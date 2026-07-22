Zwei Kochboxen, zwei grundverschiedene Philosophien. Auf der einen Seite ein Anbieter mit Millionen Kunden, einem riesigen Wochenmenü und aggressiven Neukundenpreisen. Auf der anderen ein kleiner Berliner Betrieb, der kompromisslos auf 100 Prozent Bio setzt und die Zutaten im Stoffbeutel statt im Pappkarton liefert. Welche der beiden zu dir passt, hängt an einer Frage: Zählt vor allem die größte Auswahl zum niedrigsten Preis, oder ist dir konsequente Bio-Qualität samt spezieller Ernährungsfilter wichtiger als alles andere? An dieser Stelle gehen die beiden Boxen klar auseinander, und für die meisten fällt die Antwort eindeutiger aus, als der reine Portionspreis zunächst vermuten lässt.

Die Empfehlung vorweg

HelloFresh: größte Auswahl, bester Preis, meiste Flexibilität

HelloFresh ist die Box, mit der die meisten am besten fahren. Kein anderer Anbieter im deutschen Markt stellt pro Woche so viel zur Wahl, bietet so viele Ernährungsfilter direkt im Bestellprozess und liefert dabei zum günstigsten Versand. Die Portion startet bei rund 5,10 Euro, der Versand kostet pauschal 5,99 Euro pro Box, und über die ersten acht Boxen verteilt gibt es bis zu 120 Euro Neukundenrabatt, ohne dass du einen Code eingeben musst.

Das Abo ist wöchentlich kündbar und pausierbar, ein Mindestabo gibt es nicht. Wer eine verlässliche Kochbox für den Alltag sucht und nicht auf durchgängiges Bio angewiesen ist, braucht kaum weiterzuschauen. Mehr zu Rezepten und Ablauf liest du in unserem HelloFresh-Test.

Wyldr: die 100-Prozent-Bio-Alternative

Wyldr ist der spannende Gegenentwurf. Der Anbieter aus Berlin, gegründet 2020, liefert als einer der wenigen komplett in Bio-Qualität, bezieht seine Zutaten möglichst lokal und saisonal und spart sich den üblichen Verpackungsmüll: Die Ware kommt im wiederverwendbaren Stoffbeutel statt im gekühlten Karton.

Dazu gibt es echte Ernährungsfilter, darunter eine funktionierende Glutenfrei-Option, die man bei den großen Anbietern so nicht findet. Der Preis liegt bei vergleichbarer Konfiguration allerdings spürbar über HelloFresh, und die Rezeptauswahl fällt deutlich kleiner aus. In Nutzerbewertungen kommt wyldr auf 4,4 von 5 Punkten, für Neukunden gibt es einen Willkommensrabatt von bis zu 35 Euro. Für Bio-Puristen ist das die interessantere Box, für Preis- und Auswahljäger nicht. Die Einzelheiten stehen in unserem Wyldr-Test.

HelloFresh und wyldr im Überblick

Die Wahl zwischen den beiden hängt vor allem an einer Frage: Wie wichtig ist dir hundertprozentiges Bio? wyldr liefert ausschließlich zertifizierte Bio-Zutaten und setzt konsequent auf Nachhaltigkeit. HelloFresh punktet dafür beim Preis, bei der wöchentlichen Auswahl und der Zahl der Ernährungsfilter. Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick:

Kriterium HelloFresh wyldr Portionspreis ab ca. 5,10 € ab ca. 4,11 €, real oft höher (Bio-Aufpreis) Versandkosten 5,99 € pro Box 6,99 € pro Box Rezeptauswahl 30+ wechselnde Gerichte pro Woche über 3.000 Bio-Rezepte im Dauerkatalog, saisonal gefiltert Bio-Qualität konventionell, kein durchgängiges Bio 100 % zertifiziert Bio Ernährungsfilter breiteste Auswahl (vegan, vegetarisch, Low-Carb, familienfreundlich) echter Glutenfrei-Filter, dazu vegan, vegetarisch, Low-Carb Nachhaltigkeit recycelbar, aber Kühlpads und Folie nahezu plastikfrei, Baumwollbeutel mit Pfandsystem Thermomix-Modus ja (Vorwerk-Partnerschaft) nein Flexibilität wöchentlich kündbar, pausierbar, kein Mindestabo flexibles Abo, jederzeit kündbar oder pausierbar Neukundenrabatt bis zu 120 € auf die ersten Boxen rund 33 bis 35 € Startguthaben

Portionspreis und Versand

Auf den ersten Blick wirken die Einstiegspreise nah beieinander. HelloFresh startet bei etwa 5,10 Euro pro Portion, wyldr bewirbt Portionen ab rund 4,69 bis 4,95 Euro, für Neukunden sogar ab 4,11 Euro. Der Schein trügt aber. Bei einer vergleichbaren Konfiguration, also gleicher Personen- und Gerichtezahl ohne Einführungsrabatt, liegt wyldr in der Praxis eher 2 bis 3 Euro pro Portion über HelloFresh. Das ist keine Willkür, sondern der Preis für durchgängige Bio-Zutaten.

Beim Versand unterscheiden sich die beiden im Modell. HelloFresh schlägt pauschal 5,99 Euro pro Box auf, die erste Lieferung ist gratis. Wyldr verzichtet auf den klassischen Pappkarton und liefert müllfrei im Stoffbeutel, was einen Teil der Verpackungskosten spart, den Endpreis pro Portion aber nicht unter HelloFresh drückt. Wer streng aufs Budget schaut, fährt mit HelloFresh günstiger.

Bio-Qualität und Ernährungsfilter (mit echter Glutenfrei-Option)

Hier dreht sich das Bild, und zwar deutlich. Wyldr arbeitet vollständig in Bio-Qualität. Jede Zutat, vom Gemüse bis zum Fleisch, ist bio-zertifiziert, ergänzt um den Anspruch, regional und saisonal einzukaufen. HelloFresh ist konventionell aufgestellt: Einzelne Bio-Artikel tauchen mal auf, ein durchgehender Bio-Standard gehört aber nicht zum Konzept. Wer aus Überzeugung bio kocht, bekommt das bei HelloFresh schlicht nicht.

Beim Thema Ernährung spielen beide ihre Stärken unterschiedlich aus. HelloFresh hat die breiteste Filterauswahl direkt im Bestellprozess: vegetarisch, vegan, kalorienbewusst, Low-Carb, familienfreundlich und mehr lassen sich vorab einstellen. Wyldr setzt schmaler, aber gezielter an und bietet Filter für Low-Carb, Laktosefrei, Glutenfrei, Proteinreich und Vegan. Der entscheidende Punkt steckt im Glutenfrei-Filter: Bei wyldr ist er echt umgesetzt, bei HelloFresh gibt es keine verlässliche glutenfreie Menülinie. Wer aus gesundheitlichen Gründen glutenfrei kochen muss, hat mit wyldr die klar bessere Box. Suchst du gezielt eine vegane oder vegetarische Kochbox abseits dieser beiden, findest du weitere Optionen in unserem Überblick zu veganen Kochboxen.

Rezeptauswahl und Boxgrößen

Beim Wochenmenü kippt die Rechnung wieder zugunsten von HelloFresh. Pro Woche stehen dort über 30 wechselnde, saisonale Gerichte zur Wahl, von schnellen Feierabendrezepten bis zu aufwändigeren Tellern. Wyldr fährt als kleiner Anbieter eine schmalere Karte: Die Nischenauswahl reicht für Abwechslung, kommt an die Bandbreite von HelloFresh aber nicht heran.

Auch bei den Boxgrößen ist HelloFresh flexibler. Du wählst zwischen 2, 3 und 4 Personen und 2 bis 6 Gerichten pro Woche und stellst die Box damit ziemlich genau auf deinen Haushalt ein. Wyldr bietet weniger Kombinationen, was für Singles oder große Familien schneller einschränkend wird. Wer jede Woche viel Auswahl und passgenaue Portionen will, ist bei HelloFresh besser aufgehoben. Was die einzelnen Konfigurationen am Ende genau kosten, zeigen wir in unserer HelloFresh-Kostenübersicht.

Abo, Flexibilität und Lieferung

Beide Boxen laufen als flexibles Abo ohne feste Laufzeit. Du kannst wöchentlich kündigen, Lieferungen pausieren und das Menü vor jeder Box anpassen. Auf dem Papier nehmen sich die beiden hier wenig.

Ein Detail solltest du bei HelloFresh trotzdem kennen: In öffentlichen Bewertungen häufen sich Rückmeldungen von Kunden, die das Kündigen oder Pausieren umständlicher fanden als erwartet. Es funktioniert, ein prüfender Blick ins Konto vor dem nächsten Liefertermin schadet aber nicht. Beim Liefergebiet nehmen sich beide dagegen nichts: Sowohl HelloFresh als auch wyldr liefern inzwischen deutschlandweit. Die Lieferung taugt also nicht als Entscheidungskriterium, den Unterschied machen hier Bio, Auswahl und Preis.

Neukundenrabatt bei HelloFresh

Beim Willkommensangebot spielt HelloFresh seine Größe aus. Über die ersten acht Boxen verteilt gibt es bis zu 120 Euro Rabatt, dazu die erste Lieferung ohne Versandkosten. Einen Code brauchst du dafür nicht, der Rabatt wird beim Neukundenstart automatisch verrechnet. Dieser gestaffelte Einstieg macht die ersten Wochen bei HelloFresh spürbar günstiger als der Normalpreis. Die genauen Details zu diesem Angebot liest du in unserem Beitrag zum HelloFresh-Gutschein.

Wyldr gewährt Neukunden ebenfalls einen Rabatt, und zwar von bis zu 35 Euro. Das ist ein fairer Einstieg, fällt aber niedriger aus als bei HelloFresh und ändert wenig an der grundsätzlichen Preisordnung: Über die ersten Boxen hinweg bleibt HelloFresh die günstigere Wahl.

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Für wen lohnt sich die Bio-Box, für wen HelloFresh?

HelloFresh ist die richtige Box, wenn dir Auswahl, Preis und Flexibilität am wichtigsten sind. Also für Berufstätige, die jede Woche zwischen vielen Gerichten wählen wollen, für Familien, die passgenaue Boxgrößen brauchen, und für alle, die günstig einsteigen und ohne Bio-Anspruch zuverlässig beliefert werden möchten. Für den größten Teil der Kochbox-Interessenten ist das die naheliegende Wahl.

Wyldr lohnt sich unter einer klaren Bedingung: wenn 100 Prozent Bio und spezielle Ernährungsfilter für dich Priorität haben, allen voran eine echte Glutenfrei-Option. Wer aus Überzeugung ökologisch kocht, Wert auf regionale und saisonale Zutaten legt und die müllfreie Lieferung schätzt, bekommt bei wyldr etwas, das HelloFresh nicht bietet. Den höheren Preis und die kleinere Rezeptauswahl nimmst du dafür in Kauf. Steht dagegen das Budget oder die Vielfalt im Vordergrund, führt der Weg zu HelloFresh.

Häufige Fragen zu Wyldr und HelloFresh

Ist Wyldr wirklich komplett Bio?

Ja. Wyldr liefert seine Zutaten durchgängig in Bio-Qualität und bezieht sie nach eigenem Anspruch möglichst regional und saisonal. Damit unterscheidet sich der Berliner Anbieter klar von HelloFresh, das konventionell arbeitet und Bio nicht als durchgehenden Standard führt. Für Bio-Käufer ist wyldr deshalb die konsequentere Kochbox.

Ist Wyldr teurer als HelloFresh?

In der Regel ja. Die beworbenen Einstiegspreise liegen zwar nah beieinander, doch bei vergleichbarer Personen- und Gerichtezahl zahlst du bei wyldr in der Praxis eher 2 bis 3 Euro mehr pro Portion. Der Aufpreis erklärt sich durch die durchgängigen Bio-Zutaten. HelloFresh bleibt die günstigere Option.

Bietet HelloFresh oder Wyldr glutenfreie Gerichte?

Wyldr hat den echten Glutenfrei-Filter. Neben Optionen für Low-Carb, Laktosefrei, Proteinreich und Vegan lässt sich dort gezielt glutenfrei bestellen. HelloFresh bietet zwar insgesamt die breiteste Filterauswahl, aber keine verlässliche glutenfreie Menülinie. Wer glutenfrei kochen muss, ist bei wyldr besser aufgehoben.

Ist Wyldr der Nachfolger von Dinnerly?

Nein. Diese Verwechslung hält sich hartnäckig, stimmt aber nicht. Dinnerly wurde in Deutschland Anfang 2025 eingestellt und ging in Marley Spoon auf, wohin auch die Kunden migriert wurden. Wyldr ist ein eigenständiger Berliner Anbieter mit Bio-Fokus und hat mit Dinnerly nichts zu tun. Die ganze Geschichte dazu liest du auf unserer Seite zu Dinnerly.