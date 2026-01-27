Medienkooperation

Kieferorthopädie für Erwachsene

Kieferorthopädie für Erwachsene: Der ultimative Leitfaden für schöne Zähne im Erwachsenenalter

Immer mehr Erwachsene erfüllen sich den Traum vom perfekten Lächeln – und das ist keine reine Eitelkeit. Moderne Kieferorthopädie kann nicht nur ästhetische Probleme lösen, sondern auch gesundheitliche Beschwerden lindern.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Sie sind über 30 und unzufrieden mit Ihren schiefen Zähnen? Sie leiden unter Kiefergelenkbeschwerden oder Kopfschmerzen, die möglicherweise mit einer Zahnfehlstellung zusammenhängen? Dann sind Sie nicht allein: Rund ein Viertel aller kieferorthopädischen Behandlungen in Deutschland wird heute bei Erwachsenen durchgeführt – Tendenz steigend. Was früher als “Teenie-Behandlung” galt, ist längst im Erwachsenenalter angekommen. Dank modernster Technologien wie unsichtbaren Alignern, Keramikbrackets und Lingualtechnik müssen Sie nicht mehr mit auffälligen Metallspangen leben. Doch der Weg zu geraden Zähnen im Erwachsenenalter bringt auch Herausforderungen mit sich: höhere Kosten, längere Behandlungsdauer und meist keine Unterstützung durch die gesetzliche Krankenversicherung. Dieser umfassende Leitfaden erklärt Ihnen alles, was Sie über Kieferorthopädie für Erwachsene wissen müssen – von den verschiedenen Behandlungsmethoden über realistische Kostenkalkulationen bis hin zur optimalen Finanzierung durch eine Zahnzusatzversicherung.

Warum Kieferorthopädie auch für Erwachsene sinnvoll ist

Gesundheitliche Vorteile im Fokus

Kieferorthopädie bei Erwachsenen ist weit mehr als Kosmetik. Zahnfehlstellungen können zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen, die sich mit zunehmendem Alter verstärken:

  • Kiefergelenksbeschwerden (CMD): Fehlstellungen führen zu ungleichmäßiger Belastung der Kiefergelenke, was chronische Schmerzen, Knacken und eingeschränkte Mundöffnung zur Folge haben kann.
  • Kopf- und Nackenschmerzen: Eine ungünstige Bisslage kann Verspannungen in der Nacken- und Schultermuskulatur auslösen, die bis zu chronischen Kopfschmerzen führen.
  • Zahnabnutzung: Schiefe Zähne nutzen sich ungleichmäßig ab, was zu vorzeitigem Zahnverlust führen kann.
  • Parodontitis-Risiko: Eng stehende oder gedrehte Zähne sind schwerer zu reinigen, wodurch das Risiko für Zahnfleischerkrankungen steigt.
  • Verdauungsprobleme: Eine eingeschränkte Kaufunktion durch Fehlstellungen kann die Verdauung belasten.

Ästhetische und psychologische Aspekte

Ein schönes Lächeln steigert nachweislich das Selbstbewusstsein und kann sogar berufliche Chancen verbessern. Studien zeigen, dass Menschen mit geraden Zähnen als vertrauenswürdiger, erfolgreicher und attraktiver wahrgenommen werden.

Wann ist eine Behandlung besonders empfehlenswert?

  • Nach abgeschlossener Jugendbehandlung: Zähne verschieben sich natürlicherweise im Laufe des Lebens
  • Bei Zahnverlust: Nachbarzähne kippen in Lücken und müssen vor Zahnersatz begradigt werden
  • Durchbruch der Weisheitszähne: Diese können andere Zähne verdrängen
  • Nach Unfällen: Traumatische Zahnverlagerungen erfordern oft kieferorthopädische Korrektur

Die verschiedenen Behandlungsmethoden im Detail

Kieferorthopädie für Erwachsene: feste Zahnspange

Feste Zahnspangen für Erwachsene

Metallbrackets: Die klassische Variante ist nach wie vor die effektivste Methode für komplexe Fehlstellungen. Moderne selbstligierende Brackets sind kleiner und komfortabler als früher.

Vorteile: Sehr effektiv, kostengünstig, kurze Behandlungsdauer
Nachteile: Auffällig, Einschränkungen beim Essen
Kosten: 2.800 – 4.500 Euro

Keramikbrackets: Zahnfarbene Brackets sind deutlich unauffälliger als Metall, aber etwas größer.

Vorteile: Ästhetisch ansprechend, sehr effektiv
Nachteile: Teurer als Metall, können verfärben
Kosten: 3.500 – 5.500 Euro

Lingualtechnik (Incognito): Brackets werden auf der Zungeninnenseite befestigt und sind vollkommen unsichtbar.

Vorteile: Völlig unsichtbar, sehr effektiv
Nachteile: Sehr teuer, anfängliche Sprachprobleme, aufwendige Mundhygiene
Kosten: 7.000 – 10.000 Euro

Herausnehmbare Systeme

Aligner: Durchsichtige Schienen werden alle 1-2 Wochen gewechselt und bewegen die Zähne schrittweise.

Vorteile: Nahezu unsichtbar, herausnehmbar, komfortabel
Nachteile: Nur für leichte bis mittlere Fehlstellungen, Disziplin erforderlich
Kosten: 3.500 – 6.500 Euro

Klassische herausnehmbare Spangen: Für Erwachsene nur in Ausnahmefällen geeignet, meist als Retainer nach fester Behandlung.

Kombinierte Behandlungsansätze

Bei komplexen Fällen arbeiten Kieferorthopäden oft mit anderen Spezialisten zusammen:

  • Kieferchirurgische Eingriffe: Bei schweren Kieferfehlstellungen kann eine operative Korrektur notwendig sein.
  • Prothetische Versorgung: Nach der kieferorthopädischen Korrektur wird oft Zahnersatz eingegliedert.
  • Parodontalbehandlung: Zahnfleischprobleme müssen vor der kieferorthopädischen Behandlung behandelt werden.

Besonderheiten der Erwachsenenbehandlung

Längere Behandlungsdauer

Erwachsene Knochen sind weniger reaktionsfreudig als bei Kindern und Jugendlichen. Dadurch dauern Behandlungen meist länger:

  • Leichte Korrekturen: 6-12 Monate
  • Mittlere Fehlstellungen: 12-24 Monate
  • Komplexe Fälle: 24-36 Monate

Höhere Behandlungsanforderungen

Gründliche Voruntersuchung: Parodontitis, Karies und Zahnverluste müssen vor Behandlungsbeginn saniert werden.

Intensivere Mundhygiene: Erwachsene haben ein höheres Parodontitis-Risiko und müssen besonders sorgfältig reinigen.

Regelmäßige Kontrollen: Alle 4-6 Wochen sind Anpassungen und Kontrollen erforderlich.

Mögliche Komplikationen

  • Wurzelresorptionen: Gelegentlich verkürzen sich Zahnwurzeln während der Bewegung
  • Zahnfleischrückgang: Bei unzureichender Mundhygiene möglich
  • Längere Einheilphasen: Nach chirurgischen Eingriffen

Kosten im Detail: Was Sie einplanen müssen

Kieferorthopädie für Erwachsene: Kosten

Gesamtkostenübersicht nach Behandlungsart

Die Kosten für Kieferorthopädie bei Erwachsenen variieren stark je nach Komplexität und gewählter Methode:

Einfache Korrekturen (ein Kiefer):

  • Metallbrackets: 1.800 – 2.500 Euro
  • Keramikbrackets: 2.200 – 3.200 Euro
  • Clear Aligner: 2.000 – 3.500 Euro

Komplettbehandlung (beide Kiefer):

  • Metallbrackets: 4.200 – 4.500 Euro
  • Keramikbrackets: 5.500 – 7.000 Euro
  • Lingualtechnik: 7.000 – 10.000 Euro
  • Clear Aligner: 3.500 – 6.500 Euro

Zusätzliche Kostenfaktoren

Diagnostik (vor Behandlung):

  • Erstberatung: 50 – 150 Euro
  • Röntgenbilder und Modelle: 200 – 400 Euro
  • 3D-Scan: 150 – 300 Euro

Retainer (nach Behandlung):

  • Feste Retainer: 200 – 400 Euro pro Kiefer
  • Herausnehmbare Retainer: 150 – 300 Euro pro Schiene

Reparaturen und Notfälle:

  • Bracket-Reparatur: 50 – 100 Euro
  • Draht-Anpassung: 30 – 80 Euro

Regionale Preisunterschiede

Die Behandlungskosten variieren je nach Standort erheblich:

Großstädte (München, Hamburg, Köln): 20-30% über dem Durchschnitt
Mittelstädte: Durchschnittliche Preise
Ländliche Gebiete: 10-15% unter dem Durchschnitt

Kostenübernahme: GKV, PKV und Zahnzusatzversicherung

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

Die ernüchternde Wahrheit: Die GKV übernimmt bei Erwachsenen nur in absoluten Ausnahmefällen Kosten für kieferorthopädische Behandlungen.

Kostenübernahme nur bei:

  • Schweren Kieferanomalien mit gleichzeitiger Notwendigkeit einer Kieferoperation
  • Angeborenen Fehlbildungen (z.B. Lippen-Kiefer-Gaumenspalte)
  • Unfallbedingten schweren Fehlstellungen

Kieferorthopädische Indikationsgruppen (KIG): Die GKV erstattet nur bei KIG 4 oder 5 in Verbindung mit chirurgischen Maßnahmen.

Private Krankenversicherung (PKV)

Private Versicherungen bieten meist bessere Leistungen, aber auch hier gibt es Einschränkungen:

Typische Erstattungsätze:

  • Basis-Tarife: 50-60% der Kosten
  • Komfort-Tarife: 70-85% der Kosten
  • Premium-Tarife: Bis zu 100% der Kosten

Wichtige Vertragsdetails beachten:

  • Summenbegrenzungen pro Jahr oder Lebenszeit
  • Wartezeiten (meist 8 Monate)
  • Bereits begonnene Behandlungen sind ausgeschlossen

Zahnzusatzversicherung: Ihr Schutz vor hohen Kosten

Kieferorthopädie für Erwachsene: Zahnzusatzversicherung

Für Erwachsene, die eine kieferorthopädische Behandlung planen, ist eine Zahnzusatzversicherung mit KFO-Leistungen oft die einzige Möglichkeit, sich vor den hohen Kosten zu schützen. Allerdings sind die Leistungen bei Erwachsenen sehr begrenzt.

Wichtige Tarif-Merkmale für Erwachsene:

  • Erstattung auch ohne GKV-Vorleistung
  • Leistung nicht nur nach Unfällen
  • Ausreichende Summenbegrenzung (mindestens 2.500 Euro)
  • Keine Altersbegrenzung

Empfehlenswerte Tarife für Erwachsenen-KFO:

  • ARAG Dent100: 90% Erstattung für Erwachsene ohne Begrenzung
  • Münchener Verein ZahnGesund 100: Umfassende KFO-Leistungen
  • INTER ZahnSchutz: 50% Erstattung auch für Erwachsene
  • DFV ZahnSchutz: Leistungen bei medizinischer Notwendigkeit

Wichtiger Hinweis: Die Zahnzusatzversicherung muss zwingend vor der ersten Diagnose oder Beratung beim Kieferorthopäden abgeschlossen werden. Bereits geplante oder angeratene Behandlungen sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen!

Die führenden Zahnzusatzversicherungen in Deutschland mit KFO-Leistungen für Erwachsene sind:

DFV: Deutschlands bestbewertete Versicherung
DFV: Deutschlands bestbewertete Versicherung
Der 10-fache Stiftung Warentest Testsieger DFV überzeugt mit einem günstigen Rundum-Versicherungsschutz, individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst.
Ergo: Testsieger Stiftung Warentest
Ergo: Testsieger Stiftung Warentest
Die Ergo Zahnzusatzversicherung bietet eine umfassende Absicherung für Ihre Zähne mit einer einer großen Auswahl an Tarifoptionen ohne Wartezeit.
Ottonova: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Ottonova: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Ottonova verspricht Sofort-Leistung zum Best-Preis, und das alles digital. Die Zahnzusatzversicherung garantiert 100% Sofortschutz ohne Wartezeit.
Maxcare: Deutschlands beliebteste Versicherung
Maxcare: Deutschlands beliebteste Versicherung
Der Finanz-Testsieger Maxcare bietet bis zu 100 % Kostenübernahme ohne Wartezeiten im Rundum-Sorglospaket für Ihre Zahngesundheit. Aktion: Alle Neukunden erhalten bei Online-Abschluss einen 15 € Happybrush-Gutschein!
DA Direkt: Ertklassige Versorgung beim Zahnarzt
DA Direkt: Ertklassige Versorgung beim Zahnarzt
Die DA Direkt Zahnzusatzversicherung verspricht flexible Zahlung und faire Konditionen. Sichern Sie sich Sofortschutz beim Finanz-Testsieger.

Die erste Woche mit Zahnspange: Ihr Survival-Guide

Vorbereitung auf die Behandlung

Am Tag der Eingliederung:

  • Planen Sie 2-3 Stunden ein
  • Nehmen Sie vorab Schmerzmittel (Ibuprofen 400mg)
  • Besorgen Sie weiche Lebensmittel
  • Kaufen Sie Dentalwachs und spezielle Zahnbürsten

Erste Tage: Was Sie erwartet

Tag 1-3: Die Gewöhnung

  • Druckgefühl und leichte Schmerzen sind normal
  • Sprechen kann anfangs schwerfallen
  • Lippen und Wangen können wund werden

Tag 4-7: Erste Besserung

Ernährungsanpassung

Erste Woche – weiche Lebensmittel:

  • Suppen und Eintöpfe
  • Pasta und Reis
  • Joghurt und Smoothies
  • Weichgekochtes Gemüse
  • Fisch und Hackfleisch

Dauerhaft vermeiden:

  • Harte Nüsse und Popcorn
  • Klebrige Süßigkeiten
  • Kaugummi
  • Harte Kekse und Brotkrusten
  • Eis am Stiel

Mundhygiene-Routine optimieren

Kieferorthopädie für Erwachsene: Zahnhygiene

Spezialausrüstung anschaffen:

  • Weiche Zahnbürste oder elektrische Schallzahnbürste
  • Interdentalbürsten in verschiedenen Größen
  • Wasserflosser für schwer erreichbare Stellen
  • Fluoridhaltige Mundspülung

Tägliche Routine:

  1. Nach jeder Mahlzeit spülen
  2. 3x täglich gründlich putzen
  3. Abends Interdentalbürsten verwenden
  4. Mundspülung zum Abschluss

Notfall-Maßnahmen

Bei losen Brackets:

  • Nicht entfernen, sondern mit Wachs abdecken
  • Termin beim Kieferorthopäden vereinbaren

Bei herausstehenden Drähten:

  • Mit Wachs abpolstern
  • Niemals selbst schneiden
  • Kurzfristig in der Praxis melden

Bei starken Schmerzen:

  • Ibuprofen nach Packungsanweisung
  • Kalte Kompressen von außen
  • Salzwasserspülung (1 TL Salz auf 250ml warmes Wasser)

Psychologische Aspekte: Selbstbewusst durch die Behandlung

Umgang mit sozialen Reaktionen

Im Berufsleben:

  • Informieren Sie Kollegen vorab über die geplante Behandlung
  • Bei Kundenkontakt: Clear Aligner oder Lingualtechnik wählen
  • Nutzen Sie Humor: “Ich mache was für meine Gesundheit”

Im Privatleben:

  • Partner und Familie früh einbeziehen
  • Gemeinsam Behandlungsziele definieren
  • Fortschritte dokumentieren und feiern

Motivations-Strategien

Visualisierung des Endergebnisses:

  • 3D-Simulation beim Kieferorthopäden anfordern
  • Vorher-Nachher-Bilder anderer Patienten ansehen
  • Eigene Fortschritte fotografisch dokumentieren

Belohnungssystem etablieren:

  • Kleine Belohnungen für erreichte Meilensteine
  • Nach Abschluss größere Wünsche erfüllen
  • Positive Affirmationen nutzen

Langzeiterfolg: Retainer und Nachsorge

Kieferorthopädie für Erwachsene: Retainer

Retainer-Phase: Ihre Investition sichern

Nach Abschluss der aktiven Behandlung beginnt die Retainer-Phase, die mindestens genauso wichtig ist:

Feste Retainer:

  • Dünne Drähte hinter den Frontzähnen
  • Lebenslange Tragedauer empfohlen
  • Spezielle Reinigung erforderlich

Herausnehmbare Retainer:

  • Nachts tragen (zunächst täglich, später 2-3x wöchentlich)
  • Regelmäßige Kontrolle und Anpassung
  • Ersatz-Retainer anfertigen lassen

Langzeitbetreuung planen

Kontrolltermine:

  • Erste 2 Jahre: alle 6 Monate
  • Danach: jährliche Kontrollen
  • Bei Problemen: sofortige Vorstellung

Lebenslange Mundhygiene:

Alternativen und moderne Entwicklungen

Digitale Revolution in der Kieferorthopädie

3D-Diagnostik und Planung:

  • Intraorale Scanner ersetzen unangenehme Abdrücke
  • Virtuelle Behandlungsplanung
  • Präzise Vorhersage des Endergebnisses

KI-unterstützte Behandlung:

  • Künstliche Intelligenz optimiert Behandlungspläne
  • Automatisierte Fortschrittskontrolle
  • Personalisierte Behandlungsempfehlungen

Beschleunigte Kieferorthopädie

AcceleDent und Propel:

  • Vibrationsgeräte zur Beschleunigung der Zahnbewegung
  • Bis zu 50% kürzere Behandlungszeit
  • Zusätzliche Kosten: 500-1.000 Euro

Mikroperforation:

  • Kleine Löcher im Knochen fördern die Bewegung
  • Für bestimmte Bereiche geeignet
  • Minimaler chirurgischer Eingriff

Häufige Fragen und Expertenantworten

Bin ich zu alt für eine Zahnspange?

Es gibt keine Altersgrenze für Kieferorthopädie! Solange Zähne und Zahnhalteapparat gesund sind, ist eine Behandlung möglich. Die älteste behandelte Patientin war über 80 Jahre alt.

Wie schmerzhaft ist die Behandlung wirklich?

Die meisten Patienten beschreiben es als Druckgefühl, nicht als echte Schmerzen. Moderne Techniken sind deutlich komfortabler als früher. Schmerzmittel sind meist nur in den ersten Tagen nötig.

Kann ich trotz Zahnspange normal essen und sprechen?

Nach einer Eingewöhnungszeit von 1-2 Wochen ist normales Sprechen möglich. Bei der Ernährung müssen Sie einige Lebensmittel meiden, aber die meisten Speisen sind weiterhin problemlos möglich.

Wie lange muss ich Retainer tragen?

Retainer sollten lebenslang getragen werden, da sich Zähne natürlicherweise bewegen. Nach den ersten Jahren meist nur noch nachts oder einige Nächte pro Woche.

Was passiert, wenn ich die Behandlung abbreche?

Ein Behandlungsabbruch kann zu dauerhaft schlechteren Ergebnissen führen. Die Zähne bewegen sich in ihre Ausgangsposition zurück. Sprechen Sie bei Problemen immer mit Ihrem Kieferorthopäden.

Checkliste: Ihr Weg zur optimalen Behandlung

Vor der Behandlung

  • Ausführliche Recherche verschiedener Behandlungsmethoden
  • Beratungstermine bei mindestens 2 Kieferorthopäden
  • Kostenvoranschläge einholen und vergleichen
  • Zahnzusatzversicherung prüfen/abschließen (vor der ersten Beratung!)
  • Finanzierungsmöglichkeiten klären
  • Zweitmeinung bei komplexen Fällen einholen

Behandlungsstart

  • Professionelle Zahnreinigung vor Eingliederung
  • Spezielle Pflegeprodukte besorgen
  • Notfall-Kit zusammenstellen (Wachs, Schmerzmittel)
  • Erste Tage freinehmen
  • Familie/Arbeitgeber informieren

Während der Behandlung

  • Alle Termine zuverlässig wahrnehmen
  • Intensive Mundhygiene betreiben
  • Bei Problemen sofort Praxis kontaktieren
  • Fortschritte dokumentieren
  • Motiviert bleiben

Nach der Behandlung

Kieferorthopädie für Erwachsene: Kontrolle
  • Retainer-Versorgung sicherstellen
  • Nachsorgetermine einhalten
  • Langfristige Betreuung planen
  • Behandlungserfolg genießen!

Fazit: Investition in Ihre Zukunft

Eine kieferorthopädische Behandlung im Erwachsenenalter ist weit mehr als eine kosmetische Korrektur – sie ist eine Investition in Ihre Gesundheit, Ihr Selbstbewusstsein und Ihre Lebensqualität. Auch wenn die Kosten zunächst hoch erscheinen mögen, zahlt sich die Behandlung durch verbesserte Mundgesundheit, weniger Folgeschäden und gesteigertes Wohlbefinden langfristig aus.

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren:

  • Sorgfältige Auswahl des Kieferorthopäden
  • Realistische Erwartungen und Geduld
  • Konsequente Mitarbeit während der Behandlung
  • Rechtzeitiger Abschluss einer Zahnzusatzversicherung
  • Lebenslange Retainer-Nachsorge

Moderne Behandlungsmethoden machen es möglich, auch im Erwachsenenalter diskret und komfortabel zu schönen, gesunden Zähnen zu gelangen. Lassen Sie sich nicht von den Kosten abschrecken – mit der richtigen Planung und Versicherung ist der Traum vom perfekten Lächeln auch für Sie erreichbar.

Starten Sie noch heute Ihre Reise zu einem strahlenderen Lächeln. Ihre Zähne werden es Ihnen danken – ein Leben lang!

Weitere Artikel und Tests

Zahnzusatzversicherung für Kinder
Zahnschutz für Kinder
Um Ihrem Kind die bestmögliche Pflege zu gewährleisten, ist eine Zahnzusatzversicherung eine sinnvolle Entscheidung.
zahnzusatzversicherung
Gesundheit für Ihre Zähne
Die Leistungen der gesetzlichen Versicherung sind oft nicht ausreichend. Eine Zahnzusatzversicherung kann die Lösung sein.
Zahnzusatzversicherung für Rentner
Zahnversicherung für Rentner
Eine Zahnzusatzversicherung senkt Zahnarztkosten und garantiert eine umfassende Versorgung im Alter.
zahn-magazin
Nachrichten, Studien und Trends
Wussten Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen der Zahngesundheit und Ihrem Gesundheitszustand gibt?
Zahnzusatzversicherung ERGO
ERGO im Test
Die ERGO Zahnzusatzversicherung bietet eine umfassende Absicherung für Ihre Zähne und passende Tarife für Ihre Bedürfnisse.
Zahnzusatzversicherung Ottonova
Ottonova im Test
Ottonova verspricht Sofort-Leistung zum Best-Preis, und das alles digital. Wir teilen unsere Erfahrungen mit dem deutschen Start-Up.
Zahnzusatzversicherung Maxcare
Maxcare im Test
Maximaler Zahnschutz zu erschwinglichen Preisen — das verspricht Maxcare. Machen Sie sich ein umfassendes Bild über alle Leistungen.
Zahnzusatzversicherung DFV
DFV im Test
Die DFV Zahn­versicherung ist 10-facher Testsieger und damit Rekord-Testsieger bei Stiftung Warentest. Wie gut ist der Anbieter wirklich?
Zahnzusatzversicherung DA Direkt
DA Direkt im Test
DA Direkt ist “immer für Sie da” und verspricht flexible Zahlung und faire Konditionen. Erfahren Sie alles über den Finanz-Testsieger.
Zähne und Zucker
Zähne und Zucker
Zucker ist der wohl größte Feind der Zahngesundheit.
Wir verraten Ihnen 10 Dinge, die Sie über Zähne und Zucker bestimmt noch nicht wussten.
Zahngesundheit beim Sport
Zahnschutz beim Sport
Wissen Sie, wie Sie beim Sport Ihre Zähne schützen können? Hier erfahren Sie, was genau Sport mit Zahngesundheit zu tun hat.
Karies bei Kindern
Karies bei Kindern
Karies bei Kindern ist ein ernstes Problem in Deutschland. Der aktuelle Barmer-Zahnreport verrät alles über Ursachen und Prävention.
jugendliche zahngesundheit
Jugendliche Mundhygiene
Mundhygiene ist wichtig — besonders für Jugendliche. Wir teilen einfache Tipps, um Zähne und Mund in Teenagerjahren zu schützen.
Zähneputzen gegen Depression
Mundgesundheit und Psyche
Was für Auswirkungen hat Zähneputzen auf unser Wohlbefinden? Eine Studie untersucht Zusammenhänge.
Kaugummi
Ist Kaugummi gut für die Zähne?
Die Debatte ist so alt wie die Zeit, oder zumindest so alt wie die Zahnpflege. Wir haben das Rätsel für Sie gelöst.
Zahngesundheit im Alter
Tipps zur Zahngesundheit im Alter
Gesunde Zähne = längeres Leben? So trägt ein gesunder Mund zu einem gesünderen Körper bei.
Sport und Zahngesundheit
Sport und Zahngesundheit
Welche Auswirkungen hat Bewegung auf unsere Zähne? Fördert ein aktiver Lebensstil die Mundgesundheit?
Familienessen
Familienessen und Mundgesundheit
Gemeinsame Mahlzeiten und Zahngesundheit: 5 praktische Tipps für mundgesunde Ernährung im Familienalltag.
Neujahrsvorsätze für strahlend gesunde Zähne
Neujahrsvorsätze Zahngesundheit
Nach Weihnachten ins neue Jahr mit gesunden Zähnen: Die 7 besten Neujahrsvorsätze für Ihre Zahngesundheit.