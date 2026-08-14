HelloFresh kündigen geht ohne Mindestlaufzeit, und zwar ab deiner ersten erhaltenen Lieferung. Der Stichtag dafür ist trotzdem keine feste Zahl von Tagen: Kommt deine Box dienstags, muss die Kündigung bis Donnerstag, 23:59 Uhr der Vorwoche angekommen sein, bei einer Mittwochslieferung erst einen Tag später, bis Freitag. Diese Übersicht steht so nirgends auf der HelloFresh-Seite selbst; wir haben sie für jeden Liefertag aus den AGB herausgelesen.

Das Wichtigste in Kürze

Keine Mindestlaufzeit: Du kannst ab deiner ersten erhaltenen Lieferung jederzeit kündigen.

Der Stichtag richtet sich nach deinem Liefertag und liegt zwischen 4 und 5 Tagen vorher, jeweils 23:59 Uhr.

Der Kündigungsbutton “Verträge hier kündigen” steht im Footer der HelloFresh-Seite und erfüllt die Formvorschrift aus § 312k BGB.

Die Abbuchung kann bis zu 7 Tage vor der Lieferung erfolgen, teils bevor deine Kündigungsfrist überhaupt abläuft.

Willst du die Kochbox komplett hinter dir lassen: Weiter unten stellen wir Marley Spoon, Juit und Factor ehrlich einander gegenüber.

Der Stichtag: 4 bis 5 Tage vor deiner Lieferung

Die AGB legen in § 5 Abs. 3 (Stand 21.07.2026) für jeden Liefertag einen eigenen Stichtag fest, jeweils 23:59 Uhr deutscher Zeit. Entscheidend ist laut AGB, wann deine Kündigung ankommt, nicht wann du sie abschickst. Schick sie also nicht erst am Stichtag selbst kurz vor Mitternacht per Post ab.

Liefertag Stichtag Montag Mittwoch der Vorwoche Dienstag Donnerstag der Vorwoche Mittwoch Freitag der Vorwoche Donnerstag Sonntag der Vorwoche Freitag Montag der Lieferwoche Samstag Dienstag der Lieferwoche

Wechselst du deinen Liefertag, zum Beispiel weil ein Feiertag die Tour verschiebt, wandert dein Stichtag mit. Wer sich nur ein Datum wie “Mittwoch, 23:59 Uhr” merkt und dann auf eine Freitagslieferung wechselt, hat auf einmal schon am Montag Schluss und verpasst die Frist um zwei ganze Tage.

Faustregel: Merk dir die Zeile aus der Tabelle, nicht ein einzelnes Datum. Änderst du deinen Liefertag, rechnest du deinen Stichtag neu aus, bevor du irgendetwas anderes machst.

So kündigst du: Button, Konto, Textform

Der Kündigungsbutton im Footer

Im Footer jeder HelloFresh-Seite steht der Link “Verträge hier kündigen”. Er führt direkt zu /cancel-account und trägt genau die Bezeichnung, die § 312k BGB vorschreibt. Das ist der schnellste Weg: kein Umweg über den Kundenservice, kein Warten auf eine Antwort.

Kündigen in der App

Die Kündigung liegt in der App wie im Browser unter Einstellungen, dann Information zur Kochbox, dann Status. Bleibt die App hängen oder taucht der Menüpunkt nicht auf (eine häufige Suche dazu ist “hellofresh kündigen app geht nicht”), wechsle auf die Webseite und nutz dort den Footer-Button. Er funktioniert unabhängig davon, ob die App mitspielt.

Per Kontaktformular oder Post

Die AGB verlangen für die Kündigung nur Textform; E-Mail, Kontaktformular und Brief erfüllen das gleichermaßen. HelloFresh nennt auf seiner Kontaktseite allerdings keine Service-E-Mail und keine Telefonnummer, nur das Kontaktformular, den virtuellen Assistenten, die App und das Hilfe-Center. Willst du per Post kündigen, nutz die Adresse aus dem Impressum: HelloFresh Deutschland SE & Co. KG, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin. Ein kurzer Text reicht: “Hiermit kündige ich meinen HelloFresh-Vertrag (Kundennummer) fristgerecht zum nächstmöglichen Termin. Bitte bestätigen Sie mir Eingang und Kündigungstermin in Textform.”

Hinweis: Egal welchen der drei Wege du nimmst, beendet ist damit nur das Abo. Willst du zusätzlich dein Kundenkonto und deine Daten löschen, ist das ein eigener Schritt; die Kündigung allein löscht dein Konto nicht.

Kündigungsbestätigung sichern

Die AGB versprechen keine Kündigungsbestätigung, sie legen nur fest, dass der Zugang deiner Kündigung entscheidend ist. Genau hier liegt die Falle, die die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wiederholt dokumentiert: HelloFresh bestätigt den Eingang deiner Anfrage, das ist aber nicht dasselbe wie die Bestätigung, dass tatsächlich gekündigt wurde. Kunden lesen die Eingangsbestätigung, halten sich für fertig und werden trotzdem weiterbelastet.

Wichtig: Mach direkt nach dem Absenden einen Screenshot deiner Kündigung und prüf im Kundenkonto, ob der Status wirklich auf gekündigt steht, nicht nur auf eingegangen. Nach § 312k Abs. 4 BGB hast du ohnehin das Recht, dass HelloFresh dir Inhalt, Datum und Uhrzeit des Zugangs sowie den Beendigungszeitpunkt sofort elektronisch in Textform bestätigt; fordere das notfalls aktiv ein, wenn nichts von selbst kommt.

Unser Rat für die ersten 24 Stunden danach: Log dich am nächsten Tag noch einmal ein und schau nach, ob für die kommende Woche wirklich keine Lieferung mehr eingeplant ist. Steht dort noch eine Box, hast du jetzt noch Zeit, vor deinem Stichtag zu reagieren, statt es erst an der Haustür zu merken.

Was passiert mit der schon geplanten Box?

Warum liefert HelloFresh trotz Kündigung? Weil eine Box, die bereits in Produktion ist, durch eine verspätete Kündigung nicht mehr gestoppt werden kann. Das erklärt auch, warum zwei Termine im Alltag ständig verwechselt werden: Der Stichtag für die Kündigung liegt 4 bis 5 Tage vor Lieferung, die Abbuchung kann laut AGB aber schon bis zu 7 Tage vorher erfolgen.

Achtung: Dein Geld kann also schon weg sein, bevor deine Frist überhaupt abläuft. Prüf deinen Kontoauszug selbst, statt auf eine automatische Rückerstattung zu warten.

Kündigst du nach deinem persönlichen Stichtag, wird die bereits eingeplante Box trotzdem geliefert und berechnet. Ein Widerrufsrecht gibt es bei frischen Lebensmitteln nicht, das schließen die AGB ausdrücklich aus. Kündigst du dagegen fristgerecht und wirst trotzdem noch abgebucht, hast du Anspruch auf Erstattung des zu viel gezahlten Betrags.

Mehr zu Preisen, Boxgrößen und Erfahrungen liest du in unserem HelloFresh-Test.

Die häufigsten Gründe, HelloFresh zu kündigen, drehen sich um genau drei Dinge: eine Frist, die zu kurz wirkt, ein Menü, das sich zu oft wiederholt, oder eine Box, die im Alltag einfach nicht gekocht wurde. Welcher Grund bei dir zutrifft, entscheidet, welche der folgenden drei Marken wirklich passt.

Einen kompletten Vergleich aller Alternativen liefert unser Alternativen-Ranking; diese Seite bleibt bei der Kündigung selbst.

Marley Spoon: mehr Auswahl, aber kein kürzerer Stichtag

Willst du beim Prinzip Kochbox bleiben, nur nicht mehr bei HelloFresh, ist Marley Spoon die naheliegendste Alternative: gleiches Format, Zutaten und Rezeptkarte pro Woche, nur mit deutlich größerer Auswahl. Über 100 Gerichte stehen den gut 45 bei HelloFresh gegenüber, dazu Boxgrößen bis 6 Personen, die HelloFresh gar nicht anbietet.

Was du dafür in Kauf nimmst: Marley Spoons eigener Stichtag liegt bei 6 Tagen vor Lieferung, also länger als die 4 bis 5 Tage, die du bei HelloFresh gewohnt bist. Du tauschst mehr Menüvielfalt gegen etwas weniger Kurzfristigkeit ein: eine andere Box mit anderen Stärken, kein leichterer Ausstieg.

Marley Spoon entdecken Über 100 Gerichte pro Woche und Boxen bis 6 Personen, wenn dir bei HelloFresh die Auswahl zu klein war. Zu Marley Spoon

Einen ausführlichen Vergleich beider Boxen findest du hier: HelloFresh oder Marley Spoon?

Pausieren statt kündigen

Willst du nur ein oder zwei Wochen aussetzen, etwa im Urlaub, ist Pausieren die bessere Wahl: Konto und Einstellungen bleiben erhalten, du kannst jederzeit wieder einsteigen. Der Haken dabei: Für eine Pause gilt derselbe Stichtag wie fürs Kündigen (AGB § 5 Abs. 3); Pausieren kauft dir also keine zusätzliche Zeit.

Willst du dagegen wirklich weg von HelloFresh, bringt Pausieren nur Aufschub. Kündige direkt; das Konto bleibt so lange bestehen, bis du es zusätzlich löschen lässt.

Reicht dir vielleicht schon eine kleinere Box oder ein anderer Rhythmus? Personenzahl, Anzahl der Gerichte und Lieferintervall lassen sich jederzeit in den Kontoeinstellungen ändern, ganz ohne Kündigung.

Juit: der Ausstieg aus dem Abo-Prinzip selbst

War dein Problem eher das Abo selbst als die Kochbox, dann ist Juit die konsequenteste Antwort im ganzen Vergleich: Es gibt keine laufende Kündigung, weil es kein laufendes Abo gibt. Du bestellst einzeln, ab 6 Gerichten pro Bestellung, tiefgekühlt und bis zu 12 Monate haltbar. Nichts verdirbt, wenn du mal eine Woche überspringst, weil es nichts zu überspringen gibt.

Juit ohne Abo bestellen Einzelbestellungen ab 6 Gerichten, tiefgekühlt bis zu 12 Monate haltbar, kein Stichtag und keine Kündigung mehr. Zu Juit

Ging es dir eher darum, dass die Kochbox wochenlang ungekocht im Kühlschrank lag: Factor kommt aus dem gleichen Haus wie HelloFresh und liefert stattdessen fertige Einzelportionen, frisch statt gefroren, in 4 Minuten aus der Mikrowelle. Offen gesagt gehört Factor zur selben Unternehmensgruppe wie HelloFresh; du bleibst im gleichen Konzern, wechselst aber das Produkt. Auch Factor ist ein wöchentliches Abo mit eigenem Stichtag (mittwochs, 23:59 Uhr, eine Woche vor Lieferung) und liefert nicht auf die Inseln.

Mehr Kochboxen ganz ohne Abo-Zwang sammelt unser Überblick.

Wenn die Kündigung nicht durchgeht

Bekommst du nichts zu hören, kommt die Box trotzdem an oder wirst du nach dem Kündigungstermin noch abgebucht, geh in dieser Reihenfolge vor:

Screenshot und Zeitstempel deiner Kündigung raussuchen, den du im Abschnitt oben gesichert hast. Die Kündigung ein zweites Mal über den Footer-Button einreichen und den Status im Kundenkonto direkt danach prüfen. Bei einer Abbuchung nach fristgerechter Kündigung die Lastschrift zurückholen: Eine SEPA-Lastschrift kannst du innerhalb von acht Wochen ohne Begründung zurückgeben lassen. Bleibt es dabei, HelloFresh schriftlich mit Frist zur Bestätigung des Vertragsendes auffordern und die Verbraucherzentrale einschalten, wenn sich weiterhin nichts tut.

Häufige Fragen zu HelloFresh kündigen

Wie lange ist die Kündigungsfrist bei HelloFresh?

Zwischen 4 und 5 Tagen vor deiner Lieferung, immer bis 23:59 Uhr. Der genaue Tag richtet sich nach deinem Liefertag: Bekommst du deine Box dienstags, musst du bis Donnerstag, 23:59 Uhr der Vorwoche gekündigt haben. Die Tabelle oben zeigt alle sechs Varianten.

Ist HelloFresh eine Abofalle?

Im Sinne einer Mindestlaufzeit nicht: Du kannst ab der ersten Lieferung jederzeit kündigen. Zur Falle wird es trotzdem, wenn du die automatische Eingangsbestätigung mit einer echten Kündigungsbestätigung verwechselst, genau das dokumentiert die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Kann ich sofort nach der ersten Box kündigen?

Ja, aber erst danach: Eine Kündigung vor Erhalt der ersten Lieferung lässt HelloFresh nicht zu. Ab der ersten erhaltenen Box greift die normale Kündigungsfrist.

Warum liefert HelloFresh trotz Kündigung?

Weil die Box zum Zeitpunkt deiner Kündigung schon in Produktion war. Kündigst du nach deinem Stichtag, kommt die geplante Box noch und wird berechnet.

Die Kündigung in der App geht nicht, was tun?

Wechsle auf die Webseite und nutz den Footer-Button “Verträge hier kündigen”. Er ist unabhängig von der App und führt direkt zur Kündigung.