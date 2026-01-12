Die 8 besten Getränke zum Abnehmen

In Verbindung mit einer gesunden Lebensweise sind bestimmte Getränke sehr wirksam, um die Gewichtsabnahme zu fördern. Grüner Tee, Kaffee und proteinreiche Getränke kurbeln nachweislich den Stoffwechsel an, fördern das Sättigungsgefühl und verringern das Hungergefühl — was alles zur Gewichtsabnahme beitragen kann. Hier sind acht Getränke, die Sie in Ihre Ernährung aufnehmen sollten, wenn Sie versuchen, Gewicht zu verlieren und fit zu bleiben.

1. Grüner Tee

Grüner Tee wird oft mit Gesundheit in Verbindung gebracht, und das aus gutem Grund. Er enthält nicht nur viele nützliche Antioxidantien und andere wichtige Nährstoffe, sondern ist auch eines der wirksamsten Getränke zur Gewichtsabnahme.

In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass der Genuss von grünem Tee Körpergewicht und Körperfett reduziert. Eine Zusammenfassung von 14 Studien ergab, dass Personen, die 12 Wochen lang hochkonzentrierten grünen Tee tranken, durchschnittlich 0,2 bis 3,5 kg mehr abnahmen als diejenigen, die keinen grünen Tee tranken. Das ist darauf zurückzuführen, dass grüner Tee große Mengen an Catechinen enthält, sowie Antioxidantien, die die Fettverbrennung und den Stoffwechsel ankurbeln.

Matcha ist eine Art von grünem Tee, der einen höheren Anteil an Catechinen enthält als loser grüner Tee, was ihn zu einer guten Wahl für die Gewichtsabnahme macht. Eine Studie ergab, dass Frauen, die 3 Gramm Matcha pro Tag konsumierten, während des Trainings mehr Fett verbrannten als Frauen, die keinen Matcha tranken.

Außerdem enthält grüner Tee Koffein, das bei der Gewichtsabnahme helfen kann, indem es das Energieniveau steigert und die Leistungsfähigkeit beim Sport verbessert. Des Weiteren haben Menschen, die grünen Tee trinken, tendenziell einen niedrigeren Blutdruck und ein geringeres Risiko, an Krankheiten wie Herzkrankheiten, bestimmten Krebsarten und Diabetes zu erkranken.

2. Kaffee

Sie lieben Kaffee? Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie: Kaffee kann beim Abnehmen helfen. Kaffee wird von Menschen auf der ganzen Welt getrunken, um das Energieniveau zu steigern und die Stimmung zu heben. Das liegt daran, dass dieses Getränk Koffein enthält, eine Substanz, die im Körper stimulierend wirkt und die Gewichtsabnahme fördern kann. Kaffee kann die Energieaufnahme reduzieren und den Stoffwechsel anregen, was potenziell beim Abnehmen hilft.

Eine Studie mit 33 übergewichtigen Erwachsenen ergab, dass diejenigen, die Kaffee mit einem Koffeingehalt von 6 mg pro Kilogramm Körpergewicht tranken, insgesamt deutlich weniger Kalorien zu sich nahmen als diejenigen, die weniger oder gar kein Koffein tranken. Andere Studien haben gezeigt, dass Koffein den Stoffwechsel anregt und die Fettverbrennung fördert.

Kaffeetrinkern fällt es möglicherweise auch leichter, ihren Gewichtsverlust auf Dauer zu halten. Eine weitere Studie stellte fest, dass diejenigen, die ihren Gewichtsverlust über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten konnten, deutlich mehr koffeinhaltige Getränke tranken als eine Kontrollgruppe.

3. Wasser

Klingt offensichtlich, und das ist es auch. Eine höhere Wasseraufnahme ist eine der einfachsten Möglichkeiten, die allgemeine Gesundheit zu verbessern und ohne Diät abzunehmen. Mehr Wasser zu trinken kann sich positiv auf Ihre Taille auswirken, da es Sie zwischen den Mahlzeiten satt hält und die Anzahl der verbrannten Kalorien erhöht.

Forschungsergebnisse legen nahe, dass Wasser vor den Mahlzeiten eine gute Voraussetzung für den Erfolg ist, wenn man versucht, Kalorien zu sparen und abzunehmen. Eine Studie mit übergewichtigen Erwachsenen ergab, dass diejenigen, die im Rahmen einer kalorienarmen Diät vor den Mahlzeiten 500 ml Wasser tranken, innerhalb von 12 Wochen 44 % mehr Gewicht verloren als diejenigen, die vor den Mahlzeiten kein Wasser tranken.

Das Trinken von kaltem Wasser erhöht außerdem den Ruheenergieverbrauch, d. h. die Anzahl der Kalorien, die Sie im Ruhezustand verbrennen.

Unser Tipp: Sie können Ihr Wasser mit Zitrone und Ingwer aufpeppen, um die Verdauung anzuregen. Wenn Sie dann noch Chia zu Ihrem Getränk hinzufügen, ist das Abnehm-Wasser perfekt. Chia-Samen-Wasser kann das Sättigungsgefühl steigern und die Verdauung verlangsamen, was dazu führt, dass Sie weniger Kalorien zu sich nehmen und die Gewichtsabnahme fördern.

4. Eiweiß-Shakes

Getränke mit hohem Proteingehalt können den Hunger zügeln, den Appetit verringern und die Sättigung fördern, was wichtig ist, wenn man versucht, überflüssige Pfunde abzubauen. Es gibt unzählige Proteinpulver, mit denen die Zubereitung eines schnellen, gesunden Snacks oder einer Mahlzeit zum Kinderspiel wird. Eiweiß erhöht den Gehalt an hungerreduzierenden Hormonen wie GLP-1 und senkt gleichzeitig Ghrelin, ein Hormon, das den Appetit antreibt.

Eine Studie mit übergewichtigen Erwachsenen ergab, dass diejenigen, die 23 Wochen lang täglich 56 Gramm Wheyprotein zu sich nahmen, 2,3 kg mehr Fett verloren als eine Kontrollgruppe, die kein Wheyprotein, aber die gleiche Anzahl an Kalorien zu sich nahm.

Whey-, Erbsen- und Hanfproteinpulver sind nur einige wenige Sorten, die Shakes und Smoothies einen sättigenden Proteinschub verleihen und Ihnen helfen können, Pfunde zu verlieren. Hochwertige Proteinshakes finden Sie zum Beispiel bei foodspring.

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5. Schwarzer Tee

Wie grüner Tee enthält auch schwarzer Tee Stoffe, die die Gewichtsabnahme fördern können. Schwarzer Tee ist eine Teesorte, die stärker oxidiert (der Luft ausgesetzt) als andere Teesorten, was zu einem kräftigeren Geschmack und einer dunkleren Farbe führt. Schwarzer Tee ist reich an Polyphenolen, darunter eine Gruppe von Polyphenolverbindungen, die Flavonoide. Polyphenole sind starke Antioxidantien, die bei der Reduzierung des Körpergewichts helfen können.

Studien haben gezeigt, dass die in schwarzem Tee enthaltenen Polyphenole die Gewichtsabnahme fördern, indem sie die Kalorienaufnahme reduzieren, den Fettabbau stimulieren und das Wachstum freundlicher Darmbakterien anregen.

Eine andere Studie mit 2.734 Frauen ergab, dass diejenigen, die mehr flavonoidreiche Lebensmittel und Getränke wie schwarzen Tee zu sich nahmen, deutlich weniger Körper- und Bauchfett aufwiesen als Frauen, die weniger Flavonoide zu sich nahmen.

6. Getränke mit Apfelessig

Apfelessig enthält Essigsäure, eine Verbindung, die die Gewichtsabnahme fördern kann, indem sie den Insulinspiegel senkt, den Stoffwechsel verbessert, den Appetit unterdrückt und die Fettverbrennung anregt. Tierstudien haben gezeigt, dass Essigsäure eine Gewichtszunahme verhindern und die Fettansammlung in Bauch und Leber verringern kann.

Obwohl die Forschungsergebnisse begrenzt sind, gibt es einige Hinweise darauf, dass Essig die Gewichtsabnahme beim Menschen wirksam unterstützt. Eine Studie mit 144 fettleibigen Erwachsenen hat gezeigt, dass der tägliche Konsum eines Getränks mit 2 Esslöffeln (30 ml) Essig im Vergleich zu einer Placebogruppe zu einer signifikanten Verringerung des Körpergewichts, des Taillenumfangs und des Bauchfetts führte.

Apfelessig verlangsamt die Magenentleerung, was dazu beiträgt, dass man länger satt bleibt und weniger isst. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Konsum von säurehaltigen Getränken wie Apfelessig die Zähne angreifen kann, weshalb er nur sparsam konsumiert und immer mit Wasser nachgespült werden sollte. Und das richtige Zähneputzen nicht vergessen!

7. Gemüsesaft

Obwohl Fruchtsaft mit einer Gewichtszunahme in Verbindung gebracht wird, kann der Genuss von Gemüsesaft das Gegenteil bewirken. In einer Studie nahmen Erwachsene, die während einer kalorienarmen Diät natriumarmen Gemüsesaft tranken, deutlich mehr ab als diejenigen, die dies nicht taten. Außerdem erhöhte die Gemüsesaftgruppe ihren Gemüsekonsum und verringerte ihre Kohlenhydratzufuhr erheblich, zwei Faktoren, die für die Gewichtsabnahme wichtig sind.

Wann immer möglich, ist der Verzehr von Gemüse in roher Form die beste Wahl für die Gesundheit, da beim Entsaften eine große Menge an Ballaststoffen verloren geht. Der Verzehr eines kalorienarmen Gemüsesaftes kann jedoch die Gemüseaufnahme erhöhen und sogar beim Abnehmen helfen. Die besten Gemüsesäfte zum Abnehmen sind Rote Beete-, Sellerie-, und Möhrensaft.

8. Ingwertee

Ingwer wird im Allgemeinen als Gewürz verwendet, um Gerichten Geschmack zu verleihen, und als pflanzliches Heilmittel, um eine Reihe von Beschwerden wie Übelkeit, Erkältungen und Arthritis zu behandeln. Doch Ingwertee ist auch ein Abnehmgetränk.

Studien an Menschen und Tieren haben gezeigt, dass diese geschmackvolle Wurzel eine positive Wirkung auf die Gewichtsabnahme hat. In einer Studie wurde festgestellt, dass Ratten, die vier Wochen lang mit einer fettreichen Diät mit 5 % Ingwerpulver gefüttert wurden, im Vergleich zu Ratten, die mit einer fettreichen Diät ohne Ingwer gefüttert wurden, eine signifikante Verringerung des Körpergewichts und eine signifikante Verbesserung des HDL-Cholesterinspiegels (“gutes” Cholesterin) aufwiesen. Obwohl in dieser Studie ein konzentriertes Ingwerpulver verwendet wurde, ergab eine Studie am Menschen, dass Ingwertee auch den Appetit reduziert und den Kalorienverbrauch erhöht.

Eine Studie mit übergewichtigen Männern ergab, dass sie, wenn sie 2 Gramm in heißem Wasser aufgelöstes Ingwerpulver zum Frühstück tranken, ein stärkeres Sättigungsgefühl und weniger Hunger verspürten als an Tagen, an denen kein Ingwertee getrunken wurde. Außerdem zeigte die Studie, dass der Ingwertee den thermischen Effekt der Nahrung (die Anzahl der Kalorien, die zur Verdauung und Aufnahme der Nahrung benötigt werden) um 43 Kalorien erhöhte.

Das ist zwar keine riesige Kalorienzahl, doch deutet dies darauf hin, dass Ingwertee in Verbindung mit seinen sättigenden Eigenschaften eine wirksame Methode zur Unterstützung der Gewichtsabnahme sein könnte.

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