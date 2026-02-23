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Sommer Ernährung

Gesund durch den Sommer: 8 Ernährungstipps für die heißen Tage

Mit dem Steigen der Temperaturen sinkt unsere Energie und unser Durchhaltevermögen. Wenn Sie gesund und fit durch den Sommer kommen möchten, kommen Sie um eine gesunde Ernährung nicht herum.

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In den heißen Sommermonaten kann es schwieriger denn je sein, auf eine gesunde Ernährung zu achten. Aber denken Sie daran: Essen ist Ihr Treibstoff, und der Sommer ist die perfekte Zeit, um Ihrer Ernährung Priorität einzuräumen. Wir geben Ihnen hilfreiche Tipps mit auf den Weg, mit denen Sie auch in den heißen Monaten gesund und energiegeladen bleiben.

1. Mehr Melone

Wassermelone, Honigmelone und Cantaloupe sind vollgepackt mit energiereichen Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien. Je nach Melone können Sie mit nur ½ Becher eine gute Menge an Vitaminen C und B sowie Kalium zu sich nehmen. Melonen enthalten außerdem 90 Prozent Wasser, was dazu beiträgt, dass Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Snacken Sie eine halbe Schüssel Melone nach dem Mittagessen oder bereiten Sie einen frischen Melonensalat zu — das perfekte Essen für heiße Tage.

2. Viel Obst und Gemüse

Sich im Winter abwechslungsreich zu ernähren, kann eine Herausforderung sein, da nur eine begrenzte Auswahl an Obst und Gemüse Saison hat. Der Sommer hingegen bietet eine enorme Vielfalt an frischen, saisonalen Produkten und ist damit die ideale Zeit, um neue Sommer Rezepte auszuprobieren. So fällt es leichter, mit alten Gewohnheiten zu brechen und mehr Eiweiß und Ballaststoffe in die Gerichte einzubauen.

Sommer Ernährung: Salat

Der Verzehr von Obst und Gemüse bei heißem Wetter ist aus mehreren Gründen sinnvoll:

  • Sie enthalten einen hohen Wasseranteil, der für eine natürliche Erfrischung sorgt.
  • Pflanzliche Lebensmittel sind reich an sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und Mineralien, die zur allgemeinen Gesundheit beitragen.
  • Sie sind zudem eine gute Quelle für Ballaststoffe, die den Fettabbau und die Körperformung unterstützen.

3. Komplexe Kohlenhydrate

Halten Sie Ihren Energiehaushalt im Gleichgewicht durch die Aufnahme von Kohlenhydraten. Da Kohlenhydrate in der Regel langsamer abgebaut werden, liefern sie dem Körper gleichmäßigere Energie. Fügen Sie Vollkorngetreide, -brot oder -nudeln, Obst, Gemüse, Bohnen oder Linsen zu Ihren Sommermahlzeiten hinzu. Ersetzen Sie Weißbrot durch eine Vollkornvariante. Achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis von Kohlenhydraten, Eiweiß und gesunden Fetten.

4. Viel Wasser

Der menschliche Körper besteht zu mehr als 50 Prozent aus Wasser. Wenn Sie zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen, können Sie schneller müde werden. Probieren Sie kohlensäurehaltiges Wasser, Tees oder mischen Sie Ihrem Wasser Ihr Lieblingsobst oder -gemüse wie Gurken, Zitronen oder Beeren bei. Oder trinken Sie einen selbst gemachten, gesunden Fruchtsmoothie, frisch gepressten Saft oder Kräutereistee. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch aus einigen Lebensmitteln Flüssigkeit gewinnen können, z. B. aus den bereits erwähnten Melonen!

Sommer Ernährung: Wasser

5. Ausreichend Ballaststoffe

Das Immunsystem ist eng mit der Darmflora verbunden, und ein ungesundes Mikrobiom wird mit dem Risiko chronischer Krankheiten wie Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht. Wie kann man also eine gesunde Darmflora unterstützen? Ein entscheidender Faktor ist der Verzehr von Ballaststoffen, die als Nahrung für die Bakterien dienen. Je vielfältiger Ihre Ballaststoffzufuhr ist, desto vielfältiger wird Ihre Darmflora und desto gesünder Ihr Körper.

Ballaststoffe sind in Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Nüssen und Samen enthalten. Um eine optimale Verdauung zu fördern, sollten Sie neben Ballaststoffen auch ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen.

6. Kreative Kochboxen

Auch wenn Sie im Sommer viel unterwegs sind, sollten Sie versuchen, so viel wie möglich selbst zu kochen. Um möglichst viel Zeit bei der Essensplanung und -zubereitung zu sparen, können Sie leckere Sommer Rezepte mit Kochboxen ausprobieren. So funktioniert’s: Sie wählen jede Woche Ihre Lieblingsgerichte aus und bekommen alle frischen Zutaten bis vor die Haustür geliefert. Wählen Sie das beste Essen für heiße Tage aus den aktuellen Top-Anbietern:

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7. Genuss

Eine gesunde Ernährung ist wichtig, aber noch wichtiger ist eine gesunde Balance. Genuss bedeutet, gelegentlich einen gemütlichen Sonntagsbrunch mit der Familie zu genießen, ein Eis am Strand zu schlecken oder eine Portion Süßkartoffelpommes am Pool zu essen, ohne sich schuldig zu fühlen.

Sie sollten sich ohne Reue Leckereien gönnen — solange Sie regelmäßig aktiv sind und an den meisten Tagen auf eine gesunde Ernährung mit viel Eiweiß, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien achten.

Sommer Ernährung: Genuss

8. Genug Protein

Eiweiß trägt dazu bei, dass Sie länger Energie haben und sich satt fühlen. Außerdem ist es wichtig für die Reparatur und den Aufbau von Muskeln. Um den ganzen Tag über Energie zu haben, sollten Sie Ihre Mahlzeiten mit hochwertigem Eiweiß ergänzen. Entscheiden Sie sich für Geflügel, mageres Fleisch, fettarme Milchprodukte, Nüsse oder Nussbutter. Variieren Sie Ihr Protein, um sicherzustellen, dass Sie alle essenziellen Aminosäuren erhalten.

Eiweißhaltige Sommer Rezepte für heißes Wetter:

  • Hüttenkäse mit Obst zum Frühstück oder als Zwischenmahlzeit
  • Gegrillte Hähnchenbrust mit Gemüse
  • Gemüsesticks mit Quark als Snack
  • Kartoffeln, Spinat und Eier als leichtes Abendessen oder Mittagessen
  • Gebratene Kichererbsen als Snack
  • Ersetzen Sie die Butter durch Hüttenkäse, Hummus oder Quark
  • Salate und Sommersuppen mit Hülsenfrüchten, Mozzarella, Feta-Käse und Samen
  • Spanische Tortilla mit Kartoffeln und Eiern als warmes oder kaltes Hauptgericht
  • Milchshake aus gefrorenen Früchten, Quark und etwas Milch als erfrischende Nachspeise

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