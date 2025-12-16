Medienkooperation

mytime

myTime: Wie schlägt sich der Online-Supermarkt im Test?

Sie suchen nach einer Möglichkeit, sich Lebensmittel und Co. bequem bis vor die Haustür liefern zu lassen? myTime ist einer der größten Online-Supermärkte Deutschlands und überzeugt mit einem umfangreichen Sortiment. Wir haben den Lieferdienst einem Test unterzogen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Für alle, die lange Supermarktschlangen nach Feierabend künftig vermeiden möchten, ist myTime.de eine naheliegende Option für einen entspannten Einkauf mit Lieferung an die Haustür. Die Marke ist Teil der etablierten Bünting Unternehmensgruppe und zählt offiziell mehr als 13.000 lieferbare Artikel zum Sortiment. Eine weitere Besonderheit gegenüber anderen Supermarkt-Lieferdiensten: Bei myTime wird statt mit eigenem Lieferdienst im Regelfall per DHL verschickt — was Vor- und Nachteil zugleich ist. Eine eigene App für iOS und Android hat der Lieferdienst ebenfalls — die konnte im Test auf ganzer Linie überzeugen.

Was steckt hinter myTime?

Die Marke myTime ist in Deutschland gleich aus zwei Gründen relativ bekannt: Zunächst handelt es sich hierbei um den größten Online-Shop für Lebensmittel in Deutschland. Des Weiteren ist die Marke Vorreiter gewesen: Bereits seit 2012 werden Kunden aus Deutschland mit frischen Lebensmitteln beliefert, mittlerweile auch ohne Mindestbestellwert — das hebt die Marke unter anderem von den hauseigenen Lieferdiensten der Discounter und Supermärkte ab.

myTime Webseite
myTime Webseite

Da per DHL (oder DPD) verschickt wird, gibt es keinerlei Einschränkungen beim Liefergebiet. Neben allen Großstädten werden auch Kleinstädte und Dörfer beliefert, sofern sich diese im Einzugsgebiet der Paketlieferdienste befinden, wovon pauschal auszugehen ist.

In einigen Großstädten liefert der Dienst sporadisch mit Angel, einem Kurier-Lieferdienst, der typischerweise noch am selben Tag an der Haustür erscheint und sich zudem durch sehr präzise Zeitangaben bezüglich der Lieferung auszeichnet.

Das erwartet Sie bei myTime

Zweifelsfrei eine positive Bewertung darf dem Sortiment von myTime ausgestellt werden. Mit rund 13.000 Artikeln sollte es Ihnen im Sortiment an nichts fehlen. Zum besseren Vergleich: Discounter in Deutschland führen typischerweise rund 1.000 Artikel.

Die Gliederung im Online-Shop ist unserer Erfahrung nach ebenfalls positiv — und hebt sich kaum von anderen Lebensmittel-Lieferdiensten ab. Kategorien sind beispielsweise:

  • Obst & Gemüse
  • Frische & Kühlung
  • Tiefkühlkost
  • Speisekammer
  • Kaffee, Tee & Kakao
  • Getränke
  • Süßes & Salziges
  • Bier, Wein & Spirituosen
  • Drogerie & Reinigen
Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.

Ebenso gibt es separate Kategorien für Baby- und Küchen- sowie Haushaltsartikel und Waren für das eigene Haustier. MyTime Angebote, die sich typischerweise wöchentlich ändern, finden Sie bei myTime.de in einer separaten Kategorie — ebenso Tabakprodukte und Artikel, die bei einem Kauf im Karton günstiger zu haben sind.

Das kostet myTime

Positiv ist uns bei der Bewertung des Lieferdienstes aufgefallen, dass es keinen Mindestbestellwert gibt. Damit eignet sich der Lieferdienst auch für Artikel, die beispielsweise beim regionalen Supermarkt des Vertrauens nicht vorrätig sind.

Die Erfahrung zeigt aber auch: Die Kosten bei myTime liegen etwas höher als bei einigen anderen Supermärkten. Bei Bestellungen bis zu einem Warenwert bis zu 70 Euro fallen 5,49 Euro Versandkosten an. Übersteigt Ihr Warenkorb diesen Betrag, entfällt der Frischeaufschlag. 

Zusätzliche Kosten entstehen bei der Lieferung von Kühl- oder Tiefkühlartikeln — in Höhe von 5,90 Euro. Für kleinere Bestellungen eignet sich der Lieferdienst angesichts der relativ hohen Kosten also nur bedingt. Eher für die Aufstockung der Vorräte. 

myTime Lieferservice

Die Rückgabe von Pfand ist bei myTime.de der Erfahrung nach hingegen nicht so einfach wie bei den klassischen Supermärkten. Selbstverständlich kann der DHL-Zusteller Ihren Pfand nicht mitnehmen. Wer ihn abgeben möchte, müsste dafür ein Etikett kaufen und die Pfandflaschen einschicken — da ist der Weg zum Pfandautomaten im nächsten Supermarkt aber bequemer und günstiger. Aber nett, dass das Unternehmen einen solchen Service anbietet.

Für die Bezahlung der Bestellung stehen Ihnen verschiedene etablierte Optionen am Desktop sowie in der App zur Verfügung:

  • Rechnungskauf oder Lastschrift via Ratepay
  • PayPal
  • Kreditkarte von MasterCard oder Visa
  • Sofortüberweisung
  • giropay/paydirekt
  • Amazon Pay
Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.

Die Lebensmittelpreise sind häufiger etwas günstiger als im Supermarkt. Vor allem ein Blick in die Kategorie “Aktuelle Angebote” lohnte sich im Test — da ist oftmals mit Reduzierungen um die 20 % zu rechnen.

myTime Angebote und Rabatte

Eine natürliche Möglichkeit für einen attraktiven Rabatt ergibt sich durch die versandkostenfreie Lieferung ab einem Bestellwert jenseits der 70 Euro. Auch die vielen reduzierten myTime Angebote entsprechen de facto einem Rabatt bei myTime.de gegenüber lokalen Supermärkten. Wer selbst ein positives Fazit zieht, kann myTime an Freunde weiterempfehlen und eine im Shop einlösbare Prämie erhalten.

Produkte im Karton zu bestellen, entspricht effektiv einem weiteren Rabatt. Einen passenden myTime Gutschein, vor allem für Neukunden, sollten Sie ebenfalls einlösen. Hin und wieder gibt es zudem einen myTime Gutschein für Bestandskunden.

Das Fazit unseres myTime Tests

Ob am Rechner oder in der App: Das Sortiment von myTime ist riesig und weitaus größer als beim Discounter. Das garantiert Produktvielfalt. Die Kosten für die Lieferung liegen vor allem bei kleinen Bestellwerten und mit Frische-Produkten aber höher als bei Supermarktlieferdiensten.

Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.

Die Lieferung per DHL garantiert zwar ein bundesweites Liefergebiet, lässt sich aber nicht ansatzweise so präzise planen, wie bei Supermärkten mit eigenem Lieferdienst. Für alle, die größere Einkäufe direkt online bestellen und liefern lassen möchte, ist myTime.de mit seiner enormen Produktvielfalt aber definitiv eine Überlegung wert.

Weitere Artikel und Lieferdienste im Test

Trinkgeld Lieferservice
Trinkgeld für Lieferdienste
Wenn eine leckere Essenslieferung ohne Probleme bei Ihnen ankommt, möchten Sie dem Lieferfahrer Ihre Anerkennung in Form eines Trinkgelds zeigen. Aber wie viel Trinkgeld ist angemessen?
Lieferservice
Lieferservice im Trend: Zeit sparen im Alltag
Lieferservices erleichtern den Alltag ungemein. In der Pause kurz den Einkauf der Woche geplant, der morgen direkt geliefert wird. Unser Test zeigt wie Sie am besten Zeit sparen.
getränke lieferdienst
Passenden Getränke Lieferservice finden
Heutzutage müssen Rücken und Muskelkraft nicht mehr bemüht werden, um Getränke über weite Strecken ins Haus zu bringen. Wir zeigen Ihnen die besten Anbieter!
flaschenpost
flaschenpost im Test
Das grün-weiße Auto von Flaschenpost bringt jetzt nicht nur kistenweise Getränke zu Ihnen direkt an die Wohnungstür, sondern auch eine Vielzahl an Lebensmitteln und frischen Produkten.
edeka-bringmeister-test
Edeka im Test
Beim Edeka Lieferservice bestellen Sie Qualität aus Tradition. Im Test schauen wir genauer auf die Lieferbedingungen, anfallende Kosten und das Produktsortiment.
Rewe Lieferservice
Rewe im Test
Mit dem Rewe Lieferservice können Sie den gesamten Wocheneinkauf bequem vom Sofa aus machen. Wir haben uns das Sortiment, die Qualität der Produkte,die Lieferkosten und den Ablauf angeschaut.
MyCookingBox
MyCookingBox im Test
Lasagna, Pizza und Fusilli — lieben Sie die intensiven Geschmäcker der italienischen Küche? Hier erfahren Sie alles zu den italienischen Lebensmittel-Paketen von MyCookingBox.
Regional Einkaufen
Regional einkaufen: So geht’s richtig
Sind regionale Lebensmittel wirklich besser? Wo können Sie regional einkaufen und welchen Marken und Siegeln können Sie vertrauen? Ist regional sinnvoller als Bio?
EasyCookAsia
EasyCookAsia im Test
Die asiatische Küche ist in Deutschland sehr beliebt. Doch die Zubereitung asiatischer Gerichte kann eine echte Herausforderung sein. Nicht mit EasyCookAsia. Erfahren Sie alles über den Anbieter.
deutsche-liefern
Studie: Deutsche würden liefern lassen
Immer mehr Deutsche lassen liefern. Ist Online Shopping von Lebensmitteln nur ein Trend bei der jüngeren Bevölkerung? Eine neue Studie geht der Sache auf den Grund.
studie-nachhaltig-gesund
Lebensmittel: Gesund und nachhaltig, aber günstig
Müssen regionale und gesunde Lebensmittel immer teuer sein? Die meisten deutschen Verbraucher sind sich einig: Nachhaltige Lebensmittel sollten billiger sein.
lieferservice-vergleich-anbieter
Der große Vergleich 2026
Wir haben die besten und beliebtesten Lieferservice für Lebensmittel und Getränke unter die Lupe genommen und präsentieren Ihnen unseren großen Lieferdienst-Vergleich für 2026.
bbg-mit-freunden
BBQ im Garten
Im Sommer im Garten zu grillen, gehört für viele Menschen zu den angenehmsten Aktivitäten. Aber wie planen und gestalten Sie das perfekte Barbecue im Freien?
Unverpacktläden
Unverpacktläden
Was sind eigentlich Unverpacktläden? Wo kann ich unverpackt in meiner Stadt einkaufen? Kann man auch unverpackt nach Hause liefern lassen? Hier finden Sie alle Infos und Tipps.
Mehrweg
Essen To-Go im Mehrwegbehälter
Sie wollen Teil der Mehrweg-Revolution sein? Wir stellen Initiativen und Anbieter vor, die Müllbergen aus Essensverpackungen endlich ein Ende bereiten.
Superfoods
Superfoods
Was sind Superfoods eigentlich? Und welche Superfoods sollten Sie zu sich nehmen, um eine gesunde Ernährung zu unterstützen? Wir stellen Ihnen die besten Superfoods vor.
Kochtipps für mehr Spass
So macht Kochen wieder Spaß
Kochen ist gesund — das wissen die meisten. Doch was, wenn man die Lust am Kochen verliert? Unsere Kochtipps bringen Spaß und Genuss zurück in Ihre Küche.