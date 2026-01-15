Deutschland brutzelt: Eine Studie enthüllt, wer am häufigsten den Kochlöffel schwingt
Es ist offiziell: Deutschland liebt es zu kochen! Eine kürzlich durchgeführte TNS-Emnid-Studie hat ergeben, dass 64 Prozent der Deutschen täglich selbst kochen. Aber wer sind diese eifrigen Köche und wo leben sie? Lassen Sie uns einen Blick auf die köstlichen Details werfen.
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Nach einem hektischen Tag finden viele Deutsche Freude daran, gemeinsam mit dem Partner oder der Familie in der Küche zu schnippeln und sich eine leckere Mahlzeit zu bereiten. In Zeiten von digitalen Welten und ständiger Verfügbarkeit erhalten Rituale, Traditionen und Selbstgemachtes eine neue Bedeutung. Regionale Kost und Bioprodukte sowie gemeinsame Kochevents stehen bei vielen Deutschen hoch im Kurs. Die Küche wird immer häufiger zum beliebten Treffpunkt für soziale Interaktionen.
Die Studie, die von Vonovia, einem der führenden deutschen Wohnungsunternehmen, durchgeführt wurde, befragte über 1.000 Personen aus allen Alters- und Berufsgruppen sowie verschiedenen Regionen des Landes. Die Ergebnisse waren faszinierend.
Westdeutschland brutzelt am meisten
In Westdeutschland rühren 67 Prozent der Deutschen täglich den Kochlöffel, während es im Osten nur 48 Prozent sind. Die größten Kochmuffel der Republik leben in Thüringen. Gerade mal 40 Prozent der Befragten kocht jeden Tag selbst. Und vor allem in Berliner Küchen wird wenig gekocht: 42 Prozent der Umfrageteilnehmer aus Berlin zaubert sich täglich eine warme Mahlzeit auf den Tisch.
Die größten Kulinarik-Fans scheinen in Bremen zu leben. 97 Prozent der Bremer bereitet täglich selbstgekochtes Essen zu. An zweiter Stelle rangiert das Saarland (83 %) gefolgt von Hamburg (73 %) und Nordrhein-Westfalen (73 %).
Junge Leute lieben es zu kochen
Interessanterweise kochen 75 Prozent der 14- bis 29-Jährigen täglich oder werden bekocht, während es bei den 30- bis 39-Jährigen nur 48 Prozent sind. Vor allem Berufstätige haben oft keine Lust, sich nach Feierabend noch an den Herd zu stellen, und greifen lieber einmal mehr beim To-Go- oder Lieferangebot zu. Bei der 60+-Generation steigt dieser Wert rasant auf 70 Prozent, denn hier spielt Zeitmangel in der Regel keine übergeordnete Rolle mehr.
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Wer glaubt, dass in wohlhabenden Haushalten öfter außer Haus gegessen wird als bei den Geringverdienern, der täuscht sich. Beide bewegen sich auf gleichem Niveau. Mehr als die Hälfte, die über ein Einkommen unter 1.000 Euro brutto im Monat zur Verfügung haben – nämlich 61 Prozent – setzt auf das tägliche Selbstkochen. Bei den Haushalten mit mehr als 3.500 Euro im Monat sind die Werte mit 60 Prozent nahezu identisch.
Bildung und Kochen
In der Gruppe der Menschen mit Volks- oder Hauptschulabschluss stehen 75 Prozent täglich am Kochtopf. Deutlich weniger Köche gibt es bei den Befragten mit mittleren Bildungsabschlüssen (56 %) und Abiturienten bzw. Menschen mit Universitätsabschluss (57 %). Hier scheint das Bedürfnis nach selbstgemachter Kost nicht so stark zu sein, jedenfalls nicht täglich. Trotzdem brutzelt sich mehr als ein Drittel selbst etwas leckeres.
Fazit der Studie
Die Studie zeigt, dass Kochen in Deutschland eine beliebte Aktivität ist, unabhängig von Alter, Einkommen oder Bildung. Es ist ein Ritual, das Menschen zusammenbringt und ihnen ermöglicht, ihre Kreativität auszudrücken und gesunde, leckere Mahlzeiten zu genießen. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass trotz der Hektik des modernen Lebens viele Menschen den Wert von Selbstgemachtem zu schätzen wissen.
Obwohl es regionale Unterschiede gibt, ist es ermutigend zu sehen, dass so viele Menschen in Deutschland den Kochlöffel schwingen. Es zeigt, dass trotz der Vielfalt an verfügbaren Lebensmitteln und der Bequemlichkeit von Fertiggerichten und Lieferdiensten das Kochen zu Hause immer noch eine wichtige Rolle spielt.
Also, Deutschland, weiter so! Schwingt den Kochlöffel, experimentiert mit neuen Rezepten und teilt eure kulinarischen Kreationen mit Familie und Freunden. Denn wir wissen: “Liebe geht durch den Magen”. Und wer könnte das besser wissen als wir Deutschen, die wir das Kochen so sehr lieben?