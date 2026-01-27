Richtig Zähneputzen: Tipps und Tricks der Experten

Eine gründliche Zahnreinigung ist wichtig für die Erhaltung einer guten Mundgesundheit. Zähneputzen trägt zu einem frischen Atem bei, indem es Bakterien entfernt, die sich um die Zähne und im Mund angesammelt haben. Wenn Sie Ihre Zähne nicht putzen, besteht die Gefahr, dass sich Plaque ablagert, was zu Entzündungen und Zahnfleischerkrankungen führen kann — und ein gelber Belag sieht auf keinen Fall schön aus. Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre Zähne richtig putzen und pflegen.

Um der Frage nach dem richtigen Zähneputzen auf den Grund zu gehen, haben wir uns verschiedene Studien zur Zahnpflegeroutine der Deutschen, über den Zeitpunkt des Zähneputzens und die effektivste Zahnbürsten angeschaut.

So putzen die Deutschen

In einer Studie von happybrush und Appinio wurden 1.000 TeilnehmerInnen zu Ihrer Zahnpflegeroutine befragt — und die Ergebnisse sind erstaunlich.

Der Großteil (47 %) nutzt immer noch die klassische Handzahnbürste, gefolgt von der elektrischen Zahnbürste (31 %), der Rest nutzt beides. Ein Drittel der Befragten (36 %) wechselt die Bürste bzw. den Aufsteckkopf weniger als 4 Mal im Jahr — empfehlenswert ist alle 3 Monate.

Acht von zehn Deutschen putzen vorbildlich zweimal täglich zwei Minuten lang. Die Ausnahme ist eine lange Nacht, nach welcher 6 von 10 Deutschen das Putzen gerne mal auslassen. Der Großteil der Deutschen (53 %) putzt die Zähne nach dem Frühstück, ein Drittel (39 %) vor dem Frühstück und ein paar wenige putzen eifrig davor und danach (8 %).

Die meisten Deutschen legen außerdem viel Wert auf Nachhaltigkeit. Drei Viertel der Befragten (75 %) achten beim Kauf von Zahnpflegeprodukten auf deren Nachhaltigkeit — insbesondere bei Zahnbürsten und Zahnpasta. Besonderes Augenmerk wird auf mikroplastikfreie Produkte, umweltfreundlichere Verpackung, und die Verwendung von recycelten Materialien gelegt.

Die wichtigsten Fragen zum Zähneputzen

Jetzt wissen Sie, wie die meisten Deutschen Ihre Zähne putzen — doch was empfehlen die Experten? Wir haben die wichtigsten Tipps rund ums Thema Zähneputzen für Sie zusammengestellt:

Wie wichtig ist der Zeitpunkt?

Eine Meta-Studie aus dem Jahre 2020 fand heraus: Der Zahnschmelz auf menschlichen Zähnen bleibt vom Zeitpunkts des Zähneputzens unbeeinflusst. Kariesbakterien brauchen etwa 24 Stunden, um die kariesauslösenden Säuren zu produzieren. Das heißt: Es ist unerheblich, wann geputzt wird, wichtig ist, dass es passiert.

Welche Zahnbürste ist die beste?

Eine Studie, die im Journal of Clinical Periodontology veröffentlicht wurde, hat die Mundhygiene von 2.800 Erwachsenen 11 Jahre lang beobachtet und fand heraus, dass Menschen, die elektrische Zahnbürste benutzen, weniger an Parodontitis leiden. Natürlich beeinflussen neben der Art der Zahnbürste auch der Lebensstil und die Häufigkeit der Vorsorgeuntersuchungen die Zahngesundheit der E-Putzer.

Eine andere Studie, die Ergebnisse von 51 Einzeluntersuchungen verglich, zeigt, dass elektrische Zahnbüsten Plaque und Zahnfleischentzündungen zwar effektiver als Handzahnbürsten reduzierten, aber langfristig Krankheiten wie Parodontitis nicht unbedingt vermeiden können.

Wie wichtig ist der Gang zum Zahnarzt?

Eine professionelle Zahnreinigung entfernt Beläge, Verfärbungen und reinigt dort, wo man mit der Zahnbürste normalerweise nicht hinkommt. Präventive Maßnahmen und die regelmäßige Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt können schwerwiegende Krankheiten vorbeugen. Gehen Sie alle sechs Monate zu Ihrem Zahnarzt, auf Empfehlung auch öfter. Um Ihren Geldbeutel auf lange Sicht zu schonen, empfehlen sich die folgenden Zahnzusatzversicherungen:

Wie sieht die richtige Putztechnik aus?

Schon als Kinder lernen wir das richtige Zähneputzen, doch die Realität sieht anders aus: Durchschnittlich putzen die Deutschen nur 30 bis 40 % ihres Zahnfleischansatzes. Den meisten ist nicht bewusst, wie wichtig es ist den Zahnansatz gründlich zu putzen, denn dort entstehen Zahnfleischentzündungen wie Paradontitis. Die Technik spielt beim Putzen keine so große Rolle, solange alle Zähne von allen Seiten gereinigt werden. Und denken Sie daran: Kinder brauchen Hilfe beim Zähneputzen.

Wie lange sollte geputzt werden?

Laut Experten gibt es darauf keine pauschale Antwort, denn jedes Gebiss ist anders. Wichtig ist wie gesagt, dass alle Zähne von allen Seiten gereinigt werden — egal, ob das 3 oder 5 Minuten dauert. Im Durchschnitt geht die Plaque-Entfernung jedoch mit einer E-Bürste etwas schneller.

Was ist die richtige Zahnpasta?

Die richtige Zahnpasta für Ihre Zähne zu finden ist nicht so einfach. Mehr als ein halbes Jahrhundert Forschung zeigt die Wichtigkeit von Fluorid in der Zahnpasta. Fluorid hilft über eine chemische Reaktion mikroskopische Schäden am Zahnschmelz zu reparieren, indem es die Mineralisierung fördert. Spezielle Zahnpasta für schmerzempfindliche Zähne oder zur Zahnaufhellung sollte nicht jeden Tag benutzt werden.

Wie wichtig sind Zahnzwischenräume?

Einmal am Tag sollten die Zahnzwischenräume gereinigt werden. Dazu empfehlen sich neben der Zahnseide auch eine sogenannte Interdentalbürste oder ein Soft-Pick, um Vertiefungen im Zahn zu erreichen.

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