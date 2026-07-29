Auf die Frage nach einem HelloFresh Rabattcode für Bestandskunden antwortet das Unternehmen selbst, und zwar mit einem Wort: Nein. So steht es in den eigenen Gutschein-FAQ. Damit ist die Suche erledigt, bevor sie richtig anfängt. Bleibt die Frage danach: Wo spart ein Haushalt, der jede Woche eine Box bezahlt, trotzdem Geld? An mehr Stellen, als die Gutscheinportale vermuten lassen, nur trägt keiner dieser Hebel das Wort Rabattcode im Namen. HelloFresh unterscheidet dabei streng zwischen aktiven Kunden, ehemaligen Kunden und Leuten, die dort noch nie bestellt haben. Nur die letzte Gruppe bekommt den großen Willkommensrabatt.

Gibt es einen HelloFresh Rabattcode für Bestandskunden?

Nein. HelloFresh formuliert das in der eigenen Gutschein-FAQ unmissverständlich: „Nein, die Rabattcodes sind ausschließlich für Neukunden vorgesehen, die ihre erste Bestellung aufgeben. Bestandskunden können jedoch über das Freunde-werben-Programm eine Gutschrift von 20 € für jede geworbene Person erhalten.”

Bestandskunde, oft auch Stammkunde genannt, ist dabei jeder mit einem laufenden HelloFresh-Abo, auch einem pausierten. Neukunde ist laut AGB nur, wer sich erstmals registriert oder wessen Kündigung länger als ein Jahr zurückliegt; alle dazwischen sind ehemalige Kunden.

Die AGB untermauern das in § 9 (2): Gutscheine dürfen nur von Neukunden eingelöst werden, ausdrücklich nicht von jemandem, der mit einem bestehenden oder ehemaligen Kunden in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Blockiert wird dabei die Adresse, nicht die Person am Konto: Ein Zweitkonto oder die Anmeldung über ein anderes Haushaltsmitglied kommen an dieser Regel nicht vorbei.

Wer ein aktives Abo hat, bekommt stattdessen eine Gutschrift, ein wöchentlich neu einstellbares Abo und ein paar Regeln, die zusammen mehr wert sind als jeder kursierende Bestandskunden-Gutschein. Preise, Menü und Abo der Marke sammelt unsere HelloFresh-Übersicht.

Was du als Bestandskunde tatsächlich bekommst

HelloFresh: Die Boxgröße senkt den Preis dauerhaft

Der einzige Hebel, der dauerhaft wirkt, liegt in deinem Konto: die Größe der Box. HelloFresh rechnet pro Portion, und dieser Preis fällt, je mehr Portionen in einer Lieferung stecken. Entscheidend ist, an welcher Achse du drehst, denn die Personenzahl wirkt deutlich stärker als die Rezeptzahl (Konfigurator hellofresh.de, geprüft am 28. Juli 2026):

Kleinste Box, zwei Personen und zwei Rezepte: 8,75 € pro Portion.

Größte Box, vier Personen und fünf Rezepte: 5,10 € pro Portion, also 3,65 € oder 41,7 % weniger.

Nur die Personenzahl erhöhen, bei drei Rezepten: von 7,08 € auf 5,54 €, minus 21,8 %.

Nur die Rezeptzahl erhöhen, bei zwei Personen: von 7,08 € auf 6,60 €, minus 6,8 %.

Der Versand kostet nach HelloFreshs eigener Angabe einheitlich 5,99 € pro Lieferung, unabhängig von der Boxgröße, und fällt pro Essen umso weniger auf, je mehr Portionen darunter liegen. Ändern darfst du beide Achsen jede Woche neu, § 5 (5) der AGB erlaubt die Anpassung vor Beginn der neuen Lieferwoche. Die komplette Staffelung für zwei, drei und vier Personen rechnen wir bei den HelloFresh-Kosten durch. Der Markt im Konto zieht in die andere Richtung: Snacks, Desserts und Bundles kommen zum Boxpreis dazu, sichtbar sind ihre Preise erst nach dem Login.

Freunde werben: 20 Euro für dich, 20 Euro für die geworbene Person

Direkt Geld zurück gibt HelloFresh bestehenden Kunden nur an einer Stelle. Du lädst über dein Konto jemanden ein, der noch nicht bei HelloFresh bestellt hat: Diese Person bekommt 20 € Rabatt auf ihre erste Box, du bekommst 20 € Gutschrift für deine nächste Lieferung. Den Weg dorthin findest du nach dem Login unter „Freunde werben”, eingeladen wird per E-Mail.

Wie viel davon ankommt, entscheidet § 9 (3) der AGB:

Die Gutschrift wird automatisch bei der nächsten Bestellung angerechnet, du musst nichts eintippen.

Pro Lieferung zählt nur ein Gutschein. Zwei Empfehlungen in derselben Woche bringen also keine 40 € auf einmal, sondern verteilen sich auf zwei Lieferungen.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, keine Barauszahlung, nicht übertragbar.

Verfall nach zwei Jahren, und bei einer Kündigung verfällt offenes Guthaben ebenfalls.

Eine Obergrenze, wie viele Personen du werben darfst, veröffentlicht HelloFresh nicht. Klar geregelt ist dagegen die Verbreitung: Nach § 9 (4) ist der Empfehlungslink für die private Website, den eigenen Blog oder das eigene Social-Profil erlaubt; Gutscheinseiten, Dealblogs und Foren fallen außerhalb dieser Erlaubnis.

Wochen pausieren statt Rabatte suchen

Den schnellsten Effekt auf die Monatsrechnung hat eine ausgelassene Woche. § 5 (8) der AGB erlaubt es, jeden wöchentlichen Liefertermin einzeln zu pausieren, auch mehrere Wochen im Voraus. Wer in einer Woche kaum zu Hause isst, streicht damit die kompletten Kosten dieser Lieferung.

Die Frist ist dieselbe wie beim Ändern und Kündigen. § 5 (3) legt sie je nach Liefertag auf den Montag derselben Woche bis zum Sonntag der Vorwoche fest, jeweils 23:59 Uhr deutscher Zeit, praktisch also rund vier Tage vor der Lieferung. Gekündigt wird wöchentlich in Textform, über den Kündigungsbutton unter hellofresh.de/cancel-account. Für online abschließbare Dauerverträge ist dieser Button seit dem 1. Juli 2022 Pflicht, wie die Verbraucherzentrale erläutert. Wie beweglich die Anbieter solche Regeln handhaben, steht in unserem Überblick zum Kochbox-Abo.

Wertgutscheine über den Arbeitgeber: der Hebel, den kein Gutscheinportal nennt

Hier lohnt eine Unterscheidung: Ein Rabattcode senkt den Preis einer Box, ein Wertgutschein ist Guthaben. Und Guthaben darf ein Bestandskunde einlösen.

HelloFresh beschreibt das auf der eigenen Seite zur Mitarbeiterverpflegung: Wertgutscheine ab 10 €, Geschenkgutscheine im Wert einer Kochbox, drei Jahre gültig. Dort steht ausdrücklich, dass bei der Einlösung durch Bestandskunden der wöchentliche Service aktiv bleibt, das Abo also weiterläuft.

Eingelöst wird ein Geschenkgutschein unter hellofresh.de/gift/redeem, ein Wertgutschein im Checkout. Als steuerfreien Rahmen nennt HelloFresh auf derselben Seite bis zu 50 € pro Mitarbeiter und Monat. Einmal im Personalgespräch danach zu fragen bringt mehr als jeder Prozentrabatt, den du im Netz suchst.

Über Bonusprogramme führt derselbe Weg, rechnet sich aber kaum: Bei Payback kostet ein HelloFresh-Wertgutschein über 25 € 200 Punkte plus 22,99 € Zuzahlung. Bar zahlst du damit fast den Nennwert: Aus Punkten wird Guthaben, gespart ist nichts. Pro Bestellung zählt auch hier nur ein Gutscheincode.

Studenten, Senioren und Key-Worker: die Falle für Bestandskunden

Diese Aktionen existieren, und genau deshalb kosten sie Bestandskunden am meisten Zeit. HelloFresh bewirbt sie für Studenten, Senioren sowie für Beschäftigte im Gesundheitswesen, an Schulen, bei Bundeswehr, Polizei und Feuerwehr. Der Haken steht in den Angebotsbedingungen: Sie setzen Neukundenstatus voraus. Ein Studentenausweis macht ein laufendes Abo nicht wieder rabattfähig, diese Landingpages kannst du als bestehender Kunde also überspringen. Was die Aktion Neukunden bringt, steht auf unserer Seite zum HelloFresh Gutschein.

Warum die Bestandskunden-Codes aus dem Netz nicht funktionieren

Auf Gutscheinseiten stehen Zahlen wie 30 % für Bestandskunden, 55 % Rabatt oder 50 € Rabatt für Bestandskunden, oft mit dem aktuellen Monat im Titel. Weitergetragen werden dieselben Angaben in Deal-Communitys wie mydealz und in Foren wie dem Subreddit r/hellofresh. Belegt ist davon nichts. Diese Versprechen widersprechen der Gutschein-FAQ von HelloFresh und § 9 (2) der AGB, und im Zweifel zählt für uns die Angabe des Anbieters mehr als die eines Portals, das an der Weiterleitung verdient.

Dazu kommt ein Detail, das die Suche nach einem Code für Bestandskunden komplett entwertet: Selbst Neukunden bekommen bei HelloFresh keinen Code zum Abtippen. Der Rabatt wird über die Aktionsseite automatisch angewendet. Die Felder „Gutschein anwenden” im Bestellprozess und „Rabattcode” im Checkout existieren, eine offizielle Zeichenfolge veröffentlicht HelloFresh dazu nicht. Was als Gutscheincode kursiert, ist deshalb ein Link auf das Neukundenangebot oder eine Erfindung.

Influencer-Codes gehören in dieselbe Kategorie. Sie führen auf Neukunden-Landingpages, und dort greift die Haushaltsregel aus § 9 (2), egal über welchen Link du kommst.

Wann du wieder als Neukunde zählst

Die AGB definieren Neukunden als Personen, die sich erstmals registrieren oder deren Kündigung länger als ein Jahr zurückliegt. Das ist die einzige dokumentierte Rückkehr auf die Rabattseite, und sie kostet zwölf Monate ohne Kochbox. Wer nur pausiert, bleibt Bestandskunde. Ein eigenes Rückkehrer- oder Win-back-Angebot für pausierte Konten veröffentlicht HelloFresh nicht, und wir behaupten hier keines.

Rechne die Wartezeit einmal gegen: ein Jahr Pause für ein einmaliges Willkommensangebot von bis zu 120 € Rabatt plus Gratis-Goodie. Die publizierten Aktionsbedingungen nennen dafür bis zu 130 €, verteilt über insgesamt neun Boxen, wobei der maximale Betrag immer die größte Box mit fünf Gerichten für vier Personen voraussetzt.

Marley Spoon: als Neukunde starten, ohne anders zu kochen

Beim Nachrechnen stellt sich eine Frage von selbst: Warum ein Jahr warten, wenn es Neukundenangebote auch woanders gibt? Für einen HelloFresh-Haushalt ist Marley Spoon dafür die passende Adresse. Vorportionierte Zutaten, Rezeptkarten, feste Lieferwoche, gekocht wird selbst. In deiner Küche ändert sich damit nichts außer dem Absender auf dem Karton.

Marley Spoon nennt auf der eigenen Menüseite bis zu 76 € Rabatt auf die ersten fünf Boxen (marleyspoon.de, geprüft am 28. Juli 2026). „Bis zu” heißt hier wie überall: Der volle Betrag gilt für die große Box, kleinere bekommen entsprechend weniger. Höhere Beträge, die für Marley Spoon anderswo kursieren, deckt die Marke selbst nicht.

Die harten Werte:

Versand: 6,99 € pro Lieferung und damit einen Euro mehr als bei HelloFresh.

Boxgrößen: zwei oder vier Personen, zwei bis fünf Rezepte pro Woche.

Wochenmenü: rund 80 Rezepte nach Angaben des Anbieters, von uns nicht auf einer zweiten Quelle bestätigt. HelloFresh hatte in der Woche vom 1. bis 7. August 2026, gezählt am 28. Juli, 79 Gerichte im Programm. An Auswahl verlierst du also nichts.

Abo: wöchentlich pausier- und kündbar, keine Mindestlaufzeit.

Portionspreis: schwankt mit Boxgröße und laufender Aktion; belastbar ist nur das Rabattversprechen der Marke.

Der ehrliche Vorbehalt: Ein Wechsel ist kein Dauerrabatt

Ein Wechsel bedeutet ein neues Abo, und das gehört dazu, bevor du klickst. Nach den Rabattboxen zahlst du den Listenpreis, bei Marley Spoon mit dem höheren Versand. Am wenigsten lohnt er bei der kleinsten Konfiguration: Bei zwei Personen und zwei Gerichten verteilen sich 6,99 € Versand statt 5,99 € auf nur vier Portionen, und dann entscheidet die Rezeptauswahl.

Und plane den Willkommensrabatt nicht zweimal ein. Solche Angebote gelten pro Neukunde und Haushalt, bei HelloFresh steht das wörtlich in § 9 (2). Ein Hin und Her zwischen zwei Anbietern lässt sich damit nicht wiederholen, du bekommst einen einmaligen Startvorteil über die ersten Boxen und keinen dauerhaft niedrigeren Preis. Wo die beiden Anbieter inhaltlich auseinanderliegen, steht in unserem Vergleich Marley Spoon oder HelloFresh.

Fazit: Dein Kundenstatus entscheidet, welcher Weg zahlt

Wer aktuell bei HelloFresh bestellt, hat drei Hebel und keinen Code: Freunde werben bringt 20 € pro geworbener Person, die größere Box drückt den Portionspreis um bis zu 41,7 %, und ein Wertgutschein über den Arbeitgeber bringt bis zu 50 € im Monat als Guthaben. Nicht gebrauchte Wochen werden pausiert. Alle drei sind in den AGB oder auf HelloFreshs eigenen Seiten dokumentiert. Die 30 % oder 50 €, die Gutscheinportale Bestandskunden versprechen, stehen nirgends.

Den großen Einmalrabatt gibt es nur für Neukunden. Warten kostet ein Jahr, wechseln kostet nichts, und für einen Haushalt, der weiter selbst kochen will, ist Marley Spoon die Umstellung mit dem geringsten Aufwand. Wer breiter schauen möchte, findet die Anbieter nebeneinander in unserem Kochbox-Vergleich.

Häufige Fragen zu HelloFresh-Rabatten für Bestandskunden

Gibt es einen Rabattcode für HelloFresh-Bestandskunden?

Nein. Laut den eigenen Gutschein-FAQ gelten die Rabattcodes ausschließlich für Neukunden mit ihrer ersten Bestellung. Für Bestandskunden bleiben das Freunde-werben-Programm mit 20 € Gutschrift pro geworbener Person, Wertgutscheine als Guthaben und die Anpassung der Boxgröße, die pro Portion bis zu 41,7 % bringt.

Wie werde ich wieder Neukunde bei HelloFresh?

Nur durch Zeit. Als Neukunde gilt laut AGB, wer sich erstmals registriert oder wessen Kündigung länger als ein Jahr zurückliegt. Pausieren reicht nicht. Weil die Sperre am Haushalt hängt, hilft auch keine zweite E-Mail-Adresse, solange ihr zusammen wohnt.

Lohnt es sich, zu kündigen und neu anzumelden?

Selten. Du müsstest zwölf Monate ohne HelloFresh auskommen, um danach einmalig das Neukundenangebot mit bis zu 120 € Rabatt plus Gratis-Goodie zu bekommen; die Aktionsbedingungen nennen bis zu 130 €, verteilt über neun Boxen. Wer weiterhin Kochboxen möchte, spart mit dem Wechsel zu einem anderen Anbieter sofort mehr.

Funktionieren Influencer-Codes für Bestandskunden?

Nein. Diese Links führen auf Neukunden-Landingpages, dieselbe Aktion mit denselben Bedingungen. Bei einem laufenden Abo greift der Rabatt nicht, und nach § 9 (2) der AGB auch dann nicht, wenn im Haushalt ein bestehender oder ehemaliger Kunde lebt.

Was ist mit den Codes, die in Communitys wie mydealz auftauchen?

Sie sind entweder Links auf das Neukundenangebot oder frei erfunden. Ein offizieller Code-String existiert bei HelloFresh nicht, auch nicht für Neukunden, und Empfehlungslinks dürfen nach § 9 (4) der AGB dort gar nicht gepostet werden. Prozentzahlen aus solchen Threads lassen sich mit einem laufenden Abo nicht einlösen.

Verfällt die 20-Euro-Gutschrift aus dem Freunde-werben-Programm?

Löse sie ein, bevor du kündigst: Bei einer Kündigung verfällt offenes Guthaben, ansonsten nach zwei Jahren. Angerechnet wird die Gutschrift automatisch bei der nächsten Bestellung, allerdings zählt pro Lieferung nur ein Gutschein. Ausgezahlt oder übertragen wird sie nach § 9 (3) der AGB nicht.