Verpackungsfrei einkaufen in Unverpacktläden

Die Birnen in der Plastikschale, das Brot in der Plastiktüte, der Käse in der Plastikverpackung, das Waschmittel in der Plastikbox — nach dem Einkaufen steht man zu Hause vor einem erstaunlichen Plastikberg. Jeder Deutsche sorgt im Schnitt für 38 kg Plastikmüll pro Jahr. Wie kann dieser Plastikberg verkleinert werden? Der erste Schritt fängt beim Einkaufen an. Wir zeigen Ihnen, wie Unverpacktläden unsere Umwelt retten können.

So funktionieren Unverpacktläden

In Unverpacktläden wird bewusst auf Verpackungen verzichtet — alle Waren werden unverpackt angeboten. Das heißt, entweder Sie bringen Ihre eigenen Beutel, Becher, Schraubgläser oder Dosen mit, oder Sie nutzen die in den Läden bereitgestellten Mehrwegbehältnisse. Sie füllen sich dann die gewünschte Menge in die wiederverwendbare Verpackung ab und produzieren somit keinerlei Müll. Unverpacktläden bieten Waren aus allen Kategorien an — vom Waschmittel über Obst und Gemüse bis hin zu Backwaren und Feinkost.

Unverpacktläden in Ihrer Stadt

In Deutschland steigt die Anzahl der Unverpacktläden stetig an — derzeit gibt es rund 270 von ihnen. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage haben viele Unverpacktläden jedoch sehr zu kämpfen. 70 der nachhaltigen Geschäfte mussten seit letztem Jahr schließen. Dennoch gibt es in fast jeder Stadt zumindest einen Unverpacktladen. Wir haben einige von ihnen hier aufgelistet:

Berlin

Original Unverpackt, Kreuzberg

Der Sache Wegen, Prenzlauer Berg

Fair unverpackt, Günzelkiez

unverpackt Berlin, Elsengrund

Die Erbsenzählerei, Schöneberg

Samariter Unverpackt, Friedrichhain

Kaffee & Korn, Treskow-Höfe

München

Nebenan & Unverpackt, Laim

abgefüllt & unverpackt, Glockenbachviertel

Servus Resi, Südseite

UFG, Unterföhring

Köln

Tanta Olga, Nippes und Sülz

migori, Neustad-Süd

Veda Shop, Ehrenfeld

Unverpackt & Nachhaltig, Ehrenfeld

Silva, Baumeister-Viertel

AbfüllBar, Höhenhaus

Zollstock Unverpackt, Zollstock

Hamburg

Stückgut, St. Pauli

Unverpackt Insel, Elbinselquartier

Onkel Emma, Bergedorf

streubar, Barmbek

Loses Mundwerk, Mechelnbusch

Ohne Gedöns, Volksdorf

Bio.lose, Eimsbüttel

Muttels Vorratskammer, Mundsburg und Winterhude

Frankfurt

Ulf, Sachsenhausen-Nord

gramm.genau, Innenstadt II

Die Auffüllerei, Nordend-Ost

franco, Nordend-West

Unverpackt auf Rädern, Ginnheim

Höchst Unverpackt, Frankfurt am Main West

Leipzig

Einfach Unverpackt, Südvorstadt

Locker und Lose, Reudnitz

Lieber Lose, Lindenau

Hennas Unverpackt, Gohlis

Bremen

SelFair, Hulsberg

L’Epicerie Bio, Mitte

Füllkorn, Bremen-Süd

Füllerein, Findorff

plietsch, Ost

Andere Städte

Pur, Dortmund

Frau Lose, Dortmund

Pure Note, Düsseldorf

Schüttgut, Stuttgart

Wandel.Handel, Stuttgart

umverpackt, Stuttgart

binnes unverpackt, Dresden

Lose, Dresden

Unverpackt Laden, Essen

LoLa, Hannover

Unverpackt, Duisburg

Bio in St. Johannis, Nürnberg

Diese Lieferdiensten liefern deutschlandweit unverpackt

Falls es keine Unverpacktläden in Ihrer Nähe gibt, oder Sie einfach bequem von zu Hause aus unverpackt einkaufen wollen, dann bieten sich Lieferdienste an. Die meisten Online-Supermärkte haben Ihre eigene Strategie gegen das Müllproblem. Die besten Online-Anbieter mit plastik- und verpackungsfreien Angeboten sind:

5 Tipps zum unverpackt Einkaufen

Sie wollen unverpackt einkaufen? Wir haben hilfreiche Tipps und Tricks zum nachhaltigen Einkaufen für Sie zusammengestellt:

Probieren Sie einen Unverpacktladen in Ihrer Nähe aus und machen Sie unverpacktes Einkaufen zur Gewohnheit. Kaufen Sie bevorzugt auf dem Wochenmarkt oder im Bioladen ein und wählen Sie bewusst Supermärkte, die unverpackte Waren anbieten. Wenn Sie im Supermarkt einkaufen, entscheiden Sie sich für lose Waren. Bringen Sie einen Beutel für Obst und Gemüse mit und lassen Sie sich Ihre Waren an der Frischetheke in Mehrwegbehälter abfüllen. Setzen Sie ein Zeichen und lassen Sie den Verpackungsmüll im Geschäft. Sprechen Sie das Problem in Ihrem Supermarkt an. Achten Sie beim unverpackt einkaufen immer darauf, dass die allgemeinen Hygienevorschriften eingehalten werden. Reinigen Sie Ihre eigenen Behälter vor dem Einkauf gründlich.

Die Zukunft von Unverpacktläden

Fakt ist: Das Müllproblem in Deutschland muss ein Ende haben, und Unverpacktläden sind eine exzellente Möglichkeit, Verpackungsmüll zu reduzieren. Doch nicht nur Unverpacktläden zählen auf Zero Waste — auch Supermärkte und Restaurants setzen immer mehr auf Mehrwegbehälter und lose Produkte. An den meisten Frischetheken können Sie schon jetzt mit Ihrem eigenen Behältnis unverpackt einkaufen. Das Gleiche gilt für Lieferdienste. Wenn Sie Ihren Teil zur Lösung des Plastikproblems beitragen wollen, dann unterstützen Sie Läden und Lieferdienste, die etwas dagegen tun.

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