Dallmayr im Test: Der Onlineshop für Gourmets

Sie möchten sich mit exquisiten Delikatessen verwöhnen? Lieferdienste gibt es viele, doch nur wenige haben eine so exklusive Auswahl an Gourmet-Spezialitäten wie Dallmayr. Das Sortiment des Münchner Unternehmens spezialisiert sich auf Feinkost und Delikatessen von höchster Qualität — für eine Symphonie der Geschmackssinne.

Der Name Dallmayr steht nicht nur für guten Kaffee, sondern auch für Delikatessen in erstklassiger Qualität. Das Traditionshaus aus München ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Seit 1700 verwöhnt das Unternehmen seine Kundschaft mit Kaffee, Tee, Wein und Spirituosen sowie Schokoladen, Pralinen und Backwaren.

Im Stammhaus in München und im Dallmayr Online Shop können Kunden außerdem frische Lebensmittel wie Fisch, Fleisch und Gemüse einkaufen. Welche Erfahrungen machen Kunden mit dem Shop? Wie schneidet Dallmayr im Test ab? Erfahren Sie hier alles Wissenswerte über den Online-Feinkosthandel des Traditionshauses und wie Sie beim Kauf von Delikatessen sparen können.

Wie funktioniert der Dallmayr Lieferservice?

Im Dallmayr Online Shop können Sie Delikatessen direkt nach Hause bestellen. Der Shop des berühmten Delikatessenhändlers aus München umfasst inzwischen alles, was Genießerherzen höher schlagen lässt. Natürlich finden Sie im Dallmayr Online Shop das gesamte Kaffeesortiment inklusive gemahlenem Kaffee in verschiedenen Sorten, Raritäten, Spezialitäten und ganze Bohnen für Espressomaschinen und Vollautomaten. Auch Kapseln bietet der Händler an.

Dallmayr Online Shop

Das Sortiment wurde stets erweitert, so finden Sie inzwischen im Dallmayr Online Shop auch Tee aus aller Welt, ein großes Angebot an erlesenen Weinen und Spirituosen sowie verschiedene Feinkostprodukte und Delikatessen. Egal ob Sie Pralinen, Gebäck, Kuchen, Torten, Konfitüre und Honig, ausgewählte Essig- und Ölspezialitäten oder Gewürze kaufen möchten — bei Dallmayr finden Sie das alles in sehr guter Qualität.

Für Kunden im Einzugsgebiet von München versendet der Händler außerdem frische Lebensmittel wie Fisch und Fleisch, Gemüse, Käse und andere Milchprodukte. Sie suchen ein Geschenk für einen Gourmet? Dann entdecken Sie die große Auswahl an Präsentkörben und Geschenksets mit Köstlichkeiten aus aller Welt.

Versandkosten und Versandkonditionen bei Dallmayr

Wenn Sie im Gourmet-Shop stöbern, sollten Sie wissen, dass nicht alle Produkte deutschlandweit versendet werden können. Frische Lebensmittel wie zum Beispiel Fisch oder Fleisch aber auch andere Produkte sind mit dem “MUC”-Zeichen gekennzeichnet. Diese Produkte werden nur innerhalb von München geliefert oder können alternativ selbst abgeholt werden.

Für alle übrigen Produkte stehen verschiedene Versandoptionen zur Auswahl. Die Kosten für den Standardversand innerhalb Deutschlands betragen 4,90 EUR. Für den Expressversand mit DHL zahlen Sie derzeit 14,90 EUR.

Die Kosten für die Zustellung innerhalb Münchens liegen bei 15,90 EUR, sie beinhalten auch die Verpackung und Lieferung von frischen Lebensmitteln. Der nationale Standardversand ist ab einem Einkaufswert von 300 EUR versandkostenfrei. Dallmayr bietet auch den internationalen Versand an, dieser kostet innerhalb der EU 17,90 EUR.

Wer in München wohnt, kann auch ganz einfach im Dallmayr Online Shop bestellen und die Selbstabholung wählen.

Nachhaltigkeit bei Dallmayr im Test

Für die Bewertung von Dallmayr ist für viele Kunden auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Den Nachhaltigkeits-Check besteht der Delikatessenhändler für viele Produkte. Das gilt vor allem für den Kaffee. Das Unternehmen fühlt sich den Kaffeebauern und der Umwelt verpflichtet und achtet darauf, die Kaffeebohnen aus nachhaltigen Ressourcen zu beziehen.

Wie sind die Preise bei Dallmayr?

Bei der Bewertung der Preise müssen wir das Preis-Leistungs-Verhältnis besonders in den Fokus rücken. Manche Lebensmittel kosten bei diesem Anbieter etwas mehr als in einem gewöhnlichen Supermarkt, sie sind allerdings qualitativ auch von ausgezeichneter Gourmetqualität. Sie möchten ein Drye Aged Steak vom Weiderind kaufen oder den edelsten Kaviar?

Im Test überzeugt Dallmayr vor allem durch ein sehr gutes Sortiment, das anspruchsvolle Genießer überzeugt. Hier gibt es viele Lebensmittel, die sonst nur schwer zu bekommen sind. Die Qualität der Produkte ist überzeugend. Die Preise für diese exquisiten Lebensmittel sind angemessen.

Bezahlmöglichkeiten im Shop von Dallmayr

Im Online Shop des Münchener Delikatessenhauses finden Sie alle gängigen Zahlungsmöglichkeiten. Die Bezahlung per Banküberweisung (Vorauskasse), PayPal oder Apple Pay ist selbstverständlich möglich. Es werden außerdem alle gängigen Kreditkarten wie American Express, Visa oder Mastercard akzeptiert.

Der Kauf auf Rechnung ist Stammkunden vorbehalten. Um Stammkunde zu werden, müssen Sie nur drei erfolgreiche Auftragsabwicklungen tätigen, also Ware bestellen, diese bezahlen und liefern lassen.

Die App Dallmayr Pay ist als Zahlungsmittel derzeit leider nicht zugelassen, obwohl die App vom selben Unternehmen stammt, ist sie nicht mit dem Dallmayr Online Shop verknüpft.

Günstiger genießen mit Dallmayr: Rabatte und Angebote

Beim Kauf von Delikatessen bei Dallmayr können Sie auf verschiedene Weise Geld sparen. Sie sparen beispielsweise die Versandkosten, wenn Sie für mindestens 300 EUR bestellen oder die Ware ganz einfach selbst in München abholen.

Achten Sie außerdem auf besondere Angebote wie zum Beispiel die Dallmayr Genusswochen. Während der Genusswochen bietet der Händler regelmäßig verschiedene Produkte mit einem Rabatt von 20 % oder mehr an.

Das Fazit unseres Dallmayr Tests

Im Vergleich zu anderen Lieferdiensten schneidet Dallmayr im Test sehr gut ab. Entscheidend für diese Bewertung ist vor allem das große Angebot an Lebensmitteln in erstklassiger Gourmetqualität. Der Shop bietet Köstlichkeiten aus aller Welt und ein großes Angebot an Geschenksets. Feinschmecker kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten.

Die Preise, der Versand und die Bestellabwicklung sind transparent und unkompliziert. Ein kleiner Nachteil ist, dass viele frische Lebensmittel leider nur innerhalb Münchens geliefert werden können. Das ist aber verständlich, denn schließlich würden diese Lebensmittel lange Transportwege nicht ungekühlt überstehen. Außerdem hat der Shop derzeit noch keine App.

Insgesamt lautet unser Fazit: Für Feinschmecker ist der Einkauf im Dallmayr Online Shop eine inspirierende Erfahrung — unbedingt ausprobieren!

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