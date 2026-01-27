Gesunde Zähne = längeres Leben? Tipps zur Zahngesundheit im Alter

Die Augen sind vielleicht das Tor zur Seele, aber die Mundgesundheit ist ein Fenster zur allgemeinen Gesundheit. Eine gute Zahngesundheit schützt nicht nur vor Zahnfleischerkrankungen, Zahnfleischentzündungen und Zahnverlust, sondern kann auch vor vielen anderen altersbedingten Krankheiten schützen. Ein gesunder Mund kann wirklich zu einem gesünderen Körper beitragen. Hier erfahren Sie, warum.

Japanische Studie zeigt Erstaunliches

Eine aktuelle Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen der Anzahl der verbleibenden Zähne und der Lebenserwartung bei Senioren. Für diese Studie wurden die Daten von mehr als 85.000 Bewohnern von japanischen Altenheimen ausgewertet — und die Ergebnisse sprechen für sich. Senioren mit 20 oder mehr eigene Zähnen werden im Durchschnitt älter. Und das beste: Sie werden vor allem gesünder älter.

Die Forscher haben herausgefunden, dass Männer, die im Alter von 85 Jahren oder älter noch mindestens 20 eigene Zähne haben, durchschnittlich 92 Tage mehr in guter Gesundheit verbringen. Bei Frauen im gleichen Alter beläuft sich dieser Gewinn auf etwa 70 Tage.

Gebrechlichkeit im Alter? Der kann mit einer guten Zahnpflege entgegengewirkt werden. Laut der Studie trat Gebrechlichkeit bei zahnlosen Senioren wahrscheinlicher und eher ein.

6 Tipps für gesunde Zähne im Alter

Doch wie genau können Sie im Alter die Gesundheit Ihrer Zähne bewahren?

Wenn Sie sich im Alter um Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch kümmern, können Sie Probleme wie Zahnschmerzen (Probieren Sie diese Hausmittel!), Karies und Zahnverlust vermeiden. Ein gesunder Mund macht es Ihnen auch leichter, gut zu essen und das Essen zu genießen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, damit Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch auch im Alter gesund bleiben.

1. Zähneputzen und Zahnseide: die Grundlage der Mundgesundheit

Eine gute Mundhygiene beginnt mit einer einfachen, aber wirksamen Routine: Zähneputzen und Verwendung von Zahnseide. Senioren wird empfohlen, eine Zahnbürste mit weichen Borsten und eine Zahnpasta mit Fluorid oder Hydroxylapatit zu verwenden.

Diese speziellen Zahnpasten bieten zusätzlichen Schutz für alternde Zähne. Zweimal tägliches Zähneputzen, morgens und vor dem Schlafengehen, hilft, Plaque und Speisereste zu entfernen, die zu Karies und Zahnfleischerkrankungen führen können.

Die Verwendung von Zahnseide ist nicht weniger wichtig, da sie auch die Bereiche zwischen den Zähnen erreicht, die eine Zahnbürste nicht erreichen kann. Regelmäßige Verwendung von Zahnseide hilft, Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen und hält das Zahnfleisch gesund.

2. Gebisspflege: Ein gesundes Lächeln bewahren

Viele Senioren tragen Zahnprothesen, ob teilweise oder vollständig. Richtige Zahnpflege ist wichtig, um Probleme mit der Mundgesundheit zu vermeiden

Wenn Sie eine Zahnprothese tragen, sollten Sie sie jeden Tag gut reinigen. Nehmen Sie sie nach den Mahlzeiten heraus und spülen Sie sie ab. Reinigen Sie sie dann mit einer Zahnbürste oder einer weichen Zahnbürste und einer milden Seife oder einem Reinigungsmittel.

Nehmen Sie die Prothese außerdem nachts heraus, damit sich Ihr Zahnfleisch erholen kann.

3. Genug Wasser im Kampf gegen Mundtrockenheit

Mundtrockenheit, auch Xerostomie genannt, ist ein häufiges Problem bei älteren Erwachsenen und kann durch verschiedene Faktoren, darunter auch bestimmte Medikamente, verursacht werden.

Mundtrockenheit kann verursacht werden durch:

Medikamente (die häufigste Ursache)

Dehydrierung (da die meisten älteren Menschen nicht die empfohlene tägliche Wassermenge trinken)

Strahlentherapie im Kopf- und Halsbereich zur Krebsbehandlung

Krankheiten wie das Sjogren-Syndrom

Rauchen (wie Tabak oder Cannabis)

Alkoholkonsum (einschließlich der Verwendung von alkoholhaltigen Mundspülungen)

Mundtrockenheit ist mehr als nur ein unangenehmes Gefühl; sie kann zu Karies und Mundinfektionen führen. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend. Trinken Sie den ganzen Tag über viel Wasser.

4. Regelmäßig zum Zahnarzt: Prävention ist der Schlüssel

Regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und Hygienetermine sind Ihr bester Schutz vor Problemen mit der Mundgesundheit. Ihr Zahnarzt kann frühe Anzeichen von Zahnfleischerkrankungen, Karies und anderen oralen Problemen erkennen.

Es wird empfohlen, dass Senioren ihren Zahnarzt mindestens alle sechs Monate zu einer Untersuchung und Reinigung aufsuchen. Durch diesen proaktiven Ansatz können Probleme angegangen werden, bevor sie sich verschlimmern, was Sie vor Beschwerden und möglichen gesundheitlichen Komplikationen bewahrt.

Denken Sie daran, dass die Krankenkasse die meisten zahnärztlichen Behandlungen nicht abdeckt — eine private Zahnversicherung schützt da Ihren Geldbeutel. Entscheiden Sie sich für einer der besten Zahnzusatzversicherungen für Rentner:

5. Ausgewogene Ernährung: Treibstoff für gesunde Zähne

Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung ist nicht nur für Ihre allgemeine Gesundheit wichtig, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Erhaltung starker Zähne und eines gesunden Zahnfleisches.

Nehmen Sie viel Gemüse, Obst und kalziumhaltige Lebensmittel in Ihre Ernährung auf. Kalzium ist notwendig für gesunde Knochen und Zähne. Vermeiden Sie den Verzehr von zuckerhaltigen Snacks und Getränken, da diese zu Karies und Zahnfleischerkrankungen beitragen können.

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