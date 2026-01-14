Medienkooperation

Kochbox EasyCookAsia

Momogo Kochbox im Test: Jeder kann asiatisch kochen!

Die Kochboxen von Momogo bringen authentisch-asiatische Gerichte auf Ihren Esstisch. Holen Sie sich Inspiration für neue Rezepte und entdecken Sie die Genusswelt Asiens! In unserem Test erfahren Sie alles über Kosten, Angebot und Zutaten von Momogo. Bereit für eine kleine Weltreise?

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Asiatische Küche erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit. Ob in Restaurants oder Supermärkten, Gerichte aus Japan, China, Korea, Indien und Vietnam sind allgegenwärtig. Doch die Zubereitung authentischer asiatischer Gerichte zu Hause kann eine Herausforderung sein. Hier kommt die Momogo Kochbox ins Spiel – eine Inspirationsquelle für alle, die die Esskultur Asiens erkunden und schmackhafte Gerichte selbst zubereiten möchten. Wir haben das Angebot für Sie getestet und teilen unsere Momogo Erfahrungen mit Ihnen.

Wie funktioniert Momogo?

Die Gaumenfreuden, die in Restaurants oder im Urlaub vor Ort besonders gut ankommen und die Geschmackssinne auf spannende Art und Weise verwöhnen, sind beim eigenen Zubereiten oft schwer authentisch nachzuvollziehen. Hier ist es wichtig, Anleitungen von Personen zu erhalten, die in dieser Kultur aufgewachsen sind.

Momogo Webseite

Genau aus diesem Grund wurde die Momogo Asia Box ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, Sie dazu anzuregen, die kulinarische Kultur anderer Nationen zu erkunden, indem Sie schmackhafte Speisen der asiatischen Küche unter Anleitung zubereiten.

Mit der Momogo Kochbox begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise in weit entfernte Gegenden, ergründen die Kochkunst anderer Länder, erhalten Einblicke in die Raffinessen der allseits geschätzten Speisen und bekommen darüber hinaus viele interessante Informationen über die jeweiligen Länder und deren Bewohner.

Wussten Sie, dass die Asiatische Küche der Top Food Trend 2025 ist?

Momogo Erfahrung: Das Angebot

Bei Momogo (ehem. EasyCookAsia) haben Sie die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Kochbox-Varianten zu wählen. Das Sortiment der Asia-Kochboxen gliedert sich in Themenkochboxen, Rezeptboxen und Minikochboxen. In der Momogo Kochbox finden Sie ausschließlich trockene Bestandteile, vorab zusammengestellte Soßen und Gewürzmischungen. Dazu gehören beispielsweise Öle, Reis, Marinaden, getrocknete Pilze, Mehlmischungen, Kichererbsen und Tomatenpaste.

Frische Zutaten, die für die Zubereitung der Gerichte benötigt werden, wie beispielsweise Obst, Gemüse und Fleisch, besorgen Sie eigenständig. Um Ihnen den Einkauf zu erleichtern, wird Ihnen eine Einkaufsliste zur Verfügung gestellt, die Sie bereits im Vorfeld bei der Online-Bestellung einsehen können. In Ihrer Momogo Kochbox befindet sich zudem eine detaillierte Anleitung zum Kochen sowie eine passende Erzählung zu den jeweiligen Gerichten.

Die Themenboxen

Entscheiden Sie sich aus einem Angebot von verschiedenen Themenkochboxen für das Produkt, das Ihren Vorstellungen entspricht. In der Momogo Kochbox, die Ihnen zugestellt wird, entdecken Sie bis zu vier unterschiedliche Artikel. Diese können Hauptmahlzeiten, Beilagen oder ein Getränk sein, und häufig ist auch ein Präsent enthalten. Die Themenkochbox behandelt ein ganzes Themenfeld, und jedes Gericht ist für vier Personen konzipiert.

Bei jeder Momogo Kochbox haben Sie die Möglichkeit, sich über die enthaltenen Zutaten zu informieren und zu erfahren, welche weiteren Produkte Sie für Ihre Einkaufsliste benötigen. Es gibt auch Asia Boxen, bei denen keine zusätzlichen Zutaten erforderlich sind.

Das Ziel der Themenkochbox ist es, Ihnen anhand mehrerer Rezepte einen Überblick über charakteristische Speisen verschiedener asiatischer Länder zu geben. Dazu gehören beispielsweise die vietnamesische oder koreanische Asia Box mit Rezept, die Kirin Bier Box sowie Kochboxen, die die japanische, malaysische, indische und taiwanische Küche thematisieren. Mit einer Vielzahl von Hauptgerichten, Beilagen und Desserts können Sie mit der Momogo Kochbox landestypische Spezialitäten zubereiten und genießen. Zu jeder Themenbox gibt es immer einen Kultur Guide dazu, mit dem Sie mehr über das Land erfahren — und sogar ein paar Wörter und Floskeln der Landessprache lernen.

Momogo Angebot

Die Rezeptboxen

In den Rezeptboxen finden Sie das Rezept für eine Speise, die Basiszutaten wie Mehlmischungen und Gewürze sowie eine Einkaufsliste für frische Zutaten wie Obst, Gemüse, Fleisch oder Milchprodukte. Anders als bei einer Themenbox konzentrieren sich die Momogo Rezeptboxen auf ein einzelnes Gericht, das Sie nachkochen können.

Die Rezeptboxen bieten auch vegetarische oder vegane Optionen, sodass auch Anhänger der fleischfreien Ernährung mit den asiatischen Köstlichkeiten experimentieren können. Sie haben die Wahl zwischen Hauptgerichten, einem Rezept für chinesische Dampfnudeln, Snacks wie Roti Jala (auch “Netz-Pfannkuchen” genannt) oder einer Anleitung für die Zubereitung von japanischen Süßwaren aus Reismehl. Die Momogo Rezeptboxen erfüllen alle kulinarischen Wünsche.

Die Minikochboxen

Die Minikochboxen enthalten die Basiszutaten für zwei Gerichte, jeweils für zwei Personen portioniert, sowie die Kochanleitung und eine Einkaufsliste für frische Lebensmittel. Aktuell sind in dieser Kategorie sechs verschiedene Speisen zu finden, die die kulinarische Vielfalt verschiedener asiatischer Länder widerspiegeln.

Die Liste der Zutaten können Sie bereits online einsehen, sodass Sie Gerichte, die Zutaten enthalten, auf die Sie allergisch reagieren (z. B. Erdnüsse, Weizennudeln oder Erdnussbutter), von vornherein ausschließen können. Bei jedem wählbaren Rezept finden Sie zudem einen ausdrücklichen Hinweis auf Allergene. Die in den Minikochboxen enthaltenen Zutaten sind bei Raumtemperatur für vier bis sechs Monate haltbar.

Die Asia Kochboxen eignen sich auch hervorragend als Präsent für gute Freunde. Nutzen Sie Anlässe wie Weihnachten oder Geburtstage, um sinnvolle Geschenke zu machen, die Freude bereiten. Wenn Sie die Asia Box bestellen und die Anleitung in einer anderen Sprache wünschen, können Sie die Rezeptkarten auf Anfrage auch in englischer Sprache erhalten.

Für wen sind die Asia Kochboxen geeignet?

Falls Sie ein Liebhaber der vielfältigen asiatischen Küche sind, sind Sie bei Momogo und seinen Asia Boxen genau richtig. Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe ein chinesisches Lokal, aber Sie möchten auch gerne japanische, koreanische oder malaysische Speisen probieren? Haben Sie keine Zeit oder ist es Ihnen zu teuer, regelmäßig in einem asiatischen Restaurant zu essen? Erwarten Sie Gäste und möchten mit einem besonderen Gericht beeindrucken, das garantiert gelingt und schmeckt?

Dann nutzen Sie die Gelegenheit, bei Momogo eine Asia Box samt Rezept zu bestellen. Lassen Sie sich davon überraschen, wie einfach es ist, asiatische Delikatessen zuzubereiten. 

Gute Alternativen zur Kochbox von Momogo mit tollen Rabatten

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Wohin liefert Momogo seine Asia Box? 

Das Unternehmen verschickt seine Asia Boxen für den heimischen Gebrauch innerhalb Deutschlands sowie nach Österreich. Eine Ausweitung des Liefergebiets ist geplant, sodass im Laufe dieses Jahres noch weitere europäische Länder hinzukommen werden. Die Versandkosten innerhalb Deutschlands belaufen sich auf 4,99 Euro, ab einem Bestellwert von 49,99 Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.

Die Asia Box kann einfach und unkompliziert bestellt werden. Es gibt kein Abosystem, sodass Sie Ihre bevorzugten Gerichte auswählen und sich die Asia Box ohne weitere Verpflichtungen liefern lassen können. Die Bezahlung erfolgt bequem per PayPal, Sofortüberweisung oder Kreditkarte. Die Asia Boxen werden innerhalb Deutschlands und nach Österreich, Niederlande und Schweiz versendet, wobei die Versandkosten außerhalb Deutschlands höher sind.

Die Kosten von Momogo

Die Preise für die Asia Kochboxen variieren je nach Kategorie. Bei den Themenkochboxen liegen die Preise zwischen 34 EUR bis 50 EUR. Jedes gelieferte Gericht ist für bis zu vier Personen konzipiert, sodass insgesamt bis zu 16 Mahlzeiten zubereitet werden können.

Die Preise für die Momogo Rezeptboxen bewegen sich in einem Bereich von 9 EUR bis max. 19 EUR. Die meisten der angebotenen Rezepte sind für 2 bis 4 Personen ausgelegt. Minikochboxen sind zum Preis von 15,99 EUR bis 16,99 EUR erhältlich.

Obwohl Sie bei den meisten Asia Kochboxen noch einige Lebensmittel einkaufen müssen, ist das Preis-Leistungsverhältnis ausgewogen. In vielen Asia-Kochbüchern finden sich konkrete Zutatenlisten, trotzdem dürfte der Einkauf einer Momogo Kochbox wesentlich einfacher sein. Nicht jeder Ort besitzt einen Asia-Markt oder führt im Supermarkt ein Regal mit asiatischen Produkten, die Sie zum Kochen benötigen.

Bestellen Sie eine Momogo Kochbox, sind alle speziellen Zutaten in der benötigten Menge dabei.

Was sind die Zahlungsmöglichkeiten?

Zahlungen können via Kreditkarte (Mastercard, VISA, American Express), PayPal und Sofort Überweisung getätigt werden.

Wie kann ich die Kosten verringern?

Selbstverständlich gibt es Momogo Rabattcodes. Möchten Sie beispielsweise eine kostenlose Rezeptbox Ihrer Wahl erhalten? Wenn Sie das Vorteilsprogramm der Asia Kochboxen in Anspruch nehmen, bekommen Sie regelmäßig Präsente. Jeder Momogo Kochbox liegt ein Aufkleber mit verschiedenen Ländermotiven bei. Sobald Sie drei Sticker gesammelt haben, können Sie Ihr erstes Geschenk einlösen. Zur Auswahl stehen zum Beispiel:

  • ein Snack-Set
  • Ginseng-Tee
  • eine Rezeptbox Ihrer Wahl
  • ein Schüssel-Set
  • eine Bento-Box
Kochbox EasyCookAsia Gerichte

Fazit: Lohnt sich Momogo?

Momogo bietet authentische Asia Boxen für zu Hause an, die sich mit der Kultur und Geschichte verschiedenster asiatischer Länder beschäftigen. Für diese Kulturen ist die Nahrungsaufnahme eine Lebensphilosophie, die zelebriert werden sollte. Dabei geht es um die Harmonie von Körper und Geist sowie um den Respekt vor jedem Nahrungsmittel. In dieser Hinsicht können wir Europäer noch einiges lernen.

Das Team von Momogo hat sich zum Ziel gesetzt, den Einkauf geeigneter asiatischer Produkte für europäische Verbraucher zu erleichtern. Die Auswahl im Supermarkt ist oft überwältigend. Hinzu kommt, dass nur wenige Menschen die originale Beschriftung der Produkte und die Anweisungen zur Verwendung lesen und verstehen können.

Begeben Sie sich mit Momogo auf eine kulinarische Reise nach Asien. Ein Test wird Sie davon überzeugen, dass das Zubereiten dieser vielfältigen Gerichte nicht nur die Gesundheit fördert. Machen Sie das Kochen zu einem gemeinsamen Familienereignis und teilen Sie Ihre Momogo Erfahrungen.

Weitere interessante Artikel

Kochboxen für die ganze Familie
Gönnen Sie sich Zeit für sich
Welche unterschiedlichen Boxen mit Gerichten, die nach Hause geliefert werden gibt es? Worauf sollte ich bei der Bestellung achten? Und welche Anbieter überzeugen im Test?
Kochbox Ratgeber
News und Studien rund ums Essen
Die neuesten Trends im Bereich Food und aktuelle Studien zur Ernährung finden Sie in dieser Rubrik. Wenn Sie mehr über Kochboxen wissen möchten, werden Sie hier fündig.
studie-so-kocht-deutschland
Studie: So kocht Deutschland
Wie viele Menschen kochen überhaupt jeden Tag selbst? Eine aktuelle Studie gibt Aufschluss über die neuen Koch- und Essgewohnheiten der Deutschen.
Kochbox Geschenk finden
Kochbox verschenken
Sie suchen nach einer Geschenkidee für Kochfans und Gourmets? Kochboxen sind schwer im Trend und ideal zum Verschenken. Doch welche Kochboxen sind die besten Geschenke?
etepetete
Etepetete Bio-Box im Test
Die grüne Kochbox enthält ausschließlich frisches Obst und Gemüse. Damit tun Sie sich und der Umwelt etwas Gutes. Wir zeigen Ihnen im Etepetete Test wie die Box Ihren Speiseplan bereichert.
Marley Spoon Kochbox
Marley Spoon im Test
Die Kochboxen von Marley Spoon sind ideal für Hobbyköche, die gerne mal raffinierte Gerichte ausprobieren möchten. In sechs Schritten zaubern Sie leckeres Essen auf den Tisch.
HelloFresh Kochbox
HelloFresh im Test
Leckere, schnelle Gerichte für Paare oder die ganze Familie kommen mit den HelloFesh Kochboxen bequem nach Hause! Welche Bewertung bekommt Deutschland’s Marktführer im Test?
vegetarische Kochbox entdecken
Vegetarische Kochbox
Eine vegetarische Kochbox unterstützt eine ausgewogene Ernährung. Doch was bedeutet vegetarisch eigentlich? Und worauf sollten Sie bei vegetarischen Rezepten Acht geben?
mycookingbox im Test
Erfahrungen mit MyCookingBox
Lust auf Italienisch? Mit MyCookingBox lassen Sie sich die Vielfalt der italienischen Küche nach Hause liefern. Wir geben Ihnen einen Überblick über Angebot und Preise.
Kochbox Dresden
Kochboxen ohne Abo
Sie möchten eine leckere Kochbox ausprobieren — jedoch, ohne sich an ein Abo zu binden? Kein Problem. Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Anbieter von Kochboxen ohne Abo.
Kochboxen für Singles
Kochboxen für Singles
Kochboxen sind nicht nur für Paare und Familien geeignet, sondern auch für Singles. Doch gibt es Kochboxen auch für eine Person? Und welche Anbieter haben die beste Auswahl für Singles?
Marley Spoon unter der Lupe
Die besten Kochboxen im Vergleich
Eine Kochbox ist die perfekte Lösung für Sie, wenn Sie zwar gerne kochen, aber keine Zeit oder Lust haben, sich um die Einkäufe zu kümmern. Jetzt die besten Anbieter entdecken.
Gourmet Kochbox
Genuss mit Gourmet Kochboxen
Sie sind ein Feinschmecker und legen besonders Wert auf hochwertige Zutaten? Gourmet Kochboxen enthalten sorgfältig ausgewählte Zutaten, die Gaumengenuss garantieren.
Sommer Ernährung
8 Ernährungstipps für die heißen Tage
Die Temperaturen steigen, und unsere Energie sinkt. Wenn Sie gesund und fit den Sommer genießen möchten, kommen Sie um eine gesunde Ernährung nicht herum.
Familienrezepte
10 preiswerte und einfache Familienrezepte
Sie sind vielbeschäftigt und müssen eine Familie ernähren? Diese schnellen und preisgünstigen Mahlzeiten sind mit nur wenigen Grundzutaten einfach zubereitet.
Kochen lernen
Kochen lernen: Wie und warum jeder in die Küche gehört
Kochen lernen lohnt sich: Gesünder essen, Geld sparen und Stress abbauen. Entdecken Sie, warum Kochen mehr ist als nur Nahrungszubereitung.