steht in unserer Übersicht der Kochboxen für zwei Personen.

HelloFresh für 3 Personen: der billigste Sprung pro Portion

Drei Portionen pro Rezept bewirbt HelloFresh kaum, preislich ist es aber der interessanteste Sprung. Die Wochenpreise mit Versand:

3 Portionen, 2 Rezepte: 51,99 € pro Woche, 225,12 € pro Monat

3 Portionen, 3 Rezepte: 61,99 € pro Woche, 268,42 € pro Monat

3 Portionen, 4 Rezepte: 77,99 € pro Woche, 337,70 € pro Monat

3 Portionen, 5 Rezepte: 92,99 € pro Woche, 402,65 € pro Monat

Bei drei Rezepten kostet die Portion 6,22 € statt 7,08 €, während die Wochenrechnung nur um 13,50 € steigt. Die dritte Portion ist damit im Schnitt billiger als die beiden ersten.

Die Tabelle zeigt allerdings auch, wo die Drei-Personen-Box nicht mithält. 61,99 € pro Woche kostet sie mit drei Gerichten, und genau denselben Betrag zahlst du für 2 Portionen mit 4 Rezepten oder für 4 Portionen mit 2 Rezepten. Im ersten Fall bekommst du 6 Portionen, in den beiden anderen jeweils 8. Auf den Monat gerechnet liegt die Drei-Personen-Box zwischen 225,12 € und 402,65 €.

Sinnvoll bleibt die dritte Portion für zwei Gruppen: zwei Erwachsene mit einem Kind, das mitisst, und Paare, die eine Portion als Mittagessen für den nächsten Tag einplanen.

HelloFresh Kosten für 4 Personen: 5,40 € pro Teller, 467,60 € pro Monat

Die Vier-Personen-Box ist pro Portion die günstigste und pro Woche die teuerste Variante: 61,99 € bis 107,99 € pro Lieferung, im Monat 268,42 € bis 467,60 €.

4 Portionen, 2 Rezepte: 61,99 € pro Woche, 268,42 € pro Monat

4 Portionen, 3 Rezepte: 72,49 € pro Woche, 313,88 € pro Monat

4 Portionen, 4 Rezepte: 92,99 € pro Woche, 402,65 € pro Monat

4 Portionen, 5 Rezepte: 107,99 € pro Woche, 467,60 € pro Monat

Bei 4 Portionen und 5 Rezepten kostet eine Portion 5,10 €, mit Versand 5,40 €. Der günstige Stückpreis hat allerdings Bedingungen. Kinderportionen lassen sich nicht separat buchen, vier Portionen sind immer vier gleich große Portionen. Und 467,60 € im Monat für Abendessen tragen die meisten Familien nur, wenn ein guter Teil des Wocheneinkaufs dafür wegfällt. Nicht jeder Anbieter hat überhaupt eine Box für vier Portionen im Programm; wir haben die Kochboxen für vier Personen separat durchgesehen.

Single-Haushalt: HelloFresh hat keine 1-Personen-Box

Eine Box für eine Person gibt es nicht. Die kleinste Einheit sind zwei Portionen pro Rezept, daran ändert auch die Rezeptauswahl nichts. Als Single bestellst du die Zwei-Personen-Box und isst die zweite Portion am nächsten Tag.

Damit sind 40,99 € für 2 Portionen und 2 Rezepte vier Abendessen zu 10,25 €, sofern du die Reste wirklich isst. Wenn nicht, kostet jedes Essen 20,50 €. Ob diese Rechnung aufgeht, entscheidet der Folgetag: nur wenn du dasselbe Gericht noch einmal essen magst, geht sie auf. Dazu haben wir zwei eigene Übersichten: Kochboxen für Singles und Kochen für eine Person.

Was zur Boxrechnung dazukommt

Der Boxpreis ist noch nicht der Endbetrag. Auf derselben Abbuchung können drei weitere Posten landen, und einer davon trifft kleine Boxen hart.

Versand: 5,99 € pro Lieferung, unabhängig von der Boxgröße. Wöchentlich beliefert sind das 25,94 € im Monat. Pro Portion belastet die Pauschale die kleinste Box mit 1,50 € und die größte mit 0,30 €. Gratis ist sie nur bei der ersten Box im Neukundenangebot.

Add-ons aus dem HelloFresh Markt: Zusätzlich zu den Rezepten verkauft HelloFresh im Shop unter hellofresh.de/store Artikel, die als Add-on zur Box gebucht werden: Frühstücksprodukte, Snacks, Desserts und fertige Beilagen wie das „Quick Lunch Bundle: Pasta und Risotto” mit Linguine (350 g) und Risotto al Pesto Genovese (300 g) für zwei Portionen. Diese Artikel sind ein Zukauf, der Neukundenrabatt greift auf sie nicht. Ihre Preise stehen ausschließlich im eingeloggten Shop.

PREMIUM-Gerichte als Upgrade: Einzelne Rezepte im Wochenmenü tragen das Label „PREMIUM” und kosten Aufpreis, meist bei Steak oder Fisch. In der Menüwoche vom 1. bis 7. August 2026 waren das 6 von 79 Gerichten. Die Höhe des Aufpreises steht nicht im öffentlichen Menü, sichtbar wird sie erst bei der Gerichteauswahl im Konto.

Regional gestaffelte Boxpreise nennt HelloFresh nicht. Die Tabelle oben stammt aus einer Abfrage für Berlin-Mitte (10115), die Liefergebühr beziffert HelloFresh selbst als einheitlich, und geliefert wird nach eigenen Angaben deutschlandweit an jede Adresse.

Monat 1 gegen Monat 4: was nach der Rabattstaffel übrig bleibt

Alle Zahlen bisher sind Listenpreise. In den ersten Wochen zahlst du weniger, weil Neukunden bis zu 120 € Rabatt plus Gratis Goodie bekommen und dieser Rabatt über mehrere Lieferungen gestreckt wird. Ein Code ist dafür nicht nötig, der Abzug wird über die Aktionsseite automatisch gesetzt, und die erste Box kommt versandfrei; jede weitere Lieferung kostet wieder 5,99 €. Die Aktionsbedingungen nennen dazu neun Kochboxen, drei Monate ab Einlösung der ersten Box und eine Obergrenze von 130 €.

Entscheidend für die Kostenrechnung ist, worauf sich so eine Maximalsumme bezieht. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat das nachgerechnet (Stand 17. Juni 2026): Der beworbene Höchstrabatt gilt für die größte Box mit fünf Gerichten für vier Personen, bei drei Gerichten für zwei Personen bleiben davon rund 87 € übrig.

Für die Budgetplanung zählt ohnehin das Ende der Staffel. Bei zwei Personen mit drei Gerichten kostet Box 1 inklusive geschenktem Versand 17,43 €, ab Box 10 sind es 48,49 € pro Woche und damit 209,96 € im Monat. Zwischen erster und zehnter Lieferung liegen 31,06 € pro Woche, und mit dieser Zahl wirbt niemand. Die Staffel selbst, Prozentsatz für Prozentsatz, veröffentlicht HelloFresh unter about/ps-discount; aufgeschlüsselt haben wir sie beim HelloFresh Gutschein.

Vertrag, Fristen und die Kosten einer vergessenen Woche

HelloFresh ist ein Abo ohne Mindestlaufzeit. Der Vertrag wird laut AGB auf unbestimmte Zeit geschlossen, kündbar wöchentlich in Textform; eine feste Laufzeit haben nur Probierboxen und bestimmte Gutscheine. Kündigen kannst du erst, nachdem die erste Lieferung angekommen ist. Den Kündigungsbutton führt HelloFresh unter „Verträge hier kündigen”. Anbieten muss er ihn ohnehin: Seit dem 1. Juli 2022 ist ein klar bezeichneter Kündigungsbutton für online abgeschlossene Dauerverträge gesetzlich vorgeschrieben.

Die Kündigung selbst ist kostenlos. Teuer wird ein verpasster Stichtag. Ändern, Pausieren und Kündigen haben denselben Stichtag, jeweils 23:59 Uhr deutscher Zeit, rund vier Tage vor der Lieferung:

Lieferung Freitag: Montag derselben Woche

Lieferung Samstag: Dienstag derselben Woche

Lieferung Montag: Mittwoch der Vorwoche

Lieferung Dienstag: Donnerstag der Vorwoche

Lieferung Mittwoch: Freitag der Vorwoche

Lieferung Donnerstag: Sonntag der Vorwoche

Wer den Stichtag verpasst, bekommt die Box trotzdem und zahlt sie voll: 48,49 € bei zwei Personen und drei Gerichten, 107,99 € bei der großen Familienbox. Abgebucht wird bis zu sieben Tage vor der Lieferung, wechselnde Beträge sind in den AGB ausdrücklich vorgesehen. Am meisten spart daher, wer früh pausiert, sobald eine Woche wackelt, und die Boxgröße anpasst, statt sie monatelang mitzuschleppen. Beides geht wöchentlich. Wie die Abo-Regeln der einzelnen Anbieter aussehen, steht im Vergleich der Kochbox-Abos.

Preise darf HelloFresh mit mindestens einem Monat Vorlauf in Textform anpassen. Die Tabellen hier haben also ein Datum, kein Versprechen.

Ist HelloFresh teurer als der Wocheneinkauf?

Einen unabhängigen Warenkorbvergleich gibt es dazu nicht. Stiftung Warentest hat Kochboxen bis heute nicht geprüft, und auch von Verbraucherstellen liegt keine nachvollziehbare Gegenrechnung vor.

Gerechnet hat HelloFresh dagegen selbst. Unter dem Titel „objektiver Kostenvergleich” kauft der Anbieter die Zutaten von zwei eigenen Rezepten im Supermarkt nach und räumt ein, dass der Supermarkt pro Portion etwas günstiger wegkommt; dagegen setzt er, dass man dort mehr einkauft als man braucht. Das ist die Rechnung des Verkäufers über eigene Rezepte, mit eigener Supermarktauswahl und eigener Bewertung der Reste. Als Anhaltspunkt taugt sie, ein Beleg ist sie nicht.

Belastbar ist die Spanne: 5,10 € bis 8,75 € pro Portion, mit Versand 5,40 € bis 10,25 €. Bezahlt ist darin auch, was du nicht kaufst: die große Packung Crème fraîche für zwei Löffel Bedarf, die zweite Fahrt zum Supermarkt für die eine fehlende Zutat. Nicht enthalten sind Frühstück, Mittagessen, Getränke und der Vorratsschrank. Drei Gerichte für zwei Personen decken drei von sieben Abendessen, der Rest bleibt Einkauf.

Vergleichbar wird das nur mit derselben Rechnung: Boxpreis plus Liefergebühr, geteilt durch die Portionen. Marley Spoon rechnet nach demselben Muster ab; welcher der beiden pro Portion vorn liegt, steht bei Marley Spoon oder HelloFresh. Quer über alle Anbieter sortiert der Kochbox-Vergleich die Portionspreise.

Die eigentliche Frage ist deshalb, was dir die drei Abende wert sind, an denen du nicht planst und nicht einkaufst. Wer günstig kocht und Reste konsequent verwertet, spart mit HelloFresh nichts. Wer zwei Mal pro Woche liefern lässt, weil nichts im Kühlschrank ist, rechnet gegen ganz andere Beträge.

Welcher Haushalt bei HelloFresh am günstigsten wegkommt

Die Kosten entscheiden sich an der Haushaltsgröße. Am besten fahren Drei- und Vier-Personen-Haushalte mit vier oder fünf Gerichten pro Woche: dort liegt die Portion mit Versand zwischen 5,40 € und 6,50 €, und die Liefergebühr fällt kaum ins Gewicht. Für Paare geht die Rechnung bei drei bis vier Gerichten auf, also 8,08 € pro Portion und 209,96 € im Monat für drei Abendessen pro Woche.

Von der kleinsten Box würden wir abraten, aus dem oben gerechneten Grund: Mit Versand landet sie bei Restaurantniveau für selbst gekochtes Essen. Wer so wenig braucht, bestellt seltener eine größere Box und friert ein. Und wer wegen des Neukundenrabatts einsteigt, sollte mit dem Betrag ab Box zehn rechnen: Passt der ins Budget, passt HelloFresh. Passt nur der Einstiegspreis, wird der vierte Monat unangenehm. Alles zu Menü, Lieferung und Qualität steht in unserem Überblick zu HelloFresh.

HelloFresh: größte Box, niedrigster Portionspreis

Welche Kombination in deinem Haushalt am günstigsten liegt, zeigt der Konfigurator, bevor du dich festlegst.

Häufige Fragen zu den HelloFresh Kosten

Wie viel kostet HelloFresh im Monat?

Die Boxgröße macht den Unterschied. Zwei Personen mit drei Gerichten pro Woche zahlen 209,96 € im Monat inklusive Versand, eine Familie mit vier Portionen und vier Gerichten 402,65 €. Die kleinste Box kostet 177,49 €, die größte 467,60 €. Gerechnet ist mit 4,33 Lieferungen, weil ein Monat im Schnitt 4,33 Wochen hat; in einzelnen Monaten kommen fünf Boxen.

Wie viel kostet eine Portion bei HelloFresh?

Zwischen 5,10 € und 8,75 €, je nach Boxgröße. Den niedrigsten Preis bekommst du mit 4 Portionen und 5 Rezepten, den höchsten mit 2 Portionen und 2 Rezepten. Mit der Liefergebühr von 5,99 € liegt die Spanne bei 5,40 € bis 10,25 € pro Portion. Wählst du im Wochenmenü Gerichte mit dem Label PREMIUM, kommt ein Aufpreis dazu, der erst im eingeloggten Konto sichtbar wird.

Was kostet HelloFresh für 2 Personen?

Eine Zwei-Personen-Box kostet 35,00 € bis 66,00 €, plus 5,99 € Versand: zwei Gerichte 40,99 €, drei Gerichte 48,49 €, vier Gerichte 61,99 €, fünf Gerichte 71,99 € pro Woche. Wer eine Woche aussetzt, zahlt dafür nichts, muss aber rund vier Tage vor dem Liefertag pausiert haben.

Wie hoch sind die Versandkosten bei HelloFresh?

Der Versand kostet einheitlich 5,99 € pro Lieferung, unabhängig von Boxgröße und Lieferadresse. Bei wöchentlicher Belieferung sind das 25,94 € im Monat. Gratis ist die Lieferung nur bei der ersten Box im Neukundenangebot, jede weitere Box wird wieder mit 5,99 € berechnet. Rabattiert wird die Liefergebühr nie, der Neukundenrabatt greift ausschließlich auf den Boxpreis.

Braucht man einen Rabattcode für HelloFresh?

Nein. Der Neukundenrabatt wird beim Bestellen über die Aktionsseite automatisch angewendet, einen einzugebenden Code veröffentlicht HelloFresh nicht. Die Eingabefelder im Bestellprozess bleiben trotzdem nicht ganz nutzlos: Sie greifen bei einem persönlichen Code aus dem Freunde-werben-Programm.

Wie lange gilt der HelloFresh Rabatt?

Neun Boxen lang, dann greift wieder der Listenpreis: bei zwei Personen und drei Gerichten 48,49 € pro Woche statt 17,43 € in der ersten Woche. Die Aktionsbedingungen setzen dafür ein Zeitfenster von drei Monaten ab Einlösung der ersten Box, einmal pro Haushalt; wie sich der Rabatt prozentual über die neun Boxen verteilt, steht beim HelloFresh Gutschein.