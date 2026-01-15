Medienkooperation

Bio-Lebensmittel

Bio-Lebensmittel auf dem Vormarsch: Jetzt gesund und nachhaltig Zuhause kochen!

Bio-Lebensmittel sind auf dem Vormarsch — doch warum kaufen die Deutschen Bio? Und bei welchen Produkten wird lieber Bio gekauft? Eine Studie der PwC gibt einen Einblick.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Bio-Lebensmittel sind schon lange kein Trend mehr — die meisten Deutschen bevorzugen Lebensmittel mit Bio-Siegel. Eine Studie der PwC Deutschland offenbart den Aufstieg der Bio-Produkte in deutschen Küchen. Wir zeigen Ihnen außerdem, wie Sie gesund und nachhaltig mit Bio-Produkten kochen können.

Jeder vierte Deutsche bevorzugt das Bio-Siegel

Die Studie der PwC hat offenbart, dass Lebensmittel aus biologischem Anbau bei jedem Vierten im Einkaufskorb landen — Tendenz steigend. Nur jede:r Zehnte kauft gar keine Bio-Produkte ein. Die Gründe, die für Bio sprechen, gehen über eine gesunde Ernährung hinaus.

„Immer mehr Menschen achten auf ihre Ernährung und entscheiden sich bewusst für den Kauf von Bioprodukten. Dafür sprechen längst nicht mehr nur gesundheitliche Gründe und eine artgerechtere Tierhaltung. Die höhere Umweltfreundlichkeit ist zu einem der Hauptargumente für den Kauf von Biolebensmitteln geworden.“

Dr. Christian Wulff, Consumer Markets Leader PwC Deutschland und EMEA

Die Frage “Bio oder konventionell?” hängt dabei auch von Alter und Lebenssituation ab. Familien mit Kindern sind die Bevölkerungsgruppe, die am häufigsten Bio-Lebensmittel einkauft.

Bio-Gemüse und Bio-Obst schmecken am Besten

Zwei Drittel der Deutschen kaufen am liebsten Bio-Gemüse und Bio-Obst ein. Knapp die Hälfte der Deutschen bevorzugt Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte ebenfalls in Bio-Qualität. Konventionell werden hingegen immer noch größtenteils Getränke, Süßwaren, Grundnahrungsmittel wie Zucker oder Mehl und Backwaren eingekauft. Der Supermarkt ist die erste Wahl der Deutschen, wenn es um den Einkauf von Bio-Lebensmitteln geht.

Bio-Lebensmittel Einkauf im Supermarkt

Bio-Lebensmittel sind um Durchschnitt teurer als konventionelle Produkte, und die meisten Deutschen sind auch bereit, für das Gütesiegel mehr Geld auszugeben. Für Bio-Milch würde die Hälfte der Befragten mehr ausgeben, für Bio-Kaffee jedoch lediglich jede:r Dritte. Und bei Fleisch greift nur jede:r Fünfte zur Bio-Variante.

Zuhause einfach mit Bio-Lebenmitteln kochen

Wenn Sie nach einem einfachen Weg suchen, lecker und gesund mit Bio-Lebensmitteln zu kochen, können Sie Kochboxen ausprobieren. Mit Bio-Kochboxen werden Ihnen Rezepte mit Anleitung samt aller Zutaten bis vor die Haustür geliefert — damit sparen Sie Zeit und Planung. Es gibt jede Menge Anbieter, die auf die Herkunft und Nachhaltigkeit Ihrer Lebensmittel achten.

Beim Marktführer HelloFresh wird der Großteil der Produkte in Bio-Qualität geliefert. Andere Anbieter wie Wyldr oder Etepetete liefern Obst und Gemüse ausschließlich in Bio-Qualität zu Ihnen nach Hause. Bei Rewe können Sie eine große Auswahl an Bio-Produkten nach Hause liefern lassen. Probieren Sie einen der derzeit besten Bio-Kochbox-Anbietern mit Bio-Zutaten auf dem deutschen Markt:

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

6 gute Gründe für Bio

Anschließend möchten wir Ihnen noch ein paar überzeugende Gründe mit auf den Weg geben, warum Sie Bio-Lebensmitteln eine Chance geben sollten:

  1. Die Befragten der Studie gaben als Hauptgrund für den Kauf von Bio-Produkten an, dass diese nicht mit Mitteln behandelt werden, die der Gesundheit schaden — dazu gehören Pestizide, Antibiotika, Aromen, chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, Nitrat und mehr.
  2. Ein weiterer wichtiger Grund ist das Tierwohl, welches durch die kontrollierte und artgerechte Haltungsform garantiert wird. Bio ist außerdem bienenfreundlich.
  3. Als dritter wichtiger Grund wird die Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit von Bio-Produkten benannt. Nachhaltig kochen lohnt sich!
  4. Bio-Landbau schützt zudem die Bodenfruchtbarkeit, indem die Fähigkeit des Bodens, Wasser zu speichern, verbessert wird und Ressourcen geschont werden.
  5. Die biologische Vielfalt wird gefördert — und so bekommen Sie nicht nur vielfältigere Lebensmittel auf den Tisch — sie schmecken auch noch besser!

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