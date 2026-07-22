Juit und PrepMyMeal stehen im selben Regal der fertigen Gerichte, werben aber mit völlig verschiedenen Versprechen. Bei Juit dreht sich alles um Geschmack, gute Zutaten und einen Teller ohne künstliche Zusätze. Bei PrepMyMeal zählt vor allem eine Zahl: wie viel Protein und wie viele Kalorien in jedem Gericht stecken. Beide sparen dir Einkauf, Rezept und Kochzeit, doch welche Box zu dir passt, hängt genau an diesem Unterschied. Willst du unkompliziert gesünder essen, oder steuerst du deine Makros für ein konkretes Trainingsziel? Wer diese eine Frage für sich beantwortet, hat die Wahl fast getroffen. Fangen wir mit der klaren Empfehlung an.

Kurz gesagt: gesund und unkompliziert schlägt Makro-Feinschliff

Für die allermeisten ist Juit die klügere Wahl. Die Box liefert warme Gerichte ohne künstliche Zusatzstoffe, du bestellst einzeln ohne jeden Abo-Zwang, und in rund acht Minuten steht das Essen fertig auf dem Tisch. Das passt zu Alltag, Büro und Familie, ohne dass du dir eine Ernährungsagenda auferlegen musst. PrepMyMeal spielt seine Stärke woanders aus: Wer gezielt Protein tankt, Kalorien zählt und ein Trainingsziel verfolgt, bekommt hier präzise ausgewiesene Makros und Mengenrabatte, die im Fitness-Alltag Sinn ergeben. Für dieses eine Szenario ist PrepMyMeal ehrlich gesagt die passendere Box. Für alles andere führt der Weg zu Juit.

Juit und PrepMyMeal im Direktvergleich

Kriterium Juit PrepMyMeal Preis pro Gericht ab ca. 7,89 € (größte Box); 9,49-10,99 € bei kleinen Bestellungen ab ca. 4,79-5,29 € (24er-Box); 9,49-9,99 € bei der 6er-Box Versand ab 5,99 € pro Lieferung 5,99 € (DE/AT), 5,90 CHF (Schweiz) Abo oder Einzelbestellung reine Einzelbestellung, kein Abo flexibles Abo ohne Mindestlaufzeit oder Einzelbestellung Zubereitung ca. 8 Min. Mikrowelle, tiefgefroren, kein Auftauen 3-4 Min. Mikrowelle bei ca. 700 W, auch Pfanne/Dampfgarer Format schockgefrostet geliefert schockgefrostet geliefert (Cook and Chill) Ausrichtung gesund, ohne künstliche Zusatzstoffe, kulinarische Vielfalt High-Protein und Makrofokus, sortiert nach Fitnessziel Auswahl über 40 Gerichte, deutsch/mediterran/asiatisch, vegan/vegetarisch 50-70+ Gerichte, gefiltert nach Muskelaufbau/Abnehmen/Low-Carb/vegan Haltbarkeit tiefgekühlt mehrere Monate tiefgekühlt ca. 6 Monate, aufgetaut 3-4 Tage im Kühlschrank Liefergebiet deutschlandweit DE, AT, CH (und weitere) Neukundenangebot wechselnde Rabattaktionen, vor der Bestellung prüfen wechselnde Rabattaktionen, vor der Bestellung prüfen

Juit: der gesunde No-Cook-Standard ohne Abo

Juit kocht die Gerichte fertig, schockfrostet sie direkt danach und schickt sie tiefgekühlt zu dir. Im Gefrierfach halten sie mehrere Monate, und wenn du eins davon brauchst, wandert es tiefgefroren für rund acht Minuten in die Mikrowelle. Kein Auftauen, kein Vorbereiten, kein Rezept. Genau das ist der Punkt, an dem Juit sich von PrepMyMeals Fitness-Logik löst: Hier geht es nicht um Gramm Protein, sondern um einen guten Teller, den du ohne Planung essen kannst.

Die Karte umfasst über 40 Gerichte quer durch die deutsche, mediterrane und asiatische Küche, mit vegetarischen und veganen Optionen. Der Anspruch liegt auf regionalen Zutaten und einer Zubereitung ohne künstliche Zusatzstoffe, nicht auf einem Ernährungsplan. Bezahlt wird pro Gericht: ab etwa 7,89 Euro bei der größten Box, bei kleineren Einzelbestellungen eher 9,49 bis 10,99 Euro pro Gericht, dazu der Versand ab 5,99 Euro pro Lieferung. Ein Abo gibt es nicht, du bestellst schlicht dann, wenn dein Gefrierfach leer wird. Wie sich das im Detail schlägt, liest du in unserem Juit-Test.

PrepMyMeal für Makro- und Trainingsziele

PrepMyMeal denkt vom Ziel her, nicht vom Rezept. Wie Juit setzt auch PrepMyMeal auf tiefgekühlte Gerichte: Gekocht wird nach dem Cook-and-Chill-Prinzip, danach werden die Gerichte schockgefrostet und als 100-prozentige Tiefkühllieferung verschickt. Tiefgekühlt halten sie sich rund sechs Monate, aufgetaut im Kühlschrank nur drei bis vier Tage. Aufgewärmt sind sie in drei bis vier Minuten bei rund 700 Watt in der Mikrowelle, alternativ gehen Pfanne oder Dampfgarer. Beim Format nehmen sich die beiden Boxen also wenig, der Unterschied liegt woanders.

Der eigentliche Unterschied liegt im Katalog. Statt nach Küche sortiert PrepMyMeal nach Fitnessziel: Muskelaufbau, Abnehmen, Low-Carb, vegan. Zu jedem Gericht stehen Kalorien und Makronährstoffe ausgewiesen, einzelne Gerichte kommen laut Anbieter auf bis zu 109 Gramm Protein. Das ist genau die Info, die jemand braucht, der seine Ernährung trackt. Preislich lohnt sich hier die Menge: In der 24er-Box fällt der Portionspreis auf etwa 4,79 bis 5,29 Euro, während die kleine 6er-Einstiegsbox bei rund 9,49 bis 9,99 Euro pro Portion liegt. Der genaue Portionspreis schwankt allerdings mit der Bestellmenge und aktiven Aktionscodes, ein Blick auf die aktuelle Preisstaffel vor dem Kauf lohnt sich. Du kannst einzeln bestellen oder ein flexibles Abo ohne Mindestlaufzeit wählen. Wer wirklich Makros steuert und regelmäßig große Mengen ordert, bekommt hier ein durchdachtes System. Wer einfach gesünder und abwechslungsreicher essen will, zahlt für Präzision, die er nicht nutzt.

PrepMyMeal: vorgekochte Gerichte für Fitnessziele Description: Tiefgekühlte Mahlzeiten mit definierten Makros und hohem Proteinanteil, in wenigen Minuten fertig. Im großen Paket sinkt der Portionspreis deutlich, ein optionales Abo gibt es dazu. Zu PrepMyMeal →

Preis im Detail: worauf es beim Portionspreis ankommt

Auf den ersten Blick wirkt PrepMyMeal deutlich günstiger. Ab 4,79 Euro pro Portion klingt nach der Hälfte von Juits 7,89 Euro. Der Haken steckt in der Bestellmenge. Diesen niedrigen Portionspreis bekommst du bei PrepMyMeal erst in der 24er-Box, also wenn du zwei Dutzend Gerichte auf einmal orderst. Wer klein einsteigt, zahlt bei der 6er-Box rund 9,49 bis 9,99 Euro pro Portion und liegt damit über Juit. Der Preisvorteil ist also real, aber an eine Großbestellung geknüpft, die Platz im Gefrierfach und einen entsprechend planbaren Essrhythmus voraussetzt.

Juit staffelt ähnlich, nur weniger extrem. Die 7,89 Euro gelten für die größte Box; bei kleineren Bestellungen bewegst du dich zwischen 9,49 und 10,99 Euro pro Gericht. Der Versand kommt bei beiden obendrauf, bei Juit ab 5,99 Euro pro Lieferung, bei PrepMyMeal ebenfalls 5,99 Euro für Deutschland und Österreich (5,90 CHF in der Schweiz). Und die Portionspreise von PrepMyMeal sind stark aktionsgetrieben: Der günstige 24er-Wert gilt oft nur mit aktivem Aktionscode, weshalb sich ein Preisvergleich direkt im Shop vor dem Bestellen lohnt.

Rechne den Versand pro Lieferung immer mit ein, denn er verändert das Bild spürbar. Wer bei PrepMyMeal die volle 24er-Box nimmt, verteilt die Lieferkosten auf 24 Gerichte, und der Aufschlag pro Portion verschwindet fast. Wer bei Juit ein paar Gerichte für die Woche bestellt, zahlt denselben Versand auf weniger Portionen, was den effektiven Preis pro Gericht nach oben zieht. Kurz: PrepMyMeal ist beim reinen Portionspreis günstiger, sobald du groß und regelmäßig bestellst. Bei kleinen, flexiblen Bestellungen schrumpft dieser Vorsprung, und dann entscheidet ohnehin, was du lieber isst, nicht der Cent-Betrag.

Ernährung und Gesundheit: was hinter dem Werbeversprechen steckt

Beide Marken tragen ein Gesundheitsversprechen vor sich her. Juit wirbt mit Gerichten ohne künstliche Zusatzstoffe, PrepMyMeal mit natürlichen Zutaten und ausgewiesenen Makros. Beides ist erst einmal Marketing, und es lohnt sich, genauer hinzusehen, statt die Etiketten zu glauben.

Der wichtigste Punkt bei vorgefertigten Gerichten ist das Salz. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat Convenience-Produkte untersucht und kommt zu einem deutlichen Ergebnis: Bei einem Viertel der getesteten Fertiglebensmittel steckte in einer einzigen Portion bereits der gesamte von der DGE empfohlene Tageshöchstwert von 6 Gramm Salz (Verbraucherzentrale Hamburg). Für dich heißt das konkret: Nicht der Markenname entscheidet über den Nährwert, sondern das einzelne Gericht. Ein gemüsebasierter Teller mit wenig Salz ist bei beiden Anbietern die bessere Wahl als die schwere, stark gewürzte Variante, egal was auf der Verpackung steht.

Genauso nüchtern lohnt sich der Blick auf die Zusatzstoff-Werbung. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ordnet stark verarbeitete Lebensmittel als tendenziell reicher an Salz, Zucker und Fett und ärmer an Ballaststoffen und Mikronährstoffen ein (DGE). Der Blick auf die Nährwerttabelle sagt also mehr über ein Gericht aus als jede „gesund”-Auslobung auf der Vorderseite. Das gilt für Juits „ohne Zusatzstoffe” ebenso wie für PrepMyMeals „natürliche Zutaten”. Beide Formulierungen sind ein guter Anfang, ersetzen aber nicht den Blick auf Salz, Ballaststoffe und Gemüseanteil des konkreten Gerichts.

An dieser Stelle spielt der Zuschnitt der beiden Boxen eine Rolle. PrepMyMeal legt die Werte offen und richtet ganze Programme auf Kalorien- und Proteinziele aus, was für Trainierende ein echter Vorteil ist. Juit setzt weniger auf Zahlen und mehr auf Vielfalt und Zutatenqualität, was im Alltag oft der nachhaltigere Weg ist, weil du nicht dauerhaft gegen deinen Geschmack isst. Beide Boxen können Teil einer ausgewogenen Ernährung sein, solange du beim Gericht und nicht bei der Marke aussuchst.

Auswahl, Geschmack und Portionsgrößen

Die Kataloge zielen auf zwei verschiedene Esstypen. Juit sortiert über 40 Gerichte nach Küche, von deutschen Klassikern über mediterrane Teller bis zu asiatischen Gerichten, mit festen vegetarischen und veganen Optionen. Der Reiz liegt in der Abwechslung: Du kannst montags Curry und donnerstags Rinderschmorbraten essen, ohne dass beides in ein Ernährungsschema passen muss.

PrepMyMeal bietet mit 50 bis 70 Gerichten die größere Zahl, aber die Auswahl folgt einer anderen Logik. Du filterst nicht nach Küche, sondern nach Ziel: Muskelaufbau, Abnehmen, Low-Carb. Das ist praktisch, wenn du genau weißt, worauf du hinarbeitest, und einengender, wenn du einfach nur Lust auf ein bestimmtes Gericht hast. Die Portionen sind bei PrepMyMeal auf ihre Nährwertfunktion zugeschnitten, eine Muskelaufbau-Portion fällt entsprechend proteinbetont und sättigend aus. Juits Portionen orientieren sich an einer normalen Mahlzeit ohne Zielvorgabe.

Beim Geschmack spielt das Format keine trennende Rolle, denn beide Boxen liefern schockgefrostet. Das Schockfrosten direkt nach dem Kochen konserviert Textur und Aroma bei beiden gut, gerade bei Schmorgerichten und Saucen. Der Unterschied liegt eher in der Rezeptur: Juit setzt auf kulinarische Vielfalt und Zutatenqualität, PrepMyMeal auf funktionale, nährwertoptimierte Gerichte. Welche Handschrift dir besser mundet, ist Geschmackssache im Wortsinn, und beide Marken sammeln überwiegend zufriedene Rückmeldungen ihrer Kundschaft.

Flexibilität: Einzelbestellung, Abo und Kündigung

Hier ist Juit die simplere Box. Es gibt schlicht kein Abo. Du bestellst, wenn du willst, in der Menge, die du willst, und musst nichts kündigen, pausieren oder im Kalender vermerken. Für alle, die schon einmal vergessen haben, ein Kochbox-Abo rechtzeitig zu stoppen, ist das eine echte Entlastung.

PrepMyMeal gibt dir die Wahl. Du kannst einzeln bestellen oder ein flexibles Abo ohne Mindestlaufzeit abschließen, das sich pausieren und kündigen lässt. Ein Zwang zum Abo besteht also nicht, und die Flexibilität ist ordentlich. Der Unterschied ist eher psychologisch: Ein laufendes Abo will verwaltet werden, eine reine Einzelbestellung wie bei Juit nicht. Wer die Kontrolle behalten und nicht ans Kündigen denken will, fährt mit dem Einzelbestellmodell entspannter. Wer den günstigen Mengenpreis regelmäßig ausnutzt, für den ist ein flexibles Abo bei PrepMyMeal bequem. Ohne Vertragsbindung bleibt das Risiko bei beiden klein und das Ausprobieren günstig.

Lieferung und Haltbarkeit

Beim Format nehmen sich die beiden Boxen wenig, denn beide liefern tiefgekühlt. Juit kommt schockgefrostet und wandert bei dir ins Gefrierfach, wo die Gerichte mehrere Monate halten. Du legst dir also einen Vorrat an und greifst zu, wann immer du magst, ohne auf ein Verfallsdatum in Tagen zu schielen. Das macht Juit besonders alltagstauglich für unregelmäßige Esser, die mal drei Tage am Stück und mal eine Woche gar nicht auf die Box zurückgreifen.

PrepMyMeal arbeitet nach demselben Prinzip. Die Gerichte werden nach dem Cook-and-Chill-Verfahren gekocht, schockgefrostet und als reine Tiefkühllieferung verschickt. Tiefgekühlt halten sie rund sechs Monate, nach dem Auftauen im Kühlschrank solltest du sie innerhalb von drei bis vier Tagen essen. Der Vorrats-Vorteil ist also bei beiden Boxen derselbe: Du kannst dir das Gefrierfach füllen und in deinem eigenen Rhythmus essen. Geliefert wird bei Juit deutschlandweit, PrepMyMeal versendet darüber hinaus nach Österreich und in die Schweiz sowie in weitere europäische Länder.

Alltag, Muskelaufbau oder Diät: was den Ausschlag gibt

Die Entscheidung fällt entlang deines Ess-Szenarios, nicht entlang des Preises.

Berufstätige und Familien: Juit. Warme Gerichte in acht Minuten, keine Abo-Verwaltung, ein Gefriervorrat für stressige Wochen. Genau die unkomplizierte Lösung, die der Alltag braucht.

Juit. Warme Gerichte in acht Minuten, keine Abo-Verwaltung, ein Gefriervorrat für stressige Wochen. Genau die unkomplizierte Lösung, die der Alltag braucht. Fitness-Nutzer und Makrozähler: PrepMyMeal. Ausgewiesene Kalorien und Makros, Programme für Muskelaufbau und Abnehmen, günstige Mengenpreise für regelmäßige Großbestellungen. Wenn Zahlen dein Training steuern, ist das die passende Box. Wie du das mit selbst gemachten Portionen kombinierst, zeigt unser Leitfaden zum Meal Prep.

PrepMyMeal. Ausgewiesene Kalorien und Makros, Programme für Muskelaufbau und Abnehmen, günstige Mengenpreise für regelmäßige Großbestellungen. Wenn Zahlen dein Training steuern, ist das die passende Box. Wie du das mit selbst gemachten Portionen kombinierst, zeigt unser Leitfaden zum Meal Prep. Singles und Kleinhaushalte: Juit. Kein Abo, kein Bestellrhythmus, kein Druck, große Mengen aufzuessen, bevor sie ablaufen. Der Gefriervorrat passt sich deinem Tempo an. Weitere Optionen für einen Haushalt sammelt unsere Übersicht zu Kochboxen für Singles.

Juit. Kein Abo, kein Bestellrhythmus, kein Druck, große Mengen aufzuessen, bevor sie ablaufen. Der Gefriervorrat passt sich deinem Tempo an. Weitere Optionen für einen Haushalt sammelt unsere Übersicht zu Kochboxen für Singles. Low-Carb und ernährungsbewusste Esser: kommt auf die Präzision an. Willst du grob kohlenhydratärmer und ausgewogener essen, reicht Juits Auswahl. Steuerst du Kohlenhydrate und Kalorien exakt, etwa bei einer bewussten Ernährung mit Blick auf den Blutzucker, sind PrepMyMeals ausgewiesene Werte im Vorteil. Welche Anbieter sich hier lohnen, zeigt unsere Übersicht zu Low-Carb-Kochboxen. Wer den Blutzucker im Blick behalten muss, findet in unserem Ratgeber zu Kochboxen für Diabetiker die passende Einordnung.

Für den größten Teil der Leserinnen und Leser gilt am Ende dasselbe: Wer gesünder und bequemer essen will, ohne eine Ernährungsagenda zu verfolgen, ist mit Juit besser bedient. PrepMyMeal bleibt die spezialisierte Box für alle, die ihre Makros wirklich zählen.

Häufige Fragen

Ist Juit gesund?

Juit verzichtet auf künstliche Zusatzstoffe und setzt auf regionale Zutaten, was ein guter Ausgangspunkt ist. Wie gesund ein Gericht wirklich ist, entscheidet aber das einzelne Rezept. Achte vor allem auf den Salzgehalt: Laut der Verbraucherzentrale Hamburg kann eine einzige Portion Fertiggericht schon den kompletten empfohlenen Tageshöchstwert von 6 Gramm Salz erreichen. Ein gemüsereiches Gericht mit moderatem Salzgehalt ist damit unabhängig von der Marke die bessere Wahl.

Was kostet Juit pro Gericht?

Juit kostet ab etwa 7,89 Euro pro Gericht, allerdings nur bei der größten Box. Bei kleineren Einzelbestellungen liegt der Preis eher zwischen 9,49 und 10,99 Euro pro Gericht. Dazu kommt der Versand ab 5,99 Euro pro Lieferung. Ein Abo gibt es nicht, du bestellst flexibel, wann du willst.

Juit oder PrepMyMeal für Muskelaufbau?

Für gezielten Muskelaufbau ist PrepMyMeal die passendere Box. Die Gerichte weisen Kalorien und Makros aus, einzelne Portionen kommen laut Anbieter auf bis zu 109 Gramm Protein, und es gibt eigene Muskelaufbau-Programme. Juit ist gesund und abwechslungsreich, liefert aber keine auf Trainingsziele zugeschnittenen Nährwertprogramme.

Haben Juit und PrepMyMeal ein Abo?

Juit hat kein Abo, du bestellst ausschließlich einzeln und ohne Vertragsbindung. PrepMyMeal bietet beides: eine reine Einzelbestellung oder ein flexibles Abo ohne Mindestlaufzeit, das sich jederzeit pausieren und kündigen lässt. Einen Abo-Zwang gibt es bei keiner der beiden Marken.

Muss ich die Gerichte auftauen?

Bei beiden Boxen nicht zwingend, denn beide kommen tiefgekühlt. Juit wandert tiefgefroren für rund acht Minuten in die Mikrowelle, ganz ohne Auftauen. PrepMyMeal wird ebenfalls schockgefrostet geliefert und ist in drei bis vier Minuten bei rund 700 Watt warm. Tiefgekühlt halten sich die Gerichte rund sechs Monate; taust du eins im Kühlschrank auf, solltest du es innerhalb von drei bis vier Tagen essen.