Familienrezepte: 10 preiswerte und einfache Gerichte für die ganze Familie

Wenn Sie eine vielbeschäftigte Mutter oder ein vielbeschäftigter Vater mit kleinem Budget sind und wählerische Esser zu füttern haben, sollten Sie sich diese Liste mit günstigen und einfachen Familiengerichten ansehen! Sie werden alle mit nur einer Handvoll Zutaten zubereitet, und die meisten von ihnen sind wirklich schnell gekocht, wenn man in letzter Minute ein leckeres Abendessen braucht. Sie werden sicher ein paar Rezepte finden, die Sie in Ihren wöchentlichen Speiseplan aufnehmen können!

1. Überbackener Nudelauflauf mit Parmesan-Hähnchen

Wenn Sie ein Haus voller wählerischer Esser haben, ist dieser Hühnerauflauf immer ein Hit! Sie können jedes beliebige Hähnchen verwenden, z. B. vom Grill, aus der Dose, aus Resten, aus dem Ofen, usw. Die knusprigen Knoblauchkrümel geben der cremigen und köstlichen Pasta den perfekten Knackpunkt. Servieren Sie dazu einen Caesar-Salat für das ultimative Familienessen!

Zutaten (6 Portionen):

1 kleines Brathähnchen (ausgenommen und zerkleinert)

250g gekochte Nudeln

1 Glas Marinara Sauce

2 Tassen Mozzarella-Käse

1/2 Tasse geriebener Parmesan

3/4 Tasse Semmelbrösel

2 Esslöffel geschmolzene Butter

Italienische Gewürze und Knoblauchpulver

Zubereitung:

Heizen Sie den Ofen auf 350 Grad vor und fetten Sie eine mittelgroße Auflaufform ein. In einer großen Pfanne oder einem Topf die Nudeln nach Packungsanweisung kochen und abgießen. Die abgetropften Nudeln zurück in den Topf geben und mit der Nudelsoße, dem gezupften Hähnchen, der Hälfte des geriebenen Mozzarellas, der Hälfte des geriebenen Parmesans und 1-2 Teelöffeln italienischer Gewürze vermischen. Lassen Sie die Mischung einige Minuten bei mittlerer Hitze köcheln und verteilen Sie sie dann gleichmäßig auf dem Boden Ihrer Auflaufform; streuen Sie den restlichen Mozzarella und Parmesan darüber. In einer kleinen Schüssel die Semmelbrösel, die geschmolzene Butter und das Knoblauchpulver vermischen und gleichmäßig über den Auflauf streuen. Auf der mittleren Schiene etwa 15 Minuten backen, bis die Kruste goldbraun ist.

2. Herzhafte Gemüsesuppe

Es gibt nichts besseres an kühlen Tagen wie eine deftige Suppe! Suppen sind extrem vielseitig und man kann super Reste verwenden. Diese leckere Gemüsesuppe ist vollgepackt mit Vitaminen und Ballaststoffen — eine echte Power-Mahlzeit!

Zutaten (6 Portionen):

1 mittelgroße Zwiebel, in Scheiben geschnitten

2 Knoblauchzehen, in dünne Scheiben geschnitten

2 Stangen Staudensellerie, geputzt und in dünne Scheiben geschnitten

2 Karotten oder 2 gelbe Paprikaschoten, in Würfel geschnitten

400g Dose gehackte Tomaten

1 Würfel Gemüsebrühe

1 Teelöffel getrocknete gemischte Kräuter

400g Dose Butterbohnen, abgetropft und abgespült

1 Kopf junges Frühlingsgemüse in Scheiben geschnitten

Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Öl in einen großen Topf geben und die Zwiebel, den Knoblauch, den Sellerie und die Karotten bzw. die Paprika 10 Minuten lang unter regelmäßigem Rühren sanft anbraten, bis sie weich sind. 750 ml Wasser und die gehackten Tomaten hinzufügen. Den Brühwürfel zerbröseln und die getrockneten Kräuter einrühren. Zum Kochen bringen, dann die Hitze auf ein Köcheln reduzieren und 20 Minuten kochen lassen. Die Suppe mit Salz und Pfeffer würzen und das Frühlingsgemüse und die Butterbohnen hinzufügen. Die Suppe wieder leicht köcheln lassen und weitere 3 bis 4 Minuten kochen, bis das Grünzeug weich ist. Abschmecken und in tiefen Schüsseln servieren.

3. Taco Salat

Dieses herzhafte Salatrezept vereint die besten Aromen, Texturen und Farben eines knusprigen Rindfleisch-Tacos und gibt ihm eine gesunde Note. Außerdem ist er in weniger als 20 Minuten zubereitet! Das Beste an diesem Salat ist, dass man ihn ganz individuell gestalten kann. Mais aus der Dose, Tiefkühlmais oder sogar frischer Mais eignen sich hervorragend als Ersatz für Bohnen. Wenn Sie Kidneybohnen haben, können Sie diese anstelle von schwarzen Bohnen verwenden. Bunte Kirschtomaten bringen noch mehr Farbe in diese schöne Salatmischung. Griechischer Joghurt ist auch ein guter Ersatz für saure Sahne.

Zutaten (4-6 Portionen):

1 Esslöffel Pflanzenöl

1/2 Kilo Rinderhackfleisch

1 Dose schwarze Bohnen, abgetropft und gespült

1 Kopf Römersalat, zerkleinert

1 Tasse geriebener Cheddar-Käse

1 Tasse halbierte Kirschtomaten

1 Avocado, gewürfelt

1/2 Tasse geschnittene rote Zwiebel

1/4 Tasse gehackte Korianderblätter

3 Limetten, halbiert

Tortilla-Chips und saure Sahne

Zubereitung:

In einer großen Pfanne das Öl bei mittlerer bis hoher Hitze erhitzen. Das Rindfleisch hinzufügen und 6 bis 7 Minuten braten, dabei mit einem Holzlöffel in kleine Stücke zerteilen.

2/3 Tasse Wasser hinzugeben und würzen. Gut umrühren.

Die schwarzen Bohnen hinzugeben und vorsichtig umrühren. Kochen, bis die Bohnen aufgewärmt sind, etwa 3 Minuten.

Den Salat auf die Servierschalen verteilen. Mit geriebenem Käse, der Rindfleischmischung, Tomaten, Avocado, Zwiebeln und Koriander belegen.

Eine Limettenhälfte über jeden Salat auspressen, dann mit saurer Sahne beträufeln.

Nach Belieben mit frischen Jalapeño-Scheiben oder einem Spritzer scharfer Soße garnieren. Mit Tortilla-Chips servieren.

4. One-Pot Chorizo Nudeln

Diese einfache Chorizo-Pasta aus der Pfanne ist ein schnelles, einfaches und unkompliziertes Abendessen. One-Pot Gerichte sind ein echter Hit für Familien, denn es gibt kaum Abwasch! Sie können anstatt von Spaghetti auch andere Nudeln verwenden, und Chorizo durch Tofu ersetzten.

Zutaten (6 Portionen):

150g Chorizo, grob gehackt

4 Knoblauchzehen, fein gehackt

4 Paprikaschoten, halbiert, entkernt und grob zerkleinert

160g Champignons, halbiert

400 g Dose gehackte Tomaten

3 Esslöffel Tomatenpüree

1 Teelöffel getrocknete rote Chiliflocken

2 Esslöffel Rotweinessig

450g Spaghetti, halbiert

1 Liter kochendes Wasser

Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 große Handvoll Basilikumblätter, grob gehackt

30g Parmesan, frisch gerieben

Zubereitung:

Eine große, tiefe Kasserolle oder Bratpfanne auf großer Flamme erhitzen, die Chorizo hinzufügen und 2-3 Minuten braten. Knoblauch, Paprika und Champignons hinzufügen und weitere 2-3 Minuten unter gelegentlichem Rühren braten. Die gehackten Tomaten, das Tomatenpüree, die Chiliflocken und den Rotweinessig hinzufügen. Die Spaghetti einrühren, mit dem kochenden Wasser aufgießen und gut umrühren. Zum Kochen bringen, die Hitze reduzieren, einen Deckel auflegen und 12-15 Minuten köcheln lassen, bis die Nudeln al dente sind und die Flüssigkeit zu einer dicken Sauce eingekocht ist. Gelegentlich umrühren, um sicherzustellen, dass die Nudeln unter der Flüssigkeit liegen und nicht zusammenkleben. Drei Viertel des Basilikums und reichlich schwarzen Pfeffer unterrühren. Mit dem Parmesan und dem restlichen Basilikum servieren.

5. Vegetarisches Gemüsecurry

Dieses einfache Gemüsecurry ist eine preiswerte und gesunde Mahlzeit. Es besteht aus schlichten Zutaten aus dem Vorratsschrank und ist daher sehr schnell und einfach zuzubereiten. Es ist auch leicht vegan zu machen, indem man den Joghurt gegen eine milchfreie Alternative austauscht.

Zutaten (3 Portionen):

2 mittelgroße Kartoffeln geschält und in 2 cm große Würfel geschnitten

1 große Karotte, geschält und schräg in Scheiben geschnitten

½ Blumenkohl in kleine Röschen geschnitten und halbiert

3 Esslöffel Sonnenblumen- oder Pflanzenöl

1 große Zwiebel, grob gerieben oder sehr fein gewürfelt

1 Esslöffel mittelscharfes oder scharfes Currypulver

1 Dose gehackte Tomaten

300ml Gemüse- oder Hühnerbrühe

100g gefrorene Erbsen oder zwei große Handvoll junger Spinatblätter, oder eine Mischung

Naturjoghurt oder vegane Alternative

Mango-Chutney

Zubereitung:

Einen Topf zur Hälfte mit kaltem Wasser füllen und die Kartoffeln und Karotten hinzufügen. Etwa 8 Minuten kochen. Die Blumenkohlröschen hinzufügen und weitere 2 Minuten kochen. In einem Sieb abtropfen lassen und beiseite stellen.

Das Öl in einer großen antihaftbeschichteten Bratpfanne oder einem breiten Topf erhitzen. Die Zwiebel hinzufügen und bei mittlerer Hitze 8 Minuten braten, bis sie weich und leicht gebräunt ist, dabei regelmäßig umrühren. Das Currypulver darüber streuen und weitere 30 Sekunden unter Rühren kochen.

Die Tomaten zu den Zwiebeln geben und 2-3 Minuten unter ständigem Rühren kochen. Mit der Brühe ablöschen und auf kleiner Flamme köcheln lassen. Das Gemüse und die Erbsen oder den Spinat dazugeben und unter regelmäßigem Rühren 5 Minuten köcheln lassen. Sollte die Sauce zu dick werden, einen Schuss Wasser hinzufügen.

Mit Joghurt und Mango-Chutney servieren.

Noch mehr leckere Familienrezepte

Wenn Sie sich das Kochen für die ganze Familie noch leichter machen wollen, dann sollten Sie unbedingt Kochboxen ausprobieren! Sie ersparen sich nicht nur das Einkaufen, sondern auch die Essensplanung. Jede Woche wählen Sie gesunde und leckere Gerichte aus und bekommen alle Zutaten samt Kochanleitung bis nach Hause geliefert — der perfekte Helfer im hektischen Alltag. Je nach Budget und Geschmack können Sie Ihren Favoriten aus den besten Anbietern wählen:

6. Gebackene Burritos

Diese gebackenen Burritos sind eine leckere mexikanische Mahlzeit mit wenig Aufwand. Wenn Sie mit Kindern kochen, lassen Sie sie beim Aufrollen der Burritos und beim Bestreichen der Wraps mit Öl vor dem Backen helfen. Mit Guacamole oder Salsa servieren.

Zutaten (4 Portionen):

1 kleine Zwiebel

Öl, zum Braten

600g Putenbrust oder -schenkel ohne Haut und Knochen

3 Teelöffel mexikanisches Gewürz, z. B. mildes Taco-Gewürz

2 Tomaten, halbiert

200 g Dose Zuckermais, abgetropft

200g geriebener Käse, z.B. Cheddar

4 große weiche Tortilla-Wraps

4 Esslöffel Naturjoghurt, zum Servieren

Zubereitung:

Den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Die Zwiebel schälen und grob würfeln. Eine große Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen, einen Schuss Öl und die Zwiebel hineingeben. 7-10 Minuten kochen, bis sie weich und glasig, aber nicht braun sind. Reduzieren Sie die Hitze, wenn die Zwiebel anfängt, Farbe anzunehmen. Das Putenfleisch in 2½ cm große Würfel schneiden und zusammen mit dem mexikanischen Gewürz zu den Zwiebeln geben. 10 Minuten kochen lassen, dabei ab und zu umrühren, oder bis das Putenfleisch durchgebraten ist und beim Anschneiden des größten Würfels kein rosa Saft mehr zu sehen ist. Die Schnittflächen der Tomaten mit einer Käsereibe in die Pfanne reiben und umrühren. Die Haut wegwerfen, sobald das Fruchtfleisch gerieben ist. Die Hitze auf mittlere bis hohe Stufe erhöhen und 3-4 Minuten kochen, bis die Tomatenmischung eingedickt ist und den Truthahn bedeckt. Den Mais hinzufügen und umrühren. Die Tortilla-Wraps auf ein Schneidebrett legen und die Fleischmischung in die Mitte der Wraps löffeln. Mit dem geriebenen Käse bestreuen. Die Seiten der Wraps über die Füllung klappen, dann die Wraps von unten nach oben aufrollen, damit die Füllung vollständig eingeschlossen ist. Legen Sie die Wraps mit der gefalteten Seite nach unten auf ein Backblech. Etwas Öl in die Hand geben und die Wraps damit leicht einreiben. In den Ofen schieben und 7 Minuten backen, dann die Wraps umdrehen und weitere 5 Minuten backen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Jeden Burrito mit einem Esslöffel Joghurt zum Dippen servieren..

7. Schinken-Gemüse-Auflauf

Es gibt immer Tage, an denen man einfach keine Zeit zum Kochen hat. Diesen einfachen Schinken-Gemüse-Auflauf können Sie für stressige Abende reservieren (oder bereits am Vortag vorkochen, hier empfehlen wir Meal Prep). Und: Dieses Rezept ist super günstig!

Zutaten (4 Portionen):

900g gefrorener Blumenkohl oder Brokkoli, oder eine Mischung aus beidem

1 Esslöffel Butter

1 mittelgroße Zwiebel, in Scheiben geschnitten

2 Esslöffel Mehl

400 ml Milch

200g reifer Cheddar, grob gerieben

1 Teelöffel Senf

300g Schinken

Salz und schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen.

Ein Drittel eines großen Topfes mit Wasser füllen und zum Kochen bringen. Blumenkohl und/oder Brokkoli hinzugeben und erneut zum Kochen bringen. Sobald es kocht, vom Herd nehmen und gut abtropfen lassen.

Die Butter in einem großen Topf schmelzen und die Zwiebel 3-4 Minuten lang anbraten, bis sie weich ist, aber keine Farbe annimmt. Das Mehl einrühren und etwa 30 Sekunden lang kochen lassen, bevor die Milch langsam und nach und nach zugegeben wird. Unter ständigem Rühren 4-5 Minuten kochen, bis die Masse eindickt. Zwei Drittel des Käses, den gekochten Schinken und ggf. den Senf hinzugeben. 1-2 Minuten köcheln lassen, bis der Käse geschmolzen ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Gemüse in einer flachen Auflaufform verteilen und die Sauce darüber gießen. Mit dem restlichen Käse bestreuen.

Etwa 20 Minuten backen, bis die Oberfläche goldbraun ist und Blasen wirft. Sofort servieren.

8. Einfache Pizza ohne Hefe

Alle lieben Pizza! Frisch gebackene Pizza schmeckt großartig, und bei diesem Pizzateig ohne Hefe braucht man nicht zu warten, bis der Teig aufgeht. Einfach anrühren und schon kann’s losgehen. Sie können die Pizza nach Belieben belegen.

Zutaten (4 Portionen):

400 g gehackte Tomaten aus der Dose

1 Teelöffel getrocknete gemischte Kräuter

2 Prisen Streuzucker

1 Knoblauchzehe

200g Mozzarella (oder anderen Käse), in Stücke gerissen, für den Belag

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

300g Mehl, plus extra zum Bestäuben

1 Teelöffel Backpulver

½ Teelöffel Salz

300g Naturjoghurt

Zubereitung:

Den Ofen auf 220 Grad Umluft vorheizen und zwei Backbleche in den Ofen schieben.

Für die Sauce die Tomaten, die Kräutermischung und den Zucker in einen Topf geben. Den Knoblauch schälen und fein reiben, in den Topf geben und bei mittlerer Hitze erwärmen. 10 Minuten leicht köcheln lassen, bis die Sauce eindickt, dann vom Herd nehmen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Abkühlen lassen.

Für den Teig Mehl, Backpulver und Salz in einer Schüssel mischen und in die Mitte eine Vertiefung machen. Den Joghurt hineingeben und mit einer Gabel verrühren.

Wenn die Mischung einen groben Teig bildet, auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und zu einer glatten Kugel kneten. Den Teig in 4 gleich große Stücke teilen und zu dünnen Kreisen ausrollen.

Die heißen Backbleche vorsichtig aus dem Ofen nehmen und die Pizzaböden darauf legen. 3 bis 4 Minuten backen, bis sie beginnen, aufzugehen, dann aus dem Ofen nehmen.

Die Pizzaböden umdrehen und mit der Sauce bestreichen. Den Mozzarella darüber streuen. Mit schwarzem Pfeffer würzen, eine Prise Kräuter darüber streuen und wieder in den Ofen schieben. 5 Minuten backen, bis die Böden knusprig sind.

9. Honig-Soja-Hühnchen mit Sesam-Brokkoli

Genießen Sie diese knusprigen Hähnchenschenkel mit Honig und Soja als Teil einer einfachen Mahlzeit in der Woche. Dieses preisgünstige Abendessen wird mit Sicherheit zum Familienfavorit werden – und eignet sich besonderes für Meal Prep.

Zutaten (4 Portionen):

3 Esslöffel Sojasauce

3 Esslöffel Honig

2 Esslöffel Öl

1 Esslöffel Knoblauch-Ingwer-Paste

8 Hähnchenschenkel mit Haut

1 großer Kopf Brokkoli, in Röschen geschnitten

1 Esslöffel Sesamsamen

Reis, zum Servieren (optional)

Zubereitung:

Den Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Soja, Honig, 1 EL Öl und ½ EL Knoblauch- und Ingwerpaste in einer Schüssel verrühren. Über die Hähnchenschenkel gießen und marinieren lassen.

Das Hähnchen mit der gesamten Marinade mit der Hautseite nach oben 45 Minuten lang braten, bis die Haut knusprig ist.

Wenn das Hähnchen nach 15 Minuten gar ist, kochen Sie den Reis nach Packungsanweisung, falls Sie ihn verwenden, und erhitzen Sie das restliche Öl in einer Bratpfanne. Die restliche Knoblauch- und Ingwerpaste hinzugeben, 1 Minute lang brutzeln lassen und dann den Brokkoli zusammen mit einem Spritzer Wasser hinzugeben.

Zudecken und 10 Minuten kochen, bis er weich ist. Dann den Deckel abnehmen, die Sesamsamen in die Pfanne geben und alles gut durchschwenken. Würzen. Mit dem Hähnchen und den karamellisierten Resten vom Boden der Dose servieren.

10. Flammkuchen mit Pilzen, Ricotta und Rucola

Dieser Blätterteigkuchen erfordert nur wenig Aufwand und ist ein echter mediterraner Hit! Verwenden Sie italienischen Käse als einfache Basis und belegen Sie sie mit Knoblauchpilzen und Salatblättern.

Zutaten (4 Portionen):

1 Platte fertig ausgerollter Blätterteig

2 Esslöffel Olivenöl

525 g Familienpackung Champignons, halbiert oder geviertelt, falls groß

2 Knoblauchzehen, 1 in feine Scheiben geschnitten, 1 zerdrückt

250 g Becher Ricotta

gut geriebene Muskatnuss

¼ kleine Packung Petersilie, nur die Blätter, grob gehackt

50 g Rucola

Zubereitung:

Den Ofen auf 220 Grad Umluft vorheizen und ein Backblech hineinlegen. Den Teig auf einem Stück Backpapier ausrollen und etwa 1,5 cm vom Rand entfernt einen Rand einschneiden. Den Teig (noch auf dem Papier) auf das Backblech legen und 10-15 Minuten backen. Während der Teig backt, das Öl in einer großen Pfanne mit Deckel erhitzen und die Pilze darin unter gelegentlichem Rühren 2-3 Min. braten. Den Deckel abnehmen und den in Scheiben geschnittenen Knoblauch hinzugeben, dann noch 1 Minute weiterbraten, um die überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Den zerdrückten Knoblauch mit dem Ricotta und der Muskatnuss vermischen und gut würzen. Den Teig aus dem Ofen nehmen und die aufgegangene Mitte vorsichtig nach unten drücken. Die Ricottamischung darauf verteilen, dann die Pilze und den Knoblauch darauf geben. 5 Minuten backen, dann die Petersilie und den Rucola darüber streuen.

Viel Spaß beim Kochen und genießen!

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