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Gesund essen mit Diabetes: Die Vorteile von Kochboxen für Diabetiker

Diabetes ist eine durchaus verbreitete Krankheit. Menschen, die darunter leiden, müssen Teile ihres Alltags anpassen. Hier gibt es Infos darüber, worum es sich bei der Erkrankung genau handelt und wie Diabetiker in ihrem Alltag von Kochboxen profitieren können.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

In einer Zeit, in der bewusste Ernährung zählt, bieten Kochboxen für Diabetiker eine revolutionäre Lösung. Sie vereinfachen den Alltag, indem sie gesunde, diabetesfreundliche Rezepte direkt nach Hause liefern. Mit detaillierten Nährwertinformationen und leckeren Gerichten ermöglichen sie Diabetikern, ihre Ernährung mühelos zu überwachen und gleichzeitig kulinarische Freuden zu genießen. Ein Schritt in Richtung Gesundheit, ohne Kompromisse.

Was ist Diabetes?

Diabetes Mellitus ist eine Krankheit, bei der der Blutzuckerspiegel deutlich erhöht ist. Das liegt daran, dass das Hormon Insulin entweder in einer zu geringen Menge vorhanden ist oder nicht wirken kann. 

Laut dem Verein Deutsche Diabetes Hilfe e. V. leiden momentan ungefähr 11 Millionen Menschen in der Bundesrepublik unter der Erkrankung. Dabei unterscheidet die Medizin zwei Typen der Zuckerkrankheit, die jeweils durch andere Faktoren ausgelöst werden: Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. 

Diabetes Typ 1

Diabetes Typ 1 wird dadurch hervorgerufen, dass im Körper ein Mangel an Insulin besteht. Der Grund dafür ist oftmals das Versagen der Bauchspeicheldrüse, die den Stoff für den Körper herstellt. 

Diese Form der Diabetes ist nicht heilbar, weshalb sich die Patienten in ihrem Alltag dauerhaft mit ihr arrangieren müssen. Meist beginnt sie bereits in der Kindheit oder Jugend der Betroffenen. 

Diabetes Typ 2

Diabetes Typ 2 wiederum entsteht oftmals in späteren Phasen des Lebens, allerdings leiden mittlerweile auch immer mehr Jugendliche unter dem Problem. Gründe für die Erkrankung sind eine geringere Empfindlichkeit der Zellen des Körpers für das Hormon sowie eine Überproduktion des Stoffes über einen längeren Zeitraum. 

Diabetes Typ 2 beginnt in einem schleichenden Prozess. Hervorgerufen werden kann sie durch verschiedene Angewohnheiten im Alltag, darunter 

  • Bewegungsmangel, 
  • eine zucker- und fettreiche Ernährung,
  • sowie das Rauchen. 

Eine Veranlagung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung des gesundheitlichen Problems. Die positive Nachricht: Diabetes Typ 2 kann mit den richtigen Verhaltensweisen wie einer gesunden Ernährung und mit einer Reduktion von Übergewicht geheilt werden.

Symptome der Krankheit und Konsequenzen im Alltag

Für Betroffene bringt Diabetes einige Folgen mit sich. Neben den Symptomen, die die Erkrankung auslöst, gehören dazu weitere Konsequenzen nach der Diagnose, die einen Einfluss auf den Alltag haben. 

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Typische Symptome 

Die Symptome der Krankheit sind vielseitig. Unter anderem leiden Betroffene unter Schwäche und Müdigkeit, manchmal kommt Schwindel hinzu. Weitere Anzeichen sind starker Durst und ein häufig auftretender Harndrang. 

Außerdem kann eine Verschlechterung des Sehvermögens auftreten. Es kommt möglicherweise zu trockener Haut, was oftmals mit einem starken Juckreiz einher geht. Des Weiteren verlangsamt die Erkrankung die Wundheilung des Körpers. 

Bei Männern kann eine Diabetes Libidoverlust und Potenzstörungen verursachen. Bei Frauen wirkt sich die Krankheit negativ auf die Menstruation und die Fruchtbarkeit aus. 

Das sind nur einige Beispiele aus der langen Liste der körperlichen Beschwerden, die eine Diabetes mit sich bringen kann. Allerdings machen sie sehr deutlich, wie stark die Lebensqualität der Betroffenen durch die Erkrankung eingeschränkt sein kann. 

Konsequenzen für den Alltag nach einer Diagnose

Ist erst einmal eine Diagnose gestellt, hat die Diabetes weitere Auswirkungen auf den Alltag der Patienten. Zum einen gilt das in finanzieller Hinsicht, neben weiteren Aspekten mit einem Blick auf die Versicherungen. 

Wer zum Beispiel trotz der Krankheit eine Risikolebensversicherung abschließen möchte, muss im Zuge der Gesundheitsprüfung zusätzliche Fragen beantworten. Zwar ist davon auszugehen, dass viele Versicherer dem potenziellen Kunden einen solchen Vertrag anbieten und ermöglichen. Allerdings kann es sein, dass aufgrund der Vorerkrankung ein Risikozuschlag fällig wird. 

Zusätzlich müssen Erkrankte auf viele Details in ihrem Alltag achten. Dazu gehört, je nach Typ und Fortschreiten der Diabetes, eine regelmäßige und ausreichende Behandlung mit Insulin. Hinzu kommt die besondere Bedeutung einer bewussten Ernährung (dazu gleich mehr) sowie die Notwendigkeit, Sport zu treiben, um eine Linderung herbeizuführen und Folgeerkrankungen zu vermeiden. 

Diabetes kann in bestimmten Fällen auch zu Übergewicht führen. Deshalb unser Tipp: Nutzen Sie Abnehm-Apps, die Ihnen personalisierte Ernährungs- und Fitnesspläne zur Verfügung stellen.

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Ernährung mit der Kochbox bei Diabetes

Einer der wichtigsten Faktoren im Alltag von Diabetikern ist die Ernährung. Hier müssen viele Details beachtet werden, um Probleme zu vermeiden. Kochboxen können dabei eine echte Hilfe sein. 

Ernährung bei Diabetes Typ 1

Diabetes Typ 1 kann nicht geheilt werden, weshalb Patienten ihren Speiseplan dauerhaft im Blick behalten müssen. Zentral sind dabei die Kohlenhydrate. Diabetiker müssen die genauen Mengen kennen, die sie zu sich nehmen, um die Insulintherapie entsprechend anpassen zu können. 

Der Grund: Kohlenhydrate lassen den Blutzucker deutlich ansteigen. Ernährungskonzepte, die Kohlenhydrate und Fette in den Speisen reduzieren, sind sinnvoll. Eine vegane oder vegetarische Lebensweise ist ebenfalls eine Option. 

Ernährung bei Diabetes Typ 2

Wer Diabetes Typ 2 hat, sollte ebenfalls besonders auf seine Ernährung achten, da so die Möglichkeit besteht, die Krankheit zu heilen. Das gilt vor allem im Anfangsstadium: Durch eine Gewichtsreduktion lässt es sich vermeiden, Insulin zuführen zu müssen. Das Problem wird dann sozusagen schon vor diesem Schritt gelöst.   

Allen voran muss darauf geachtet werden, die Menge an Kohlenhydraten in den Mahlzeiten möglichst gering zu halten. Dabei sollte im besten Fall ein Wert von 100 Gramm am Tag nicht überschritten werden. Neben dem Anstieg des Blutzuckers können Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden, was für die Eindämmung von Diabetes Typ 2 äußerst kontraproduktiv ist. 

Darüber hinaus sollten die Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten stammen. Auch Zucker gilt es möglichst zu vermeiden. Dementsprechend sind bestimmte Nahrungsmittel für Diabetiker ungeeignet, insbesondere 

  • süße Fertigprodukte,
  • Lebensmittel, die viel Fruchtzucker enthalten
  • sowie alternative Produkte mit Süßungsmitteln (hiervon raten Experten ebenfalls ab). 

Eine gute Wahl ist viel Gemüse, das mit hochwertigen Fetten zubereitet wird. Protein sollte ebenfalls in ausreichender Menge verzehrt werden. Das hat gleich mehrere Vorteile: Zum einen sättigt das Eiweiß, zum anderen bewirkt es, dass der Blutzucker nicht so schnell ansteigt. 

Unabhängig vom Diabetes-Typ, sollten Betroffene mit ihrem Arzt besprechen, welche Ernährung im Detail sinnvoll ist. 

Was sind die Vorteile einer Kochbox für Diabetiker?

Kochboxen sind eine gute Option für eine einfache und moderne Ernährung. Das Konzept sind leckere Mahlzeiten, die schnell und einfach zuzubereiten sind. Zu den bekanntesten Anbietern von Kochboxen gehören unter anderem: 

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
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HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
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Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
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Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
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Dabei gibt es zu den Speisen oftmals Nährwerttabellen, die sehr detailliert aufzeigen, wie viel Kalorien, Kohlenhydrate, Eiweiß und weitere Nährstoffe die Rezepte enthalten. Des Weiteren stehen verschiedene Kategorien zur Auswahl, zum Beispiel familienfreundliche Gerichte, Gerichte mit Fisch oder vegane Speisen. 

Für Diabetiker hat das Konzept der Kochbox ganz besondere Vorteile, die vor allem durch die Nährwerttabellen entstehen. Diese Transparenz macht es vergleichsweise einfach, passende Gerichte für die Erkrankung zu finden und die Therapie mit Insulin auf die jeweilige Mahlzeit einzustellen. 

Hierdurch können betroffene Personen viel Aufwand sparen, da sie die Werte aus verschiedenen Zutaten für ein Essen nicht selbst kalkulieren müssen, sondern die Angaben sich direkt auf das ganze Gericht beziehen. Bei Anbietern wie Hello Fresh sind die Speisen im Paket, das geliefert wird, in mehreren Tüten für jeweils eine Mahlzeit portioniert, also in den angegebenen Mengen genau abgewogen. 

Das hilft einmal mehr dabei, einen Überblick darüber zu behalten, in welchem Umfang welche Nährstoffe verzehrt werden und Fehler bei der Berechnung zu vermeiden. Zusätzlich wird kaum eigene Kreativität benötigt, um passende Rezepte zusammenzustellen. Einfach auf die Webseite klicken, passenden Gerichtvorschlag aussuchen, fertig. 

Mit der Zeitersparnis, die durch diese Aspekte entsteht, geht eine große Erleichterung des Alltags eines Diabetikers einher. Das ist gerade für Personen relevant, die viele verschiedene Aufgaben zu erledigen haben, beispielsweise beruflich und familiär.  

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Kochboxen für Diabetiker: Welche passen, worauf muss bei der Auswahl geachtet werden? 

Der Hauptvorteil der Kochboxen liegt also in ihrer Effizienz und im Komfort. Trotzdem gibt es einige Faktoren, die Diabetiker bei ihrer Auswahl berücksichtigen sollten. Nicht jedes Kochbox-Rezept ist für Betroffene der Krankheit geeignet. 

Um eine passende Kochbox zu finden, ist es wichtig, dass der Hersteller nicht nur in der gelieferten Box, sondern auch auf der Webseite zu jedem Gericht eine Nährwerttabelle bereithält. Dadurch können Diabetes-Patienten erkennen, was für sie geeignet ist und einige Optionen von vornherein ausschließen. 

Neben dem Blick auf diese Angaben sind die Kategorien auf der Homepage des jeweiligen Anbieters eine große Hilfe bei der Suche. Passend zu einer sinnvollen Ernährung bei Diabetes sind unter anderem Low-Carb-Mahlzeiten, da sie wenig Kohlenhydrate enthalten. 

Einen entsprechenden Suchfilter gibt es zum Beispiel auf der Seite von Hello Fresh. Marley Spoon bietet ebenfalls einige Low-Carb-Rezepte in der wöchentlichen Auswahl von Speisen an. Die veganen und vegetarischen Kochboxen wiederum, die es bei vielen Herstellern gibt, sind eine zielführende Variante für Menschen, die an Diabetes Typ 1 erkrankt sind. 

Nach der Lieferung der Kochbox: Details beachten

Diabetiker sollten nach der Lieferung der Kochbox auf bestimmte Details achten. Dazu gehört, ob die jeweiligen Zutaten in den richtigen Mengen geliefert wurden. So kann es sein, dass hier und da etwas fehlt oder doppelt vorhanden ist. 

Gleichzeitig können aufgerissene Tüten oder beschädigte Packungen, durch die eine bestimmte Zutat nicht mehr nutzbar ist, die Nährwerte des Gerichtes beeinflussen. Was für andere nur ärgerlich ist, kann für Diabetes-Patienten ein echtes Problem darstellen. 

Fazit

Diabetes ist eine Krankheit, bei der der Insulin-Haushalt im Körper durch verschiedene Umstände gestört ist. Zu den Symptomen zählen Müdigkeit, Juckreiz und Schwindel. Um den Beschwerden entgegenzuwirken, müssen Diabetiker auf ihre Ernährung achten. 

Dafür bieten Kochboxen eine ganze Reihe von Vorteilen, die vor allem in der Transparenz der Nährwerttabellen sowie in der zeitlichen Effizienz liegen. Bei der Auswahl der Gerichte ist es für Diabetiker allerdings wichtig, einen Blick darauf zu haben, dass die Zutaten und Nährwerte optimal zum gewünschten Ernährungsstil passen. 

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