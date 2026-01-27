DA Direkt: Die Zahnzusatzversicherung des Testsiegers im Test

Die Versicherung DA Direkt ist “immer für Sie da” und verspricht flexible Zahlung und faire Konditionen – doch wie gut ist die Zahnversicherung von DA Direkt wirklich? Wir haben den Anbieter für Sie genauer unter die Lupe genommen und teilen unsere Erfahrungen mit Ihnen.

Was ist die DA Direkt Zahnzusatzversicherung?

Obwohl das Unternehmen 1923 als “Deutsche Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft” in Berlin gegründet wurde, gehört sie bereits seit 1928 zur Zurich-Versicherung mit Sitz in der Schweiz. Das Kerngeschäft der Firma sind KFZ-Versicherungen. Darüber hinaus sind bei dieser Assekuranz auch Versicherungen zur Privathaftpflicht, Rechtsschutz, Hausrat, Unfall und auch Zahnzusatz verfügbar. Besonders mit Letzterer konnte der Konzern in den letzten Jahren regelmäßig eine sehr gute Bewertung erzielen. Diese fortlaufenden Spitzenbewertungen haben ihre Berechtigung. Die Erfahrungen von Versicherungsnehmern zeigen, dass die DA Direkt zu den vertrauenswürdigeren Anbietern zählt.

DA Direkt Webseite

Welche Tarife bietet die DA Direkt Zahnzusatzversicherung an?

Wie viele andere Zahnzusatzversicherungen bietet die DA Direkt ein klassisches Drei-Stufen-Modell an.

In der Tarigruppe “Komfort” besteht schon ab 6,90 € ein interessanter Versicherungsschutz. Eine Zahnreinigung wird einmalig pro Jahr in Höhe von 150 € reguliert—das ist schon mehr, als man an Beiträgen geleistet hat. Zahnbehandlungen und Zahnersatz wird regulär mit 75 % reguliert, was sehr hoch ist. Andere Versicherer bieten eine Leistung in dieser Höhe erst bei der mittleren Tarifstufe an. Noch besser fährt der Versicherte, wenn er zu einem Zahnarzt aus dem DA-eigenen Netzwerk wählt. Dann kann er mit der untersten Tarifgruppe bereits eine Regulierung von 90 % erreichen.

Die Tarifgruppe “Premium” kostet durchschnittlich doppelt so viel wie der Basistarif “Komfort”. Dafür gibt es bereits eine reguläre Kostendeckung in Höhe von 90 %. Bei der Wahl eines Zahnarztes aus dem Netzwerk ist bei Behandlung und Ersatz bereits eine volle Regulierung von 100 % möglich.

Die Tarifgruppe “Premium Plus” kostet 50 % mehr als “Premium”. Sie bietet eine freie Arztwahl bei voller Kostenübernahme.

Hier die Leistungen der Tarife im Überblick:

Komfort Premium Premium Plus Zahnprophylaxe 150 € 180 € 200 € Zahnbehandlungen 75 % 90 % 100 % Zahnersatz 75 % 90 % 100 % Kiefer­orthopädie – 90 % 100 %

Was übernimmt die DA Direkt Zahnzusatzversicherung?

Die DA Direkt Zahnzusatzversicherung übernimmt alle Kosten einer Zahn- und Kieferbehandlung, die nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung gedeckt sind. Dabei gelten folgende Voraussetzungen:

Die Heilbehandlung ist therapeutisch anerkannt.

Die Heilbehandlung betrifft neu erkrankte Stellen im Zahn- und Kieferbereich.

Um Zweifelsfälle zu umgehen ist es ratsam, einen Zahnarzt aus dem versicherungseigenem Netzwerk zu wählen. Damit sinken nicht nur die Kosten für die Beiträge ganz erheblich, es bietet auch den Vorteil einer reibungslosen Abwicklung. Die Zahnärzte wissen genau, welche Behandlungsmethoden über die DA Direkt Zahnzusatzversicherung abrechenbar sind. Das schließt moderne und innovative Therapien mit ein.

Schützt mich DA Direkt vor hohen Kosten beim Zahnarzt?

Die DA Direkt Zahnzusatzversicherung wirbt sehr stark mit dem Vorteil, sofort einen Versicherungsschutz anzubieten. Man ist praktisch sofort nach Unterschrift unter dem Vertrag in der Lage, Leistungen zu beanspruchen. Dieser Schutz deckt jedoch nur die Kosten der Behandlung für neue Erkrankungen ab.

Laufende Zahnbehandlungen oder erkennbare Vorschäden fallen nicht unter den Versicherungsschutz. Das ist aber völlig normal und wird von jedem anderen Versicherer ebenso gehandhabt. Es ist daher ratsam, sich ein Gutachten über die eigene Zahngesundheit erstellen zu lassen, bevor ein Vertrag mit der DA Direkt Zahnzusatzversicherung (oder jeder anderen Assekuranz dieser Art) abgeschlossen wird. Da das Unternehmen über ein eigenes Netzwerk an Zahnärzten verfügt, ist ein Gutachter aus diesen Reihen besonders wertig.

Wie sind die Preise im Durchschnitt?

Im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern ist die DA Direkt Zahnzusatzversicherung sehr sparsam mit öffentlich einsehbaren Informationen zu ihren Kosten und Tarifen. Es werden “Ab” Preise angezeigt, die aber nur für eine ausgewählte Zielgruppe gelten (Komfort ab 6,90 €, Premium ab 13,90 €, Premium Plus ab 16,90 € pro Monat). Wer akuten Bedarf an einer Versicherung hat, der kann sich über die Angabe der Emailadresse und einige weitere Angaben (z.B. Geburtsdatum), ein Angebot einholen.

Welche Vorteile bietet die DA Direkt Zahnzusatzversicherung?

Der wesentliche Vorteil der DA Direkt Zahnzusatzversicherung ist, dass sie in offiziellen Tests regelmäßig eine sehr gute Bewertung erhält. So konnte sie erst im Jahr 2022 den Spitzenplatz bei der Stiftung Warentest erreichen. Die positiven Erfahrungen sprechen von einer schnellen Regulierung der Kosten. Das kann angesichts der hohen Beträge, die beim Zahnarzt entstehen können, ein großer Vorteil sein. Wer keine Präferenzen bei der Wahl des Zahnarztes hat, der kann bei der DA Direkt Zahnzusatzversicherung hohe Kosten sparen.

Mit der Wahl eines behandelnden Dentisten aus dem Netzwerk sinken die Beiträge erheblich. Mit dieser Maßnahme wird das Angebot dieser Assekuranz zu einem mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt. Die positiven Erfahrungen teilen auch private Nutzer und honorieren sie mit einer entsprechenden Bewertung.

DA Direkt Kundenbewertungen

Unser Fazit

Natürlich ist es immer interessant, zunächst jede negative Bewertung und alle schlechten Erfahrungen nachzulesen. Immerhin sind diese verfügbar, was für den offenen Umgang des Anbieters mit seinem Produkt spricht. In Summe überwiegen aber eindeutig die besseren Erfahrungen, die regelmäßig mit einer erstklassigen Bewertung einhergehen. Vor allem die schnelle Übernahme der Kosten wird immer wieder als besonders großer Vorteil der DA Direkt Zahnzusatzversicherung hervorgehoben.

Ergänzend sorgt das Angebot dieser Assekuranz auch im Vergleich mit anderen Zahnzusatzversicherungen regelmäßig für eine gute Bewertung. Das macht die DA Direkt Zahnzusatzversicherung zu einem empfehlenswerten Unternehmen, das jede gute Bewertung verdient.

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