Marley Spoon und HelloFresh landen bei fast jeder Kochbox-Suche im selben Vergleich, dabei kochen die beiden für ganz unterschiedliche Ansprüche. Die eine wirbt mit einer riesigen Wochenkarte und ambitionierteren Gerichten, die andere mit verlässlicher Alltagsküche und der breiteren Auswahl beim Bestellen. Zwischen beiden entscheidet am Ende fast immer dieselbe Abwägung: maximale Rezeptvielfalt und Kochanspruch auf der einen Seite, Preis-Leistung und Filtertiefe auf der anderen. Welche Box in diesem Duell vorn liegt, hängt weniger vom Marketing ab als von ein paar konkreten Zahlen. Fangen wir mit der Box an, die für die meisten die klügere Wahl ist.

Das schnelle Urteil

Für die große Mehrheit ist HelloFresh die vernünftigere Wahl, weil die Auswahl an Ernährungsfiltern am breitesten ist, der Preis inklusive Versand einen Tick niedriger liegt und ein offizieller Thermomix-Modus mit an Bord ist. Marley Spoon holt dich ab, wenn dir maximale Rezeptvielfalt und anspruchsvollere Gerichte über alles gehen.

HelloFresh und Marley Spoon im Direktvergleich

Kriterium HelloFresh Marley Spoon Portionspreis ab ca. 5,10 € ab ca. 5,49 € (bis 4,49 € bei 4 Personen/4 Gerichten) Versand pro Box 5,99 € 6,99 € Rezepte pro Woche 30+ saisonale Gerichte über 80 Gerichte Boxgrößen 2/3/4 Personen x 2-6 Gerichte 2/3/4 Personen x 2-6 Gerichte Bio konventionell, kein Bio-Fokus teils Bio-Zutaten Ernährungsfilter breiteste Auswahl beim Bestellen solide, etwas schmaler Abo flexibel, wöchentlich kündbar und pausierbar flexibel, wöchentlich kündbar und pausierbar Thermomix-Modus ja (Vorwerk-Partnerschaft) nein Neukundenrabatt bis zu 120 € auf die ersten 8 Boxen bis zu 105 € gestaffelt

HelloFresh: der Allrounder für die meisten

HelloFresh ist der Marktführer, und im direkten Vergleich merkt man, warum. Beim Bestellen bekommst du die breiteste Auswahl an Ernährungsvorlieben von vegetarisch bis Low-Carb, der Portionspreis startet bei rund 5,10 Euro, und der Versand liegt mit 5,99 Euro pro Box einen Tick unter Marley Spoon. Die Wochenkarte umfasst gut 30 saisonale Gerichte, genug Abwechslung für den Alltag, ohne dich in Optionen zu ertränken.

Wer einen Thermomix besitzt, findet hier obendrein einen offiziellen Thermomix-Modus aus der Vorwerk-Partnerschaft, mit über 20 geräteoptimierten Rezepten pro Woche und Schritt-für-Schritt-Führung auf dem TM5 und TM6. Dazu läuft alles als flexibles Abo ohne Mindestlaufzeit. Wer eine Kochbox einfach zuverlässig will, macht hier nichts falsch. Details stehen in unserem HelloFresh-Test.

Marley Spoon: mehr Auswahl, höherer Anspruch

Marley Spoon spielt seine Stärke bei der Rezeptvielfalt aus: über 80 Gerichte pro Woche, darunter deutlich mehr aufwendige Menüs, als HelloFresh anbietet. Wer gern kocht und Abwechslung sucht, findet hier die spannendere Karte. Dazu kommen teils Bio-Zutaten für alle, denen die Herkunft wichtig ist.

Der Portionspreis beginnt bei etwa 5,49 Euro und sinkt bei der größten Konfiguration auf bis zu 4,49 Euro. Der Versand liegt mit 6,99 Euro pro Box minimal über HelloFresh, fällt bei dieser Karte aber kaum ins Gewicht. Wenn dir Auswahl und Anspruch am Herd am wichtigsten sind, bekommst du hier die spannendere Box. Mehr dazu im Marley-Spoon-Test.

Preis und Versand: wo der Unterschied wirklich liegt

Beim reinen Portionspreis trennt die beiden Boxen fast nichts, beide bewegen sich um die fünf Euro pro Portion, und mit der größten Konfiguration kann Marley Spoon HelloFresh sogar leicht unterbieten. Beim Versand liegt HelloFresh mit 5,99 gegen 6,99 Euro einen Euro vorn, ein kleiner Unterschied, der die Entscheidung für sich genommen kaum trägt.

Rechne diesen einen Euro ruhig hoch: Wer wöchentlich bestellt, zahlt bei Marley Spoon über einen Monat rund vier Euro mehr für die Lieferung, übers Jahr grob 50 Euro. Bei Vielbestellern summiert sich das leicht, bei Gelegenheitsbestellern verschwindet es im Rauschen. Als alleiniger Grund taugt der Versand für keine Seite. Die eigentliche Trennlinie zieht sich woanders lang, nämlich bei der Frage, wie viel Auswahl und Kochanspruch du willst, und die klären die nächsten Abschnitte.

Rezeptauswahl und Kochanspruch

Hier zieht Marley Spoon klar davon. Über 80 Gerichte pro Woche reichen von schnellen Feierabendtellern bis zu aufwendigeren Menüs mit mehr Schritten und ungewöhnlicheren Zutaten. HelloFresh hält seine Karte mit gut 30 saisonalen Gerichten bewusst schlanker.

Für Hobbyköche, die Abwechslung suchen und auch mal zwei Stunden am Herd verbringen, ist die größere Auswahl ein echtes Argument. Wer dagegen unter der Woche einfach zuverlässig etwas Gutes auf den Tisch bringen will, ohne sich durch 80 Optionen zu klicken, kommt mit der kuratierten HelloFresh-Karte schneller ans Ziel, und wer einen Thermomix nutzt, findet dort den passenden Geräte-Modus obendrauf. Mehr Auswahl ist nicht automatisch besser, sie ist vor allem mehr Entscheidung.

Bio und Ernährungsfilter

Eine echte Bio-Box ist keine der beiden. HelloFresh arbeitet mit konventionellen Zutaten ohne Bio-Schwerpunkt, Marley Spoon verarbeitet zumindest teilweise Bio-Zutaten und liegt damit eine Nuance weiter vorn, wenn dir ökologische Herkunft wichtig ist. Wer konsequent Bio kochen möchte, ist bei einem spezialisierten Anbieter wie wyldr besser aufgehoben, unser Vergleich Wyldr oder HelloFresh zeigt, was der Umstieg auf 100 Prozent Bio kostet.

Beim Filtern nach Ernährungsweise liegt der Vorteil wieder bei HelloFresh. HelloFresh bietet beim Bestellen die breiteste Auswahl an Vorlieben, von vegetarisch und vegan über Low-Carb bis zu familienfreundlichen und kalorienbewussten Gerichten. Marley Spoon deckt die gängigen Präferenzen ebenfalls ab, nur etwas schmaler. Für Haushalte, in denen mehrere Ernährungsweisen zusammenkommen, ist die Filtertiefe von HelloFresh der praktischere Ausgangspunkt.

Abo, Kündigung und Lieferung

Beide Boxen laufen als flexibles Abo ohne Mindestlaufzeit. Du kannst wöchentlich kündigen, Lieferungen pausieren oder die Boxgröße anpassen, ganz ohne Vertragsbindung. In der Praxis ist die Flexibilität auf beiden Seiten also ordentlich.

Ein Vorbehalt gehört trotzdem auf den Tisch. In den Trustpilot-Bewertungen zu HelloFresh häufen sich Beschwerden rund um die Kündigung, mehrere Nutzer beschreiben den Ausstieg aus dem Abo als umständlicher als gedacht. Wer HelloFresh ausprobieren und danach womöglich wieder aussteigen will, sollte die Kündigungsoption im Kundenkonto von Anfang an im Blick behalten. Geliefert wird bei beiden Anbietern bundesweit an frei wählbaren Wochentagen, hier nehmen sich HelloFresh und Marley Spoon nichts.

Neukundenrabatt im Vergleich

Beim Willkommensangebot ist HelloFresh großzügiger: bis zu 120 Euro Rabatt, verteilt über die ersten acht Boxen, dazu die erste Lieferung versandkostenfrei. Einen Code brauchst du nicht, der Rabatt wird beim ersten Bestellen automatisch abgezogen. Wie sich der Rabatt genau über die acht Boxen verteilt, erklären wir im Detail in unserem Beitrag zum HelloFresh-Neukundenangebot.

Marley Spoon kommt auf bis zu 105 Euro Gesamtrabatt, gestaffelt über die ersten Boxen (35 und 32 Prozent auf die ersten beiden, danach abnehmend) und ebenfalls mit gratis Versand für die erste Box. Beide Angebote sind zeitlich begrenzt und ändern sich gelegentlich, ein Blick auf die aktuelle Aktion vor dem Bestellen lohnt sich. Über die gesamte Einstiegsphase gerechnet fährst du mit dem HelloFresh-Rabatt etwas günstiger, was zum niedrigeren Versand passt.

HelloFresh ist die sichere Standardwahl. Sie passt, wenn du:

Wert auf eine breite Auswahl an Ernährungsfiltern legst,

unter der Woche unkompliziert und schnell kochen möchtest,

deinen Thermomix per offiziellem Geräte-Modus einbinden willst,

oder zum ersten Mal eine Kochbox ausprobierst und dich nicht durch 80 Gerichte klicken willst.

Marley Spoon lohnt sich, wenn du:

Abwechslung und eine große Rezeptkarte willst,

gern anspruchsvoller und mit mehr Zeit am Herd kochst,

Wert auf teils Bio-Zutaten legst,

oder maximale Rezeptvielfalt über der etwas breiteren Filterauswahl von HelloFresh steht.

Kurz gesagt: Für den Alltag, die breite Filterauswahl und den Einstieg gewinnt HelloFresh. Sobald Rezeptvielfalt und Kochanspruch an erster Stelle stehen, ist Marley Spoon die spannendere Box.

Häufige Fragen

Ist Marley Spoon besser als HelloFresh?

Nicht pauschal. Marley Spoon bietet mit über 80 Gerichten pro Woche mehr Auswahl, anspruchsvollere Rezepte und teils Bio-Zutaten. HelloFresh punktet mit den breiteren Ernährungsfiltern, dem offiziellen Thermomix-Modus und dem höheren Neukundenrabatt. Für die meisten Haushalte ist HelloFresh die vielseitigere Allroundwahl, Marley Spoon die Box für ambitionierte Hobbyköche.

Was ist günstiger, HelloFresh oder Marley Spoon?

Meist knapp HelloFresh. Der Portionspreis liegt bei beiden um die fünf Euro, beim Versand berechnet HelloFresh 5,99 Euro pro Box und Marley Spoon 6,99 Euro. Dieser eine Euro summiert sich bei wöchentlicher Bestellung auf rund vier Euro pro Monat, also grob 50 Euro im Jahr. Ein kleiner Vorsprung, der die Wahl allein nicht entscheidet.

Kann ich beide jederzeit kündigen?

Ja. HelloFresh und Marley Spoon laufen als flexibles Abo ohne Mindestlaufzeit, beide lassen sich wöchentlich kündigen und pausieren. Bei HelloFresh berichten Nutzer allerdings, dass die Kündigung im Konto umständlich sein kann, prüfe die Fristen deshalb rechtzeitig. Wer als Bestandskunde über einen Wechsel nachdenkt, findet die Details dazu in unserem Beitrag zu Rabattcodes für bestehende Kunden.

Ist Marley Spoon gut?

Ja, besonders für Hobbyköche mit Anspruch. Die große Wochenkarte, die ambitionierteren Gerichte und die teils Bio-Zutaten heben Marley Spoon vom Alltagsdurchschnitt ab. Der Versand liegt mit 6,99 Euro pro Box nur einen Euro über HelloFresh und fällt kaum ins Gewicht, entscheidend ist eher, ob du die größere Rezeptauswahl wirklich ausnutzt.