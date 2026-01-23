Flink Lieferservice: Wie flink ist der Lieferdienst wirklich?

Wenn Sie diesen Artikel gelesen haben, hoffen wir, dass Sie mit allen nötigen Informationen rund um den Anbieter versorgt sind. Und den Flink Lieferservice selbst ausprobieren möchten, um sowohl die Schnelligkeit des Lieferdienstes als auch das Angebot zu testen.

Wer steht hinter dem Flink Lieferservice?

Christoph Cordes, Oliver Merkel und Julian Dames. Das sind die drei Namen hinter dem Flink Lieferservice, der 2020 in Berlin als Start-up gegründet wurde. In den Finanzierungsrunden wurden ca. 750 Mio. Euro gesammelt, die unter anderem von namhaften Investoren wie REWE kamen.

Was ist der Flink Lieferservice genau?

In der heutigen schnelllebigen Zeit, in der niemand mehr wirklich Zeit hat, geschweige denn noch gerne Einkaufen geht, kommt einem das Lieferversprechen vom Unternehmen fast zu schön vor. Lebensmittel in der App bestellen und innerhalb von wenigen Minuten soll man seine Waren zu Hause haben. So können Sie z. B. schnell auf unverhoffte Situationen reagieren ohne sich um den Einkauf zu sorgen. Müssen Sie vielleicht Ihre Tierversicherung in Anspruch nehmen und finden einfach keine Zeit, sich neben der Sorge um das Haustier, um den Einkauf zu kümmern, eignet sich dieser Anbieter mit seiner kurzen Lieferzeit perfekt.

Wir schauen uns genau an, wie das vom Herunterladen der App bis zum Entgegennehmen der pinkfarbenen Einkaufstüte aus den Händen des sogenannte Rider des Anbieters funktioniert, und analysieren auch, wie sich die Preise für den Service zusammensetzen.

Anmeldung bei Flink

Zuerst einmal wird ein Smartphone mit Android oder IOS Betriebssystem benötigt. Als nächstes gehen Sie entweder in den App Store ihres Handys oder auf die Webseite und laden sich die Flink App auf Ihr Gerät. Haben Sie die App installiert, können Sie direkt loslegen und nach Angabe Ihrer Adresse, die für das Flink Liefergebiet wichtig ist, Lebensmittel aus dem entsprechenden Sortiment zu shoppen. Um die App nutzen zu können, muss kein extra Account angelegt werden.

Wie ist die Flink Lieferservice App aufgebaut?

Die App ist sehr einfach aufgebaut. Am oberen Rand können wir direkt unsere Lieferadresse auswählen, was wir immer am Anfang machen sollten, da sich das Angebot des Flink Sortiments danach ausrichtet. So sehen Sie auch, ob der Lieferdienst gerade geöffnet hat und wie lange oder ob bereits geschlossen ist.

Am rechten Rand sehen wir die aktuelle Lieferzeit, nachdem wir die Bestellung abgeschlossen haben und daneben können wir über die Suche jetzt nach bestimmten Lebensmitteln aus dem Flink Sortiment suchen. Falls Sie noch nicht im Kopf haben, was Sie einkaufen wollen, können Sie auf der Startseite auch durch die vielen verschiedenen Kategorien stöbern. Wenn Sie eine Kategorie angeklickt haben, können Sie diese über das obere Menü auch noch mal ändern oder von dort aus auf Unterkategorien zugreifen.

Bei den Produkten sehen wir dann neben dem Namen auch die Stückzahl und (wenn vorhanden) die Mengenangabe sowie den Flink Lieferservice Preis und das Vorschaubild des Produktes. Wenn Sie auf das Plus am unteren rechten Rand klicken, können Sie es direkt in den Warenkorb legen. Im Warenkorb kann dann durch erneute Klicken auch mehrere oder über das Minus auch weniger davon in den Warenkorb legen können.

Von der Startseite der App aus können Sie über das Profilbild am oberen rechten Rand direkt Ihre Favoriten aufrufen und verwalten. Sollte ein Produkt gerade einmal nicht verfügbar sein, sehen wir das bei dem Produkt selbst und können es aktuell nicht zum Warenkorb hinzufügen.

Haben Sie Produkte ausgewählt, sehen Sie am unteren Rand auch den aktuellen Gesamtpreis der Bestellung und können darüber den Einkauf abschließen, welcher dann geliefert wird.

Bestellung bei Flink abschließen

Haben Sie Ihre Lebensmittel in dem Sortiment gefunden, kann der Einkauf über den Warenkorb abgeschlossen werden. Hier sehen Sie auch noch mal den Preis zuzüglich der Liefergebühr.

Als nächsten klicken Sie auf Check-out und geben Ihren Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer an sowie die Adresse, an die es geliefert werden soll. Ebenso können hier optionale Anmerkungen für den Lieferanten gemacht und ein Rabatt Code eingefügt werden.

Im nächsten Schritt wählen Sie aus, wie Sie zahlen möchten. Hier kann zwischen PayPal, Kreditkarte oder Google oder Apple Pay gewählt werden. Ist die Zahlung erfolgreich abgeschlossen, sehen Sie in der Lieferbestätigung der App, in wie vielen Minuten der Lieferant bei Ihnen sein soll und bei welchem Schritt die Bestellung ist. Auch hier zeigen die Flink Lieferservice Erfahrungen, dass Anwender der App es als sehr positiv ansehen zu wissen, wann ihre Bestellung bei Ihnen ist. Wenn es klingelt, nehmen Sie nur noch Ihre Bestellung entgegen.

Wie gut ist das Sortiment von Flink?

Dazu ist erst mal zu sagen, dass auch das Sortiment des Anbieters sich regional unterscheidet wie in jedem Supermarkt auch und natürlich können Waren auch einmal vergriffen sein. Dennoch kann man bei den Preisen behaupten, dass es kaum Preisunterschiede zum konventionellen Supermarkt gibt. Ferner finden Sie auch lokale Produkte wie vom Bäcker in Ihrer Region in der App.

Lieferservice Webseite

Bei den Bestellungen über den flink Lieferservice in Ihrem Liefergebiet fallen je nach Stadt Liefergebühren an — aber Sie sparen sich das Schleppen von schweren Einkaufstüten.

Die besten Flink Alternativen

Auf Bewertungsportalen wie Trustpilot gibt es jede Menge positive Flink Bewertungen, doch nicht alle Kunden sind mit dem Schnelllieferservice 100 % zufrieden — es treten vermehrt Beschwerden über lange Lieferzeiten und mangelnden Kundenservice auf. Aber keine Sorge, es gibt sehr gute Alternativen, die Sie ausprobieren können. Diese überzeugen mit exzellentem Kundenservice, frischen Produkten und einer schnellen, problemlosen Lieferung. Unsere Top 5 Alternativen:

Wo ist Flink überall verfügbar?

Der Flink Lieferservice ist in mehr als 45 Städten Deutschlands verfügbar. Wie zuvor erwähnt, kann sich das Sortiment der einzelnen Liefergebiete leicht unterscheiden. Der Flink Lieferservice will in der nächsten Zeit weiter wachsen, damit noch mehr Menschen in Deutschland in den Genuss des flinken Lieferdienstes zu kommen.

Was macht der Picker bei Flink genau?

Flink hat in mehr als 45 Städten in Deutschland mehrere Lager, die sogenannten Hubs, die sich dann zum großen Liefergebiet verknüpfen. In diesen Hub werden die Bestellungen der Flink Kunden zu den günstigen Preisen gepackt und an die Rider weitergegeben.

Der Job des Picker beginnt mit der eingehenden Bestellung eines Kunden. Die Bestellung wird auf einem Tablet, das der Picker bei sich führt, angezeigt. Die Waren sind im Lager nach Kürzeln sortiert, welches der Picker angezeigt bekommt, damit er genau weiß, zu welchem Regal er als Nächstes muss. Der Picker nimmt die bestellte Ware aus dem Lagerfach und verpackt sie, damit sie unbeschadet beim Kunden ankommt. Wenn der Picker der Flink Lieferservice alles verpackt, gepackt hat, ist sein Job für diese Bestellung erledigt und er übergibt es einem Rider.

Was macht der Rider bei Flink?

Wie zuvor erwähnt, übernimmt der Rider nach Verpacken der Ware die Bestellung. Zuvor nimmt er auf seinem Smartphone den Auftrag entgegen. Nun bekommt er alle Informationen zu der Bestellung und der Adresse auf sein Gerät. Auch die Route zum Kunden, wird anhand der Adresse, die der Kunde zuvor in der Flink App eingegeben hat, angezeigt.

Und jetzt radelt er auf seinem E-Bike los und überbringt dem Kunden seine Bestellung, der hoffentlich schon freudestrahlend an der Haustür auf ihn wartet.

Gibt Rabatte oder Angebote bei Flink?

Darauf kann man nur eine richtige Antwort geben! Oh ja! Neukundenrabatte gibt es immer wieder bei Flink. Und es gibt auf einschlägigen Gutscheinportalen im Internet immer wieder Rabatt Codes, die eingelöst werden können. Zudem bietet das Flink Sortiment immer wieder besondere Angebote.

Wie hoch ist der Mindestbestellwert bei Flink?

Der Mindestbestellwert für Ihren Flink Lieferservice beträgt 35 €. Zuzüglich zum Gesamtpreis der Bestellung berechnet der flink Lieferdienst 6,49 € Lieferkostenpauschale pro Bestellung. Ab dem Mindestbestellwert sinken die Lieferkosten auf 5,99 €.

Warum sollten Sie bei Flink bestellen?

Wenn wir ehrlich sind, haben wir alle keine Lust nach einem harten und langen Arbeitstag noch einkaufen zu gehen, die schweren Tüten dann nach Hause zu schleppen. Der Flink Lieferservice passt für alle, die nicht stundenlang in der Kassenschlange stehen wollen und die Zeit eher mit der Familie und Freunden verbringen will, oder sich seinen Hobbys widmen möchte.

Sind es die flinken Picker, die, die Bestellungen in Windeseile sicher und ordentlich in die Einkaufstüten packen? Oder sind es die flinken Rider, die auf ihren futuristisch anmutenden E-Bikes durch die Großstädte Deutschlands flitzen, damit der Endverbraucher glücklich ist?

Vielleicht ist es aber die Möglichkeit, dass wenn Sie Lust auf einen Cocktail haben, Sie einfach nur Ihr Lieblingsgetränk aus der Kategorie Cocktail aussuchen müssen. Und alles, was Sie dafür benötigen, wird automatisch Ihrem Warenkorb hinzugefügt.

Alles in allem ist Flink eine gute Option, wenn Sie etwas vergessen haben oder spontan Besuch bekommen. Sollten Sie jedoch Ihren kompletten Wocheneinkauf erledigen wollen, sind unsere Top-Alternativen zu empfehlen.

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