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Nachhaltig kochen

Nachhaltig kochen: So schonen Sie Umwelt und Geldbeutel beim Kochen

Mit kleinen Änderungen in der Küche Großes für die Umwelt bewirken – und dabei sogar Geld sparen. Unsere Tipps machen nachhaltiges Kochen zum Kinderspiel.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

In Zeiten des Klimawandels und eines wachsenden Nachhaltigkeitsbewusstseins wollen immer mehr Menschen verantwortungsbewusster leben. Das bedeutet: weniger Konsum, Qualität statt Quantität und Ressourcenschonung, wo immer es geht. Viele von uns haben lange Zeit den einfachsten Weg gewählt: durch die Gänge des billigsten Supermarktes schlendern, die altbewährten Lieblingsgerichte in den Einkaufswagen werfen und zu Hause mit möglichst wenig Zeitaufwand zubereiten. Doch mit ein paar einfachen Änderungen können Sie einen großen Unterschied machen – für die Umwelt und sogar für Ihre Gesundheit! In diesem Ratgeber erklären wir Ihnen, wie Sie Nachhaltigkeit ganz leicht in Ihre Küche bringen können.

Nachhaltig einkaufen – der erste Schritt zum umweltbewussten Kochen

Nachhaltiges Kochen beginnt nicht erst in der Küche, sondern schon auf dem Weg zum Supermarkt. Auch die Emissionen, die auf diesem Weg entstehen, sind ein entscheidender Faktor für den Kohlenstoff-Fußabdruck unserer Lebensmittel.

Umweltbewusst zum Einkaufen

Wie wäre es, wenn Sie das Auto stehen lassen und stattdessen:

  • Kurze Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen
  • Zu Fuß gehen – das ist gleichzeitig gesund!
  • Öffentliche Verkehrsmittel nutzen
  • Wenn Sie doch das Auto nutzen müssen: Einkäufe gut planen, um unnötige Fahrten zu vermeiden

Der gute alte Einkaufszettel – Ihr bester Freund

Gute Essensplanung ist die halbe Miete! Diese vier einfachen Tipps helfen Ihnen dabei:

  1. Machen Sie einen konkreten Plan, was Sie in den nächsten Tagen kochen möchten
  2. Überprüfen Sie Ihren Kühlschrank und Vorratsschrank – was ist noch da?
  3. Schreiben Sie eine Einkaufsliste mit Mengenangaben – digital oder handschriftlich
  4. Überlegen Sie: Können Sie auf bestimmte Zutaten verzichten, die Sie nicht vollständig aufbrauchen können? Lassen sich diese durch besser verwendbare Alternativen ersetzen?
Nachhaltig kochen Einkaufsliste

Saisonal, regional und bio einkaufen

Wer klimafreundlich einkaufen möchte, sollte sich an diese goldene Regel halten: regional, saisonal, fleischarm und wenn möglich in Bio-Qualität. Bio-Siegel machen es Ihnen leichter, ökologisch wertvolle Produkte zu erkennen. Besonders bei tierischen Produkten sowie bei Obst und Gemüse ist Bio-Qualität empfehlenswert.

Verpackungsmüll reduzieren beim Einkauf

In Deutschland wird zwar viel recycelt, aber dennoch landet nur ein Teil des Plastikmülls tatsächlich im Recyclingkreislauf. Mit diesen Tipps können Sie Plastik- und Einwegverpackungen vermeiden:

  • Nehmen Sie immer einen Jute- oder Stoffbeutel mit
  • Kaufen Sie Waren möglichst lose und unverpackt
  • Vermeiden Sie abgepacktes Obst und Gemüse
  • Verzichten Sie auf sinnlos in Plastik verpackte Lebensmittel (wie eingeschweißte Gurken)
  • Verwenden Sie keine schwarzen Plastikverpackungen (können nicht recycelt werden)
  • Vermeiden Sie Fertiggerichte, die meist mehrfach verpackt sind
  • Bevorzugen Sie Glas- und Mehrwegflaschen statt Einwegflaschen
  • Wählen Sie Gläser statt Blechdosen
  • Suchen Sie nach einem Zero-Waste-Laden in Ihrer Nähe

Lebensmittel richtig lagern und Abfälle vermeiden

Nach dem nachhaltigen Einkaufen kommt das richtige Lagern. Damit Ihre Lebensmittel möglichst lange haltbar bleiben, sollten Sie ein paar einfache Grundsätze beachten.

Nachhaltig kochen Lagerung

Richtige Lagerung für längere Haltbarkeit

Viele Alltagszutaten wie Getreideprodukte, Konserven, Hülsenfrüchte und Nüsse lassen sich hervorragend auf Vorrat lagern. An einem trockenen und dunklen Ort aufbewahrt, halten sie sich deutlich länger. Andere Lebensmittel gehören in den Kühlschrank oder in luftdicht verschlossene Gläser. Informieren Sie sich über die optimale Lagerungsweise verschiedener Lebensmittel – so halten Ihre Vorräte praktisch „ewig” und müssen nicht vorzeitig entsorgt werden.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum richtig verstehen

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist kein Verfallsdatum! Bis zu diesem Datum garantiert der Hersteller, dass ein ungeöffnetes Produkt seine Eigenschaften behält, wenn es korrekt gelagert wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass es danach ungenießbar ist. Ungeöffnet und richtig gelagert können viele Lebensmittel auch Monate nach Ablauf des MHD noch verzehrt werden – vielleicht mit leicht veränderter Farbe oder etwas weniger intensivem Geschmack.

Einfrieren statt wegwerfen

Haben Sie zu viel eingekauft und schaffen es nicht, alle frischen Zutaten rechtzeitig zu verwenden? Frieren Sie sie ein! Viele Lebensmittel lassen sich problemlos einfrieren und später verwenden.

Nachhaltiges Kochen: Einfache, alltägliche Tipps

Mit ein paar einfachen Änderungen können Sie Ihren Kochalltag deutlich umweltfreundlicher gestalten.

Mit weniger Wasser kochen

Wasser ist sowohl Lebensmittel als auch Energieträger. Ein sparsamer Umgang verkürzt die Kochzeit und spart Energie. Besonders zu empfehlen ist ein Schnellkochtopf, der nicht nur 30 Prozent Strom spart, sondern die Kochzeit um bis zu 50 Prozent verkürzen kann.

Nachhaltig kochen Zubereitung

Essensreste clever verwerten

Trotz guter Planung bleiben manchmal Lebensmittel übrig. Diese sind oft die perfekte Grundlage für kreative Restegerichte oder können andere Rezepte verfeinern. Alternativ können Sie Lebensmittelreste einfrieren oder konservieren.

Stromsparen beim Kochen

Mit diesen einfachen Tipps reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch erheblich:

  • Verwenden Sie einen Wasserkocher für Mengen unter 1,7 Litern – das ist energiesparender als ein Kochtopf
  • Bei größeren Mengen: Füllen Sie den Wasserkocher einmal komplett und erhitzen Sie den Rest im Topf
  • Nutzen Sie immer einen Deckel auf dem Kochtopf
  • Kochen oder backen Sie mehrere Gerichte gleichzeitig im Backofen (Stichwort: Meal Prep)
  • Nutzen Sie die Restwärme: Schalten Sie den Backofen ruhig einige Minuten vor Ende der Backzeit aus – die Temperatur bleibt hoch genug

Die richtigen Küchengeräte wählen und richtig einsetzen

Moderne, energieeffiziente Küchengeräte spielen eine wichtige Rolle bei der Energieeinsparung. Achten Sie beim Kauf auf die Energieetiketten und wählen Sie stets einen Topf oder eine Pfanne in der passenden Größe für die jeweilige Kochplatte – mit einem gut sitzenden Deckel.

Die besten Kochboxen für nachhaltiges Kochen

Kochboxen können eine nachhaltige Alternative zum herkömmlichen Einkauf sein. Sie liefern genau die benötigten Mengen an Zutaten und reduzieren damit Lebensmittelabfälle. Hier ein Vergleich der bekanntesten Anbieter:

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
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Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
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Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Nachhaltigere Lebensmittel verwenden

Für das Kochen wird Energie benötigt, was sich erheblich auf die Treibhausgasemissionen eines Haushalts auswirken kann. Je weniger Strom verbraucht wird, desto geringer der CO2-Fußabdruck.

No-Cook-Alternativen entdecken

Sandwiches, Wraps und Salate sind beliebte Gerichte ohne Kochen, aber es gibt noch viele weitere Möglichkeiten:

  • Brot statt Toast
  • Overnight Oats statt Porridge
  • Käsebrot statt Käsetoast
  • Salat statt gekochtes Gemüse als Beilage
  • Fruchtsalat statt Früchtekuchen
  • Brot statt Salzkartoffeln als Beilage

Schnell garende Lebensmittel bevorzugen

Große Energieeinsparungen lassen sich erzielen, wenn Sie Zutaten wählen, die schnell garen:

  • Konserven und Tiefkühlkost (müssen nur kurz erhitzt werden)
  • Couscous und Nudeln (nur kochendes Wasser aus dem Wasserkocher nötig)
  • Eierspeisen (in wenigen Minuten fertig)
  • Tofu und Hülsenfrüchte aus der Dose (schneller gar als Fleisch)

Wissenschaftliche Studien aus der Zeitschrift Nature haben gezeigt, dass das Kochen zu Hause für 6 bis 61% der Gesamtemissionen bestimmter Lebensmittel verantwortlich ist. Dabei haben pflanzliche Lebensmittel, selbst wenn sie gekocht werden, immer noch einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck als tierische Produkte.

Top-Lebensmittel mit niedrigem CO2-Fußabdruck

Nachhaltig kochen Lebensmittel

Diese Lebensmittel sind besonders klimafreundlich:

  • Nüsse
  • Zitrusfrüchte
  • Äpfel
  • Wurzelgemüse
  • Kartoffeln
  • Zwiebeln
  • Kohl
  • Bananen
  • Erbsen
  • Soja

Nachhaltige Abfallentsorgung in der Küche

Auch bei bestem Bemühen lässt sich Abfall nicht komplett vermeiden. Umso wichtiger ist es, das lokale Recycling-System optimal zu nutzen.

Lebensmittelabfälle vermeiden

Selbst der nachhaltigste Bio-Apfel wird zum Umweltproblem, wenn er verdirbt, bevor Sie ihn verwenden. In Deutschland werden durchschnittlich pro Kopf und Jahr 75 Kilo Lebensmittel weggeworfen! Das verschwendet Energie, Wasser und Boden. Planen Sie Ihre Mahlzeiten sorgfältig und verwerten Sie Reste sinnvoll oder lagern Sie sie richtig.

Mülltrennung und Recycling

So tragen Sie dazu bei, mehr Plastik und Papier zu recyceln:

  • Entsorgen Sie Kunststoff- und Papierverpackungen getrennt vom Restmüll
  • Entfernen Sie Aluminiumdeckel von Joghurtbechern vollständig
  • Ziehen Sie Papierhüllen ab und entsorgen Sie sie separat als Papierabfall
  • Beachten Sie: Weiße Kassenbons gehören in den Restmüll (wegen der Chemikalien), blaue Kassenbons können ins Altpapier

Richtig kompostieren

Als Faustregel gilt: Alles kann kompostiert werden, bevor es im Topf oder in der Pfanne landet. Gekochte oder gebratene Lebensmittel, Soßen und Bratensäfte müssen jedoch als Restmüll entsorgt werden, da sie Schädlinge anlocken können.

Nachhaltig kochen Kompost

Küchengeräte richtig entsorgen

Defekte Küchengeräte sollten nicht einfach im Hausmüll landen. Sie enthalten wertvolle Metalle, die zurückgewonnen werden können, aber auch Schadstoffe, die sicher entsorgt werden müssen. Bringen Sie alte Elektrogeräte zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte oder geben Sie sie beim Hersteller zurück.

Fazit: Nachhaltig kochen – länger leben

Wussten Sie, dass Studien zeigen, dass Menschen, die regelmäßig für sich selbst kochen, länger leben? Wer sich intensiver mit Lebensmitteln beschäftigt und seine Mahlzeiten selbst zubereitet, ernährt sich in der Regel auch gesünder. Nachhaltiges Kochen ist also nicht nur gut für die Umwelt, sondern ganz sicher auch für Ihre Gesundheit.

Unser Tipp: Planen Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus und kochen Sie mehrere Portionen auf einmal. So sparen Sie Zeit und bekommen trotzdem regelmäßig etwas Gesundes zu essen.

Beginnen Sie noch heute mit kleinen Veränderungen in Ihrer Küche – für eine gesündere Ernährung und eine nachhaltigere Zukunft!

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