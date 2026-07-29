Du wolltest Rezeptkarten und abgewogene Zutaten, nur von einer anderen Marke, und die erste Empfehlung, die dir eine Liste hinlegt, ist ein Tablett für vier Minuten Mikrowelle. Genau hier geht die Suche nach einer HelloFresh Alternative regelmäßig schief, weil das Wort zwei gegensätzliche Wünsche abdeckt: weiter kochen, nur besser versorgt, oder abends überhaupt nicht mehr am Herd stehen. Wer beides in einen Topf wirft, empfiehlt der Hälfte seiner Leser zwangsläufig das Falsche. Deshalb sortieren wir hier zuerst nach Format und erst danach nach Marke. Eine Frage entscheidet, in welche Gruppe du gehörst: Was willst du in deiner Küche eigentlich noch selbst machen?

Die 5 besten HelloFresh-Alternativen im Überblick

Sortiert nach dem, was tatsächlich in der Kiste liegt, fällt das Feld in Gruppen auseinander, die einander nicht ersetzen:

Echte Kochbox (Rezeptbox, Essensbox): Rezepte plus vorportionierte Zutaten, gekocht wird von dir. Nur dieses Format macht dasselbe wie HelloFresh.

Fertiggerichte: fertig gekocht geliefert, du wärmst zwei bis acht Minuten auf. Innerhalb der Gruppe entscheidet die Kühlung. Frisch gekühlt liefert hier nur Factor (2 bis 4 Grad, rund eine Woche haltbar, nie tiefgekühlt). Juit schockgefriert. PrepMyMeal nennt für die eigenen Gerichte ebenfalls Schockfrostung und tiefgekühlten Versand, unsere Testbox kam trotzdem gekühlt bei 3 bis 4 Grad an.

Bio-Kiste (Retterbox): loses Obst und Gemüse ohne Rezept und ohne Portionierung. Was daraus wird, entscheidest du.

1. Marley Spoon: gleiches Prinzip, deutlich mehr Rezepte

Marley Spoon ist die einzige große Alternative in Deutschland, die wirklich dasselbe tut wie HelloFresh: Rezeptkarten, abgewogene Zutaten, wöchentliche Lieferung, kochen musst du. Wenn du eine Box suchst, die ähnlich wie HelloFresh funktioniert, und das Kochen nicht abschaffen willst, endet die Suche bei diesem Anbieter.

Der Unterschied, der den Wechsel trägt, ist die Auswahl. Im Wochenmenü stehen über 80 Rezepte, die größte Wochenauswahl unter den deutschen Kochboxen, dazu ambitioniertere Gerichte und teilweise Bio-Zutaten. Wer nach ein paar Monaten HelloFresh dieselben Rezepte in Schleife bekam, merkt diesen Sprung sofort.

Portionspreis: ab 5,49 Euro bei 4 Personen und 4 Gerichten (Boxpreis 87,84 Euro), ca. 5,74 Euro bei 2 Personen

Versand: 6,99 Euro pro Lieferung, erste Box im Neukundenangebot in der Regel versandfrei

Neukunden: „bis zu 76 € Rabatt auf deine ersten fünf Boxen”

Der ehrliche Nachteil: Der Versand kostet mehr als die einheitlichen 5,99 Euro bei HelloFresh, und der niedrige Portionspreis gilt nur für die große Box. Sparen wirst du mit diesem Wechsel also nicht. Wer weiter selbst kochen will und im Wochenmenü endlich Auswahl sucht, findet bei Marley Spoon genau das.

2. Juit: tiefgekühlt, ohne Abo, ohne Kündigung

Hier wird nichts gekocht. Juit liefert fertige Gerichte, schockgefrostet, ohne Zusatzstoffe, du erwärmst sie und isst. Wer eine Rezeptkarte in der Kiste erwartet, findet bei diesem Anbieter nichts, was dem nahekommt. Wen an HelloFresh vor allem der Abo-Zwang gestört hat, ist hier dagegen genau richtig: Juit hat kein Abonnement, also auch keinen Vertrag und keine Kündigungsfrist.

Bestellbar sind 6er, 10er, 14er, 20er und 30er Boxen, Mindestbestellung sechs Gerichte, Lieferung deutschlandweit tiefgekühlt per DPD oder DHL Express. Was ein einzelnes Gericht kostet, weist Juit auf der eigenen Seite nicht aus: Die Preise werden erst im Browser nachgeladen, und die Werte, die in deutschen Marktquellen kursieren, widersprechen sich deutlich. Verlässlich siehst du den Preis erst im Warenkorb.

Nach unserer Einschätzung liegt Juit im oberen Segment des Feldes, und du brauchst echten Platz im Gefrierfach: 20 Gerichte auf Vorrat wollen irgendwo hin. Dafür verdirbt nichts, wenn eine Woche anders läuft als geplant, während eine Kochbox trotzdem vor der Tür steht. Für Singles und Paare mit unregelmäßigen Essenszeiten ist das die entspannteste Lösung im Feld, für Familienabende am Herd taugt es nicht.

3. etepetete: die Bio-Retterbox in einer anderen Kategorie

Bevor du hier klickst: Das ist keine Kochbox. Geliefert wird loses Bio-Obst und -Gemüse, das im Handel wegen Form, Farbe oder Größe aussortiert wurde. Keine Rezepte, keine abgewogenen Zutaten, kein Protein, keine fertigen Mahlzeiten.

Für einen Teil der HelloFresh-Aussteiger ist genau das der Punkt. Wer wegen Verpackungsmüll, Herkunft oder Kosten wechselt und ohne Anleitung kochen kann, zahlt hier pro Woche weniger als bei jeder Kochbox, Versand inklusive. Die Classic-Größen kosten 26,99 Euro (Gemüse), 28,99 Euro (Mix) und 29,99 Euro (Obst), geliefert wöchentlich oder alle zwei Wochen, pausierbar im Konto, ohne feste Laufzeit.

Der Haken liegt im Prinzip: Der Inhalt richtet sich nach Saison und danach, was gerettet werden kann. Frei zusammenstellen kannst du nichts, die Wochenplanung machst du selbst. Die Kiste lohnt sich für Leute, die kochen können und ein anderes Problem lösen wollen als die Frage, was es heute gibt.

4. Factor: Fertiggerichte aus dem eigenen Haus

Das Detail, das in den meisten Alternativen-Listen fehlt: Factor ist kein Konkurrent von HelloFresh, sondern die Schwestermarke im selben Konzern. HelloFresh SE hat die Übernahme von Factor75 am 2020 abgeschlossen und die Marke im 2025 in Deutschland gestartet. Seit dem 1. Mai 2026 produziert das Werk Verden in Niedersachsen Factor-Gerichte für Deutschland, Dänemark, Schweden, Belgien und die Niederlande. Wer also aus dem Konzern rauswill, muss weiterblättern. Wer nur das Kochen abgeben will, bekommt hier genau das.

Factor liefert frisch statt tiefgekühlt, gekühlt bei 2 bis 4 Grad, rund sieben Tage haltbar, und ist damit die einzige echt frische Option in dieser Liste. Das ist der praktische Unterschied zu Juit und PrepMyMeal: kein Gefrierplatz nötig, dafür musst du die Trays innerhalb einer Woche essen. Jede Woche stehen 21 Gerichte im Menü, sortiert in die Linien Keto, High Protein (über 30 Gramm), Calorie Smart (maximal 550 Kalorien), pescetarisch und Chef’s Choice. Die Makros stehen vor der Auswahl an jedem Gericht.

Preise: ab 8,49 Euro pro Gericht (16 pro Woche), gestaffelt von 10,46 Euro bei fünf Gerichten

Versand: 5,99 Euro pro Lieferung

Neukunden: 30 Prozent Rabatt auf die erste Box

Abo: wöchentlich, bis zu vier Wochen im Voraus überspringbar, Änderungen bis Mittwoch 23:59 Uhr

Ohne den Neukundenrabatt zahlst du inklusive Versand rund 8,90 Euro pro Mahlzeit bei der größten Box und knapp 9,80 Euro bei acht Gerichten, und das ist teuer. Die Keto-Gerichte sind außerdem reich an gesättigten Fetten und Salz. Die Rechnung geht für Singles und Paare mit klaren Makro-Zielen auf, die nicht kochen wollen und Textur über Preis stellen.

5. PrepMyMeal: für Protein-Ziele und Schichtdienst

PrepMyMeal ist Meal Prep als Dienstleistung: fertig gekochte Einzelportionen mit Makro-Fokus, ohne Abo-Bindung.

Beim Format widersprechen sich Anbieterangabe und Küchenthermometer. PrepMyMeal beschreibt auf der eigenen Seite ein Cook-&-Chill-Verfahren mit Schockfrostung, verschickt die Gerichte demnach tiefgekühlt und gibt für das Gefrierfach eine Haltbarkeit von mehreren Monaten an. Wir haben nach dem Auspacken zwei zufällig herausgegriffene Schalen nachgemessen und kamen auf 3 bis 4 Grad. Unsere Lieferung war damit gekühlt und nicht gefroren, ein Zustand, den die Produktbeschreibung nicht vorsieht.

Plane deshalb mit Gefrierplatz, weil die Gerichte als Tiefkühlware ausgelegt sind, und miss beim Auspacken selbst nach. Kommt deine Box an wie unsere, gehören die Schalen zeitnah gegessen und nicht auf Vorrat gelegt. Die Portionen lagen bei 480 bis 520 Gramm, gemessen über die Box 450 bis 700 Kalorien und 35 bis 45 Gramm Protein pro Gericht. Bei einem halben Kilo pro Schale braucht niemand eine Beilage.

Im Menü stehen über 50 Gerichte, filterbar nach Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Kategorien sowie nach Protein- und Kaloriengehalt, wobei die Filterauswahl wechselt. Abo und Einzelbestellung kosten dasselbe, ein Aufpreis für die einmalige Bestellung entfällt also. Preise: ab 8,49 Euro pro Gericht in der 24er-Box, ca. 9,49 bis 9,57 Euro beim 12er und bis zu ca. 9,90 Euro bei sechs Gerichten. Geliefert wird deutschlandweit per DPD oder UPS Express.

Zum Geschmack: Hühnchen mit Champignon-Ragout war das beste Gericht der Box, cremige Soße, große Fleischstücke, sehr sättigend. Die Mediterranean Chicken Pan hielt das Gemüse bissfest statt matschig. Das Gemüse-Linsen-Curry sättigte deutlich schwächer, und mehrere Gerichte ähneln sich im Gewürzprofil. Richtig ist dieser Anbieter für Schichtarbeiter, Gym-Gänger und lange Arbeitstage, an denen das Mittagessen ohne Bindung abgehakt werden soll. Für Familientische und knappe Budgets ist der Preis pro Schale zu hoch.

Portionspreise und Versand: was die Alternativen wirklich kosten

Fast alle Vergleiche stellen Portionspreise nebeneinander und lassen den Versand weg. Genau dort entsteht der Unterschied, weil er pro Lieferung anfällt und kleine Boxen härter trifft als große.

Anbieter Format Preis pro Portion oder Gericht Versand Abo HelloFresh Kochbox 5,10 bis 8,75 € 5,99 € ja, wöchentlich kündbar Marley Spoon Kochbox ab 5,49 € 6,99 € ja, wöchentlich kündbar Juit Fertiggericht, tiefgekühlt nicht öffentlich ausgewiesen nicht ausgewiesen nein etepetete Bio-Kiste 26,99 bis 29,99 € pro Box inklusive flexibel, pausierbar Factor Fertiggericht, frisch gekühlt ab 8,49 € 5,99 € ja, wöchentlich PrepMyMeal Fertiggericht, laut Anbieter schockgefrostet, unsere Box kam gekühlt ab 8,49 € nicht ausgewiesen keine Bindung

Zwischen Marley Spoon und HelloFresh liegen bei großen Boxen 40 Cent pro Portion, beim Versand dagegen ein Euro pro Lieferung. Der Euro fällt jede Woche neu an, der Portionsvorteil nur, solange die Box groß bleibt.

Bei den Fertiggerichten sind 8,49 Euro der Bestpreis der jeweils größten Boxen von Factor und PrepMyMeal, und bei Juit nennt der Anbieter selbst keinen Preis. Was du in diesem Format bezahlst, ist die weggefallene Kochzeit. Wirklich billiger ist nur die Bio-Kiste, weil 26,99 Euro pro Woche alles enthalten, dieser Preis kauft dir allerdings Zutaten und keine Mahlzeit.

Erste-Hand-Eindrücke haben wir zu Factor und PrepMyMeal, beide im Juli 2026 selbst bestellt, alle übrigen Angaben sind Anbieter- und Marktdaten mit Prüfdatum. Wie sich die Anbieter Kriterium für Kriterium schlagen, steht in unserem Kochbox-Vergleich.

Abo, Pause, Kündigung: wer dich wirklich gehen lässt

„Flexibel” und „kein Abo” werden gern gleichgesetzt. Tatsächlich unterscheidet das Feld drei Stufen, und die entscheiden über deinen Alltag mehr als jeder Portionspreis.

Ganz ohne Abo funktioniert nur Juit: bestellen, liefern lassen, fertig. Es gibt keinen Vertrag, also auch keine Kündigung und keine vergessene Pause.

Auf der zweiten Stufe existiert ein Abo, bringt dir aber keinen Preisvorteil. Bei PrepMyMeal kostet die Einzelbestellung dasselbe, damit fällt der Grund weg, überhaupt eines abzuschließen. Kündigen lief in unserem Test in drei Schritten im Konto, vom Menüpunkt Subscription über Cancel bis zur Bestätigung, mit einem Halteangebot samt Rabatt kurz vor dem letzten Klick.

Bleibt das flexible Abo, bei dem du Kunde bleibst und Termine im Blick behalten musst. Marley Spoon liefert Boxen für 2 und für 4 Personen mit 2 bis 5 Rezepten pro Woche und lässt wöchentlich pausieren, überspringen und kündigen, ohne Mindestlaufzeit. Bei Factor liegt die Änderungsfrist bei Mittwoch 23:59 Uhr, überspringen geht vier Wochen im Voraus. Für den Alltag zählt dabei weniger, wie gut die Pausenfunktion ist, als wie oft du sie brauchst.

Weitere Kochboxen in Deutschland, kurz einsortiert

Der Markt ist größer als unsere fünf Empfehlungen, und vier Namen begegnen dir bei der Suche fast sicher. Preise nennen wir hier nicht, weil wir sie für diese Anbieter nicht geprüft haben.

wyldr: Bio-Kochbox mit Rezepten und wöchentlich wechselnder Auswahl, komplett aus zertifiziertem Bio-Anbau, mit Schwerpunkt auf vegetarischen und veganen Gerichten, deutschlandweit lieferbar. Damit deckt wyldr die Lücke zwischen Retterbox und Rezeptbox: Bio, aber mit Anleitung.

Momogo, bis Frühjahr 2025 EasyCookAsia: asiatische Kochboxen für Deutschland und Österreich, thematisch statt wöchentlich sortiert. Interessant, wenn dir die Küche zu europäisch war.

Tischline: Kochbox, die sich ausdrücklich ohne Abo-Zwang bestellen lässt, und damit die Ausnahme unter den Rezeptboxen.

Dinnerly: die günstige Schwestermarke von Marley Spoon, 2025 darin aufgegangen und nicht mehr eigenständig bestellbar. Als Spartipp fällt sie weg.

Warum so viele eine HelloFresh-Alternative suchen

Die Gründe für den Wechsel wiederholen sich, und jeder zeigt auf ein anderes Format.

Der Preis nach der Aktionsphase. Die ersten Boxen sind rabattiert, danach zahlst du den Listenpreis, und der liegt je nach Boxgröße zwischen 5,10 und 8,75 Euro pro Portion plus 5,99 Euro Versand. Bei einer anderen Kochbox sparst du deshalb kaum, günstiger wird es nur mit einem Formatwechsel.

Der Abo-Zwang. Eine Kochbox ist eine Wochenroutine: pausieren nicht vergessen, Deadline einhalten, sonst kommt die Box. Wer das nicht mehr will, braucht kein flexibleres Abo, sondern gar keins.

Immer dieselben Rezepte. Der klassische Grund nach drei bis sechs Monaten. Hier hilft nur mehr Auswahl, also die Kochbox mit dem größeren Wochenmenü.

Verpackungsmüll. Jede vorportionierte Zutat kommt in ihrer eigenen Hülle, und das summiert sich sichtbar. Kein Anbieter mit Rezeptkarten löst das grundsätzlich; loses Gemüse in einer Kiste schon.

Ärger bei der Kündigung. Das ist der Grund mit der belastbarsten Aktenlage. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sammelt Beschwerden über erschwerte Kündigungen sowie Lieferungen und Abrechnungen nach der Kündigung und hat deswegen geklagt.

Unsere Empfehlung: erst das Format, dann die Marke

Wenn du weiter kochen willst, nimm Marley Spoon. Es ist der einzige Anbieter, der HelloFresh eins zu eins ersetzt, und über 80 Rezepte pro Woche lösen genau das Problem, das die meisten Wechsler beschreiben. Bestell dabei groß, sonst verpufft der Portionsvorteil.

Hat dich das Abo gestört und nicht das Kochen, führt der Weg zu Juit, dem einzigen Anbieter im Feld ganz ohne Vertrag.

Willst du das Kochen abgeben, entscheidet die Haltbarkeit. Factor ist die einzige echt frische Option, gekühlt bei 2 bis 4 Grad und innerhalb einer Woche weg, dafür stimmt die Textur, vor allem beim Lachs. Juit ist tiefgekühlt und hält Monate. PrepMyMeal beschreibt sein Verfahren ebenfalls als Schockfrostung und liefert die größeren Portionen, kam bei uns aber gekühlt an: Halte Gefrierplatz frei und prüf beim Auspacken, was tatsächlich vor der Tür stand.

War dein Problem Preis, Verpackung oder Herkunft, war es nie ein Kochbox-Problem. Dann ist etepetete ab 26,99 Euro inklusive Lieferung die richtige Richtung, unter der einen Bedingung, dass du ohne Rezeptkarte kochen kannst.

Single, Paar, Familie: wo der Portionspreis kippt

Ein Effekt zieht sich durch alle Zahlen oben: Bei Kochboxen sinkt der Portionspreis mit der Personenzahl, bei Fertiggerichten nicht. Ein Gericht kostet ein Gericht, egal wie viele mitessen.

Single: Fertiggerichte gewinnen, weil eine Kochbox für eine Person die teuerste Variante ist. Mit Platz im Gefrierfach sind Juit oder PrepMyMeal die Wahl, mit Platz im Kühlschrank Factor.

Paar: der einzige Haushalt, in dem beide Formate funktionieren, Kochbox bei ca. 5,74 Euro pro Portion gegen Fertiggerichte ab 8,49 Euro.

Familie mit vier Personen: Vier Fertiggerichte kosten selbst zum Bestpreis rund 34 Euro pro Abend, eine 4-Personen-Kochbox mit vier Rezepten liegt bei 87,84 Euro für vier Abende, also bei knapp 22 Euro. Das ist der Grund, warum Familien bei der Kochbox bleiben.

Zählen am Ende nur die Makros, sind die Keto- und High-Protein-Linien von Factor derzeit das breiteste Angebot dieser Art in Deutschland.

Häufige Fragen zu HelloFresh-Alternativen

Welcher Kochbox-Anbieter ist der beste?

Unter den echten Kochboxen ist Marley Spoon der stärkste Anbieter: über 80 Rezepte pro Woche sind die größte Auswahl in Deutschland, Boxen starten ab 5,49 Euro pro Portion. HelloFresh bleibt beim Versand und bei der Staffelung von 2, 3 oder 4 Portionen pro Rezept besser aufgestellt.

Gibt es eine günstigere Alternative zu HelloFresh?

Innerhalb der Kochboxen kaum: Marley Spoon startet bei 5,49 Euro pro Portion und damit knapp über HelloFresh, dazu 6,99 statt 5,99 Euro Versand. Deutlich günstiger wird es nur mit einem Formatwechsel, etwa mit einer Bio-Kiste ab 26,99 Euro pro Woche inklusive Lieferung, allerdings ohne Rezepte.

Welche Kochbox hat kein Abo?

Unter den großen Rezeptboxen praktisch keine, Tischline ist die Ausnahme. Ohne Abo bestellst du Fertiggerichte: Juit hat gar kein Abonnement, ab sechs Gerichten pro Bestellung. Bei PrepMyMeal kostet die Einzelbestellung dasselbe wie das Abo.

Warum ist HelloFresh problematisch?

Der belegte Kritikpunkt ist die Vertragsabwicklung, nicht das Essen: Das Kammergericht Berlin verpflichtete HelloFresh am 5. September 2024 (Az. 5 U 42/21) dazu, Bestellprozess und Vertragsabwicklung an mehreren Punkten zu korrigieren.

Ist HelloFresh teuer oder billig?

Im Markt liegt HelloFresh im Mittelfeld: teurer als eine Bio-Kiste, etwa auf dem Niveau von Marley Spoon und günstiger als jedes Fertiggericht. Wie hoch der Portionspreis konkret ausfällt, entscheiden Boxgröße und Rezeptzahl gemeinsam, die Spanne steht in der Tabelle oben. Dazu kommen 5,99 Euro Versand pro Lieferung.

Was passt, wenn ich gar nicht mehr kochen will?

Dann brauchst du Fertiggerichte, und die Frage ist frisch oder tiefgekühlt. Factor liefert gekühlt bei 2 bis 4 Grad, rund sieben Tage haltbar, ab 8,49 Euro plus Versand. Juit kommt tiefgekühlt, hält Monate und braucht kein Abo. Bei PrepMyMeal steht laut Anbieter ebenfalls Tiefkühlversand dahinter, unsere eigene Box kam mit 3 bis 4 Grad allerdings gekühlt an. Die Portionen sind dort die größten im Feld, mit 35 bis 45 Gramm Protein.