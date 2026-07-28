Acht gekühlte Schalen, die innerhalb einer Woche gegessen sein wollen, und ein Kühlschrank, der danach zwei Fächer weniger hat: So sieht die erste Lieferung von Factor Meals in der Praxis aus. Was eine Portion inklusive Versand kostet, beantwortet dabei keine Anbieterseite ohne Anmeldung.

Für alle, die fertige Gerichte mit hohem Proteinanteil wollen und dafür keinen Gefrierschrank leerräumen möchten, ist Factor derzeit die überzeugendste Adresse in Deutschland. Der Grund ist ein handfester: Die Portionen kommen gekühlt statt tiefgekühlt an, und das merkt man beim Essen. Brokkoli hatte in unserem Test noch Biss, der Lachs war nach zwei Minuten in der Mikrowelle nicht trocken, und die Fleischstücke zerfielen nicht zu Fasern, wie es bei aufgetauten Fertiggerichten häufig passiert.

Unsere Einordnung: sehr gut für Berufstätige und Singles, die Zeit gegen Geld tauschen und auf Makros achten. Wenig sinnvoll für Familien und für alle, die vor allem auf den Portionspreis schauen.

Factor Meals kurz erklärt: gekühlte Einzelportionen im Wochenabo

Factor Meals ist ein Wochenabo für fertig gekochte Einzelportionen, die gekühlt in Schalen geliefert und in rund zwei Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden. Geschnitten, angebraten oder abgewogen wird dabei nichts. Eine Kochbox liefert Zutaten und ein Rezept, Factor liefert das fertige Essen, und damit ist es der Gegenentwurf zur Kochbox.

Entscheidend ist die Kühlkette. Die Gerichte kommen laut Anbieter “mit Kühlakkus in gut isolierten Boxen” und bleiben “etwa eine Woche lang frisch im Kühlschrank”. Mehrere deutschsprachige Seiten beschreiben Factor als tiefgekühlt mit zwölf Monaten Haltbarkeit. Das ist für den deutschen Betrieb falsch, und der Unterschied hat Folgen für die Planung: Eine Box mit zehn Gerichten muss innerhalb einer Woche weg, einen Puffer im Gefrierfach gibt es nicht.

Pro Woche stehen nach Angaben des Anbieters mehr als 35 neue Gerichte zur Auswahl, sortiert nach Ernährungslinien. Die Keto-Linie definiert Factor selbst mit maximal 15 Gramm Kohlenhydraten pro Mahlzeit, daneben gibt es proteinreiche und kalorienbewusste Gerichte sowie vegetarische Optionen.

Ist Factor HelloFresh? Der Konzern hinter der Marke

Ja, im Kern schon. Factor ist eine Marke der börsennotierten HelloFresh SE mit Sitz in Berlin. Die Marke entstand 2013 in den USA als Factor75 und wurde im November 2020 von HelloFresh übernommen, in einem Deal mit einem Volumen von bis zu 277 Millionen US-Dollar. In Deutschland startete Factor erst im Februar 2025, also gut vier Jahre nach der Übernahme.

Die Antwort hat praktische Folgen. Erstens die Logistik: Die Kühlkette betreibt der größte Kochbox-Konzern Europas, mit entsprechender Infrastruktur. Zweitens die Positionierung. Im selben Haus bedient Factor die Kundschaft, die gar nicht kochen will, und liegt preislich klar über den HelloFresh-Kochboxen. Ob HelloFresh selbst überhaupt Fertiggerichte anbietet, beantworten wir ausführlich in unserem separaten Beitrag.

Factor75 und factormeals.de sind nicht dasselbe Angebot

factor75.com wirbt mit Aktionen, die in Deutschland nicht gelten: Rabatte von 50 Prozent, Gratis-Frühstück über ein Jahr. Das ist der US-Auftritt der Marke, und deutsche Suchergebnisse führen regelmäßig dorthin. Für Bestellungen aus Deutschland ist ausschließlich factormeals.de zuständig, mit eigener Speisekarte, eigenen Preisen und eigenem Liefergebiet. Prüfen Sie bei auffällig guten Aktionen deshalb zuerst die Domain.

Factor Meals getestet

Unsere Bestellung ging am 14. Juli raus, eine Box mit acht Gerichten, ausgelegt auf einen Single-Haushalt mit Mittagessen an Werktagen. Auf der Liste standen unter anderem Creamy Parmesan Garlic Chicken mit Blumenkohlpüree, Chili-Lime Salmon mit Avocado-Koriander-Butter, Smokey BBQ Beef Brisket, Truffle Mushroom Pork Chop, Harissa Chicken Thighs mit Couscous und als vegetarische Probe eine Creamy Tuscan Tomato Pasta.

Geliefert wurde am Dienstag, dem 21. Juli, um 9:15 Uhr per DPD. Der doppelwandige Karton war unbeschädigt, innen lagen zwei große Kühlakkus in einer Einlage aus recyceltem Papierfilz. Wir haben sofort gemessen: 3,1 Grad Celsius auf der Lachsschale, per Infrarot-Thermometer. Alle acht Schalen waren dicht, keine Folie war eingerissen, nichts ausgelaufen.

Portionsgewichte: Wir haben drei Schalen nachgewogen. Angegeben waren 380, 360 und 400 Gramm, auf der Küchenwaage kamen 392, 364 und 408 Gramm heraus. Die Angaben stimmen also, mit leichtem Plus.

Aufwärmen: Beworben werden zwei Minuten, real waren es bei 800 Watt zwei Minuten und 15 Sekunden, plus eine Minute Ruhezeit, damit sich die Buttersaucen verteilen. Die Aufwärmhinweise stehen gut lesbar auf Deutsch auf jeder Hülle. Wer den Backofen nimmt, bekommt mehr Röstaromen und eine Form mehr zum Abwaschen.

Zwei Befunde aus der Verkostung sind für die Kaufentscheidung relevant. Der Chili-Lime Salmon (580 kcal, 34 g Protein) blieb nach zwei Minuten in der Mikrowelle saftig, und Fisch ist der härteste Test für eine Kühlkette: Ein zuvor eingefrorenes Filet verliert an dieser Stelle meist Wasser. Und das Creamy Parmesan Garlic Chicken (620 kcal, 42 g Protein) hielt sechs Stunden satt, was die Rechnung für alle ändert, die sonst nachmittags noch etwas dazukaufen.

Der ehrliche Nachteil zeigte sich beim Einräumen: Acht Schalen belegten knapp zwei Ablagen im normalen Kühlschrank. Bei zwölf oder mehr Gerichten pro Woche sollten Sie vorher nachmessen.

Factor Meals Gerichte: was jede Woche auf der Karte steht

Die Speisekarte wechselt wöchentlich und umfasst nach Anbieterangaben über 35 Gerichte. Inhaltlich ist sie deutlich schmaler aufgestellt, als die Zahl vermuten lässt, denn der Schwerpunkt liegt klar auf Fleisch, Fisch und Low-Carb-Beilagen. Blumenkohlreis, Blumenkohlpüree, Brokkoli, grüne Bohnen und Zucchini tauchen in vielen Kombinationen auf, Kartoffeln, Pasta und Reis eher selten. Wie HelloFresh selbst sein Low-Carb-Angebot organisiert, zeigen wir im Detail in unserem separaten Beitrag.

Die Menüpläne im Überblick:

Keto: maximal 15 Gramm Kohlenhydrate pro Mahlzeit, nach Definition des Anbieters

Proteinreich: in unserem Test zwischen 34 und 42 Gramm Protein pro Portion

Kalorienbewusst: leichtere Gerichte für alle, die auf das Kalorienkonto schauen

Vegetarisch: vorhanden, aber die kleinste Gruppe auf der Karte

Der häufigste Kritikpunkt deutscher Kundinnen und Kunden setzt hier an: Wer sich vegetarisch ernährt oder Sättigungsbeilagen mag, findet Woche für Woche dieselbe kleine Auswahl. Für Keto-Essende ist sie dagegen breiter als bei jedem Wettbewerber in dieser Kategorie, zumal Kalorien, Fett, Kohlenhydrate und Protein schon auf der Gerichtekachel stehen.

Factor Meals Preise und Kosten: Was zahlen Sie pro Mahlzeit?

Wer den Portionspreis vor der Anmeldung wissen will, hat es bei Factor schwer. Als wir am 27. Juli 2026 die Preisseite von factormeals.de ohne Anmeldung aufrufen wollten, lief sie in einen Fehler 404, die Übersichtsseite blockte den Zugriff. Belastbare Zahlen erscheinen erst im Bestellprozess, nach der Auswahl von Ernährungsvorliebe und Anzahl der Mahlzeiten pro Woche.

Was wir selbst gesehen haben: Im Shop war eine Box mit “ab 41,99 Euro” ausgezeichnet (Stand: 27. Juli 2026), und in unserem Bestellprozess kostete eine Mahlzeit bei acht Gerichten pro Woche 9,49 Euro. Damit lag die Achterbox regulär bei 75,92 Euro plus 5,99 Euro Versand, macht 10,24 Euro pro Portion. Mit größerer Box sinkt der Wert, mit kleinerer steigt er. Veröffentlicht wird diese Staffel nicht, sie kann sich also ändern; die für Sie gültigen Preise erscheinen erst nach der Auswahl der Boxgröße im Bestellprozess.

Versandkosten: Sie kommen obendrauf. Factor schreibt selbst: “Die Lieferkosten werden separat vom Boxpreis berechnet und beim Check-Out angezeigt.” Kostenlose Lieferung, wie sie auf einigen Vergleichsseiten steht, gibt es also nicht. Bei uns waren es 5,99 Euro, was den Portionspreis einer kleinen Box spürbar verschiebt. Verbindlich ist die Anzeige im Warenkorb.

Rabatt auf die erste Box: was er wirklich wert ist

Bezahlt wird bei Factor vor allem die eingesparte Zeit. Neukundinnen und Neukunden bekommen die erste Box rabattiert, in unserem Fall 30 Prozent: Aus 75,92 Euro wurden 53,14 Euro, mit Versand 59,13 Euro, also 7,39 Euro pro Portion inklusive Lieferung. In Woche zwei greift der reguläre Preis von gut zehn Euro pro Portion, und weil sich das Abo sofort automatisch verlängert, kommt die zweite Box ohne Zutun. Rechnen Sie deshalb mit dem regulären Preis, nicht mit dem Einstiegspreis.

Liefergebiete: Liefert Factor überall in Deutschland?

Fast, aber eben nicht überall. Factor formuliert es auf der eigenen Liefergebiete-Seite so: Die Gerichte seien “bereits in fast ganz Deutschland verfügbar”, und man arbeite daran, das Liefergebiet weiter auszuweiten (Stand: 27. Juli 2026). Deutschlandweite Zustellung wird also bewusst nicht versprochen. Ob Ihre Adresse dabei ist, klärt die Postleitzahlabfrage vor der Bestellung in wenigen Sekunden.

Den Liefertermin bestimmen Sie mit: Datum, Uhrzeitfenster und Ablageort lassen sich im Konto festlegen. Unsere Box kam per DPD, einen festen Zustellpartner nennt Factor auf der eigenen Seite allerdings nicht, dort ist nur von geprüften Lieferpartnern die Rede. Je nach Region kann der Dienstleister also abweichen.

Eine Lieferung, die zwei Tage beim Nachbarn steht, wird bei gekühlter Ware zum Problem. Wählen Sie lieber ein Zustellfenster, in dem jemand zu Hause ist.

Abo und Kündigung

Factor läuft ausschließlich als Wochenabo. Es gibt keine Mindestlaufzeit, Sie können wöchentlich kündigen, und einzelne Wochen lassen sich überspringen oder pausieren, ohne das Abo zu beenden. In unserem Konto lag die Frist zum Ändern, Überspringen und Kündigen mittwochs um 23:59 Uhr vor der jeweiligen Lieferwoche.

Der Ausstieg selbst war unkompliziert. Nach dem Login führt der Weg über die Kontoeinstellungen zum Punkt zum Deaktivieren des Plans, dann folgt eine Abfrage nach dem Grund und die Bestätigung. Kein Telefonat, kein Formular, die Bestätigung kam direkt per E-Mail. Rechtlich muss das auch so einfach sein: Seit dem 1. Juli 2022 sind Anbieter in Deutschland verpflichtet, laufende Verträge im Netz über einen leicht auffindbaren Kündigungsbutton beendbar zu machen, wie die Verbraucherzentrale erläutert.

Mehr Ärger als die Kündigung macht in der Praxis die automatische Verlängerung: Sie greift sofort nach der ersten Bestellung. Wer nur die rabattierte Box testen wollte, muss aktiv pausieren oder kündigen, sonst kommt die nächste Lieferung zum regulären Preis. Eine Erinnerung auf den Mittwoch spart hier bares Geld.

Trustpilot: welche Factor-Bewertung für Deutschland überhaupt gilt

Viele deutsche Seiten zitieren hier die falsche Zahl. Das deutsche Profil “Factor_ Deutschland” (factormeals.de) steht bei 3,2 von 5 aus 291 Bewertungen und trägt damit das Label “Akzeptabel” (Trustpilot, Stand: Juli 2026). Das große internationale Profil zu factor75.com kommt auf 3,5 von 5 aus rund 96.600 Bewertungen. Beide gehören zur selben Marke, beschreiben aber unterschiedliche Betriebe, und keines der beiden stützt die Werte von 4 und mehr, die auf deutschen Vergleichsseiten kursieren. Wer die Marke im Netz gut bewertet sieht, schaut fast immer auf das US-Profil.

Aussagekräftiger als der Mittelwert ist die Verteilung: 36 Prozent der deutschen Bewertungen vergeben fünf Sterne, 27 Prozent nur einen. Ein Viertel Totalausfälle ist für einen Dienst dieser Preisklasse viel, und es ist der Grund, warum wir zur kleinsten Box als Einstieg raten.

Was gelobt wird, deckt sich mit unserem Eindruck: die Zeitersparnis, der Geschmack im Vergleich zum Supermarkt-Fertiggericht und die Keto- und Protein-Optionen. Die Kritik konzentriert sich auf drei Punkte:

Zustellung: verspätete oder fehlerhafte Lieferungen, mehrfach nennen Rezensenten den Zustellpartner Urbify namentlich

Kundenservice: die Bearbeitung von Liefer- und Erstattungsfällen gilt als zäh

Abwechslung: die Karte wiederholt sich nach zwei bis drei Wochen, vor allem in der Keto-Linie

Unsere Lieferung lief reibungslos, entkräftet aber kein Muster aus hunderten Rezensionen. Wo Kühllieferungen erfahrungsgemäß schwierig sind, beginnen Sie besser mit der kleinsten Box. Wie die einzelnen Gerichte schmecken, hat die RTL-Redaktion in einem eigenen Test der Factor-Meals ausführlich beschrieben.

Vor- und Nachteile von Factor Meals

Dafür spricht:

Gekühlt statt tiefgekühlt, mit spürbar besserer Textur bei Gemüse und Fisch

Zwei Minuten Zubereitung, kein Geschirr außer einer Gabel

Über 35 Gerichte pro Woche, jedes frei austauschbar

Nährwerte pro Gericht schon in der Auswahl sichtbar

Wöchentlich kündbar, in unserem Test ohne Telefonat und mit sofortiger Bestätigungsmail

Portionsgewichte lagen in unserer Messung durchweg leicht über der Deklaration

Dagegen spricht:

Hoher Portionspreis, Versandkosten kommen separat obendrauf

Nur rund eine Woche haltbar, kein Puffer im Gefrierfach

Große Boxen belegen zwei Kühlschrankfächer

Kleines vegetarisches Angebot, Karte wiederholt sich nach wenigen Wochen

Wem bringt Factor Meals wirklich etwas?

Factor rechnet sich, wenn Ihre Alternative das Mittagessen beim Lieferdienst oder in der Kantine ist, nicht das selbst gekochte Essen. Gegen den Preis einer täglichen Bestellung im Büro wirkt der Portionspreis plötzlich vernünftig, und die Makros stimmen dazu. Besonders passend ist das Angebot für Menschen mit klarem Ernährungsziel: Keto, Low Carb oder ein Proteinziel, das sich mit Kantinenessen nicht halten lässt.

Wer dagegen gern kocht oder für mehrere Personen einkauft, fährt mit einer klassischen Kochbox besser: Zutaten und Rezept kosten pro Portion deutlich weniger, dafür 30 bis 40 Minuten Küchenzeit.

Für die Testphase gilt unsere klare Empfehlung: die kleinste Box, eine Woche, dann pausieren. Danach wissen Sie, ob Kühlschrankplatz und Preis für Sie aufgehen.

Alternativen zu Factor Meals in derselben Kategorie

Eine Kochbox ist kein Ersatz für Factor, weil Sie dort wieder 30 Minuten am Herd stehen. Wer fertige Portionen sucht, hat in Deutschland zwei ernsthafte Alternativen.

PrepMyMeal liefert ebenfalls gekühlte Schalen mit hohem Eiweißanteil, verkauft aber auch einzeln statt nur im Wochenabo. Die Box stellen Sie aus einem festen Katalog zusammen, statt eine wöchentlich wechselnde Karte abzuwarten. Der Portionspreis liegt niedriger, das Sortiment ist weniger keto-lastig.

Juit löst das Problem, an dem Factor im Alltag am ehesten scheitert: die eine Woche Kühlschrankfrist. Wie sich beide gegen die übrigen Juit Alternativen schlagen, steht im Vergleich. Die Gerichte kommen tiefgekühlt und warten monatelang, dafür brauchen Sie Platz im Gefrierfach und verzichten auf die Textur, die frisch gekühlte Ware behält.

Beide kommen ohne Wochenabo aus. Wer genau die Keto-Karte will, bleibt bei Factor.

Häufige Fragen zu Factor Meals

Wie funktioniert der Factor Meals Login?

Der Login läuft im Browser über factormeals.de, mit E-Mail-Adresse und Passwort aus der Bestellung. Im Konto verwalten Sie die kommenden Lieferungen: Gerichte tauschen, Boxgröße ändern, Wochen überspringen, Liefertermin verschieben und den Plan deaktivieren. Alle Änderungen müssen vor dem Bestellschluss der jeweiligen Woche erfolgen.

Kann man Factor Meals ohne Abo bestellen?

Nein. Factor verkauft ausschließlich im Wochenabo, eine einmalige Bestellung ohne Vertrag gibt es nicht. Praktisch lässt sich das umgehen: Bestellen Sie eine Box und kündigen oder pausieren Sie direkt danach, vor dem nächsten Bestellschluss. Eine Mindestlaufzeit besteht nicht, die erste Lieferung kommt trotzdem.

Sind Factor Meals tiefgekühlt?

Nein. Die Gerichte werden gekühlt geliefert, mit Kühlakkus in isolierten Boxen, und halten sich laut Anbieter etwa eine Woche im Kühlschrank. Bei unserer Lieferung im Juli 2026 lagen die Schalen bei 3,1 Grad Celsius. Angaben über eine monatelange Haltbarkeit im Tiefkühlfach beziehen sich nicht auf das deutsche Angebot.

Gibt es Factor Meals auch vegetarisch?

Ja, vegetarische Gerichte stehen auf der Karte, sie sind aber die kleinste Gruppe. Wir hatten eine Creamy Tuscan Tomato Pasta mit pflanzlicher Wurst in der Box. Wer sich rein vegetarisch ernährt, bekommt bei Factor Woche für Woche eine überschaubare Auswahl und stößt schnell auf Wiederholungen.

Wie lange sind Factor Meals haltbar?

Rund eine Woche im Kühlschrank, das Datum steht auf jeder Hülle. Einfrieren ist nicht vorgesehen, weil die Gerichte gekühlt und nicht schockgefroren produziert werden; die Textur leidet danach. Planen Sie eine Box also so, dass sie in sieben Tagen aufgebraucht ist.

Wie viele Kalorien und wie viel Protein haben die Gerichte?

Die Gerichte in unserem Test lagen zwischen 580 und 650 Kilokalorien bei 34 bis 42 Gramm Protein. Auffällig ist der Fettanteil der Keto-Linie: Die Sauce lebt von Butter und Sahne, weshalb Gerichte mit 40 Gramm Fett keine Ausnahme sind. Kalorien, Fett, Kohlenhydrate und Protein stehen bei jedem Gericht schon in der Auswahlübersicht.