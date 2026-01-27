Die 10 bekanntesten Zahnmythen: Was ist wirklich dran?

Nicht nur die Zahnfee ist ein Zahnmythos, sondern viele allgemein bekannte Zahnfakten sind nichts weiter als Märchen. Wenn es um die Pflege unserer Zähne und unseres Zahnfleisches geht, neigen wir dazu, eher dem Hörensagen zu glauben, als den Zahnarzt zu konsultieren. Das schadet unseren Zähnen und führt zu vielen Zahnkrankheiten. In diesem Artikel decken wir einige der häufigsten Zahnmythen auf.

Mythos 1: Zahnsteinentfernung schädigt die Zähne.

Tatsache: Durch das Reinigen und Entkalken der Zähne werden Ablagerungen auf den Zähnen und dem Zahnfleisch entfernt, wodurch sie sauber und gesund bleiben. Durch die Entfernung von Zahnstein wird der Verlust von Knochen um die Zähne herum verhindert. Dies beugt Mundgeruch und Zahnfleischbluten vor. Die Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch durch einen Zahnarzt ist gut für gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch.

Mythos 2: Nur Zucker verursacht Karies.

Tatsache: Karies kann durch jeden Kohlenhydratkonsum verursacht werden, nicht nur durch Zucker. Karies (und erhöhte Zahnempfindlichkeit) entsteht, wenn Bakterien im Mund Säure produzieren. Der Verzicht auf raffinierte und frittierte Lebensmittel ist wichtig, um die Entstehung von Karies zu verhindern. Der Verzehr von zahnfreundlichen Lebensmitteln wie Nüssen und Gemüse ist eine wesentlich besser Option für ein gesundes und strahlendes Lächeln.

Mythos 3: Diätlimonaden schaden den Zähnen nicht.

Tatsache: Limonaden sind stark säurehaltig, und dieser hohe Säuregehalt kohlensäurehaltiger Getränke dient als Treibstoff für die säureliebenden Bakterien in Ihrem Mund. Zuckerfreie kohlensäurehaltige Getränke können Ihren Zähnen genauso viel Schaden zufügen wie zuckerhaltige Getränke. Der pH-Wert von Diätlimonade liegt bei 2 bis 3, der von Wasser bei 7, und Limonade greift den Zahnschmelz an. Dies führt zu erhöhter Empfindlichkeit, Karies und schließlich zu Zahnverlust.

Mythos 4: Kinderzähne sind unbeständige Milchzähne und müssen nicht behandelt werden.

Tatsache: Milchzähne bei Kindern dienen als Platzhalter und als Orientierungshilfe für ihre bleibenden Nachfolger. Wenn Kinder nicht regelmäßig zur zahnärztlichen Untersuchung gehen, können sie Probleme mit der Zahnentwicklung bekommen und es können Zahnerkrankungen entstehen, die nicht diagnostiziert werden. Orale Infektionen hören oft nicht mit dem Ausfallen der Milchzähne auf, sondern können auch von den bleibenden Zähnen übertragen werden, weshalb es umso wichtiger ist, Karies bei Kindern zu behandeln.

Mythos 5: Man muss nur bei Zahnschmerzen zum Zahnarzt gehen.

Tatsache: Dies ist der größte Fehler, den wir alle machen, wenn es um die Zahngesundheit geht. Sie müssen regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen zum Zahnarzt gehen, deren Häufigkeit von Ihrem Zahnarzt festgelegt wird. Durch häufige Kontrolluntersuchungen sind Sie immer auf dem neuesten Stand was Ihre Mundgesundheit betrifft, und können eventuelle Krankheiten im Anfangsstadium behandeln. Um auf eine Vielzahl von Zahnpflegeleistungen zugreifen zu können, ohne Ihren Geldbeutel zu belasten, empfiehlt sich eine Zahnzusatzversicherung. Das sind die Top-Anbieter auf dem deutschen Markt:

Mythos 6: Rauchen verfärbt nur die Zähne und verursacht keine größeren Schäden.

Tatsache: Eine der Zahnmythen, die viele Menschen nicht gerne hören. Rauchen ist eine der Hauptursachen für Zahnverfall. Raucher haben ein höheres Risiko an Karies zu erkranken als Nichtraucher. Das Risiko, Zahnfleischerkrankungen und Mundkrebs zu entwickeln, ist ebenfalls erhöht. Rauchen führt zu Zahnfleischentzündungen, schlechtem Atem, Mundtrockenheit, Zahnverfärbungen und Verlust des Zahnhalteapparats. Am besten ist es, das Rauchen unter allen Umständen zu vermeiden.

Mythos 7: Sie können putzen, wann immer Sie wollen.

Tatsache: Es wird empfohlen, eine strenge Routine für das Zähneputzen festzulegen. Man muss mindestens zweimal täglich putzen — morgens und abends. Es ist sehr wichtig, abends vor dem Schlafengehen die Zähne zu putzen, denn nachts produziert der Mund weniger Speichel, und Speisereste können ein potenzieller Brennstoff für Mundbakterien sein, die Säure produzieren und den Zahnschmelz angreifen. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie sich nach einer schweren Mahlzeit die Zähne putzen und gurgeln. Putzen Sie mit fluoridhaltiger Zahnpasta, denn das hilft, die Bildung von Zahnbelag zu verhindern.

Mythos 8: Eine harte Zahnbürste ist effektiver als eine weiche Zahnbürste.

Tatsache: Das ist eine der hartnäckigsten Zahnmythen. Eine harte Zahnbürste kann sehr aggressiv sein, und wenn man zu stark putzt, kann die Oberfläche der Zähne abgetragen werden. Eine weiche Zahnbürste kann bei richtiger Anwendung die Zähne genauso effektiv reinigen, ohne dass der Zahnschmelz beschädigt wird.

Mythos 9: Zahnseide schafft Lücken zwischen den Zähnen.

Tatsache: Zahnseide schafft keinen zusätzlichen Raum zwischen den Zähnen. Sie hilft, Speisereste zu entfernen, die sich in den Zwischenräumen zwischen Zähnen und Zahnfleisch festgesetzt haben. Dies wiederum hilft, Karies vorzubeugen, indem Ihre Zähne sauber, gesund und frei von schädlichen Bakterien bleiben. Wenn Sie zum ersten Mal Zahnseide benutzen, kann es zu leichtem Bluten kommen. Seien Sie nicht beunruhigt, denn nach ein paar Versuchen hört das Bluten auf.

Mythos 10: Während der Schwangerschaft sollten Sie keine zahnärztlichen Behandlungen durchführen lassen.

Tatsache: Es ist sehr wichtig, dass Sie während der Schwangerschaft regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen durchführen lassen. Informieren Sie Ihren Zahnarzt, dass Sie schwanger sind, bevor Sie einen Termin vereinbaren. Solche regelmäßigen Untersuchungen helfen, Probleme zu vermeiden, die die Nahrungsaufnahme behindern könnten, und orale Infektionen zu erkennen, die das Wachstum des Babys beeinträchtigen könnten. Ihr Zahnarzt wird darauf achten, dass eine zahnärztliche Behandlung während der Schwangerschaft dem sich entwickelnden Baby nicht schadet.

Auch das gibt’s: 4 skurrile Zahnfakten

Jetzt, da Sie wissen, welche Zahnfakten in Wirklichkeit Zahnmythen sind, möchten wir Ihnen ein paar skurrile Zahnfakten vorstellen, die wie aus einem Märchenbuch klingen — aber wahr sind!

Fußzähne



Doug Pritchard, ein 13-jähriger Junge, hatte quälende Schmerzen in seinem Fuß und ging zum Arzt. Der Arzt entdeckte einen Zahn, der im Fuß des Jungen wuchs! In der Tat sind dem Jungen Zähne an verschiedenen Stellen des Körpers gewachsen, am häufigsten jedoch in der Nase.

Die Zähne des Buddha

Nicht nur im Christentum, sondern auch im Buddhismus gibt es viele heilige Gegenstände — darunter auch Zähne des Buddha! Besuchen Sie bei Ihrer nächsten Reise nach Singapur den Buddha Tooth Relic Temple and Museum, in dem einer der perlenden Zähne des Philosophen inmitten von Gebetsräumen und Drachen ausgestellt ist.

Die magische Zahl

6 ist die magische Zahl — das ist die Anzahl der Meter, die Sie Ihre Zahnbürste von der Toilette entfernt aufbewahren sollten, um zu vermeiden, dass Partikel aus der Luft von der Toilette auf Ihre Zahnbürste gelangen!

Beeindruckende Zahntechnik

Im Jahr 200 n. Chr. verfügten die Römer bereits über eine ziemlich beeindruckende Zahntechnik! Sie hatten bereits Goldkronen entwickelt und benutzten festsitzende Brücken, um Lücken durch fehlende Zähne zu schließen. Außerdem benutzten sie eine Zahnpasta aus Honig und zerkleinerten Eierschalen (was die traditionelle römische Mundspülung übertrifft, die aus menschlichem Urin hergestellt wurde).

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