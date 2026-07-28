Zwischen einer Kochbox und prepmymeal liegt genau ein Arbeitsschritt: das Kochen. Wer hier bestellt, bekommt weder Zutaten noch ein Rezept, sondern fertig gegarte Schalen, die nach wenigen Minuten in der Mikrowelle auf dem Teller liegen. Bequem ist das zweifellos. Entscheidend sind zwei andere Fragen: was eine Portion am Ende wirklich kostet und wie schnell Sie aus dem Abo wieder herauskommen..

Das Testurteil: 8,6 von 10

prepmymeal liefert, was es verspricht, und der Grund heißt Konstanz. Zwölf Schalen kamen im vereinbarten Zeitfenster an, alle unbeschädigt, alle zwischen 480 und 520 Gramm schwer. Bei gekühlten Lebensmitteln ist das keine Selbstverständlichkeit. Der Geschmack lag durchgehend über dem eines Supermarkt-Fertiggerichts, und die Portionen sättigen ohne Beilage.

Der Abzug geht an den Preis: Ohne die Einstiegsrabatte kostet ein normales Hauptgericht acht bis zehn Euro, und daran ändert auch die größte Box wenig. Unsere Einzelwertungen: Bestellvorgang 9, Lieferung 9, Qualität 8,5, Geschmack 8,5, Bequemlichkeit 10, Preis-Leistung 8, Kundenservice 8.

Was steckt hinter prepmymeal?

prepmymeal ist ein Lieferdienst für fertig gegarte Einzelgerichte in Schalen, die gekühlt ankommen und nur noch erwärmt werden. Die Marke wird auch Prep My Meal geschrieben.

Was prepmymeal von den meisten Wettbewerbern trennt, ist die Zusammenstellung der Box. Ein festes Wochenmenü, das man annimmt oder abwählt, gibt es nicht. Sie klicken sich durch einen Katalog mit über 50 Gerichten und füllen die Box Schale für Schale selbst, wobei Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett bei jedem Gericht schon in der Auswahl stehen. Wer nach Makronährstoffen isst statt nach Rezepten, entscheidet damit vor dem Kauf. Vier Boxgrößen stehen zur Wahl: 6, 12, 18 und 24 Gerichte, der Portionspreis sinkt mit jeder Stufe.

prepmymeal im Test: Unsere Erfahrungen

Am 8. Juli 2026 ging eine Zwölfer-Box in Auftrag, Liefertermin 10. Juli. Darin: mediterrane Hähnchenpfanne, Rind mit Kartoffeln und Weißkohl, Hähnchen mit Pilzragout, Chicken Teriyaki, Thai-Hähnchencurry, Beef Chili, Hähnchen süß-sauer, Pulled Chicken BBQ, Puten-Bolognese, Gemüse-Linsen-Curry, Hähnchen-Spinat-Pasta und eine mexikanische Rindfleisch-Reisbowl.

Bestellung und Auswahl

Das Konto war in unter fünf Minuten angelegt: E-Mail und Passwort, Lieferadresse, Zahlungsdaten, dann die Gerichteauswahl. Gefiltert wird nach Hähnchen, Rind, Fisch, vegetarisch, High Protein und kalorienarm, und jedes Gericht zeigt vor dem Hinzufügen Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, Zutaten und Allergene. Das ist der praktischste Teil des Shops, weil sich eine Box damit gezielt auf ein Kalorienziel hin bauen lässt.

Shop und App wirkten aufgeräumt, und die Produktfotos entsprachen dem, was später auf dem Teller lag. Am nützlichsten war die Suche nach Proteinquelle und Kaloriengrenze. Zwei Dinge störten: Der beworbene Rabatt tauchte erst auf der Checkout-Seite auf, bis dahin rechnet man mit vollen Preisen. Und im Konto liefen dauerhaft Aktionsbanner mit.

Die Lieferung

Geliefert wurde am 10. Juli, innerhalb des gewählten Zeitfensters. Die Schalen steckten in einem dickwandigen Karton mit isolierender Auskleidung und wiederverwendbaren Kühlakkus. Eine Ecke war leicht eingedrückt, die Schalen darin unversehrt, es fehlte nichts. Neben Deutschland beliefert prepmymeal Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Italien und Polen.

Nachgemessen haben wir auch: An zwei zufällig gewählten Schalen zeigte das Küchenthermometer eine Oberflächentemperatur zwischen 3 und 4 Grad. Das Bundesinstitut für Risikobewertung nennt für den Kühlschrank maximal 7 Grad, besser 5 Grad als Richtwert für leicht verderbliche Lebensmittel. Die Sendung lag deutlich darunter und hätte auch ein bis zwei Stunden vor der Tür noch verkraftet.

Zubereitung

Die Etiketten trugen Nährwerte, Aufwärmhinweise, Zutaten, Allergene und ein Verbrauchsdatum, gut lesbar. Aufwärmen ist der einzige Arbeitsschritt: in der Mikrowelle die angegebenen sieben bis acht Minuten, im Ofen 18 bis 20 Minuten. Die Mikrowelle war die bessere Wahl. Der Ofen brachte bei den Kartoffelgerichten etwas mehr Biss an die Oberfläche, kostete dafür mehr als die doppelte Zeit. Das Gemüse behielt seine Farbe, die Fleischstücke waren großzügig geschnitten.

Geschmack: fünf Gerichte im Einzelurteil

Fünf Gerichte haben wir nacheinander verkostet und einzeln bewertet:

Hähnchen mit Pilzragout (9,5/10): das beste Gericht der Box, cremige Sauce, große Hähnchenstücke, ausgesprochen sättigend.

das beste Gericht der Box, cremige Sauce, große Hähnchenstücke, ausgesprochen sättigend. Mediterrane Hähnchenpfanne (9/10): das Hähnchen blieb nach dem Erwärmen zart, das Gemüse hatte noch Biss, die Kräuter schmeckten frisch.

das Hähnchen blieb nach dem Erwärmen zart, das Gemüse hatte noch Biss, die Kräuter schmeckten frisch. Rind mit Kartoffeln und Weißkohl (8,5/10): solide Hausmannskost, das Rind zart, der Kohl mit Textur, etwas mehr Sauce hätte gutgetan.

solide Hausmannskost, das Rind zart, der Kohl mit Textur, etwas mehr Sauce hätte gutgetan. Thai-Hähnchencurry (8/10): ordentliche Kokosnote, angenehme Schärfe, der Reis wurde gleichmäßig warm.

ordentliche Kokosnote, angenehme Schärfe, der Reis wurde gleichmäßig warm. Gemüse-Linsen-Curry (7,5/10): geschmacklich in Ordnung, aber das einzige Gericht, das spürbar weniger gesättigt hat als die Fleischvarianten.

Ein Kritikpunkt zieht sich durch: Die Würzprofile ähneln sich stärker, als die Namen vermuten lassen. Und Reisgerichte verlieren in der Mikrowelle einen Hauch Textur.

Die besten Alternativen zu prepmymeal

Drei Schwachstellen führen erfahrungsgemäß weg von prepmymeal: der benötigte Platz im Gefrierfach, das kurze Haltbarkeitsfenster im Kühlschrank und die überschaubare vegane Auswahl. Für jedes dieser Probleme gibt es einen Anbieter, der eine bessere Lösung bietet.

Juit: tiefgekühlt geliefert, damit die Lagerfrage entfällt

Der direkteste Konkurrent. Juit liefert von vornherein tiefgekühlt, statt eine gekühlte Box zu schicken, die Sie selbst ins Fach räumen müssen. Die Gerichte warten damit monatelang, und Sie essen sie, wenn es passt, statt innerhalb von drei bis vier Tagen. Kulinarisch ist Juit breiter aufgestellt, beim Eiweißgehalt pro Portion liegt prepmymeal vorn. Wer zwischen beiden schwankt, findet die ausführliche Gegenüberstellung im direkten Vergleich Juit oder prepmymeal.

Gekühlt oder tiefgekühlt? Haltbarkeit und Lagerung

Hier lohnt genaues Hinsehen, weil die Angaben auseinandergehen. prepmymeal wirbt mit gekühlter Lieferung am Wunschtag und nennt zugleich eine Haltbarkeit von mindestens drei Monaten im Tiefkühlfach sowie drei bis vier Tagen ungeöffnet im Kühlschrank. Für das Erwärmen aus dem gefrorenen Zustand gibt der Anbieter sieben bis neun Minuten bei etwa 700 Watt an, im Ofen 30 bis 35 Minuten bei 150 Grad.

Unsere Box kam bei 3 bis 4 Grad an, also gekühlt und nicht durchgefroren. Wer sie in den Kühlschrank stellt, hat danach nur wenige Tage Zeit. Bei einer Zwölfer- oder Vierundzwanziger-Box muss der größere Teil sofort ins Gefrierfach, und dafür braucht es Platz: Für 24 Schalen reicht eine einzelne Schublade nicht.

Genau diese Frage haben wir über den Live-Chat gestellt: Antwort nach rund 15 Minuten, Gespräch etwa fünf Minuten, Lagerhinweise klar und ohne Ausweichen. Verlassen Sie sich im Zweifel auf das Verbrauchsdatum auf der Schale, nicht auf die allgemeine Angabe im Shop.

Das Sortiment: was in den Schalen steckt

Der Katalog umfasst über 50 aktive Gerichte und ist nach Zielen sortiert statt nach Küchen.

Was der Katalog abdeckt:

Hauptgerichte mit Hähnchen, Rind, Pute und Fisch

High Protein, Muskelaufbau und Abnehmen

Low Carb, Keto und glutenfrei

Vegetarisch und vegan, in kleinerer Auswahl

XL-Varianten mit doppelter Portion, etwa Butter Chicken für zwei

Protein-Pizza, Bowls und High-Protein-Açaí im Dreierpack

Zwei Positionen fallen aus dem Raster. Die Protein-Pizza steht als eigene Kategorie im Katalog, war in unserer Box aber nicht dabei; ein Urteil dazu haben wir deshalb nicht. Und die XL-Varianten sind die günstigste Rechnung im ganzen Sortiment: Das Butter Chicken für zwei Portionen kostet 10,48 Euro, macht gut fünf Euro pro Portion statt der acht bis zehn Euro eines normalen Hauptgerichts.

Der Schwerpunkt liegt auf Hähnchen und Rind, und das ist zugleich die Schwäche des Sortiments. Unser einziges pflanzliches Gericht im Test war auch das mit der niedrigsten Wertung. Wer sich rein pflanzlich ernährt, findet Gerichte, aber nicht die Bandbreite der Fleischesser.

prepmymeal Preise: warum 5,29 Euro fast nie der Preis ist

Der Portionspreis hängt an der Boxgröße, und die Staffel ist fest eingebaut, nicht an die Erstbestellung gebunden.

Boxgröße Preis ab, pro Portion Ersparnis gegenüber der Sechser-Box 6 Gerichte 5,99 € Referenz 12 Gerichte 5,74 € 5 % 18 Gerichte 5,49 € 10 % 24 Gerichte 5,29 € 15 %

Diese Staffel greift allerdings auf den günstigsten Gerichten. Normale Hauptgerichte liegen im aktuellen Sortiment bei 8,99 bis 9,99 Euro pro Schale, ein XL-Butter-Chicken für zwei Portionen bei 10,48 Euro, ein Açaí-Dreierpack zwischen 10,47 und 12,48 Euro. Die beworbenen 5,29 Euro sind der Startwert der günstigsten Gerichte in der größten Box, nicht der Preis einer gemischten Bestellung. Unsere eigene Rechnung bestätigt das: Zwölf gemischte Gerichte standen mit 114,84 Euro auf der Bestellübersicht, also 9,57 Euro pro Schale. Kalkulieren Sie mit acht bis zehn Euro pro Hauptgericht.

Eine Mindestbestellmenge im engeren Sinn gibt es nicht, die kleinste Einheit ist die Sechser-Box. Dazu kommt der Versand: 5,99 Euro innerhalb Deutschlands, ohne veröffentlichte Freigrenze. Bei einer Sechser-Box sind das rund ein Euro pro Portion, bei 24 Gerichten nur noch 25 Cent. Ein Supermarkt-Fertiggericht bleibt damit billiger, ein Mittagessen in der Kantine oder beim Lieferdienst ist in der Regel teurer.

Gutschein und Rabattcode: was die Codes wirklich bringen

Rund um prepmymeal kursieren viele Rabattcodes, vor allem über Fitness-Kanäle auf Instagram, TikTok und YouTube. Solche Codes gelten für die Erstbestellung und ziehen einen einmaligen Prozentsatz vom Warenkorb ab. Wie viel das ausmacht, zeigt unsere Bestellung: Mit einem befristeten Aktionscode sanken die 114,84 Euro der Zwölfer-Box um 25 Prozent auf 86,13 Euro, der Portionspreis fiel von 9,57 auf 7,18 Euro, und der Versand war bei dieser Aktion inklusive statt der üblichen 5,99 Euro. Für die zweite Box gilt wieder 9,57.

Wichtiger als die Höhe des Codes sind deshalb zwei andere Punkte. Der Boxrabatt von 5 bis 15 Prozent für 12, 18 oder 24 Gerichte ist fest in die Staffel eingebaut und läuft ohne Code dauerhaft weiter. Und Nachlässe finden bei diesem Anbieter ohnehin von selbst zum Kunden: Im Konto liefen ständig Aktionsbanner, beim Kündigen erschien ein Halteangebot mit Rabatt auf eine künftige Bestellung.

Nährwerte: wie viel Eiweiß wirklich in der Schale steckt

Die Gerichte in unserem Test lagen zwischen 450 und 700 Kilokalorien, mit 35 bis 45 Gramm Eiweiß, 30 bis 55 Gramm Kohlenhydraten und 12 bis 22 Gramm Fett. Für aktive Erwachsene geht diese Zusammensetzung auf: genug Eiweiß, damit eine Mahlzeit sättigt, und ein Kalorienrahmen, der sich in einen Tagesplan einfügt.

Ob das gesund ist, hängt am Maßstab. Gegen selbst gekochtes Essen aus frischen Zutaten verliert jedes industriell gefertigte Gericht, schon wegen des Verarbeitungsgrads. Wer sich bisher mittags durch Bäcker und Kantine gearbeitet hat, verbessert seine Bilanz dagegen spürbar.

Wer ein konkretes Kalorienziel verfolgt, sollte die Filter nutzen und gemischt bestellen. Zwölf Schalen aus derselben Kategorie ergeben schnell eine sehr einseitige Woche.

Woher kommt das Fleisch, und ist prepmymeal halal?

Zur Herkunft: Der Anbieter gibt an, ausschließlich frische Zutaten und Fleisch aus deutscher Tierhaltung zu verwenden und überwiegend von ausgewählten Lieferanten aus der Region einzukaufen. Namentlich genannte Betriebe, eine Haltungsform-Stufe oder ein Herkunftsnachweis pro Gericht sind öffentlich nicht einsehbar. Wer diese Detailtiefe braucht, bekommt sie hier nicht.

Zur Halal-Frage: Nach Angaben des Anbieters sind das Hähnchenfleisch und die Rindfleischstreifen, die in den Bowls verwendet werden, halal geschlachtet. Eine unabhängige Halal-Zertifizierung des gesamten Sortiments veröffentlicht prepmymeal nicht, und einzelne Zutaten wie Saucen oder Aromen sind davon ohnehin nicht erfasst. In unserer Zwölfer-Box war kein Gericht mit Schweinefleisch; das Sortiment stützt sich auf Hähnchen, Rind, Pute, Fisch und Gemüse. Wer streng halal isst, prüft die Zutatenliste des einzelnen Gerichts und fragt im Zweifel den Kundenservice, der in unserem Test innerhalb einer Viertelstunde geantwortet hat.

Abo kündigen: wie leicht kommt man wieder raus?

Bestellen lässt sich auf zwei Wegen: als Einzelbestellung ohne Vertrag oder als regelmäßige Lieferung. Das Abo hat keine Mindestlaufzeit und lässt sich jederzeit pausieren, ändern oder beenden.

Wir haben alle Funktionen einzeln ausprobiert: Das Lieferdatum ließ sich sofort verschieben, Gerichte tauschen war unkompliziert, eine kommende Lieferung überspringen ging mit zwei Klicks, und das Pausieren funktionierte ohne Rückfrage. Von einer Abo-Falle kann bei diesem Ablauf keine Rede sein.

Gekündigt haben wir nach der ersten Lieferung: Abonnement im Konto öffnen, Kündigen wählen, bestätigen. Kein Anruf, kein Kontaktformular, keine Wartezeit, die Bestätigungsmail lag nach drei Minuten im Postfach. Ein Detail ist erwähnenswert: Bevor die Kündigung durchging, erschien ein Halteangebot mit einem Rabatt auf eine künftige Bestellung. Nach dem Ablehnen lief die Kündigung sauber durch.

An diesem Punkt schauen Verbraucherschützer genauer hin. Seit Juli 2022 müssen Anbieter für online geschlossene Dauerverträge einen leicht auffindbaren Kündigungsbutton bereitstellen, und die Verbraucherzentrale weist ausdrücklich darauf hin, dass auf der Bestätigungsseite keine anderen Angebote eingeblendet werden dürfen. Ist der Kündigungsweg fehlerhaft umgesetzt, können Verbraucher den Vertrag jederzeit ohne Frist beenden. Bei uns stand das Angebot im Ablauf davor, die Kündigung war anschließend problemlos möglich. Wer sichergehen will, macht einen Screenshot der Bestätigungsseite und behält die Bestätigungsmail.

Wo kann man prepmymeal kaufen?

Der eigene Shop ist der Hauptweg, aber nicht mehr der einzige.

Im Online-Shop

Der Shop ist der einzige Weg zum vollständigen Sortiment und zum niedrigsten Portionspreis. Dafür nehmen Sie eine ganze Box ab und zahlen 5,99 Euro Versand.

Im Supermarkt: möglich, aber regional

Einzelne Schalen haben es in den stationären Handel geschafft, allerdings ohne System. Der Anbieter kündigt auf seinen eigenen Kanälen immer wieder Märkte an, die die Gerichte ins Regal nehmen, meist einzelne REWE- und EDEKA-Standorte; REWE listet einzelne Artikel auch im eigenen Online-Shop. Eine gepflegte Marktliste veröffentlicht prepmymeal nicht, und eine flächendeckende Listung in einer Kette ließ sich zum 27. Juli 2026 nicht belegen.

Praktisch heißt das: Fragen Sie in Ihrem Markt nach, statt sich auf eine Kette zu verlassen. Wo die Schalen liegen, führt das Regal eine Handvoll Sorten statt des ganzen Katalogs, und den Preis setzt der Händler selbst, weshalb eine einzelne Schale dort meist über dem Portionspreis der großen Box liegt. Dafür sparen Sie den Versand, brauchen kein Konto, und zum Ausprobieren ist genau das die günstigste Variante.

Trustpilot: 3,7 von 5 aus 4.713 Bewertungen

3,7 von 5 aus 4.713 Bewertungen (Trustpilot, Stand: Juli 2026), und damit deutlich weniger, als unser eigener Durchlauf erwarten ließ. Bei einer Stimmenzahl in dieser Größenordnung ist das ein stabiles Bild und keine Momentaufnahme. Wir stellen es bewusst neben unsere Erfahrung: Unsere Zwölfer-Box kam pünktlich, vollständig und gekühlt an, gegen 4.713 Rückmeldungen wiegt ein einzelner Durchlauf aber wenig. Halten Sie die erste Bestellung deshalb klein, statt direkt mit 24 Gerichten einzusteigen.

Ein unabhängiges Testurteil der Stiftung Warentest zu Fertiggericht-Abos gibt es bislang nicht, ein solches Prüfsiegel kann in dieser Kategorie also niemand vorweisen.

Vor- und Nachteile

Dafür spricht:

Fertig gegarte Gerichte, in sieben bis acht Minuten essfertig

Große Portionen mit 480 bis 520 Gramm, Beilagen unnötig

35 bis 45 Gramm Eiweiß pro Gericht, Nährwerte vor dem Kauf sichtbar

Box frei zusammenstellbar aus über 50 Gerichten, kein festes Wochenmenü

Abo ohne Mindestlaufzeit, Kündigung im Konto in drei Schritten erledigt

Zuverlässige gekühlte Lieferung im gewählten Zeitfenster, bei uns 3 bis 4 Grad

In einzelnen Märkten auch ohne Abo, ohne Versandkosten und ohne Konto erhältlich

Dagegen spricht:

Acht bis zehn Euro pro Hauptgericht nach Ablauf der Einstiegsrabatte

Der Werbepreis ab 5,29 Euro gilt nur für günstige Gerichte in der 24er-Box

5,99 Euro Versand ohne Freigrenze, was kleine Boxen unverhältnismäßig verteuert

Kleines vegetarisches und veganes Angebot

Ähnliche Würzprofile über mehrere Gerichte hinweg

Nach der Lieferung nur wenige Tage im Kühlschrank, große Boxen brauchen Gefrierplatz

Kein öffentliches Impressum auf der Website auffindbar (Stand: 27. Juli 2026)

Wem prepmymeal den Alltag tatsächlich abnimmt

Der Nutzen steht und fällt mit dem Vergleichsmaßstab. Wer gern kocht und abends ohnehin frisch zubereitet, wird hier nicht glücklich: Für dasselbe Geld steht ein besseres Essen auf dem Tisch, es dauert nur länger. Wer stattdessen zwischen Lieferdienst, Kantine und Belegtem vom Bäcker entscheidet, vergleicht mit Preisen in derselben Größenordnung und hat am Ende die planbarere Mahlzeit.

Das passt zu Berufstätigen mit unregelmäßigen Tagen oder Schichtdienst, zu Trainierenden, die feste Makros einhalten wollen, ohne sonntags vorzukochen, und zu allen, die im Homeoffice ein Mittagessen brauchen, das die Pause nicht auffrisst.

Weniger sinnvoll ist der Dienst für Familien, die mehrere Portionen gleichzeitig auf den Tisch bringen, und für knappe Lebensmittelbudgets.

Fazit

prepmymeal löst genau ein Problem, und das löst es gut: Essen auf dem Tisch ohne Einkauf, ohne Kochen, ohne Abwasch, mit belastbaren Nährwerten und einer Portion, die satt macht. Lieferung, Kühlkette, Flexibilität und Kündigung liefen in unserem Test ohne Reibung.

Bezahlt wird das mit einem Preis, der nach der ersten Box deutlich anzieht. Rechnen Sie mit acht bis zehn Euro pro Gericht und prüfen Sie vorher, ob Ihr Gefrierfach eine große Box fasst. Abstriche bleiben auch dann: ähnliche Würzprofile über mehrere Gerichte hinweg, eine kleine vegane Auswahl und ein Rabatt, der erst im Checkout sichtbar wird.

Dazu kommt der Abstand zwischen unserem Ergebnis und dem öffentlichen Urteil. 3,7 von 5 Sternen aus 4.713 Bewertungen sind bei dieser Stimmenzahl ein belastbares Bild, auch wenn unser eigener Durchlauf reibungslos war. Steigen Sie deshalb mit der kleinen Box ein und entscheiden Sie nach der zweiten Lieferung, ob es eine große wird.

Häufige Fragen zu prepmymeal

Ist prepmymeal gut oder schlecht?

In unserem Test kam prepmymeal auf 8,6 von 10 Punkten, am schwächsten fiel das Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Gutes Produkt zu hohem Preis: Wer für gesparte Zeit zahlt, bekommt Gegenwert.

Wieso ist prepmymeal so teuer?

Der teuerste Posten ist die gekühlte Einzelzustellung am Wunschtag, dazu kommen der hohe Fleischanteil und das Portionsgewicht. Am günstigsten wird es über die XL-Varianten: Das Butter Chicken für zwei Portionen kostet 10,48 Euro und damit pro Portion gut die Hälfte eines normalen Hauptgerichts.

Was kostet prepmymeal im Monat?

Das hängt daran, wie viele Mahlzeiten Sie ersetzen. Unsere zwölf gemischten Hauptgerichte kosteten 114,84 Euro, mit Versand rund 121 Euro, und decken zweieinhalb Wochen Mittagessen an Werktagen ab. Wer täglich eine Schale isst, landet je nach Auswahl bei 250 bis 300 Euro im Monat.

Kann man prepmymeal im Supermarkt kaufen?

Teilweise. Einzelne REWE- und EDEKA-Märkte führen die Schalen, eine flächendeckende Listung gibt es zum 27. Juli 2026 nicht, und eine offizielle Marktliste veröffentlicht der Anbieter nicht. Fragen Sie im Zweifel direkt im Markt nach.

Ist prepmymeal halal?

Der Anbieter gibt an, dass das in den Bowls verwendete Hähnchenfleisch und die Rindfleischstreifen halal geschlachtet sind. Eine unabhängige Zertifizierung des Sortiments veröffentlicht prepmymeal nicht, Saucen und Aromen sind ohnehin nicht erfasst.

Wie kündige ich das prepmymeal-Abo?

Im Kundenkonto das Abonnement öffnen, Kündigen wählen, bestätigen. Ein Anruf ist nicht nötig, eine Mindestlaufzeit gibt es nicht. Heben Sie die Bestätigungsmail auf, sie ist Ihr Nachweis.

Ist prepmymeal gesund?

Die Gerichte liefern 450 bis 700 Kilokalorien mit 35 bis 45 Gramm Eiweiß, und alle Werte stehen vor dem Kauf in der Auswahl. Wichtiger als das einzelne Gericht ist die Mischung über die Woche.