Bio im Aufwind: Warum die Deutschen Biolebensmittel lieben

Kaufen Sie Bio? Biolebensmittel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit in Deutschland. Laut der aktuellen Studie “Bio im Aufwind” der Experten von PwC kaufen ein Viertel der Deutschen mehr Biolebensmittel als konventionelle Produkte. Besonders bei Obst und Gemüse entscheiden sich mehr als die Hälfte für das Bio-Siegel.

Die Studie wurde an 1.000 Teilnehmern ab 18 Jahren zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 durchgeführt. Verglichen wurden die Ergebnisse mit der Studie “Bio vs. konventionell” aus dem Jahre 2017.

Warum kaufen die Deutschen Bio?

Die Studie zeigt, dass die Deutschen immer mehr Biolebensmittel in ihren Einkaufskorb legen — ein Viertel kauft mehr Bio als konventionell. Gleichzeitig hat sich der Anteil der Bio-Verweigerer halbiert — nur jeder Zehnte hat kein Interesse an Biolebensmitteln.

Doch warum kaufen die Deutschen Bio? Neben den offensichtlichen Vorteilen für die Gesundheit wirken sich Biolebensmittel auch positiv auf den Umwelt- und Tierschutz aus. Umweltbelastungen wie CO₂-Emissionen sind im Vergleich zu konventioneller Landwirtschaft deutlich geringer.

“Immer mehr Menschen achten auf ihre Ernährung und entscheiden sich bewusst für den Kauf von Bioprodukten. Dafür sprechen längst nicht mehr nur gesundheitliche Gründe und eine artgerechtere Tierhaltung. Die höhere Umweltfreundlichkeit ist zu einem der Hauptargumente für den Kauf von Biolebensmitteln geworden.” sagt Dr. Christian Wulff, Consumer Markets Leader PwC Deutschland und EMEA

Welche Produkte werden Bio gekauft?

Die beliebtesten Bioprodukte sind Obst und Gemüse — zwei Drittel der Deutschen entscheiden sich hier für das Biosiegel. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die meisten Deutschen wissen, dass keine chemischen Pestizide beim Anbau eingesetzt werden und dass pflanzliche Lebensmittel die geringsten Umweltauswirkungen haben.

Bei Fleisch-, Wurst- und Molkereiwaren stieg der Anteil der Bioeinkäufe um ein Drittel. Bei Grundnahrungsmitteln wie Zucker und Mehl, aber auch Backwaren, Getränke und Süßigkeiten wird noch überwiegend auf Bio verzichtet.

Wo kaufen die Deutschen Bioprodukte?

Am häufigsten werden Bioprodukte im Supermarkt oder Discounter gekauft. Spezialisierte Biosupermärkte und Naturkostläden werden überwiegend von jüngeren Deutschen besucht. Der Online-Handel für Biolebensmittel ist noch in den Kinderschuhen. Lediglich 6 % der Deutschen bestellen bereits Bio online. Weitere 41 % sind dem grundsätzlich nicht abgeneigt.

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Aber nicht alle Deutschen würden Bio online kaufen. Der Großteil (42 %) schließt den Onlineeinkauf von Biowaren immer noch aus und ganze zwei Dritten sehen aufgrund der großen Auswahl offline keine Notwendigkeit, Biolebensmittel online zu bestellen.

Welchen Preis zahlen die Deutschen für Bio?

Für knapp die Hälfte der Deutschen ist eines der stärksten Argumente gegen Bio — und generell gegen regionale, nachhaltige Lebensmittel — immer noch der Preis. Bio ist nun einmal teurer. Dabei gibt es jede Menge Unterschiede zwischen den verschiedenen Produkten. Für Milch und Fleisch würde knapp die Hälfte der Deutschen mehr für Bio zahlen.

Die Biomilch dürfte maximal 1,45 Euro mehr kosten, das Biohähnchen maximal 3,91 Euro mehr und der Biokaffee maximal 6,94 Euro mehr.

Eine gute Nachricht für alle Bio-Liebhaber: Laut einer Studie steigen die Preise für Bio-Lebensmittel wesentlich weniger an, als die Preise konventioneller Lebensmittel.

Wie wichtig ist das Biosiegel?

Das Vertrauen in das Gütesiegel ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, auch wenn noch nicht alle Deutschen überzeugt sind. Zwei Drittel halten Siegel generell für wichtig und mehr als die Hälfte gibt an, dass Gütesiegel Ihre Kaufentscheidung beeinflusst. Am meisten Vertrauen schenken die Deutschen dabei unabhängigen Prüfinstituten wie Stiftung Warentest und Institut Fresenius, gefolgt von Verbraucherzentralen. Qualitäts- und Gütesiegel schaffen es nur auf Platz 3 — denn jeder zweite Deutsche ist immer noch skeptisch, wenn es um Biosiegel geht.

Generell kann zusammengefasst werden, dass die Mehrheit der Deutschen auf die Produktinformationen und -kennzeichnungen vertraut. An der Kennzeichnung zur Nachhaltigkeit und Umweltbelastung zweifeln die Deutschen am meisten.

Mirjam Kolmar, Nachhaltigkeitsexpertin bei PwC Deutschland erklärt:

“Die Verbraucher haben ein steigendes Interesse daran, im Detail zu erfahren, unter welchen Bedingungen ihre Lebensmittel produziert wurden und welche Auswirkungen die Herstellung auf Mensch und Umwelt hat. Es ist Aufgabe von Erzeugern und Einzelhandel, diesem Informationsbedürfnis noch besser gerecht zu werden.”

Die Zukunft von Biolebensmitteln

Mit steigendem Interesse in ökologischer Landwirtschaft, Nachhaltigkeit und gesunden Alternativen sind zu erwarten, dass die Beliebtheit von Biolebensmitteln in Zukunft weiter steigen wird. Der Onlinehandel zeigt ein großes Wachstum und wird wahrscheinlich auch Schritt für Schritt die Bioliebhaber überzeugen. Die Kennzeichnung von Biolebensmitteln sollte von Marken und Erzeugern noch mehr verbessert werden, um das Vertrauen der Deutschen zu erhöhen. Eins ist sicher: Bio wird auch in Zukunft im Aufwind sein.

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