Ungewöhnlich, lecker, festlich: 10 Weihnachtsrezepte, die Sie ausprobieren müssen

Weihnachten steht vor der Tür, und das bedeutet Zeit für Genuss und festliche Gerichte! Ob süße Leckereien, herzhafte Snacks oder wärmende Hauptspeisen – in diesem Artikel finden Sie die besten Weihnachtsrezepte, die nicht nur einfach zuzubereiten sind, sondern auch Ihre Liebsten begeistern werden. Lassen Sie sich inspirieren und bringen Sie mit diesen Rezepten noch mehr Weihnachtszauber auf den Tisch!

1. Kandierte Süßkartoffeln

Diese kandierten Süßkartoffeln sind herrlich süß und lecker!

Zutaten (12 Portionen):

2 kg Süßkartoffeln, geviertelt

3 Tassen Mini-Marshmallows

1 ¼ Tassen Butter

1 ¼ Tassen brauner Zucker

gemahlener Zimt nach Geschmack

gemahlene Muskatnuss nach Geschmack

Zubereitung (45 Minuten):

Den Ofen auf 200 Grad C vorheizen. Eine 9×13-Backform einfetten. Einen großen Topf mit Wasser zum Kochen bringen. Die Kartoffeln hineingeben und kochen, bis sie noch nicht ganz gar sind (ca. 15 Minuten); abgießen und pellen, wenn sie kalt genug sind, um sie zu verarbeiten. Während die Kartoffeln abkühlen, 2 Tassen Marshmallows, Butter, braunen Zucker, Zimt und Muskatnuss in einem großen Topf bei mittlerer Hitze vermengen; unter gelegentlichem Rühren kochen, bis die Marshmallows geschmolzen sind. Kartoffeln in die Marshmallow-Sauce rühren, dabei etwa die Hälfte der Kartoffeln pürieren und die andere Hälfte in mundgerechte Stücke schneiden. In die vorbereitete Auflaufform geben. Im vorgeheizten Backofen 15 Minuten lang backen. Die verbleibende Tasse Marshmallows gleichmäßig darüber streuen und weiterbacken, bis die Marshmallows leicht geröstet und goldbraun sind, etwa 5 Minuten.

2. Cranberry-Brie-Brot

Dieses herrliche, mit getrockneten Cranberries und Brie-Käse bestückte Brot eignet sich perfekt als leckere Vorspeise oder als Party-Snack.

Zutaten (8 Portionen):

1 (500-800g) runder oder ovaler Sauerteiglaib oder knuspriges Brot, ungeschnitten

5 Esslöffel Butter, geschmolzen

2 Esslöffel Honig

1 Teelöffel gehackter frischer Rosmarin

1 Teelöffel gehackter frischer Thymian

1/4 Teelöffel frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1/8 Teelöffel Salz

1 (230g) Brie-Käse, längs in 2,5-cm-Streifen geschnitten, dann quer in dünne Scheiben geschnitten

1/3 Tasse getrocknete Preiselbeeren

Zubereitung (30 Minuten):

Den Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen. Ein Backblech mit Folie auslegen. Das Brot mit einem gezackten Messer von der Oberseite bis fast zur Unterseite in diagonale Quadrate von 2,5 cm schneiden (nicht durchschneiden). Geschmolzene Butter, Honig, Rosmarin, Thymian, Pfeffer und Salz in einer kleinen Schüssel mischen. Das Brot an den Schnitten vorsichtig aufreißen und gleichmäßig mit der Hälfte der Buttermischung beträufeln. Brie und Cranberries nach und nach in die Schnitte füllen. Den Laib auf das vorbereitete Backblech legen und mit der restlichen Buttermischung beträufeln. Backen, bis der Brie geschmolzen und das Brot geröstet ist, 20 bis 25 Minuten. Sofort servieren.

3. Weihnachtlicher Cranberry-Salat

Dieser cremige Weihnachts-Cranberry-Salat kann sowohl gefroren als auch gekühlt serviert werden.

Zutaten (8 Portionen):

1 Pfund Preiselbeeren bzw. Cranberries, fein gemahlen

2 Tassen weißer Zucker

1 Dose zerkleinerte Ananas, abgetropft

1 (450 g) Packung Mini-Marshmallows

1 Tasse gehackte Pekannüsse (optional)

500 ml Schlagsahne, steif geschlagen

Zubereitung (20 Mintuen):

Cranberries und Zucker in einer Schüssel mischen. Abdecken und 8 Stunden über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Am nächsten Tag die Sahne in einer gekühlten Glas- oder Metallschüssel mit einem elektrischen Mixer schlagen, bis sich weiche Spitzen bilden.

Die Cranberries aus dem Kühlschrank nehmen. Abgetropfte Ananas, Marshmallows, Pekannüsse und Schlagsahne untermischen, bis alles gut vermischt ist. In eine Schüssel füllen, abdecken und vor dem Servieren mindestens 1 Stunde lang kühlen oder einfrieren.

4. Schweinelendchen mit Preiselbeeren, Walnüssen und Trockenfrüchten

Diese Schweinefiletstücke mit Preiselbeeren, Walnüssen und Trockenfrüchten sind in etwa 45 Minuten zubereitet. Ein Gericht, das nicht nur für Gäste geeignet ist, sondern auch für ein Abendessen unter der Woche. Servieren Sie es mit Kartoffeln oder Reis und einem grünen Salat.

Zutaten (6 Portionen):

1 Teelöffel gemahlener Ingwer

2 Esslöffel brauner Zucker

1/2 Teelöffel Chipotle-Chili-Pulver

1/2 Teelöffel Salz

1/4 Teelöffel frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

2 Schweinefilets

2 Esslöffel Olivenöl

1 Dose Preiselbeersoße mit Gelee

1 Orange, geschält und entsaftet

2 Esslöffel Zitronensaft

1/3 Tasse gehackte getrocknete Aprikosen

1/3 Tasse gehackte getrocknete Feigen

1/3 Tasse gehackte Walnüsse

1 Esslöffel gehackter frischer Rosmarin

frische Rosmarinzweige, zum Garnieren (optional)

Zubereitung (45 Minuten):

Den Ofen auf 220 Grad C vorheizen. Ein Backblech mit Alufolie auslegen. Gemahlenen Ingwer, Zucker, Chipotle-Chilipulver, Salz und schwarzen Pfeffer in einer kleinen Schüssel mischen und beiseite stellen. Die dünnen Enden des Filetstücks etwa 5 cm unter den Braten falten und zweimal mit Küchengarn zusammenbinden. Jedes Filet mit 1 Esslöffel Olivenöl einölen. Die trockene Gewürzmischung gleichmäßig auf beide Filetstücke streuen und leicht einreiben, um sie zu verteilen. Die gewürzten Filetstücke in die vorbereitete Pfanne legen. Unbedeckt im vorgeheizten Ofen braten, bis das Thermometer in der Mitte 57 Grad C erreicht (20 bis 25 Minuten). Die Filetstücke aus dem Ofen nehmen, mit Folie abdecken und etwa 10 Minuten ruhen lassen. Die Innentemperatur sollte während der Ruhezeit auf sichere 63 Grad C ansteigen. In der Zwischenzeit für die Sauce die Preiselbeersauce in einem kleinen Topf bei schwacher Hitze unter gelegentlichem Rühren schmelzen. Orangenschale, Orangensaft und Zitronensaft einrühren. Aprikosen, Feigen, Walnüsse und frisch gehackten Rosmarin hinzufügen; zum Kochen bringen, dann vom Herd nehmen und stehen lassen, bis die Filetstücke fertig sind. Zum Servieren die Filetstücke in Scheiben schneiden und auf eine Servierplatte legen. Die Preiselbeermischung über die Filetscheiben und auf die Platte geben. Mit frischen Rosmarinzweigen garnieren.

5. Umgekehrter Birnen-Lebkuchenkuchen

Köstlich und doch einfach zuzubereiten. Das perfekte Dessert für ein Weihnachtsfestessen.

Zutaten (12 Portionen):

2 ½ Tassen Mehl

1 ½ Teelöffel Backpulver

2 Teelöffel gemahlener Zimt

2 Teelöffel gemahlener Ingwer

1 Teelöffel gemahlene Nelken

½ Teelöffel Salz

¼ Tasse Butter

¼ Tasse brauner Zucker

1 Dose Birnenhälften, gut abgetropft

½ Tasse weißer Zucker

½ Tasse Butter, erweicht

1 Ei

1 Tasse Melasse

1 Tasse heißes Wasser

Zubereitung (2 Stunden):

Den Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen. In einer Schüssel Mehl, Backpulver, Zimt, Ingwer, Nelken und Salz mischen, bis alles gut vermischt ist.

1/4 Tasse Butter in eine 10-Zoll-Springform geben, in den Ofen schieben und ein oder zwei Minuten schmelzen lassen. Die geschmolzene Butter gleichmäßig mit braunem Zucker bestreuen.

Die Birnenhälften mit Papiertüchern trocken tupfen und jede Hälfte der Länge nach in 3 Scheiben schneiden. Die Birnenspalten spiralförmig auf dem braunen Zucker anordnen. Ohne die angeordneten Scheiben zu stören, die Innenwände der Pfanne mit Kochspray besprühen.

Den weißen Zucker und 1/2 Tasse Butter in einer Rührschüssel mit einem elektrischen Mixer cremig schlagen; das Ei einschlagen, dann die Melasse einrühren. Die Mehlmischung in die Melassemischung einrühren, dann das heiße Wasser einrühren. Den Teig in die Springform auf die Birnenspalten gießen.

Den Kuchen im vorgeheizten Ofen backen, bis ein Messer, das in den Kuchen gesteckt wird, sauber herauskommt (45 bis 50 Minuten).

Den Kuchen in der Form vollständig abkühlen lassen, bevor er auf eine Servierplatte gestürzt und aus der Form genommen wird.

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6. Schneemann-Käsebällchen

Laden Sie diese bezaubernde Schneemann-Käsekugel zu Ihrer Weihnachtsfeier ein! Cajun-Gewürz, Pfefferkäse und Ranch-Dressing verleihen dieser festlichen Vorspeise, die mit ganzen Pfefferkörnern und einer Babykarotte wie ein Schneemann aussieht und einen lustigen Jalapeno- oder Paprika-Hut trägt, eine Menge Geschmack.

Zutaten (12 Portionen):

2 Packungen (230 g) Frischkäse

1 Packung geschredderter Käse

1 Esslöffel salzfreies Cajun-Gewürz

1 Päckchen Ranch-Dressing

10 ganze Pfefferkörner

1 Baby-Karotte

1 Jalapeno-Schote mit Stiel

Cracker zum Servieren

Zubereitung (15 Minuten):

Frischkäse, Pepper-Jack-Käse, Cajun-Gewürz und Ranch-Dressing in einer großen Schüssel vermengen; die Mischung so aufteilen, dass eine kleine Käsekugel für den Kopf und eine größere für den Körper entsteht. Einwickeln und vor dem Servieren 4 Stunden oder bis zu über Nacht in den Kühlschrank stellen. Die größere Käsekugel für den Körper auf einen Servierteller legen. Die kleinere Käsekugel für den Kopf darauf legen. Schneiden Sie die Spitze einer Babykarotte ab und drücken Sie sie für die Nase in die Käsekugel. Ganze Pfefferkörner für Mund, Augen und Knöpfe verwenden. Schneiden Sie die Spitze mit Stiel von einer Jalapeno bzw. Paprikaschote ab und setzen Sie sie als Hut auf. Mit Crackern servieren.

7. Lebkuchen French Toast

Ein einfach zuzubereitender French Toast mit Lebkuchengeschmack, der Ihnen ein warmes, kuscheliges Festtagsgefühl verleiht. Mit Butter und Sirup oder braunem Zucker servieren.

Zutaten (4 Portionen):

½ Tasse Milch

2 Eier

1 Esslöffel weißer Zucker

2 Teelöffel Rum-Extrakt

1 Teelöffel Salz

¼ Teelöffel gemahlener Zimt

¼ Teelöffel gemahlene Muskatnuss

¼ Teelöffel gemahlene Nelken

⅛ Teelöffel gemahlener Ingwer

4 Scheiben Weißbrot

1 Esslöffel Butter

Zubereitung (20 Minuten):

Milch, Eier, Zucker, Rum-Extrakt, Salz, Zimt, Muskatnuss, Nelken und Ingwer in einer Schüssel verquirlen. Jede Brotscheibe in die Eimischung tauchen, dabei wenden, um beide Seiten zu bestreichen.

Butter in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen. Die Brotscheiben in einer einzigen Lage hineingeben und goldbraun braten, etwa 3 bis 5 Minuten pro Seite.

8. Sizilianische Weihnachtspizza (Sfincione)

Eine Pizza mit dicker Kruste mit Semmelbröseln zu belegen, mag wie eine seltsame Idee klingen, aber das ist tatsächlich die knusprige, käsige Geheimsauce hinter dieser sizilianischen Weihnachtspizza. Das, und die eigentliche Soße aus Zwiebeln und Sardellen — Zutaten, die Sie vor Ihren Gästen geheim halten sollten. Entscheidend ist auch der extrem klebrige Teig, der zu einer federleichten, schwammigen Kruste gebacken wird, die in perfektem Kontrast zu dem krümeligen Belag steht.

Zutaten (12 Portionen):

Für den Teig:

2 Tassen warmes Wasser (40 bis 45 Grad C)

1 Päckchen aktive Trockenhefe

1 ½ Teelöffel koscheres Salz

1 Teelöffel weißer Zucker

3 Esslöffel Olivenöl

4 ⅔ Tassen Mehl

Für die Soße:

2 Esslöffel Olivenöl

2 große gelbe Zwiebeln, gewürfelt

Salz nach Geschmack

1 Teelöffel rote Paprikaflocken

1 Teelöffel frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 Esslöffel Tomatenmark

1 Teelöffel getrockneter Oregano

9 in Öl eingelegte Sardellenfilets, abgetropft und 1 Esslöffel Öl zurückbehalten

1 ½ Tassen Marinara-Sauce

¼ Tasse Wasser

Für den Belag:

¾ Tasse feine, trockene Brotkrümel

1 Tasse geriebener Pecorino Romano-Käse

6 Esslöffel Olivenöl, aufgeteilt

Für die Pizza:

85 g zerkleinerter Mozzarella-Käse

85 g geriebener gereifter Provolone-Käse

Zubereitung (3 Stunden):

Warmes Wasser in die Schüssel eines Standmixers mit Knethaken gießen. Die Hefe darüber streuen und aufblühen lassen. Salz, Zucker, Olivenöl und Mehl hinzugeben. Kneten, dabei die Seiten nach Bedarf abkratzen, bis der Teig sehr elastisch und klebrig ist, 6 bis 7 Minuten. Abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich die Größe verdoppelt hat, etwa 90 Minuten.

Olivenöl auf mittlerer Flamme erhitzen. Zwiebeln und Salz hinzufügen. Unter gelegentlichem Rühren sautieren, bis die Zwiebeln weich, süß und glasig werden, 6 bis 7 Minuten. Rote Paprikaflocken, schwarzen Pfeffer, Tomatenmark, Oregano und Sardellen hinzugeben und rühren, bis sich die Sardellen auflösen. Die Marinarasauce hinzufügen, den Behälter mit Wasser ausspülen und das Wasser hinzufügen. Umrühren und bei mittlerer bis niedriger Hitze köcheln lassen, bis sich die Aromen verbinden, etwa 20 Minuten.

Den Ofen auf 200 Grad C vorheizen.

Semmelbrösel und Pecorino Romano in einer Schüssel vermengen und mit einer Gabel durchmischen. Das reservierte Sardellenöl und 2 Esslöffel Olivenöl hinzufügen. Mischen, bis die Semmelbrösel gut angefeuchtet sind.

Ein mit einem Rand versehenes 13×18-Zoll-Blech großzügig mit bis zu 3 Esslöffeln Olivenöl bestreichen. Die Hände einölen und den Teig auf dem Blech ausbreiten. Ziehen, dehnen und drücken Sie ihn an die Seiten der Pfanne und lassen Sie den Teig ruhen, wenn er zu schnell wieder schrumpft.

Die Sauce auf den Teig geben und bis zum Rand verteilen. Mozzarella- und Provolone-Käse darauf verteilen. Die Brotkrumenmischung gleichmäßig darüber streuen, nicht andrücken. Restliches Olivenöl darüber träufeln.

Im vorgeheizten Backofen backen, bis die Pizza gut gebräunt und der Boden gar ist, etwa 35 Minuten. So lange backen wie möglich, ohne dass die Krümel auf der Pizza verbrennen, damit die Kruste so gut wie möglich gart.

9. Weihnachtskränze

Diese Weihnachtskranz-Plätzchen werden aus Cornflakes und Smarties gezaubert. Sie zu backen macht genauso viel Spaß wie sie zu essen. Lassen Sie die Kinder beim Verzieren mit den Smarties helfen!

Zutaten (18 Portionen):

½ Tasse Butter

30 große Marshmallows

1 ½ Teelöffel grüne Lebensmittelfarbe

1 Teelöffel Vanilleextrakt

4 Tassen Cornflakes

2 Esslöffel rote Smarties

Zubereitung (45 Minuten):

Butter in einem großen Topf bei niedriger Hitze schmelzen. Marshmallows hinzufügen und unter ständigem Rühren kochen, bis sie geschmolzen sind.

Vom Herd nehmen, Lebensmittelfarbe und Vanille einrühren, dann die Cornflakes unterrühren.

Legen Sie ein oder zwei Blätter Wachspapier aus. Füllen Sie eine Pfanne mit 2,5 com sehr heißem Wasser. Den Kochtopf in die Pfanne stellen, damit der Teig warm bleibt.

Schnell einen gehäuften Esslöffel Plätzchenteig auf das Wachspapier geben und mit leicht gefetteten Fingern zu einem Kranz formen. Die Kekse sofort mit roten Bonbons verzieren. Den Vorgang wiederholen, um die restlichen Kekse zu formen und zu verzieren.

Lassen Sie die Kekse auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie sie vom Wachspapier lösen, etwa 15 Minuten. In einem luftdichten Behälter aufbewahren.

10. Gewürzte Pekannüsse

Wenn Sie eine Alternative zu gebrannten Mandeln suchen — dann werden Pekannüsse garantiert zu Ihre neuen Favoriten!

Zutaten (6 Portionen):

1 Eiweiß, leicht angeschlagen

1 Esslöffel Wasser

3 Tassen Pekannusshälften

½ Tasse weißer Zucker

1 Teelöffel gemahlener Zimt

½ Teelöffel Salz

½ Teelöffel gemahlene Nelken

½ Teelöffel gemahlene Muskatnuss

Zubereitung (40 Minuten):

Den Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen. Ein Backblech mit Alufolie auslegen. Eiweiß und Wasser in einer großen Schüssel verquirlen; Pekannüsse hinzufügen und unterrühren. Zucker, Zimt, Salz, Nelken und Muskatnuss in einer kleinen Schüssel mischen und über die angefeuchteten Nüsse streuen. Die Nüsse auf dem vorbereiteten Blech verteilen. Im vorgeheizten Backofen backen, dabei ein- oder zweimal durchmischen, bis die Nüsse angeröstet sind und lecker duftend.

Und wenn Sie trotz leckerer Weihnachtsrezepte nicht zunehmen wollen, haben wir ein paar nützliche Tipps für Sie. Viel Spaß beim Kochen und genießen dieser leckeren Weihnachtsrezepte!

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