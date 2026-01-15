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kochbox für vier personen

Kochboxen für vier Personen: So wird die ganze Familie satt!

Planen Sie ein Familienessen? Oder möchten Sie in Ihrer WG gemeinsam kochen? Kochboxen für vier Personen sind eine ideale Möglichkeit, sich das Einkaufen und die Essensplanung zu sparen. Lernen Sie die besten Kochbox Anbieter hier kennen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Essen ist eine gesellige Angelegenheit. Nicht von ungefähr dreht sich an Feiertagen alles um den üppig gedeckten Tisch. In Familien oder in WGs spielt das Essen zudem eine besonders wichtige Rolle. Schließlich müssen gleichzeitig mehrere hungrige Mäuler gestopft werden. Da kann das Kochen zu einer zeitraubenden Angelegenheit werden. Nicht so mit einer Kochbox für vier Personen: Hier sind die Zutaten bereits portioniert, Sie müssen nur noch dem Rezept folgen — und schon steht eine leckere Mahlzeit auf dem Tisch!

Was sind die Vorteile von Kochboxen für vier Personen?

Der größte Vorteil einer Kochbox für vier Personen besteht darin, dass Sie Zeit sparen. Sie müssen nicht mehr im Supermarkt umherirren und anschließend lange Wartezeiten an der Kasse in Kauf nehmen. Wenn Sie eine Kochbox bestellen, wählen Sie ganz einfach einen passenden Liefertag. Sie können sich mit der Familie oder den WG-Mitbewohnern im Voraus absprechen, was Sie essen möchten. 

Kochboxen für Vier: WG

Bei einigen Anbietern besteht sogar die Möglichkeit, Allergene oder unliebsame Zutaten abzuwählen. Häufig werden zudem Rabatte und Gutscheine für Kochboxen angeboten. Mithilfe von Kochboxen für vier Personen gelingt es Ihnen, eine ausgewogene Ernährung einzuhalten, die allen schmeckt. Für Festtage gibt es zudem spezielle Themen-Kochboxen mit saisonalen Zutaten. Je mehr Mahlzeiten Sie bestellen, desto günstiger fällt jede Mahlzeit aus.

Die besten Anbieter von Kochboxen für vier Personen

Es gibt mehrere Anbieter, bei denen Sie eine Kochbox mit Rezept für vier Personen bestellen können. Jeder Anbieter hat seine eigenen Vorteile. Es lohnt sich, mehrere Kochboxen auszuprobieren, bevor Sie sich auf eine konkrete Kochbox für 4 Personen festlegen.

HelloFresh: die Allrounder-Kochbox

Hellofresh ist mit Abstand der bekannteste und beliebteste Anbieter von Kochboxen. Das Unternehmen ist ein echter Allrounder in Sachen Ernährung und bietet sogar spezielle kinderfreundliche Rezepte. Die Boxen von HelloFresh sind in ganz Deutschland zu haben. Die Versandkosten belaufen sich auf 5,99 Euro für eine Box. 

Es kommt immer auf Ihre persönlichen Wünsche an, welches Abo Sie wählen. Bei HelloFresh finden Sie neben Familienboxen auch vegetarische Varianten ebenso wie fleischlose Kochboxen für vier Personen mit Fisch und Gemüse.

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.

Marley Spoon: die familienfreundliche Kochbox

Wer gern kocht und auch vor etwas komplexeren Rezepten nicht zurückscheut, ist bei Marley Spoon bestens aufgehoben. Sie können jede Woche aus über 80 verschiedenen Rezepten wählen, wobei für jeden Geschmack etwas Passendes dabei ist. 

Die Versandkosten für eine Kochbox für vier Personen betragen 6,99 Euro. Sie können Ihr Abo jederzeit kündigen oder pausieren, wenn Sie beispielsweise in Urlaub fahren.

Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.

Rewe: Kochbox selbst zusammenstellen

Rewe verfolgt ein etwas anderes Konzept als herkömmliche Kochbox-Dienste. Der Anbieter erledigt Ihre Supermarkteinkäufe für Sie. Dabei können Sie in der REWE-App Rezepte aufrufen und diejenigen Zutaten bestellen, die Sie zum Nachkochen eines bestimmten Gerichtes brauchen. Die Lebensmittel erhalten Sie bei Rewe zum regulären Supermarktpreis. 

Dabei können Sie den Liefertag selbst bestimmen, in den meisten Fällen erhalten Sie Ihre Bestellung noch am selben Tag, Sie können sich somit Kochboxen für vier Personen nach Ihren eigenen Wünschen zusammenstellen. Bei Rewe gibt es weder ein Abo noch Verpflichtungen.

Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.

Für wen sind Kochboxen geeignet?

Eine Kochbox für 4 Personen eignet sich in erster Linie für Familien und WGs. Da die meisten Kochboxen für vier Personen nur im Abo erhältlich sind, sollte man sicherstellen, dass vier Personen bei jeder Mahlzeit zugegen sind. Kochboxen bestellen eignet sich vor allem für Personen, die zwar gern kochen und neue Rezepte ausprobieren, jedoch wenig Zeit zum Einkaufen haben. Tipp: Wenn Sie nicht nur beim Einkaufen sondern auch beim Kochen Zeit sparen wollen, probieren Sie diese Küchen-Hacks aus.

Kochboxen für Vier: Familie

Auch wenn Sie bisher nur selten gekocht haben, kann eine Kochbox für zu Hause neue kulinarische Welten eröffnen. Sie müssen nämlich nicht mehrere Stunden mit dem Schnippeln von Gemüse zubringen – das erledigt der Kochbox-Dienst für Sie. Und Sie lernen leckere und einfache Rezepte für die ganze Familie. Wenn Sie als Vegetarier oder Veganer eine Kochbox für 4 Personen ausprobieren möchten, haben Sie Glück: Bei den meisten Anbietern können Sie vegetarische und vegane Rezepte für Ihre Kochbox wählen.

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