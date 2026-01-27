ERGO Zahnzusatzversicherung im Test: Wie gut ist der Anbieter wirklich?

Eine Zahnzusatzversicherung ist eine lohnende Investition, wenn es darum geht, die Kosten für Zahnbehandlungen und Zahnersatz zu reduzieren. Die ERGO Zahnzusatzversicherung bietet eine umfassende Absicherung für Ihre Zähne und bietet verschiedene Tarife an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir haben den Anbieter für Sie getestet und teilen unsere Erfahrungen hier mit Ihnen.

Was ist die ERGO Zahnzusatzversicherung?

Die ERGO ist eine große Versicherungsgruppe mit einem umfassenden Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. Die ERGO Zahnzusatzversicherung (ehemals ERGO Direkt) ist eine der bekanntesten Deutschlands. Das Unternehmen ist besonders für die große Auswahl an Tarifoptionen ohne Wartezeit, welche einfach online abgeschlossen werden können.

Mit der ERGO Zahnzusatzversicherung können Sie von zahlreichen Vorteilen profitieren, wie zum Beispiel:

Eine 100%ige Kostenerstattung für Zahnprophylaxe (z.B. professionelle Zahnreinigung)

Kostenerstattungen für Zahnbehandlungen wie Füllungen, Wurzelbehandlungen, Parodontose-Behandlungen und Zahnersatz

Eine hohe Kostenerstattung für Implantate

Kieferorthopädische Behandlungen für Kinder und Erwachsene

Eine Beitragserstattung bei Zahnarztbesuchen ohne Leistungsanspruch

Ein weiterer Vorteil der ERGO Zahnzusatzversicherung ist die schnelle und unkomplizierte Abwicklung im Schadensfall. Die Kosten werden direkt mit Ihrem Zahnarzt abgerechnet, sodass Sie sich nicht mit komplizierten Formalitäten herumschlagen müssen.

Insgesamt ist die ERGO Zahnzusatzversicherung eine empfehlenswerte Wahl für alle, die eine umfassende Absicherung für ihre Zähne suchen. Dank der verschiedenen Tarife und Leistungen können Sie sich eine Versicherung zusammenstellen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

ERGO Webseite

Welche Tarife bietet die ERGO Zahnzusatzversicherung an?

Bei der ERGO Zahnversicherung können Sie zwischen verschiedenen Tarifen wählen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Es gibt 2 verschiedene Kategorien—Zahnersatz und Zahnerhalt. Sie können die Tarife der beiden Kategorien beliebig kombinieren und monatlich anpassen. Wenn Sie bereits in Behandlung beim Zahnarzt sind, wird außerdem ein spezieller Tarif mit Sofortleistung angeboten.

Die Tarife für Zahnersatz machen z. B. Kronen, Brücken und Implantate leichter bezahlbar. In dieser Kategorie gibt es 3 Tarife zur Auswahl.

Hier die Leistungen der Tarife für Zahnersatz im Überblick:

Dental-Schutz 75 (DS75) Dental-Schutz 90 (DS90) Dental-Schutz 100 (DS100) Implantate 75 % 90 % 100 % Brücken, Kronen, Prothesen 75 % 90 % 100 % Einlagefüllungen 75 % 90 % 100 %

Neben dem Zahnersatz werden 2 weitere Tarife in der Kategorie Zahnerhalt angeboten. Diese dienen der Vorsorge.

Hier die Leistungen der Tarife für Zahnerhalt im Überblick:

Dental-Vorsorge (DVB) Dental-Vorsorge Premium (DVE) Professionelle Zahnreinigung 1x je Versicherungsjahr 100 % Füllungen, Schienen, Wurzelbehandlungen, Paradontosebehandlungen 100 % 100 % Kierferorthopädie für Kinder bis zu 1.000 € bis zu 2.000 € Schnarcherschienen – 100 % Bleaching – 100 %

Was übernimmt die ERGO Zahnzusatzversicherung?

Der Anbieter bietet Ihnen einen Versicherungsschutz für Ihre Zähne, mit dem Sie sich vor unerwarteten Kosten schützen können. Mit der Zahnversicherung können Sie sich bei Zahnbehandlungen und Kieferorthopädie auf eine abgestimmte Kostenübernahme verlassen. So bezahlt Ihnen die ERGO Versicherung beispielsweise die Kosten für Zahnfüllungen, Zahnreinigungen und Kronen.

Ein weiterer Vorteil der ERGO Zahnversicherung ist, dass sie sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Sie können verschiedene Optionen wählen, um den Versicherungsschutz auf Ihre individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden. So können Sie beispielsweise zwischen einer Grunddeckung und einer erweiterten Deckung wählen. Außerdem steht Ihnen ein breites Spektrum an Zusatzleistungen zur Verfügung, wie beispielsweise kostenlose Kontrolluntersuchungen, Zahnschienen und Invisalign-Behandlungen.

Schützt mich die Versicherung vor hohen Kosten beim Zahnarzt?

Möchten Sie Ihre Zähne vor unerwarteten Kosten schützen? Dann ist ein Versicherungsschutz für Ihre Zähne genau das Richtige für Sie. Die ERGO Versicherung bietet Ihnen eine umfassende Lösung, die Ihre Zähne und Ihre Finanzen schützt. Mit einem Versicherungsschutz für Ihre Zähne bei ERGO erhalten Sie eine Vollkostenversicherung, die alle Zahnarztkosten abdeckt, einschließlich Prophylaxe und Kosten für Zahnersatz.

Mit Ihrem Versicherungsschutz für Ihre Zähne erhalten Sie auch Zugang zu einer Vielzahl von Zahnärzten und Zahnkliniken in Ihrer Nähe. Die ERGO Zahnversicherung bietet Ihnen ein breites Spektrum an Leistungen, die Ihnen helfen, Ihre Zähne und Ihre Finanzen zu schützen.

Wie sind die Preise im Durchschnitt?

Die Monatsbeiträge richten sich nach dem jeweiligen Tarif und dem Alter des Versicherten. In der Kategorie Zahnersatz ändern sich die Beiträge ab 21 Jahren nicht mehr, in der Kategorie Zahnerhalt steigen die Preise abhängig von der Altersspanne. Die ersten 7 Monate bezahlt der Versicherte für Zahnersatz lediglich die Hälfte des normalen Beitrags. Den Sofortschutz ohne Wartezeit gibt es ab 37,60 € monatlich.

Beispieltarife Zahnersatz:

DS75 DS90 DS100 20 Jahre 1,45 € pro Monat 1,85 € pro Monat 2,40 € pro Monat 33 Jahre 8,70 € pro Monat 10,85 € pro Monat 13,80 € pro Monat 42 Jahre 12,95 € pro Monat 16,25 € pro Monat 20,65 € pro Monat ab 51 Jahre 17,40 € pro Monat 22,20 € pro Monat 28,90 € pro Monat

Beispieltarife Zahnerhalt:

Dental-Vorsorge Dental-Vorsorge Premium 10 Jahre 4,65 € pro Monat 6,55 € pro Monat 20 Jahre 15,85 € pro Monat 22,15 € pro Monat 30 Jahre 20,60 € pro Monat 26,50 € pro Monat 50 Jahre 24,85 € pro Monat 30,75 € pro Monat

Die Preise steigen ab dem 7. Monat weiter an.

Welche Vorteile bietet die Ergo Zahnzusatzversicherung?

Versicherungsschutz für Ihre Zähne ist eine wichtige Investition, um Ihre Zahngesundheit zu schützen und Ihnen den Zugang zu hochwertiger Versorgung zu ermöglichen. Mit ERGO haben Sie eine Lösung, die Ihnen eine noch höhere Versicherungsleistung bietet.

Der Versicherungsschutz umfasst eine breite Palette an Zahndienstleistungen, darunter Zahnarztbesuche, Füllungen, Zahnreinigungen und Kieferorthopädie. Außerdem bietet der Anbieter Ihnen eine einzigartige Kombination aus Preisvorteilen und einem kompetenten Kundenservice. Mit ERGO haben Sie die Gewissheit, dass Sie für Ihre Zahngesundheit und Ihr Portemonnaie bestmöglich geschützt sind.

Unser Fazit zum Ergo Test

Es ist an der Zeit, Ihren Zähnen den Schutz zu bieten, den sie verdienen. Eine private Zahnzusatzversicherung ist eine kluge Investition, um die Kosten für hochwertige Zahnbehandlungen abzudecken und sicherzustellen, dass Sie eine qualitativ hochwertige Versorgung erhalten. Mit ERGO können Sie die richtige Zahnzusatzversicherung finden, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Die Pläne decken eine Vielzahl von Versorgungen ab, von der Kariesbehandlung bis hin zur chirurgischen Zahnextraktion, und bieten eine breite Palette von Optionen für die Behandlung. Mit einer ERGO Zahnzusatzversicherung können Sie sich darauf verlassen, dass Sie den bestmöglichen Versicherungsschutz für Ihre Zähne erhalten, zu einem erschwinglichen Preis.

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