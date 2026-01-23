Medienkooperation

Biolebensmittel

Bio im Aufwind: Warum die Deutschen Biolebensmittel lieben

Eine aktuelle Studie offenbart: Die Deutschen kaufen immer mehr Bio. Doch warum entscheiden sich deutsche Verbraucher für Biolebensmittel? Welche Produkte werden gekauft? Und wie viel mehr würden die Deutschen für Bio zahlen?

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Kaufen Sie Bio? Biolebensmittel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit in Deutschland. Laut der aktuellen Studie “Bio im Aufwind” der Experten von PwC kaufen ein Viertel der Deutschen mehr Biolebensmittel als konventionelle Produkte. Besonders bei Obst und Gemüse entscheiden sich mehr als die Hälfte für das Bio-Siegel.

Die Studie wurde an 1.000 Teilnehmern ab 18 Jahren zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 durchgeführt. Verglichen wurden die Ergebnisse mit der Studie “Bio vs. konventionell” aus dem Jahre 2017.

Warum kaufen die Deutschen Bio?

Die Studie zeigt, dass die Deutschen immer mehr Biolebensmittel in ihren Einkaufskorb legen — ein Viertel kauft mehr Bio als konventionell. Gleichzeitig hat sich der Anteil der Bio-Verweigerer halbiert — nur jeder Zehnte hat kein Interesse an Biolebensmitteln.

Biolebensmittel Studie Einkauf

Doch warum kaufen die Deutschen Bio? Neben den offensichtlichen Vorteilen für die Gesundheit wirken sich Biolebensmittel auch positiv auf den Umwelt- und Tierschutz aus. Umweltbelastungen wie CO₂-Emissionen sind im Vergleich zu konventioneller Landwirtschaft deutlich geringer.

“Immer mehr Menschen achten auf ihre Ernährung und entscheiden sich bewusst für den Kauf von Bioprodukten. Dafür sprechen längst nicht mehr nur gesundheitliche Gründe und eine artgerechtere Tierhaltung. Die höhere Umweltfreundlichkeit ist zu einem der Hauptargumente für den Kauf von Biolebensmitteln geworden.”

sagt Dr. Christian Wulff, Consumer Markets Leader PwC Deutschland und EMEA

Welche Produkte werden Bio gekauft?

Die beliebtesten Bioprodukte sind Obst und Gemüse — zwei Drittel der Deutschen entscheiden sich hier für das Biosiegel. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die meisten Deutschen wissen, dass keine chemischen Pestizide beim Anbau eingesetzt werden und dass pflanzliche Lebensmittel die geringsten Umweltauswirkungen haben.

Bei Fleisch-, Wurst- und Molkereiwaren stieg der Anteil der Bioeinkäufe um ein Drittel. Bei Grundnahrungsmitteln wie Zucker und Mehl, aber auch Backwaren, Getränke und Süßigkeiten wird noch überwiegend auf Bio verzichtet.

Biolebensmittel nachhaltig

Wo kaufen die Deutschen Bioprodukte?

Am häufigsten werden Bioprodukte im Supermarkt oder Discounter gekauft. Spezialisierte Biosupermärkte und Naturkostläden werden überwiegend von jüngeren Deutschen besucht. Der Online-Handel für Biolebensmittel ist noch in den Kinderschuhen. Lediglich 6 % der Deutschen bestellen bereits Bio online. Weitere 41 % sind dem grundsätzlich nicht abgeneigt.

Wenn Sie sich zu den Bio-Online-Shoppern zählen oder einer werden möchten, dann haben wir die besten Lebensmittel-Lieferdienste, die Bioprodukte in ihrem Sortiment anbieten, für Sie aufgelistet:

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Beim Lieferservice von REWE suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.
Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie von MyTime.de sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.
Wolt: Essen aus Restaurants
Wolt: Essen aus Restaurants
Bei Wolt gibt es nicht nur Essen aus Restaurants aus Ihrer Nähe, jetzt können Sie auch den Wocheneinkauf mit dem Anbieter erledigen. Mit dem Code “AFFWOLTDEU26” erhalten Sie 20 € Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Bestellungen.
Qualität in Tradition
Qualität in Tradition
Ein breites Sortiment an Lebensmitteln und weiteren klassischen Supermarkt-Produkten erwartet Sie bei Edeka online. Alles wird bequem zu Ihnen nach Hause geliefert. Ohne lästiges Schleppen oder an einer Kasse anstehen.
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Im Dallmayr Online Shop finden Sie qualitativ-hochwertige Delikatessen, Feinkost, Weine, Kaffee- und Teespezialitäten — für anspruchsvolle Genießer.
Der Gewürz-Shop mit Herz
Der Gewürz-Shop mit Herz
Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte.
Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

Aber nicht alle Deutschen würden Bio online kaufen. Der Großteil (42 %) schließt den Onlineeinkauf von Biowaren immer noch aus und ganze zwei Dritten sehen aufgrund der großen Auswahl offline keine Notwendigkeit, Biolebensmittel online zu bestellen.

Welchen Preis zahlen die Deutschen für Bio?

Für knapp die Hälfte der Deutschen ist eines der stärksten Argumente gegen Bio — und generell gegen regionale, nachhaltige Lebensmittel — immer noch der Preis. Bio ist nun einmal teurer. Dabei gibt es jede Menge Unterschiede zwischen den verschiedenen Produkten. Für Milch und Fleisch würde knapp die Hälfte der Deutschen mehr für Bio zahlen.

Biolebensmittel Studie Preis

Die Biomilch dürfte maximal 1,45 Euro mehr kosten, das Biohähnchen maximal 3,91 Euro mehr und der Biokaffee maximal 6,94 Euro mehr.

Eine gute Nachricht für alle Bio-Liebhaber: Laut einer Studie steigen die Preise für Bio-Lebensmittel wesentlich weniger an, als die Preise konventioneller Lebensmittel.

Wie wichtig ist das Biosiegel?

Das Vertrauen in das Gütesiegel ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, auch wenn noch nicht alle Deutschen überzeugt sind. Zwei Drittel halten Siegel generell für wichtig und mehr als die Hälfte gibt an, dass Gütesiegel Ihre Kaufentscheidung beeinflusst. Am meisten Vertrauen schenken die Deutschen dabei unabhängigen Prüfinstituten wie Stiftung Warentest und Institut Fresenius, gefolgt von Verbraucherzentralen. Qualitäts- und Gütesiegel schaffen es nur auf Platz 3 — denn jeder zweite Deutsche ist immer noch skeptisch, wenn es um Biosiegel geht.

Generell kann zusammengefasst werden, dass die Mehrheit der Deutschen auf die Produktinformationen und -kennzeichnungen vertraut. An der Kennzeichnung zur Nachhaltigkeit und Umweltbelastung zweifeln die Deutschen am meisten.

Mirjam Kolmar, Nachhaltigkeitsexpertin bei PwC Deutschland erklärt:

“Die Verbraucher haben ein steigendes Interesse daran, im Detail zu erfahren, unter welchen Bedingungen ihre Lebensmittel produziert wurden und welche Auswirkungen die Herstellung auf Mensch und Umwelt hat. Es ist Aufgabe von Erzeugern und Einzelhandel, diesem Informationsbedürfnis noch besser gerecht zu werden.”

Biolebensmittel einkaufen

Die Zukunft von Biolebensmitteln

Mit steigendem Interesse in ökologischer Landwirtschaft, Nachhaltigkeit und gesunden Alternativen sind zu erwarten, dass die Beliebtheit von Biolebensmitteln in Zukunft weiter steigen wird. Der Onlinehandel zeigt ein großes Wachstum und wird wahrscheinlich auch Schritt für Schritt die Bioliebhaber überzeugen. Die Kennzeichnung von Biolebensmitteln sollte von Marken und Erzeugern noch mehr verbessert werden, um das Vertrauen der Deutschen zu erhöhen. Eins ist sicher: Bio wird auch in Zukunft im Aufwind sein.

Weitere interessante Artikel und Studien

Lebensmittel-Lieferdienste
Lebensmittel-Lieferdienst für jedes Bedürfnis
Wie oft standen Sie bereits nach der Arbeit genervt in der Supermarkt-Schlange? Mindestens 1x zu viel! Wir zeigen Ihnen die besten Lebensmittel-Lieferservices.
Lieferservice
Lieferservice im Trend: Zeit sparen im Alltag
Lieferservices erleichtern den Alltag ungemein. In der Pause kurz den Einkauf der Woche geplant, der morgen direkt geliefert wird. Unser Test zeigt wie Sie am besten Zeit sparen.
studie-nachhaltig-gesund
Lebensmittel: Gesund und nachhaltig, aber günstig
Müssen regionale und gesunde Lebensmittel immer teuer sein? Die meisten deutschen Verbraucher sind sich einig: Nachhaltige Lebensmittel sollten billiger sein.
plastikfrei einkaufen
Unverpackt einkaufen
Die Plastikverschmutzung ist ein echtes Problem und fängt im eigenen Haushalt an. Wir geben Ihnen praktische Tipps zum unverpackten Einkaufen und nachhaltige Alternativen für einen plastikfreien Alltag.
edeka-bringmeister-test
Edeka im Test
Beim Edeka Lieferservice bestellen Sie Qualität aus Tradition. Im Test schauen wir genauer auf die Lieferbedingungen, anfallende Kosten und das Produktsortiment.
Rewe Lieferservice
Rewe im Test
Mit dem Rewe Lieferservice können Sie den gesamten Wocheneinkauf bequem vom Sofa aus machen. Wir haben uns das Sortiment, die Qualität der Produkte,die Lieferkosten und den Ablauf angeschaut.
Wolt Lieferservice
Wolt Lieferservice Test
Mit der Wolt App können Sie aus mehr als 40.000 Restaurants, Geschäften, Produkte und Gerichte auswählen. Im Test checken wir Angebot und Leistung von Wolt.
getir
getir Lieferservice Test
Der Newcomer aus der Türkei bringt nun auch in Deutschland Lebensmittel bis an die Haustür. Im Test schauen wir ob der getir Lieferservice mit den großen Anbietern mithalten kann.
lieferservice-news
Studien, Trend und News
Lieferdienste sind in Deutschland mittlerweile ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Die wichtigsten News, Tipps zum Sparen und Studien dazu haben wir für Sie parat.
deutsche-liefern
Studie: Deutsche würden liefern lassen
Immer mehr Deutsche lassen liefern. Ist Online Shopping von Lebensmitteln nur ein Trend bei der jüngeren Bevölkerung? Eine neue Studie geht der Sache auf den Grund.
Lieferservice Dallmayr
Dallmayr im Test
Für Genussmenschen: Dallmayr liefert exklusive Delikatessen bis vor Ihre Haustür. Wie hoch sind die Kosten? Und wie gut ist das Angebot? Wir teilen unsere Dallmayr Erfahrungen mit Ihnen.
flink-lieferservice-test
Flink Lieferservice Test
Wie schnell ist Flink eigentlich? Der Lieferservice wirbt mit 10 Minuten Lieferzeit. Ob das klappt, haben wir getestet. Und Infos zu den Kosten sowie der Vielfalt der Produkte gibt’s auch.
MyCookingBox
MyCookingBox im Test
Lasagna, Pizza und Fusilli — lieben Sie die intensiven Geschmäcker der italienischen Küche? Hier erfahren Sie alles zu den italienischen Lebensmittel-Paketen von MyCookingBox.
mytime
myTime im Test
myTime ist der größte Online-Shop für Lebensmittel in Deutschland und überzeugt mit einem umfangreichen Sortiment und eigener App. Wir haben den Lieferdienst für Sie getestet.
HelloFresh
HelloFresh im Test
Sie wollen jede Woche neue Gerichte ausprobieren? HelloFresh macht das Kochen zum echten Erlebnis. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Zeit, Geld und Stress mit den Kochboxen von HelloFresh sparen.
Superfoods
Superfoods
Was sind Superfoods eigentlich? Und welche Superfoods sollten Sie zu sich nehmen, um eine gesunde Ernährung zu unterstützen? Wir stellen Ihnen die besten Superfoods vor.
Lieferservice für Studenten
Student Budget: 7 Tricks für Mahlzeiten unter 7€
Studenten aufgepasst! Mit diesen 7 cleveren Tricks bestellen Sie sich satt für unter 7 Euro beim Lieferservice. Rabatte, Apps & Spartipps für Studenten-Budgets.