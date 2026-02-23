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Fertiggericht oder selber kochen

Fertiggericht oder zu Hause kochen: Was ist günstiger, gesünder und schneller?

Sind Fertiggerichte ungesund? Ist zu Hause kochen wirklich teurer? Wie kann beim Einkaufen gespart werden? Wir haben die Antworten für Sie.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Die Deutschen werden immer dicker. Jeder Dritte hat seit Corona zugenommen und es ist auch nach Ende der Pandemie kein Ende in Sicht. Neben mangelnder Bewegung und Stress ist eine fehlende ausgewogene Ernährung einer der Hauptgründe für die zusätzlichen Kilos.

In unserer schnelllebigen Gesellschaft wird sich einfach keine Zeit mehr zum Essen genommen. Fertiggerichte landen immer häufiger im Einkaufswagen und beeinflussen Gesundheit und Geldbeutel nachhaltig. Sind die schnellen Gerichte überhaupt günstiger als frisch selber zu kochen? Und wie wirken sich die schnellen Gerichte auf unsere Gesundheit aus? Wir gehen diesen Fragen auf den Grund.

Sind Fertiggerichte ungesund?

Dass die meisten Fertiggerichte ungesünder als frisch zubereitete Gerichte sind, können sich viele schon denken. Doch warum ist das so?

Die meisten Fertiggerichte enthalten zu viel Salz, Zucker, Aromen und Zusatzstoffe, die der Gesundheit schaden. Zu viel Salz in der Ernährung wird mit hohem Blutdruck in Verbindung gebracht. Gleichzeitig fehlen den fertigen Mahlzeiten wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die der Körper braucht.

Besonders bei Kindern sollte Acht gegeben werden — es wurde nachgewiesen, dass Kinder, die ohne Fertiggerichte aufwachsen, die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen viel besser unterscheiden konnten.

Außerdem kann der übermäßige Konsum von Fertiggerichten zu Übergewicht führen. Neben den ungesunden Inhaltsstoffen sind die Portionen überwiegend zu groß und enthalten wesentlich mehr Kalorien als ein selbst gekochtes Gericht. Dass Fertiggerichte dick machen, ist also kein Abnehm-Mythos, sondern ein Fakt.

Auch für unsere Umwelt sind Fertiggerichte nicht optimal. Die Treibhausgasemissionen von Fertiggerichten sind deutlich höher als die von hausgemachten Mahlzeiten. Fertiggerichte produzieren des weiteren häufig mehr Müll, da sie in Plastikverpackungen oder Aluschalen verkauft werden. 

Sind Fertiggericht wirklich günstiger?

Die zweite Frage, der wir auf den Grund gehen wollen: Sind Fertiggerichte wirklich besser für unseren Geldbeutel?

Fertiggericht in der Mikrowelle

Das kommt natürlich ganz darauf an, für welches Gericht Sie sich entscheiden. Doch generell gilt: Selber kochen ist genauso günstig und oft sogar günstiger als fertige Gerichte. Besonders wenn Sie mit regionalen Zutaten wie z. B. der Kartoffel kochen, können Sie so richtig sparen. Sie können zudem ein wenig mehr kochen und den Rest portionsweise einfrieren.

Mit selbstgemachte Mahlzeiten bleiben Sie außerdem länger satt, denn die in Fertiggerichten enthaltenen Verdickungsmittel und Aromastoffe gaukeln dem Körper ein Sättigungsgefühl vor, welches nicht lange anhält. Fertiggerichte sind also besonders dann nicht zu empfehlen, wenn Sie abnehmen möchten.

Die bessere Wahl: selber kochen

Selbstgemachte Gerichte sind oft gesünder als Fertigmahlzeiten, denn Sie haben volle Kontrolle über die Zutaten und die Zubereitung. Sie können günstig und trotzdem gesund einkaufen.

Die Zubereitung einer gesunden Mahlzeit nimmt außerdem weniger Zeit in Anspruch, als Sie denken. Es gibt jede Menge einfache und schnelle Express-Rezepte, mit denen in wenigen Schritten leckere Mahlzeiten gezaubert werden.

Fertiggericht oder Kochbox

Eine gute Option, um Zeit bei der Essensplanung, beim Einkaufen und der Zubereitung zu sparen, sind Kochboxen. Bei den Anbietern finden Sie eine wöchentlich große Auswahl an leckeren und gesunden Rezepten für jeden Geschmack.

Sie können die Portions- und Personenanzahl an Ihre Bedürfnisse anpassen und reduzieren gleichzeitig Lebensmittelabfälle. Sie bekommen alle frischen Zutaten vorportioniert nach Hause geliefert. Die Zubereitung ist dank Schritt-für-Schritt-Anleitung schnell und einfach. Wir stellen Ihnen die derzeit besten Kochbox-Anbieter hier vor:

HelloFresh: die beliebteste Kochbox

HelloFresh ist der bekannteste und beliebteste Anbieter von Kochboxen und hat eine große Auswahl an Rezepten für jeden Geschmack. Egal ob Familie, Vegetarier oder Veganer, Fitnessfans, Klimahelden oder Vielbeschäftigte mit wenig Zeit, bei HelloFresh findet jeder die richtige Kochbox.

HelloFresh: Lecker und schnell
HelloFresh: Lecker und schnell
Jede Woche frische Zutaten in Top-Qualität und in passender Menge nach Hause geliefert. Dank unseres Hello Fresh Gutscheins sparen Sie bares Geld!

Dinnerly: die günstige Kochbox

Dinnerly ist die perfekte Wahl, wenn Sie nach einer günstigen Kochbox im flexiblen Abo suchen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist das beste auf dem Markt und dank der sehr einfachen Rezepte, kann mit Dinnerly wirklich jeder gesund und günstig zu Hause kochen.

Dinnerly: Günstig schlemmen
Dinnerly: Günstig schlemmen
In 5 einfachen Schritten leckere Wunsch-Rezepte zubereiten – und zwar günstig. Sie können bei Dinnerly richtig sparen, wenn Sie jetzt bestellen.

Marley Spoon: die familienfreundliche Kochbox

Bei Marley Spoon können Sie jede Woche aus über 45 verschiedenen Rezepten wählen und einfach gesund kochen — egal ob vegan, vegetarisch, exotisch, kalorienarm oder familienfreundlich. Das Abo ist flexibel und jederzeit kündbar.

Marley Spoon: Familiengeeignet
Marley Spoon: Familiengeeignet
Wählen Sie aus +45 Rezepten und Sie erhalten alle frischen Zutaten bequem zu Ihnen nach Hause. Bestellen Sie über unseren Button bei Marley Spoon, erhalten Sie eine satte Ersparnis auf die Kochboxen.

Rewe: die individuelle Kochbox

Rewe erledigt Ihre Supermarkteinkäufe für Sie. Über die REWE-App können Sie bequem Rezepte heraussuchen und die dafür benötigten frischen Zutaten zum regulären Supermarktpreis nach Hause bestellen. Bei Rewe schließen Sie kein Abo ab und können sich nach Ihren Wünschen ausgewogene Gerichte zusammenstellen.

Rewe: Eigene Kochbox zusammenstellen
Rewe: Eigene Kochbox zusammenstellen
Gestalten Sie Ihre individuelle Rewe Kochbox: Wählen Sie ein Rezept aus und fügen Sie die Zutaten mit einem Klick hinzu — Lieferung direkt an Ihre Tür.

JUIT: gesunde Fertiggerichte

Bei Juit bleiben alle Vitamine und Geschmack der leckeren Fertiggerichte dank Schockfrost-Methode erhalten. Die nährstoffreichen Gerichte werden zum Wunschtermin geliefert und sind in 8 Minuten serviert — und das ganz ohne Abo.

Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Juit: Gutes Essen, das in jeden Zeitplan passt
Die gesunden Fertiggerichte von Juit sind komplett frei von Zusatzstoffen und sind in wenigen Minuten zubereitet — Sie sparen Zeit, Stress und mit unserem Rabatt zudem noch Geld!

Noch mehr Tipps zum Sparen

Neben Kochboxen und selber kochen gibt es natürlich noch weitere Ratschläge für eine preiswerte Ernährung:

  • Eine Einkaufsliste verhindert, dass Unnötiges in den Einkaufswagen kommt.
  • Mit vollem Magen einkaufen hilft, Verlockungen im Supermarkt zu widerstehen.
  • Probieren Sie diese günstigen und einfachen Familienrezepte aus.
  • Obst und Gemüse der Saison sind in der Regel günstiger. Auch regional einkaufen schont den Geldbeutel.
  • Ein Blick in die unteren Regale im Supermarkt lohnt sich.
  • Setzen Sie auf den einmaligen Wocheneinkauf, als mehrmals die Woche einzukaufen.
  • Verzichten Sie auf To-Go-Produkte und nehmen Sie sich lieber selber einen Snack von zu Hause mit.
  • Trinken Sie Wasser aus der Leitung statt aus Flaschen, denn Trinkwasser wird in Deutschland streng kontrolliert.
  • Behalten Sie Sonderangebote und Rabatte im Blick.

Viel Spaß beim gesunden und günstigen Einkaufen, Kochen und Genießen!

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