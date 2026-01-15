Kochtipps für Studenten: Tipps und Tricks für einfache, günstige Gerichte

Zum ersten mal an der Uni? Der Gedanke, plötzlich alle Mahlzeiten selbst zubereiten zu müssen, kann entmutigend sein. Aber sobald man den Dreh raus hat und sich in der Küche sicher fühlt, macht das Kochen viel mehr Spaß (und ist billiger!). Sie sparen eine Menge Geld, wenn Sie weniger für teure Restaurantmahlzeiten und Essen-To-Go ausgeben. Außerdem können Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem Sie Ihre Freunde zum Essen einladen. Ein Experte in der Küche zu werden, geht nicht von heute auf morgen, sondern erfordert Zeit und Geduld. Zum Glück sind die folgenden Kochtipps und -techniken für Studenten und Studentinnen eine große Hilfe.

1. Verwenden Sie mehr Gewürze

Einer der besten und einfachsten Kochtipps für Studenten ist es, mehr zu würzen. Eine gute Portion Würze kann selbst das fadeste Essen in etwas Spektakuläres verwandeln.

Wenn Sie sich im Supermarkt auf das Wesentliche beschränken und beim wöchentlichen Lebensmitteleinkauf auf die Basics zurückgreifen, können Sie eine billige Dose Bohnen oder eine Packung Nudeln mit ein paar Gewürzen richtig aufpeppen.

So wie Salz und Pfeffer aus dem Schrank nicht wegzudenken sind, sollten Sie sich überlegen, welche anderen Gewürze und Kräuter Sie mögen. Diese können die Art und Weise, wie Sie kochen und essen, völlig verändern.

Ein Hauch von Chilipulver, Cajun-Pfeffer oder Paprikapulver verleiht so ziemlich jedem Gericht einen gewissen Kick. Getrockneter Oregano und Basilikum hingegen eignen sich hervorragend für jedes italienische Nudelgericht.

Schauen Sie sich auch in Ihrem Supermarkt nach geeigneten Gewürzmischungen um. Knoblauchsalz oder Chili-, Knoblauch- und Kräutermischungen können ein langweiliges Gericht in etwas sehr Leckeres verwandeln.

2. Stocken Sie Ihre Vorräte auf

Je mehr Sie kochen, desto mehr werden Sie feststellen, dass in vielen Rezepten die gleichen Grundzutaten verwendet werden.

Deshalb ist es eine gute Idee, sich mit diesen Zutaten einzudecken. Es ist viel einfacher, Mahlzeiten zuzubereiten, wenn man weiß, dass man die meisten Zutaten bereits im Schrank hat. Hier ist eine Liste der wichtigsten Zutaten für den Studentenvorratsschrank:

Salz und Pfeffer

Tabasco

Getrocknete Kräutermischung

Öl zum Kochen

Pasta

Reis

Tomaten in Stückchen

Tomatenpürree

Mehl

Zucker

Brot

Bohnen

Kartoffeln

Zwiebeln und Knoblauch

Sojasauce

Thunfisch

Gemüsebrühe

Dosensuppen

Tee und Kaffee

Auf den ersten Blick mag das vielleicht ein bisschen teuer erscheinen, aber diese Zutaten halten jahrelang und sparen Ihnen auf lange Sicht Geld.

3. Lernen Sie ein einfaches Rezept für Tomatensauce

Wenn Sie lernen, wie man eine einfache, aber leckere Tomatensoße zubereitet, sind Sie auf der sicheren Seite! Sie eignen sich nicht nur für Pastagerichte, sondern auch für leckere Enchiladas, Eintöpfe nach spanischer Art, Aufläufe, Bolognese, Chili con Carne und vieles mehr.

Jeder hat seine eigene Art, Tomatensauce mit seinen Lieblingsaromen und -gewürzen zuzubereiten. Wenn sie einmal fertig ist, kann man sie mit Fleisch und/oder Gemüse verfeinern und sie mit anderen Zutaten (wie Couscous, Reis, Nudeln oder Kartoffeln) servieren.

Abgesehen von ihrem Nährwert bietet Tomatensoße ein wenig Abwechslung, wenn man die Zutaten austauscht, und sie ist außerdem billig in der Herstellung. Außerdem hält sie sich gut im Kühlschrank und schmeckt auch noch nach Tagen gut.

4. Probieren Sie passives Kochen

Passives Kochen ist eine Möglichkeit, beim Kochen Strom zu sparen (ideal, um die Stromrechnungen niedrig zu halten!). Sie können es mit Lebensmitteln wie Nudeln und Gemüse versuchen, die in heißem Wasser gekocht werden.

Und so funktioniert’s:

Erhitzen Sie die Lebensmittel ein paar Minuten lang in einem Topf mit kochendem Wasser.

Schalten Sie dann die Herdplatte aus und legen Sie den Deckel auf den Topf, damit das Wasser heiß bleibt.

Lassen Sie die Speisen noch ein paar Minuten im Topf, bis sie gar sind.



Die genauen Zeiten variieren je nach Lebensmittel, die Sie zubereiten, aber dies ist ein allgemeiner Richtwert, den Sie beachten sollten. Es ist eine einfache Kochtechnik und eine gute Möglichkeit, Ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

5. Kaufen Sie die richtigen Küchenpfannen

Die meisten Menschen glauben, dass sie besser kochen können, wenn sie eine große Auswahl an Pfannen haben, aber in Wirklichkeit brauchen Sie nur zwei Pfannen. Wenn möglich, sollten Sie eine gute und eine billige Pfanne kaufen.

Wir empfehlen eine antihaftbeschichtete Bratpfanne, die etwas tiefer ist und einen Deckel hat. Abgesehen von Suppen kann man in einer solchen Pfanne so ziemlich alles zubereiten. Antihaftbeschichtete Pfannen sind außerdem sehr leicht zu reinigen.

Die zweite Pfanne, die wir empfehlen würden, ist eine billige, tiefere Pfanne für Suppen. Außerdem ist es hilfreich, wenn Sie zwei Bestandteile einer Mahlzeit gleichzeitig kochen können.

6. Nutzen Sie Kochboxen

Wenn Sie sich die Planung und das Einkaufen sparen wollen, sollten Sie ab und zu auf Kochboxen zurückgreifen. Ihnen werden jede Woche alle Zutaten für leckere und einfache Gerichte bis vor die Haustür geliefert — Sie müssen das Rezept dann nur noch mit der beiliegenden Anleitung nachkochen. Kochboxen sind deshalb ideal für Kochanfänger, die neue Rezepte, Zutaten und Kochtechniken entdecken möchten. Und das Beste: Studenten erhalten bei den folgenden Kochbox-Anbietern meist einen besonderen Studentenrabatt:

7. Frieren Sie Lebensmittel ein

Eine der größten Kontroversen in der Küche, auf die Sie als Student wahrscheinlich stoßen werden, ist der Kampf um den Platz im Gefrierschrank. Durch das Einfrieren von Lebensmitteln können Zutaten viel länger haltbar gemacht werden. Es ist also sehr hilfreich, wenn Sie einen ausreichend großen Gefrierschrank haben, den Sie mit Ihren Mitbewohnern teilen können.

Ein Trick: Verwenden Sie Gefrierbeutel anstelle von Kartons, da diese weniger Platz benötigen. Sie können sogar so weit gehen, dass Sie einzelne Portionen von Suppen, Soßen oder anderen Dingen in einzelne Beutel füllen. Dann tauen Sie diese auf, wenn Sie sie brauchen. Wir haben noch mehr solche genialen Küchen-Hacks für Sie zusammengestellt.

8. Lernen Sie von Freunden und Familie

Mit Freunden und Mitbewohnern zu kochen ist eine gute Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in der Küche zu verbessern. Vielleicht mögen Sie nicht alle ihre Kochtechniken, aber zu sehen, wie andere Menschen kochen und Speisen zubereiten, ist eine hervorragende Übung und wird Ihr kulinarisches Wissen erweitern.

Denken Sie daran, dass Ihre Art und Weise nicht unbedingt die einzige und richtige in der Küche ist. Menschen können ziemlich abweisend werden, wenn ihre Küchentechniken infrage gestellt werden, also versuchen Sie, aufgeschlossen zu sein. Wer weiß, vielleicht ist es ja ganz nett, eine neue Methode des Zwiebelschneidens auszuprobieren.

Es macht auch viel Spaß, abwechselnd für den anderen zu Hause zu kochen. Sie können sogar nach Rezepten für die Gerichte fragen, die Sie mögen, um Ihr kulinarisches Repertoire zu erweitern.

9. Gehen Sie mit Freunden einkaufen

Ob man mit Freunden Lebensmittel einkaufen geht oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Manche ziehen es vor, allein einzukaufen.

Der Vorteil eines gemeinsamen Einkaufs ist jedoch, dass man oft Geld sparen kann, wenn man in großen Mengen einkauft. Wenn Sie also zum Beispiel beide Nudeln kaufen wollen, können Sie Geld sparen, indem Sie eine große Packung kaufen und sich diese teilen.

Oder wenn Sie im Supermarkt Angebote für Mehrfachkäufe sehen, können Sie viel Geld sparen, wenn Sie jemanden haben, mit dem Sie das Angebot teilen können.

Denken Sie jedoch daran, dass Supermärkte manchmal hinterhältig sind und den Anschein erwecken, dass Sie ein gutes Geschäft machen, obwohl Sie in Wirklichkeit gar kein Geld sparen. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, worauf Sie achten müssen, und rechnen Sie immer nach, bevor Sie Ihr Geld ausgeben.

10. Machen Sie sich mit Essensplanung vertraut

Wenn Sie Ihre Mahlzeiten planen, sparen Sie eine Menge Geld und essen viel gesünder, da Sie nicht in die Versuchung kommen, unterwegs Lebensmittel zu kaufen oder sich etwas zu bestellen.

Wenn Sie Ihre Mahlzeiten für die Woche festlegen, kaufen Sie im Supermarkt nur genau das, was Sie brauchen. Das Gleiche gilt für das Mittagessen. Am besten stellen Sie sicher, dass Sie von allem genug haben, um die ganze Woche durchzuhalten, sonst kommt Ihnen das Leben in die Quere und Sie landen mittags bei KFC, um Zeit zu sparen.

Selbst gekochte Gerichte müssen nicht langweilig sein. Sie können Ihre Kochkünste nutzen, um Ihre Lieblingsgerichte aus dem Restaurant für die Hälfte des Preises zu Hause zuzubereiten.

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