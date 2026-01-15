Bio-Lebensmittel auf dem Vormarsch: Jetzt gesund und nachhaltig Zuhause kochen!

Bio-Lebensmittel sind schon lange kein Trend mehr — die meisten Deutschen bevorzugen Lebensmittel mit Bio-Siegel. Eine Studie der PwC Deutschland offenbart den Aufstieg der Bio-Produkte in deutschen Küchen. Wir zeigen Ihnen außerdem, wie Sie gesund und nachhaltig mit Bio-Produkten kochen können.

Jeder vierte Deutsche bevorzugt das Bio-Siegel

Die Studie der PwC hat offenbart, dass Lebensmittel aus biologischem Anbau bei jedem Vierten im Einkaufskorb landen — Tendenz steigend. Nur jede:r Zehnte kauft gar keine Bio-Produkte ein. Die Gründe, die für Bio sprechen, gehen über eine gesunde Ernährung hinaus.

„Immer mehr Menschen achten auf ihre Ernährung und entscheiden sich bewusst für den Kauf von Bioprodukten. Dafür sprechen längst nicht mehr nur gesundheitliche Gründe und eine artgerechtere Tierhaltung. Die höhere Umweltfreundlichkeit ist zu einem der Hauptargumente für den Kauf von Biolebensmitteln geworden.“ Dr. Christian Wulff, Consumer Markets Leader PwC Deutschland und EMEA

Die Frage “Bio oder konventionell?” hängt dabei auch von Alter und Lebenssituation ab. Familien mit Kindern sind die Bevölkerungsgruppe, die am häufigsten Bio-Lebensmittel einkauft.

Bio-Gemüse und Bio-Obst schmecken am Besten

Zwei Drittel der Deutschen kaufen am liebsten Bio-Gemüse und Bio-Obst ein. Knapp die Hälfte der Deutschen bevorzugt Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte ebenfalls in Bio-Qualität. Konventionell werden hingegen immer noch größtenteils Getränke, Süßwaren, Grundnahrungsmittel wie Zucker oder Mehl und Backwaren eingekauft. Der Supermarkt ist die erste Wahl der Deutschen, wenn es um den Einkauf von Bio-Lebensmitteln geht.

Bio-Lebensmittel sind um Durchschnitt teurer als konventionelle Produkte, und die meisten Deutschen sind auch bereit, für das Gütesiegel mehr Geld auszugeben. Für Bio-Milch würde die Hälfte der Befragten mehr ausgeben, für Bio-Kaffee jedoch lediglich jede:r Dritte. Und bei Fleisch greift nur jede:r Fünfte zur Bio-Variante.

Zuhause einfach mit Bio-Lebenmitteln kochen

Wenn Sie nach einem einfachen Weg suchen, lecker und gesund mit Bio-Lebensmitteln zu kochen, können Sie Kochboxen ausprobieren. Mit Bio-Kochboxen werden Ihnen Rezepte mit Anleitung samt aller Zutaten bis vor die Haustür geliefert — damit sparen Sie Zeit und Planung. Es gibt jede Menge Anbieter, die auf die Herkunft und Nachhaltigkeit Ihrer Lebensmittel achten.

Beim Marktführer HelloFresh wird der Großteil der Produkte in Bio-Qualität geliefert. Andere Anbieter wie Wyldr oder Etepetete liefern Obst und Gemüse ausschließlich in Bio-Qualität zu Ihnen nach Hause. Bei Rewe können Sie eine große Auswahl an Bio-Produkten nach Hause liefern lassen. Probieren Sie einen der derzeit besten Bio-Kochbox-Anbietern mit Bio-Zutaten auf dem deutschen Markt:

6 gute Gründe für Bio

Anschließend möchten wir Ihnen noch ein paar überzeugende Gründe mit auf den Weg geben, warum Sie Bio-Lebensmitteln eine Chance geben sollten:

Die Befragten der Studie gaben als Hauptgrund für den Kauf von Bio-Produkten an, dass diese nicht mit Mitteln behandelt werden, die der Gesundheit schaden — dazu gehören Pestizide, Antibiotika, Aromen, chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, Nitrat und mehr. Ein weiterer wichtiger Grund ist das Tierwohl, welches durch die kontrollierte und artgerechte Haltungsform garantiert wird. Bio ist außerdem bienenfreundlich. Als dritter wichtiger Grund wird die Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit von Bio-Produkten benannt. Nachhaltig kochen lohnt sich! Bio-Landbau schützt zudem die Bodenfruchtbarkeit, indem die Fähigkeit des Bodens, Wasser zu speichern, verbessert wird und Ressourcen geschont werden. Die biologische Vielfalt wird gefördert — und so bekommen Sie nicht nur vielfältigere Lebensmittel auf den Tisch — sie schmecken auch noch besser!

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