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Food Trends 2025

Food Trends 2025: Die kulinarischen Highlights im neuen Jahr

Die Welt der Lebensmitteltrends ist ständig in Bewegung. Mit dem Jahr 2025 erwartet uns eine spannende Vielfalt an neuen Geschmackserlebnissen, kreativen Konzepten und nachhaltigen Ideen. Was wird in unseren Küchen, Restaurants und Supermärkten dominieren?

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Mit jedem neuen Jahr kommen frische Ideen auf den Tisch – und 2025 wird keine Ausnahme sein. Die Food-Trends des vergangenen Jahres setzen sich fort, während gleichzeitig neue Impulse unsere Teller, Tassen und sozialen Medien bereichern. Vom Comeback der Fermentation bis zur immer beliebter werdenden asiatischen Küche – die Lust auf innovative und gesunde Gerichte, die Wellness und Genuss verbinden, ist größer denn je. Gleichzeitig treibt die Digitalisierung mit KI-gesteuerten Restaurants und smarten Kochboxen die kulinarische Revolution weiter voran. Haben Sie sich jemals gefragt, ob Innereien bald zum Mainstream werden oder Honig das neue Superfood wird? In diesem Artikel entdecken Sie, welche Trends im Jahr 2025 unsere Geschmacksnerven und Essgewohnheiten verändern werden.

Entdecken Sie jetzt die neuesten Food Trends für 2026!

Food Trend No. 1: Asiatisch im Aufwind

BELIEBTESTE GERICHTE 2025:

  1. Koreanische Küche (Bingsoo, Kimchi, Bibimbap)
  2. Vietnamesische Küche (Pho, Bah Mi, Mi Quang)
  3. Philippinische Küche (Schweinefleisch nach Tocino-Art, Chicken Adobo, Lumpia, Pancit)
  4. Personalisierte Croissants
  5. Gerichte mit Pilzen

Wo bisher Chinesisch, Japanisch und Thailändisch dominierten, entdecken Verbraucher zunehmend die einzigartigen Zutaten, Geschmacksprofile und Wellness-Vorteile der Küchen aus ganz Südostasien. Koreanische, vietnamesische und philippinische Gerichte erfreuen sich wachsender Beliebtheit – nicht zuletzt dank ihrer intensiven Gewürze, Fermentationstechniken und der Philosophie, dass Essen auch Medizin ist.

Die asiatische Küche zeichnet sich durch die häufige Verwendung von Paprika, eingelegten Lebensmitteln und fermentierten Zutaten aus, die als gesundheitsfördernd wahrgenommen werden. Gleichzeitig bietet sie zahlreiche Möglichkeiten für kreative Fusionen, insbesondere mit lateinamerikanischen Gerichten. Über soziale Medien und Streaming-Dienste, die asiatische Kochshows, Dokumentationen und Dramen weltweit verbreiten, steigt die Aufmerksamkeit für hyperregionale asiatische Küche weiter an.

Darüber hinaus erleichtert die zunehmende Verfügbarkeit authentischer Zutaten in asiatischen Lebensmittelgeschäften in Städten den Zugang und die Integration dieser Gerichte in den Alltag der Verbraucher. Dieser Trend zeigt, wie Köstlichkeiten aus Südostasien ihre Erfolgsgeschichte 2025 fortsetzen können.

Food Trends 2025: Asiatisch

Food Trend No. 2: Micro-Restaurants

Erinnern Sie sich an das Jahr 2020, als Nachbarn Burritos von der Feuerleiter aus verkauften und frisch gebackene Sauerteigbrote aus dem Kofferraum heraus anboten? Der Food-Trend aus der Zeit der Pandemie ist nie wirklich verschwunden, und viele haben ihr Hobby zu einem vollwertigen Unternehmen ausgebaut. Noch heute arbeiten zahlreiche Menschen in ihren eigenen Küchen, um ihre Kreationen anzubieten.

Ein neues Gesetz in Los Angeles erlaubt es mittlerweile, Mini-Restaurants in Privatwohnungen zu betreiben. Dieser Schritt fördert nicht nur die kulinarische Kreativität, sondern macht es auch für viele Menschen einfacher, ihre Leidenschaft in ein Geschäft zu verwandeln. Auf Plattformen wie TikTok zeigt sich dieser Trend deutlich: Cafés, Supper Clubs, Coffee Shops und Cocktailbars, die aus kleinen, privaten Räumen betrieben werden, erleben eine regelrechte Renaissance.

Food Trend No. 3: Fermentation

TOP-AROMEN & GEWÜRZE 2025:

  1. Scharfer Honig
  2. Fermentierte/eingelegte Lebensmittel
  3. Matcha
  4. Miso
  5. Gewürzter Ahornsirup

Fermentierte Lebensmittel liegen im Trend. Das Verfahren, das ursprünglich zur Konservierung von Lebensmitteln und Getränken entwickelt wurde, intensiviert den Geschmack, bietet potenzielle funktionelle Vorteile wie die Förderung der Darmgesundheit und steht für Nachhaltigkeit.

Gerichte mit fermentierten Zutaten erfreuen sich bei überzeugten Foodies ebenso wie bei kulinarisch Neugierigen großer Beliebtheit. Zu den Grundnahrungsmitteln der drei Küchen, die in diesem Jahr die Kategorie „Top Dishes“ dominieren, gehören koreanische, vietnamesische und philippinische Spezialitäten. Beispiele sind Kombucha, Kimchi, Tempeh, Gochujang und Miso, die fermentierte Paste, die in einer Vielzahl von Gerichten verwendet wird und für ihre Vielseitigkeit geschätzt wird.

Food Trends 2025: Einlegen

Food Trend No. 4: Innereien

„Innereien sind nicht schrecklich“ – so lautet der Aufruf vieler Köche und Hobbyköche, um das oft unterschätzte Organfleisch ins Rampenlicht zu rücken. Der Begriff „Innereien“ umfasst die Organe eines Tieres, darunter Herz, Leber, Nieren, Gehirn, Zunge und Eingeweide. Diese Zutaten sind weltweit fester Bestandteil zahlreicher Küchen: Foie gras (Gänseleber) gilt als französische Delikatesse, und gegrillte Hühnerherzen sind ein beliebtes Yakitori-Gericht in Japan.

Angesichts steigender Fleischpreise bietet der Verzehr aller Teile eines Tieres eine nachhaltigere und oft auch kreativere Möglichkeit, Ressourcen zu nutzen. Sowohl in der heimischen Küche als auch in Restaurants ermöglicht dieser Ansatz nicht nur Kosteneinsparungen, sondern eröffnet auch neue kulinarische Horizonte.

Innereien finden zudem immer häufiger ihren Weg in moderne Produkte, oft unbemerkt. Einige Hersteller kombinieren sie mit vertrauten Zutaten, um ihre Akzeptanz zu steigern. So etwa bei Diesel Family Ranch’s Primal Blend, das Putenhackfleisch mit Putenherz und -leber vereint und dabei zusätzliche Nährstoffe wie Eisen und Eiweiß liefert – eine gelungene Kombination von Geschmack und Mehrwert.

Food Trend No. 5: Kochboxen

Kochboxen erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit und bieten eine stressfreie Möglichkeit, köstliche Mahlzeiten bequem zu Hause zuzubereiten. Mit den Food-Trends des neuen Jahres haben auch die Kochbox-Anbieter ihr Angebot erweitert. Von asiatisch inspirierten Gerichten bis hin zu innovativen Rezepten mit fermentierten Zutaten – 2025 wird es spannend in der Welt der Kochboxen.

Dank einer Mischung aus Kreativität, Qualität und Bequemlichkeit bleiben Kochboxen die erste Wahl für alle, die nach neuen Geschmackserlebnissen suchen. Hier finden Sie die Top-Anbieter 2025, die durch Vielfalt und Flexibilität überzeugen:

HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh: Der Allrounder bei Kochboxen
HelloFresh ist eine große Kochbox-Marke, die weltweit ihre Produkte anbietet. Sie ist auch eine der wenigen Marken, die Bio-Zutaten sowie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefert, mit der das Zubereiten der Gerichte kinderleicht wird.
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Marley Spoon: Die Kochbox für Familien
Im Kochbox Vergleich ist auch Marley Spoon vertreten, eine Kochbox aus den USA, die seit 2014 in Deutschland erhältlich ist. Die Kochbox wird wöchentlich mit neuen Rezepten und den dafür notwendigen Zutaten geliefert. Die Rezepte sind zudem relativ einfach nachzukochen und schmecken dazu auch noch sehr gut.
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe: Die Kochbox aus dem Supermarkt
Rewe bietet mittlerweile eine riesige Vielfalt an Gerichten, deren Zutaten mit einem Klick in den Warenkorb wandern. Auf Wunsch in Bio-Qualität. Damit gestalten Sie quasi Ihre eigene persönliche Kochbox und unterstützen den lokalen Handel in Ihrer Nähe. Zudem können Sie zwischen Lieferung und Abholung wählen.
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Etepetete: Die Box für Gemüseretter
Die Bio-Boxen zeichnet sich vor allem durch Frische aus. Die Boxen sind gefüllt mit frischem Bio-Obst und Gemüse. Werden Sie zum Gemüseretter mit Etepetete! Mit der Newsletter-Anmeldung über unseren Link können Sie bis zu 25% auf die Kochbox von etepetete sparen.
MyCookingBox: Authentisch italienischer Genuss
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Italienische Spezialitäten zum Selberkochen bei MyCookingBox ohne Abo nach Hause geliefert. Wählen Sie zwischen original italienischen Rezepten für 2 bis 3 Personen aus, die sich mehrere Monate in Ihrer Speisekammer halten.
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
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Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und dank Schockfrost-Methode bleiben alle Vitamine und der Geschmack erhalten. Die leckeren Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Food Trend No. 6: Wellness Drinks

TOP-GETRÄNKE 2025:

  1. Cold Brew
  2. Wellness-Getränke mit Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln oder Ballaststoffen
  3. Boba
  4. Kombucha/fermentierte Getränke
  5. Energy Drinks

Wellness-bewusste Verbraucher jeden Alters treiben das wachsende Interesse an Getränken voran, die Energieniveau steigern, Stress abbauen, die Verdauungsgesundheit fördern und die Wahrnehmung schärfen. Diese Zielgruppe sucht nicht nur nach gut schmeckenden Getränken, sondern auch nach solchen, die das Immunsystem stärken und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Beispiele dafür sind vitaminreiche Wellness-Drinks sowie fermentierte Getränke wie Kombucha, die insbesondere die Darmgesundheit unterstützen sollen.

Food Trends 2025: Wellness Drinks

Dabei legen die Konsumenten großen Wert auf geschmackliche Qualität. So bevorzugen viele etwa Cold Brews, die die Bitterkeit von heißem Kaffee durch sanfte Aromen ersetzen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Getränken mit besonderen Texturen und komplexen Geschmacksprofilen, die ein multisensorisches Erlebnis bieten. Popping Boba – mit Gel umhüllte Kugeln, gefüllt mit Aromen wie Vanille, Kaffee, Kakao, Mango oder Granatapfel – werten nicht nur Getränke und Cocktails, sondern auch Desserts auf. Servieren Sie einen Wellness Drink auf Ihrer nächsten Dinner Party — Ihre Gäste werden begeistert sein!

Food Trend No. 7: Kulinarische KI

Haben Sie ChatGPT schon einmal nach Essensideen gefragt? Google Gemini benutzt, um eine für Sie neue Zutat zu erklären? Ihre Essensbilder mit Adobe Firefly bearbeitet? Auch wenn Roboter nicht essen, wird künstliche Intelligenz im Lebensmittelbereich immer präsenter.

Anfang dieses Jahres eröffnete CaliExpress in Pasadena, Kalifornien, das weltweit erste vollständig autonome, KI-gesteuerte Restaurant, in dem Flippy, der Roboter, Burger auf Bestellung brät. In Manhattan wurde das Sushi-Restaurant Sendo vollständig von der KI entworfen (aber von Menschen gebaut und bedient). Die Tofu-Marke Nasoya hat kürzlich Tofie eingeführt, den weltweit ersten Tofu-Chatbot, der von KI gesteuert wird. Einige Supermärkte setzen bereits Caper Carts ein – Einkaufswagen, die mithilfe von KI den Inhalt scannen und den Kunden automatisch die Rechnung stellen, ohne dass sie an der Kasse anhalten müssen. Viele weitere kulinarische KI-Projekte befinden sich in der

Food Trend No. 8: Honig

TOP ZUTATEN 2025:

  1. Honig und Körner
  2. Vitalpilze
  3. Ananas
  4. Tamarinde
  5. Ube

Honig wird im Jahr 2025 ein echter Trend. Sowohl Honig als auch Samen und scharfer Honig sind in der diesjährigen ‘What’s Hot’-Prognose sowohl in der Kategorie Zutaten als auch in der Kategorie Aromen/Gewürze ganz vorne mit dabei. Honig mag zwar ein Zucker sein, doch er enthält viele Antioxidantien, wirkt entzündungshemmend und ist ein vielseitiges, natürliches Produkt. Sein reichhaltiges, mildes Aroma lässt sich perfekt mit Samen, Nüssen und Gewürzen in unzähligen kulinarischen Kombinationen kombinieren. Ein Spritzer Honig und Sesam über ein Stück italienischer Robiola oder griechischem Feta könnte sowohl als Vorspeise als auch als Dessert dienen.

Pilze haben sich aus dem Schatten heraus ins Rampenlicht gekämpft und werden nicht nur für ihre Vielseitigkeit als Zutat und Fleischersatz gefeiert, sondern auch für ihre potenziellen funktionellen Eigenschaften, wie die Unterstützung der kognitiven Funktionen, die Förderung der Stimmung und die Steigerung der Energie.

Einige neue, mit Pilzen angereicherte Getränke versprechen einen euphorischen Rausch, ganz ohne die typischen Nachwirkungen von Alkohol. Ebenfalls auf der Zutatenliste: Ube, eine Süßkartoffelsorte, die in philippinischen Desserts Verwendung findet. Sie zieht aufgrund ihrer herrlich lila Farbe und ihres süßen, vanilleartigen Geschmacks zunehmend die Aufmerksamkeit auf sich.

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