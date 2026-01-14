Momogo Kochbox im Test: Jeder kann asiatisch kochen!

Asiatische Küche erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit. Ob in Restaurants oder Supermärkten, Gerichte aus Japan, China, Korea, Indien und Vietnam sind allgegenwärtig. Doch die Zubereitung authentischer asiatischer Gerichte zu Hause kann eine Herausforderung sein. Hier kommt die Momogo Kochbox ins Spiel – eine Inspirationsquelle für alle, die die Esskultur Asiens erkunden und schmackhafte Gerichte selbst zubereiten möchten. Wir haben das Angebot für Sie getestet und teilen unsere Momogo Erfahrungen mit Ihnen.

Wie funktioniert Momogo?

Die Gaumenfreuden, die in Restaurants oder im Urlaub vor Ort besonders gut ankommen und die Geschmackssinne auf spannende Art und Weise verwöhnen, sind beim eigenen Zubereiten oft schwer authentisch nachzuvollziehen. Hier ist es wichtig, Anleitungen von Personen zu erhalten, die in dieser Kultur aufgewachsen sind.

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Genau aus diesem Grund wurde die Momogo Asia Box ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, Sie dazu anzuregen, die kulinarische Kultur anderer Nationen zu erkunden, indem Sie schmackhafte Speisen der asiatischen Küche unter Anleitung zubereiten.

Mit der Momogo Kochbox begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise in weit entfernte Gegenden, ergründen die Kochkunst anderer Länder, erhalten Einblicke in die Raffinessen der allseits geschätzten Speisen und bekommen darüber hinaus viele interessante Informationen über die jeweiligen Länder und deren Bewohner.

Wussten Sie, dass die Asiatische Küche der Top Food Trend 2025 ist?

Momogo Erfahrung: Das Angebot

Bei Momogo (ehem. EasyCookAsia) haben Sie die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Kochbox-Varianten zu wählen. Das Sortiment der Asia-Kochboxen gliedert sich in Themenkochboxen, Rezeptboxen und Minikochboxen. In der Momogo Kochbox finden Sie ausschließlich trockene Bestandteile, vorab zusammengestellte Soßen und Gewürzmischungen. Dazu gehören beispielsweise Öle, Reis, Marinaden, getrocknete Pilze, Mehlmischungen, Kichererbsen und Tomatenpaste.

Frische Zutaten, die für die Zubereitung der Gerichte benötigt werden, wie beispielsweise Obst, Gemüse und Fleisch, besorgen Sie eigenständig. Um Ihnen den Einkauf zu erleichtern, wird Ihnen eine Einkaufsliste zur Verfügung gestellt, die Sie bereits im Vorfeld bei der Online-Bestellung einsehen können. In Ihrer Momogo Kochbox befindet sich zudem eine detaillierte Anleitung zum Kochen sowie eine passende Erzählung zu den jeweiligen Gerichten.

Die Themenboxen

Entscheiden Sie sich aus einem Angebot von verschiedenen Themenkochboxen für das Produkt, das Ihren Vorstellungen entspricht. In der Momogo Kochbox, die Ihnen zugestellt wird, entdecken Sie bis zu vier unterschiedliche Artikel. Diese können Hauptmahlzeiten, Beilagen oder ein Getränk sein, und häufig ist auch ein Präsent enthalten. Die Themenkochbox behandelt ein ganzes Themenfeld, und jedes Gericht ist für vier Personen konzipiert.

Bei jeder Momogo Kochbox haben Sie die Möglichkeit, sich über die enthaltenen Zutaten zu informieren und zu erfahren, welche weiteren Produkte Sie für Ihre Einkaufsliste benötigen. Es gibt auch Asia Boxen, bei denen keine zusätzlichen Zutaten erforderlich sind.

Das Ziel der Themenkochbox ist es, Ihnen anhand mehrerer Rezepte einen Überblick über charakteristische Speisen verschiedener asiatischer Länder zu geben. Dazu gehören beispielsweise die vietnamesische oder koreanische Asia Box mit Rezept, die Kirin Bier Box sowie Kochboxen, die die japanische, malaysische, indische und taiwanische Küche thematisieren. Mit einer Vielzahl von Hauptgerichten, Beilagen und Desserts können Sie mit der Momogo Kochbox landestypische Spezialitäten zubereiten und genießen. Zu jeder Themenbox gibt es immer einen Kultur Guide dazu, mit dem Sie mehr über das Land erfahren — und sogar ein paar Wörter und Floskeln der Landessprache lernen.

Momogo Angebot

Die Rezeptboxen

In den Rezeptboxen finden Sie das Rezept für eine Speise, die Basiszutaten wie Mehlmischungen und Gewürze sowie eine Einkaufsliste für frische Zutaten wie Obst, Gemüse, Fleisch oder Milchprodukte. Anders als bei einer Themenbox konzentrieren sich die Momogo Rezeptboxen auf ein einzelnes Gericht, das Sie nachkochen können.

Die Rezeptboxen bieten auch vegetarische oder vegane Optionen, sodass auch Anhänger der fleischfreien Ernährung mit den asiatischen Köstlichkeiten experimentieren können. Sie haben die Wahl zwischen Hauptgerichten, einem Rezept für chinesische Dampfnudeln, Snacks wie Roti Jala (auch “Netz-Pfannkuchen” genannt) oder einer Anleitung für die Zubereitung von japanischen Süßwaren aus Reismehl. Die Momogo Rezeptboxen erfüllen alle kulinarischen Wünsche.

Die Minikochboxen

Die Minikochboxen enthalten die Basiszutaten für zwei Gerichte, jeweils für zwei Personen portioniert, sowie die Kochanleitung und eine Einkaufsliste für frische Lebensmittel. Aktuell sind in dieser Kategorie sechs verschiedene Speisen zu finden, die die kulinarische Vielfalt verschiedener asiatischer Länder widerspiegeln.

Die Liste der Zutaten können Sie bereits online einsehen, sodass Sie Gerichte, die Zutaten enthalten, auf die Sie allergisch reagieren (z. B. Erdnüsse, Weizennudeln oder Erdnussbutter), von vornherein ausschließen können. Bei jedem wählbaren Rezept finden Sie zudem einen ausdrücklichen Hinweis auf Allergene. Die in den Minikochboxen enthaltenen Zutaten sind bei Raumtemperatur für vier bis sechs Monate haltbar.

Die Asia Kochboxen eignen sich auch hervorragend als Präsent für gute Freunde. Nutzen Sie Anlässe wie Weihnachten oder Geburtstage, um sinnvolle Geschenke zu machen, die Freude bereiten. Wenn Sie die Asia Box bestellen und die Anleitung in einer anderen Sprache wünschen, können Sie die Rezeptkarten auf Anfrage auch in englischer Sprache erhalten.

Für wen sind die Asia Kochboxen geeignet?

Falls Sie ein Liebhaber der vielfältigen asiatischen Küche sind, sind Sie bei Momogo und seinen Asia Boxen genau richtig. Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe ein chinesisches Lokal, aber Sie möchten auch gerne japanische, koreanische oder malaysische Speisen probieren? Haben Sie keine Zeit oder ist es Ihnen zu teuer, regelmäßig in einem asiatischen Restaurant zu essen? Erwarten Sie Gäste und möchten mit einem besonderen Gericht beeindrucken, das garantiert gelingt und schmeckt?

Dann nutzen Sie die Gelegenheit, bei Momogo eine Asia Box samt Rezept zu bestellen. Lassen Sie sich davon überraschen, wie einfach es ist, asiatische Delikatessen zuzubereiten.

Gute Alternativen zur Kochbox von Momogo mit tollen Rabatten

Wohin liefert Momogo seine Asia Box?

Das Unternehmen verschickt seine Asia Boxen für den heimischen Gebrauch innerhalb Deutschlands sowie nach Österreich. Eine Ausweitung des Liefergebiets ist geplant, sodass im Laufe dieses Jahres noch weitere europäische Länder hinzukommen werden. Die Versandkosten innerhalb Deutschlands belaufen sich auf 4,99 Euro, ab einem Bestellwert von 49,99 Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.

Die Asia Box kann einfach und unkompliziert bestellt werden. Es gibt kein Abosystem, sodass Sie Ihre bevorzugten Gerichte auswählen und sich die Asia Box ohne weitere Verpflichtungen liefern lassen können. Die Bezahlung erfolgt bequem per PayPal, Sofortüberweisung oder Kreditkarte. Die Asia Boxen werden innerhalb Deutschlands und nach Österreich, Niederlande und Schweiz versendet, wobei die Versandkosten außerhalb Deutschlands höher sind.

Die Kosten von Momogo

Die Preise für die Asia Kochboxen variieren je nach Kategorie. Bei den Themenkochboxen liegen die Preise zwischen 34 EUR bis 50 EUR. Jedes gelieferte Gericht ist für bis zu vier Personen konzipiert, sodass insgesamt bis zu 16 Mahlzeiten zubereitet werden können.

Die Preise für die Momogo Rezeptboxen bewegen sich in einem Bereich von 9 EUR bis max. 19 EUR. Die meisten der angebotenen Rezepte sind für 2 bis 4 Personen ausgelegt. Minikochboxen sind zum Preis von 15,99 EUR bis 16,99 EUR erhältlich.

Obwohl Sie bei den meisten Asia Kochboxen noch einige Lebensmittel einkaufen müssen, ist das Preis-Leistungsverhältnis ausgewogen. In vielen Asia-Kochbüchern finden sich konkrete Zutatenlisten, trotzdem dürfte der Einkauf einer Momogo Kochbox wesentlich einfacher sein. Nicht jeder Ort besitzt einen Asia-Markt oder führt im Supermarkt ein Regal mit asiatischen Produkten, die Sie zum Kochen benötigen.

Bestellen Sie eine Momogo Kochbox, sind alle speziellen Zutaten in der benötigten Menge dabei.

Was sind die Zahlungsmöglichkeiten?

Zahlungen können via Kreditkarte (Mastercard, VISA, American Express), PayPal und Sofort Überweisung getätigt werden.

Wie kann ich die Kosten verringern?

Selbstverständlich gibt es Momogo Rabattcodes. Möchten Sie beispielsweise eine kostenlose Rezeptbox Ihrer Wahl erhalten? Wenn Sie das Vorteilsprogramm der Asia Kochboxen in Anspruch nehmen, bekommen Sie regelmäßig Präsente. Jeder Momogo Kochbox liegt ein Aufkleber mit verschiedenen Ländermotiven bei. Sobald Sie drei Sticker gesammelt haben, können Sie Ihr erstes Geschenk einlösen. Zur Auswahl stehen zum Beispiel:

ein Snack-Set

Ginseng-Tee

eine Rezeptbox Ihrer Wahl

ein Schüssel-Set

eine Bento-Box

Fazit: Lohnt sich Momogo?

Momogo bietet authentische Asia Boxen für zu Hause an, die sich mit der Kultur und Geschichte verschiedenster asiatischer Länder beschäftigen. Für diese Kulturen ist die Nahrungsaufnahme eine Lebensphilosophie, die zelebriert werden sollte. Dabei geht es um die Harmonie von Körper und Geist sowie um den Respekt vor jedem Nahrungsmittel. In dieser Hinsicht können wir Europäer noch einiges lernen.

Das Team von Momogo hat sich zum Ziel gesetzt, den Einkauf geeigneter asiatischer Produkte für europäische Verbraucher zu erleichtern. Die Auswahl im Supermarkt ist oft überwältigend. Hinzu kommt, dass nur wenige Menschen die originale Beschriftung der Produkte und die Anweisungen zur Verwendung lesen und verstehen können.

Begeben Sie sich mit Momogo auf eine kulinarische Reise nach Asien. Ein Test wird Sie davon überzeugen, dass das Zubereiten dieser vielfältigen Gerichte nicht nur die Gesundheit fördert. Machen Sie das Kochen zu einem gemeinsamen Familienereignis und teilen Sie Ihre Momogo Erfahrungen.

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