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BBQ im Garten: So wird’s ein unvergessliches Erlebnis

Tom ist ein leidenschaftlicher Grillmeister, der sich auf eine Sommerparty in seinem Garten freut. Zwischen der Auswahl des perfekten Grillplatzes und der Zusammenstellung des Menüs bleibt kaum Zeit für den Einkauf. Doch Tom hat die Lösung: Er nutzt einen Lieferservice und bekommt so alle Produkte für seine liebsten Grillrezepte direkt nach Hause geliefert.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Im Sommer im Garten zu grillen, gehört für viele Menschen zu den angenehmsten Aktivitäten. Die frische Luft, das leckere Essen und das gemütliche Beisammensein mit Ihren Lieben machen ein Grillfest im Freien zu einem unvergesslichen Erlebnis. Aber wie planen und gestalten Sie das perfekte Barbecue im Freien? 

Zunächst einmal ist es wichtig, den richtigen Ort in Ihrem Garten für das Grillen zu finden. Dabei sind Sicherheit, Ambiente und Komfort wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen. Die Auswahl kann Grills und deren Zubehör umfassen, zusammen mit passenden Gartenmöbeln und Beleuchtung. Dann müssen Sie entscheiden, mit welchen kulinarischen Leckerbissen und Getränken Sie Ihre Gäste – oder auch einfach Ihre Familie – beim BBQ verwöhnen möchten. Mit den folgenden Tipps wird das BBQ im Garten stets zu einem gelungenen Event. 

Den geeigneten Platz für die Grillstelle im Garten aussuchen

Bei der Vorbereitung eines Grillabends im Garten ist es wichtig, den Grill richtig zu platzieren. Die Platzierung wirkt sich nicht nur auf die Ästhetik aus, sie spielt auch eine wichtige Rolle für die Sicherheit und die Atmosphäre. Hier sind einige Vorschläge, die Ihnen helfen, den idealen Platz für Ihren Grill zu finden. 

Die Sicherheit hat Vorrang, deshalb stellen Sie sicher, dass der Grill auf einer stabilen, feuerfesten Unterlage steht, damit er nicht umkippt oder Funken schlägt. Stellen Sie den Grill niemals in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie Bäumen, Pflanzen oder Holzkonstruktionen auf.

Berücksichtigen Sie auch den Wind. Die Windrichtung ist entscheidend, wenn Sie Ihren Grill aufstellen. Sie sollten darauf achten, dass der Grill so aufgestellt wird, dass der Wind den Rauch von Ihren Nachbarn und anderen Wohnräumen wegbläst. Wählen Sie einen Platz, der leicht und bequem zu erreichen ist. So können Sie den Grill bequemer bewegen. 

Was wird alles für ein gelungenes BBQ benötigt? 

Bei der Planung eines Grillfestes ist es wichtig, nicht nur an den Platz, sondern auch an die benötigte Ausrüstung zu denken, damit es ein Erfolg wird. Um eine angenehme Veranstaltung zu gewährleisten, finden Sie hier einige Zubehör- und Ausstattungsoptionen, die Sie haben sollten. Die wichtige Basis bildet natürlich ein hochwertiger Grill. Es gibt verschiedene Arten von Grills, z.B. Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrills. Wählen Sie den besten für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget. 

Eine gute Zange ist für die sichere Handhabung der Lebensmittel unerlässlich. Grillhandschuhe schützen auch Ihre Hände vor Hitze und Verbrennungen. Mit den richtigen Utensilien können Sie Ihre gegrillten Speisen perfekt zubereiten, im Handel gibt es einige riesige Auswahl an hilfreichen Accessoires. Ein Thermometer hilft Ihnen, den perfekten Gargrad des Grillguts zu erreichen. Selbstverständlich brauchen Sie auch bequeme Gartenmöbel, um das Grillen im Freien gemütlich zu machen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stilen, Materialien und Farben, die zu Ihrem Garten und Ihrem Grillplatz passen. 

gemütliche Loungeecke zum BBQ
Gemütliche Lounge-Ecke zum BBQ

Für ein abendliches BBQ ist es wichtig, für ausreichende Beleuchtung zu sorgen. Fackeln, Laternen oder LED-Lichterketten sind hier ideal. Mit dieser Ausstattung sind Sie gut gerüstet für ein erfolgreiches BBQ im Garten. Je nach Ihren Vorlieben und Bedürfnissen können Sie auch weiteres Zubehör wie Grillplatten, Räucherboxen oder eine Feuerschale hinzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Ausrüstung vor jedem Grillen reinigen und pflegen, damit sie lange hält und hygienisch bleibt. 

Die besten Lieferdienste für Ihren Grill-Abend

Wenn Sie Gäste zum BBQ im Garten eingeladen haben, dann ist dies auch immer mit einem gewissen Stress verbunden. Das bezieht sich in erster Linie auf das Einkaufen des Grillguts, der Beilagen und der Getränke. Warum ersparen Sie sich diesen Einkaufsstress nicht einfach, indem Sie sich für einen zuverlässigen Lieferservice entscheiden? Sie bestellen online und lassen sich alles bequem nachhause liefern.

Das kann gerade dann eine große Unterstützung sein, wenn Sie Ihre Freunde unter der Woche zu einem entspannten BBQ im Garten einladen möchten und den Einkaufsstress nach der Arbeit vermeiden wollen. So kann ein Lieferservice, die benötigten Lebensmittel einfach zu Ihnen nach Hause liefern und Sie können sich in der gewonnenen Zeit auf die Zubereitung der Beilagen und auf die Dekoration des Gartens konzentrieren. Anschließend steht einem entspannten Grillabend mit den Freunden nichts mehr im Weg.

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Tipps für ein zauberhaftes Ambiente im Grillbereich

Um eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Grillbereich zu schaffen, reicht es nicht aus, den richtigen Platz zu wählen. Auch die Gestaltung des Grillplatzes im Garten spielt eine entscheidende Rolle. Hier finden Sie einige hilfreiche Tipps für die Gestaltung Ihres perfekten Grillplatzes im Garten. Um einen komfortablen und einladenden Grillbereich zu schaffen, müssen Sie bequeme Sitzgelegenheiten haben. Sie haben verschiedene Möglichkeiten wie Gartenstühle, Bänke, Hängematten oder Loungemöbel zur Auswahl. Je nach verfügbarem Platz und gewünschter Atmosphäre können Sie die Sitzgelegenheiten auswählen, die Ihnen am besten gefallen. 

Die Dekoration ist der Schlüssel zur perfekten Stimmung für Ihren Grillplatz. Fügen Sie einige bunte Kissen, Tischdecken oder Kerzen hinzu, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Pflanzen können Ihrem Grillbereich sofort Leben und Farbe verleihen. Entscheiden Sie sich für Pflanzen, die zu Ihrem Garten und Ihrem Grillplatz passen, wie z. B. Kräuter oder Blumen. Ein Sonnenschirm oder ein Sonnensegel spendet nicht nur Schatten an warmen Tagen, sondern sorgt auch für ein gemütliches Gefühl. 

Auch die richtige Musik kann zu einem entspannten Ambiente beitragen. Stellen Sie einen Lautsprecher auf oder verwenden Sie eine Musikanlage, um Ihre Lieblingsmusik zu spielen und genießen Sie eine schöne Zeit mit Freunden und Familie. Befolgen Sie diese Tipps, um einen Grillplatz im Garten einzurichten, der perfekt für Sie und Ihre Lieben ist. Denken Sie daran, Ihren Grillplatz nach Ihren speziellen Vorlieben und Bedürfnissen zu gestalten, um maximalen Komfort und Zufriedenheit zu gewährleisten. Dann benötigen Sie nur noch leckere Grillrezepte für das BBQ, und es kann losgehen. 

Grillteller

Die besten Rezepte für Ihr BBQ

Beim Grillen denken Sie bestimmt auch zuerst an Fleischgerichte. Wie übrigens die Mehrheit der deutschen Griller wie eine Wiesenhof-Studie zeigte. Hier unsere Top 3, die sich schnell und einfach zubereiten lassen. Mit diesen Rezepten können Sie Ihre Gäste oder die Familie beeindrucken:

Hühnerbrust in Joghurt – Senf Marinade:

  • Zutaten: Hühnerbrust, Joghurt, Senf, Zitronensaft, Knoblauch, Thymian, Salz und Pfeffer
  • Anleitung: Die Hühnerbrust wird in einer Marinade aus den restlichen Zutaten eingelegt und anschließend gegrillt.

BBQ Garnelen in Honig-Senf-Sauce:

  • Zutaten: Garnelen, Honig, Senf, BBQ-Sauce
  • Anleitung: Mischen Sie Honig, Senf und BBQ-Sauce zu einer Marinade. Marinieren Sie die Garnelen in der Sauce und grillen Sie sie, bis sie durchgegart sind.

Japanischer gegrillter Lachs mit Teriyakisauce:

  • Zutaten: Lachsfilets, Teriyakisauce
  • Anleitung: Marinieren Sie die Lachsfilets in Teriyakisauce und grillen Sie sie, bis sie durchgegart sind. Servieren Sie den Lachs mit zusätzlicher Teriyakisauce.

Natürlich haben wir auch eine Top 3 für vegetarische Gerichte für ein BBQ:

Fackelbrot vom Grill – gefüllt mit Käse und vegetarischer Streichcreme:

  • Zutaten: Brotteig, Käse, vegetarische Streichcreme
  • Anleitung: Rollen Sie den Brotteig um einen Stock, füllen Sie ihn mit Käse und Streichcreme und grillen Sie ihn über dem Grill.

Selbstgebackenes Knoblauchbrot:

  • Zutaten: Brot Ihrer Wahl, Knoblauch, Butter, Petersilie
  • Anleitung: Schneiden Sie das Brot in Scheiben, aber nicht ganz durch. Mischen Sie geschmolzene Butter, gehackten Knoblauch und Petersilie und verteilen Sie die Mischung zwischen den Brotscheiben. Wickeln Sie das Brot in Alufolie und grillen Sie es, bis es knusprig ist.

Gegrillte Teigspieße mit Bacon und Knoblauch:

  • Zutaten: Teig (z.B. fertigen Pizzateig), Bacon, Knoblauch
  • Anleitung: Wickeln Sie Streifen von Bacon und Knoblauch in Teig und stecken Sie sie auf Spieße. Grillen Sie die Spieße, bis der Teig goldbraun und der Bacon knusprig ist.

Ihr persönlicher Lieblingssalat:

  • Griechischer Salat: Tomaten, Gurken, rote Zwiebeln, Oliven und Feta-Käse. Würzen Sie mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer.
  • Quinoa-Salat: gekochte Quinoa, Kichererbsen, Tomaten, Gurken und Petersilie. Würzen Sie mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer.
  • Kartoffelsalat: gekochte Kartoffeln, gehackte Gurken, Zwiebeln und Petersilie. Würzen Sie mit Mayonnaise, Senf, Salz und Pfeffer.
  • Coleslaw: gehackten Weißkohl, Karotten und rote Zwiebeln. Würzen Sie mit Mayonnaise, Apfelessig, Zucker, Salz und Pfeffer.
  • Pasta-Salat: gekochte Pasta, gehackte Tomaten, Gurken, Oliven und Feta-Käse. Würzen Sie mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer.

Grillen heißt nicht gleich ungesund! Schauen Sie sich unsere Ernährungstipps für heiße Tage an! Alle Zutaten für diese Rezepte können Sie sich bequem via Lieferservice nach Hause bestellen. Frisch und lecker!

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