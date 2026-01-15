Die Magie am Herd: Warum die Deutschen das Kochen lieben

In einem Land, wo der Genuss von Bratwurst und Bier genauso traditionell ist wie das Backen von Lebkuchen zur Weihnachtszeit, ist es kaum überraschend, dass die Deutschen ihre Küchen lieben. Eine kürzlich durchgeführte Studie bestätigt, dass die meisten Deutschen mindest einmal am Tag schnippeln, brutzeln und rühren.

Die Studie von Chefkoch und INNOFACT zeigt, dass für 82 % der Deutschen Kochen ein fester Bestandteil des Lebens ist und über 80 % der deutschen Kochliebhaber mindestens einmal am Tag am Herd stehen. Freitagabende haben sich dabei als besonders beliebter Kochtag herausgestellt, mit mehr als der Hälfte der Befragten, die den Start ins Wochenende mit einem selbstgemachten Abendessen feiern.

Das kommt auf den Tisch

Was ist das Lieblingsgericht der Deutschen? Deutschland liebt Pasta — der italienische Klassiker kommt bei 76 % der Befragten mindestens einmal pro Woche auf den Tisch, gefolgt von Fleischgerichten (74 %) und Salaten (70 %).

Was koche ich heute?

Haben Sie sich die Frage auch schon gestellt? Die meisten Kochenden ziehen ihre Inspiration aus dem Internet. Food-Plattformen sind Inspirationsquelle Nummer 1. Chefkoch steht, was die Relevanz angeht, ganz oben. Die Mehrheit der Deutschen (91 %) kennen Chefkoch und haben sich von der Rezeptvielfalt in den letzten 6 Monaten inspirieren lassen (66 %).

Doch nicht nur das Internet, sondern auch der eigene Lebensmittelvorrat ist mit 71 % eine bemerkenswerte Inspirationsquelle. Auch beim Einkaufen selbst lassen sich viele Kochbegeisterte inspirieren (60 %).

Neue Rezepte ausprobieren

Wenn die Deutschen nach Inspiration in der Küche suchen, dann stöbern 53 % in Rezepten. Und wir lieben es, Neues auszuprobieren! Erstaunliche 92 % der Befragten gaben an, in den letzten 12 Monaten mindestens ein neues Rezept ausprobiert zu haben. Und sogar jedes dritte Alltagsgericht wird nach Rezept gekocht.

Selber kochen ist also auf dem Vormarsch — und das besonders bei der jüngeren Generation. Gen Z kocht selbst, um Geld zu sparen, aber auch weil es gesünder ist und besser schmeckt.

Foodtrends

Food-Trends und kulinarische Innovationen sind sehr beliebt. Food-Trends werden ebenfalls als Inspiration genutzt, vor allem um Neues auszuprobieren und Abwechslung in den Alltag zu bringen. Doch was sind die beliebtesten Trends? Hier das aktuelle Ranking:

Schnelles gutes Essen No Food Waste Gesunde Ernährung Regionalität Nachhaltigkeit Transparenz von Herkunft und Verarbeitung True Food Gourmet Gardening Bio-Lebensmittel Do-it-yourself-Food Fairfood Zuckeralternativen Superfoods Pflanzenbasierte Ernährung Fusionsküche Regenerative Food Allergenfreie Nahrung Außer Haus/ New Breakfast Cell Cultured Food Veganizing Nutri Food

Besonders junge Menschen werden bei Ihren Kauf- und Kochentscheidungen von Foodtrends beeinflusst. Gen Z ist dabei ausschließlich digital unterwegs.

Die besten Kochbox-Anbieter für Kochliebhaber

Die Reise vom Kühlschrank zum Esstisch nimmt im Durchschnitt 99 Minuten in Anspruch, wobei 22 Minuten für den Einkauf und 21 Minuten für die Zubereitung der Gerichte benötigt werden. Was für eine Investition in Zeit und Energie! Aber keine Sorge, diese Zeit können Sie easy verkürzen.

Und zwar mit Kochboxen: Kochen wird von den Befragten mit Genuss, Gesundheit und Gemeinschaft in Verbindung gebracht, aber die meisten fanden Einkaufen und Co. eher lästig. Mit Kochboxen haben Sie das Kocherlebnis ohne Stress an der Kasse oder im Supermarkt. Die besten Kochbox-Anbieter aktuell:

Nachhaltigkeit in deutschen Küchen

Ein besonders wichtiges Thema ist die Nachhaltigkeit in der Küche. Über die Hälfte der Befragten gaben an, dass Nachhaltigkeit bei ihrer eigenen Ernährung eine große Rolle spielt — jedoch mit leicht rückläufiger Tendenz. Grund dafür ist die aktuelle Inflation.

Der Trend geht deutlich in Richtung Resteverwertung, Regionalität und Verpackung — und regionale Lebensmittel müssen nicht teuer sein. Für jeden Zweiten spielt die Resteverwertung und die Regionalität eine große Rolle und fast jede:r Zweite achtet darauf, Lebensmittel mit möglichst wenig Verpackung zu kaufen.

Veggie auf dem Vormarsch

Eine weitere interessante Beobachtung: Immer mehr Menschen probieren die vegetarische und vegane Küche aus. 11 % der deutschen Bevölkerung ernähren sich ausschließlich vegetarisch oder vegan — doch auch die Flexitarier:innen nähern sich immer mehr der pflanzlichen Ernährung an. 37 % der Befragtem kochen mindestens einmal pro Woche vegetarisch und 17 % vegane Gerichte.

Auch hier ist Gen Z ganz vorne mit dabei: Sie ernähren sich doppelt so häufig wie der Durchschnitt vegetarisch und vegan. Dennoch überwiegen auch hier die Flexitarier:innen — für 68 % gehört Fleisch immer noch zu einer richtigen Mahlzeit dazu.

Bewusst Einkaufen

Aufgrund steigender Preise hat sich auch das Einkaufsverhalten der Deutschen verändert — sie essen weniger auswärts und vermeiden Spontankäufe. 3 von 4 der Befragten stellen in Anbetracht der hohen Lebensmittelpreise verändertes Einkaufs- und Kochverhalten bei sich fest. Bewusstes Einkaufen und bewusster Umgang mit Lebensmitteln werden immer wichtiger.

Doch wie kaufen die Deutschen ein? Der Preis steht mit 68 % an erster Stelle, gefolgt von Frische (56 %), Qualität und Geschmack (51 %). Qualität ist weiterhin für viele Menschen ein wichtiges Einkaufskriterium, auch wenn es weniger Menschen als wichtig empfinden, als noch vor 2 Jahren.

Und wo kaufen die Deutschen ein? Noch vor einigen Jahren befanden sich Supermärkte wie Rewe und Edeka auf Platz 1 — doch das hat sich geändert. Die meisten Deutschen (41 %) bevorzugen Discounter wie Lidl oder Aldi. Auf dem dritten Platz stehen Verbrauchermärkte wie Kaufland oder Real. Nur Wenige kaufen direkt beim Bauern, auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt ein.

Auch Bio leidet unter der wirtschaftlichen Lage — 52 % kaufen weniger Bio-Produkte ein. Doch Lebensmittelverschwendung wird immer wichtiger. Erstaunliche 82 % achten vermehrt darauf, keine Lebensmittel wegzuwerfen.

Es wird zudem verstärkt nach Sonderangeboten geschaut und strukturierte Wochenpläne sind nicht nur bei Familien mit Kindern, sondern über alle Altersgruppen hinweg im Aufschwung. Einen hilfreichen Wochenplaner, eine große Community und jede Menge leckere Rezepte finden Sie auf Chefkoch.de.

Fazit der Studie

Aber das wichtigste Ergebnis? Kochen macht glücklich! Die Freude am Kochen ist nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern auch eine Frage der Gemeinschaft und der Kreativität. Es geht um das Erlebnis, Neues zu entdecken und zu teilen, um das Wohlgefühl und die Zufriedenheit, die entstehen, wenn man etwas Selbstgemachtes genießt. Es geht um die Momente der Entspannung, wenn man nach einem anstrengenden Tag am Herd steht und das Essen zubereitet. Es geht um die Möglichkeit, sich auszudrücken und seine Individualität durch das Essen zu zeigen.

So bleiben wir, ob passionierte Köche oder Küchenmuffel, auf der Suche nach dem perfekten Gericht, der richtigen Mischung aus Aromen und Texturen, dem ultimativen kulinarischen Hochgenuss. Die Studie hat gezeigt, dass das Kochen für die meisten von uns mehr ist als nur eine Notwendigkeit — es ist eine Leidenschaft, eine Form der Kunst, ein Weg, um zu genießen und zu teilen. Also, lasst uns den Kochlöffel schwingen und die Freude am Kochen feiern!

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