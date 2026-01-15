15 praktische Küchen-Hacks mit denen Sie jede Menge Zeit sparen

Wenn Sie gerne kochen, dann wissen Sie, wie viel Freude es macht, gemeinsam mit Familie und Freunden zu essen — etwas, das bei unserem hektischen Lebensstil nicht immer leicht ist! Und so gerne wir auch kochen, der ganze Prozess nimmt viel Zeit in Anspruch. Die Planung der Mahlzeiten, das Einkaufen von Lebensmitteln, die Vorbereitung, das Kochen und das Putzen nehmen uns kostbare Freizeit. Niemand möchte den ganzen Tag und die ganze Nacht in der Küche stehen. Und wer hat schon die Zeit, jeden Tag in der Woche frisch einkaufen zu gehen? Wenn Sie die folgenden Küchen-Hacks in Ihre tägliche Kochroutine übernehmen, können Sie mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen und die Früchte Ihrer Arbeit genießen!

1. Planen Sie voraus

Küchen-Hack Nummer 1: Reservieren Sie sich am Wochenende oder vor Beginn der Arbeitswoche etwas Zeit für die Planung der Mahlzeiten und den Einkauf von Lebensmitteln. Machen Sie zunächst eine kurze Bestandsaufnahme dessen, was Sie in der Küche vorrätig haben, und planen Sie damit einige Mahlzeiten. Füllen Sie dann die Lücken auf Ihrer Einkaufsliste.

2. Schneiden Sie Ihr Gemüse vor

Bereiten Sie Ihr Gemüse für die Woche vor und bewahren Sie es in luftdichten Behältern im Kühlschrank auf — so haben Sie alle Zutaten für Ihre Suppen, Salate, Snacks und Hauptgerichte vorbereitet. Auf diese Weise müssen Sie die Utensilien zum Schneiden, Würfeln, Raspeln und Hacken nur einmal nutzen — und nur einmal aufräumen.

3. Portionieren Sie Snacks

Das Vorbereiten und Portionieren von verschiedenen Snacks hilft bei jeder Naschattacke und kann ein echter Lebensretter für Sie und Ihre Kinder sein. Bewahren Sie Snacks wie Studentenfutter, Müsli, Trockenfrüchte oder frisches Obst und Gemüse in einzelnen luftdichten Behältern auf, die Sie auf der Theke abstellen und bei Bedarf schnell zur Hand haben.

4. Decken Sie den Tisch am Vortag

Räumen Sie nach dem Essen nicht alles weg, wenn das Geschirr noch sauber ist. Legen Sie das Geschirr und Besteck für das Abendessen am nächsten Tag beiseite. Wenn Sie den Esstisch im Laufe des Tages für mehr als nur das Essen nutzen — z. B. um Rechnungen zu bezahlen, Hausaufgaben zu machen, Spiele zu spielen usw. — stapeln Sie alles, was Sie zum Essen verwenden, an das Ende des Tisches oder auf einen separaten Küchentisch.

Küchen-Hack: Decken Sie den Tisch schon am Vortag, um Zeit zu sparen.

5. Bereiten Sie Ihre Kochutensilien vor

Mit der gleichen Technik, mit der Sie den Tisch im Voraus decken, können Sie auch Ihr Arsenal an Töpfen, Pfannen und Utensilien zusammenstellen, die Sie am nächsten Tag zum Kochen benötigen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie wenig Platz haben und bestimmte Utensilien in anderen Bereichen des Hauses unterbringen müssen, z. B. in der Speisekammer oder im Erdgeschoss.

6. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber

Aus praktischen, effizienten und sicheren Gründen ist ein sauberer und organisierter Arbeitsbereich in Ihrer Küche unerlässlich. Vergewissern Sie sich, dass alle Arbeitsflächen, Utensilien, Schneidebretter, Herd und Ofen sauber und frei von Verunreinigungen sind und dass der Boden sauber und trocken ist.

7. Haben Sie häufig genutzte Utensilien griffbereit

Küchen-Hack Nummer 7: Bewahren Sie die Kochutensilien, die Sie am häufigsten benutzen, neben dem Herd auf. Dazu gehören Löffel, Schneebesen, Pfannenwender, Zangen, Schöpfkellen und Schaumlöffel, die Sie beim Kochen schnell zur Hand haben möchten.

8. Frosten Sie Gemüse ein

Das Einfrieren oder der Kauf von tiefgefrorenem Gemüse ist eine weitere große Zeitersparnis. Eine Handvoll tiefgefrorener Erbsen, Mais, Karotten oder Brokkoli eignet sich hervorragend für viele verschiedene Rezepte. Alternativ können Sie sich auch fertiges Tiefkühlgemüse von Bofrost direkt nach Hause liefern lassen.

Küchen-Hack: Frosten Sie vorportioniertes Gemüse ein.

9. Pro-Tipp: Nutzen Sie Kochboxen

Wenn Sie Zeit bei der Essensplanung, beim Einkaufen und bei der Zubereitung gleichzeitig sparen wollen, dann sind Kochboxen der ideale Küchen-Hack für Sie. Sie entscheiden selbst, wie viele Portionen und Gerichte pro Woche Sie brauchen und bekommen alle Zutaten vorportioniert und mit Kochanleitung nach Hause geliefert. Sparen Sie noch heute Zeit mit den besten Kochbox-Anbietern:

10. Investieren Sie in eine Küchenmaschine

Eine gute Küchenmaschine kann Ihr bester Freund in der Küche sein und spart Ihnen jede Menge Zeit, denn sie nimmt Ihnen viele Arbeitsschritte wie das Raspeln, Schneiden, Kneten und Rühren ab. Bei HelloFresh finden Sie sogar Gerichte speziell für den Thermomix.

11. Essen Sie die Schalen von Obst und Gemüse

Solange Sie die Schale Ihres Gemüses gründlich gewaschen und geschrubbt haben, müssen Sie nicht für jedes Rezept alles schälen. Außerdem nehmen Sie mehr Nährstoffe und gesunde Ballaststoffe zu sich, wenn Sie die Schalen von Äpfeln, Auberginen, Karotten, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kürbissen (besonders im Herbst), Pastinaken und jungen Rüben essen.

12. Kochen Sie immer mehr, als Sie essen

Küchen-Hack Nummer 12: Kochen Sie zusätzliche Portionen von Huhn, Pute, Lachs, Rind- und Schweinefleisch sowie Getreide, um sie später in der Woche weiterzuverwenden. Die Reste lassen sich gut für Salate und Sandwiches verwenden.

Wenden Sie dieselbe Idee auf Gerichte an, die sich gut einfrieren lassen. Kochen Sie große Aufläufe wie Peperoni-Lasagne oder Hirtenkuchen, essen Sie die Hälfte in dieser Woche und frieren Sie die andere Hälfte für eine spätere Mahlzeit ein.

Tipp: Auch Meal Prep optimiert die Zeit in der Küche und macht Ihr Leben einfacher.

Küchen-Hack: Kochen Sie immer mehr und verwenden Sie die Reste für spätere Mahlzeiten.

13. Bereiten Sie Ihr Frühstück nach dem Abendessen vor

Das Vorbereiten des Frühstücks und des Mittagessens für den nächsten Tag kann sehr schnell gehen, wenn man die Vorbereitungen für das Abendessen gleich im Huckepack erledigt.

Bereiten Sie schnell Haferflocken oder Chiasamenpudding für das Frühstück zu und stellen Sie Salate und Sandwiches für das Mittagessen zusammen, bevor Sie nach dem Abendessen aufräumen.

14. Waschen Sie beim Kochen ab

Spülen Sie Ihr Geschirr nach und nach ab, um zu vermeiden, dass Sie einen riesigen, unordentlichen Haufen auf einmal bewältigen müssen. Beseitigen Sie diesen Albtraum, indem Sie während des Kochens abwaschen.

Füllen Sie einen abgetrennten Teil Ihres Spülbeckens oder einen großen Behälter oder eine Schüssel, die in das Spülbecken gestellt wird, mit heißem Seifenwasser. Geben Sie benutztes Kochgeschirr und Utensilien hinein, damit sie eingeweicht werden, sobald Sie sie benutzt haben. So lassen sich viele Gegenstände wie Mixer, Brat- oder Sauteusen und Backformen leichter reinigen.

15. Organisieren Sie einen Meal-Swap

Sich mit Nachbarn, Verwandten und Freunden zu einem gemeinsamen Meal-Swap zu treffen, ist zugleich ein zeitsparender, also auch unterhaltsamer Küchen-Hack. Bei einem Meal-Swap oder Food-Swap werden selbst gemachte Köstlichkeiten getauscht und geteilt. Planen Sie dieses Event im Voraus und bereiten Sie doppelt so viel Essen vor. Kochen Sie etwas Einfaches zum Teilen, wie Enchiladas, einen Auflauf oder einen großen Topf Suppe.

Küchen-Hack: Organisieren Sie einen Meal-Swap mit Freunden oder Familie.

Und das waren Sie — die 15 effektivsten Küchen-Hacks. Wie Sie sehen, gibt es keinen Grund, auf ein selbstgekochtes Essen zu verzichten, wenn man in der Küche effizienter arbeiten kann. Mit all der Zeit, die Sie dank unserer Küchen-Hacks sparen werden, können Sie sich jetzt entspannen — zumindest für eine Weile!

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