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Unverpacktläden

Verpackungsfrei einkaufen in Unverpacktläden

Was sind eigentlich Unverpacktläden? Wo kann ich unverpackt in meiner Stadt einkaufen? Kann man auch unverpackt nach Hause liefern lassen? Hier finden Sie alle Infos und Tipps rund ums Unverpackt-Einkaufen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Die Birnen in der Plastikschale, das Brot in der Plastiktüte, der Käse in der Plastikverpackung, das Waschmittel in der Plastikbox — nach dem Einkaufen steht man zu Hause vor einem erstaunlichen Plastikberg. Jeder Deutsche sorgt im Schnitt für 38 kg Plastikmüll pro Jahr. Wie kann dieser Plastikberg verkleinert werden? Der erste Schritt fängt beim Einkaufen an. Wir zeigen Ihnen, wie Unverpacktläden unsere Umwelt retten können.

So funktionieren Unverpacktläden

In Unverpacktläden wird bewusst auf Verpackungen verzichtet — alle Waren werden unverpackt angeboten. Das heißt, entweder Sie bringen Ihre eigenen Beutel, Becher, Schraubgläser oder Dosen mit, oder Sie nutzen die in den Läden bereitgestellten Mehrwegbehältnisse. Sie füllen sich dann die gewünschte Menge in die wiederverwendbare Verpackung ab und produzieren somit keinerlei Müll. Unverpacktläden bieten Waren aus allen Kategorien an — vom Waschmittel über Obst und Gemüse bis hin zu Backwaren und Feinkost.

Unverpacktläden in Ihrer Stadt

In Deutschland steigt die Anzahl der Unverpacktläden stetig an — derzeit gibt es rund 270 von ihnen. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage haben viele Unverpacktläden jedoch sehr zu kämpfen. 70 der nachhaltigen Geschäfte mussten seit letztem Jahr schließen. Dennoch gibt es in fast jeder Stadt zumindest einen Unverpacktladen. Wir haben einige von ihnen hier aufgelistet:

Unverpacktläden lose Ware

Berlin

  • Original Unverpackt, Kreuzberg
  • Der Sache Wegen, Prenzlauer Berg
  • Fair unverpackt, Günzelkiez
  • unverpackt Berlin, Elsengrund
  • Die Erbsenzählerei, Schöneberg
  • Samariter Unverpackt, Friedrichhain
  • Kaffee & Korn, Treskow-Höfe

München

  • Nebenan & Unverpackt, Laim
  • abgefüllt & unverpackt, Glockenbachviertel
  • Servus Resi, Südseite
  • UFG, Unterföhring

Köln

  • Tanta Olga, Nippes und Sülz
  • migori, Neustad-Süd
  • Veda Shop, Ehrenfeld
  • Unverpackt & Nachhaltig, Ehrenfeld
  • Silva, Baumeister-Viertel
  • AbfüllBar, Höhenhaus
  • Zollstock Unverpackt, Zollstock

Hamburg

  • Stückgut, St. Pauli
  • Unverpackt Insel, Elbinselquartier
  • Onkel Emma, Bergedorf
  • streubar, Barmbek
  • Loses Mundwerk, Mechelnbusch
  • Ohne Gedöns, Volksdorf
  • Bio.lose, Eimsbüttel
  • Muttels Vorratskammer, Mundsburg und Winterhude

Frankfurt

  • Ulf, Sachsenhausen-Nord
  • gramm.genau, Innenstadt II
  • Die Auffüllerei, Nordend-Ost
  • franco, Nordend-West
  • Unverpackt auf Rädern, Ginnheim
  • Höchst Unverpackt, Frankfurt am Main West

Leipzig

  • Einfach Unverpackt, Südvorstadt
  • Locker und Lose, Reudnitz
  • Lieber Lose, Lindenau
  • Hennas Unverpackt, Gohlis

Bremen

  • SelFair, Hulsberg
  • L’Epicerie Bio, Mitte
  • Füllkorn, Bremen-Süd
  • Füllerein, Findorff
  • plietsch, Ost

Andere Städte

  • Pur, Dortmund
  • Frau Lose, Dortmund
  • Pure Note, Düsseldorf
  • Schüttgut, Stuttgart
  • Wandel.Handel, Stuttgart
  • umverpackt, Stuttgart
  • binnes unverpackt, Dresden
  • Lose, Dresden
  • Unverpackt Laden, Essen
  • LoLa, Hannover
  • Unverpackt, Duisburg
  • Bio in St. Johannis, Nürnberg

Diese Lieferdiensten liefern deutschlandweit unverpackt

Falls es keine Unverpacktläden in Ihrer Nähe gibt, oder Sie einfach bequem von zu Hause aus unverpackt einkaufen wollen, dann bieten sich Lieferdienste an. Die meisten Online-Supermärkte haben Ihre eigene Strategie gegen das Müllproblem. Die besten Online-Anbieter mit plastik- und verpackungsfreien Angeboten sind:

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5 Tipps zum unverpackt Einkaufen

Sie wollen unverpackt einkaufen? Wir haben hilfreiche Tipps und Tricks zum nachhaltigen Einkaufen für Sie zusammengestellt:

  1. Probieren Sie einen Unverpacktladen in Ihrer Nähe aus und machen Sie unverpacktes Einkaufen zur Gewohnheit.
  2. Kaufen Sie bevorzugt auf dem Wochenmarkt oder im Bioladen ein und wählen Sie bewusst Supermärkte, die unverpackte Waren anbieten.
  3. Wenn Sie im Supermarkt einkaufen, entscheiden Sie sich für lose Waren. Bringen Sie einen Beutel für Obst und Gemüse mit und lassen Sie sich Ihre Waren an der Frischetheke in Mehrwegbehälter abfüllen.
  4. Setzen Sie ein Zeichen und lassen Sie den Verpackungsmüll im Geschäft. Sprechen Sie das Problem in Ihrem Supermarkt an.
  5. Achten Sie beim unverpackt einkaufen immer darauf, dass die allgemeinen Hygienevorschriften eingehalten werden. Reinigen Sie Ihre eigenen Behälter vor dem Einkauf gründlich.
Unverpacktläden Einkaufen

Die Zukunft von Unverpacktläden

Fakt ist: Das Müllproblem in Deutschland muss ein Ende haben, und Unverpacktläden sind eine exzellente Möglichkeit, Verpackungsmüll zu reduzieren. Doch nicht nur Unverpacktläden zählen auf Zero Waste — auch Supermärkte und Restaurants setzen immer mehr auf Mehrwegbehälter und lose Produkte. An den meisten Frischetheken können Sie schon jetzt mit Ihrem eigenen Behältnis unverpackt einkaufen. Das Gleiche gilt für Lieferdienste. Wenn Sie Ihren Teil zur Lösung des Plastikproblems beitragen wollen, dann unterstützen Sie Läden und Lieferdienste, die etwas dagegen tun.

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