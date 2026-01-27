Medienkooperation

Zahngesundheit im Alter

Gesunde Zähne = längeres Leben? Tipps zur Zahngesundheit im Alter

Im Laufe des Lebens wird unsere Gesundheit zu einem immer wertvolleren Gut, und ein Aspekt, der oft nicht die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient, ist die Mundgesundheit. Für Senioren geht es bei der Erhaltung der Mundgesundheit nicht nur um ein strahlendes Lächeln, sondern um das allgemeine Wohlbefinden.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Die Augen sind vielleicht das Tor zur Seele, aber die Mundgesundheit ist ein Fenster zur allgemeinen Gesundheit. Eine gute Zahngesundheit schützt nicht nur vor Zahnfleischerkrankungen, Zahnfleischentzündungen und Zahnverlust, sondern kann auch vor vielen anderen altersbedingten Krankheiten schützen. Ein gesunder Mund kann wirklich zu einem gesünderen Körper beitragen. Hier erfahren Sie, warum.

Japanische Studie zeigt Erstaunliches

Eine aktuelle Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen der Anzahl der verbleibenden Zähne und der Lebenserwartung bei Senioren. Für diese Studie wurden die Daten von mehr als 85.000 Bewohnern von japanischen Altenheimen ausgewertet — und die Ergebnisse sprechen für sich. Senioren mit 20 oder mehr eigene Zähnen werden im Durchschnitt älter. Und das beste: Sie werden vor allem gesünder älter.

Die Forscher haben herausgefunden, dass Männer, die im Alter von 85 Jahren oder älter noch mindestens 20 eigene Zähne haben, durchschnittlich 92 Tage mehr in guter Gesundheit verbringen. Bei Frauen im gleichen Alter beläuft sich dieser Gewinn auf etwa 70 Tage.

Gebrechlichkeit im Alter? Der kann mit einer guten Zahnpflege entgegengewirkt werden. Laut der Studie trat Gebrechlichkeit bei zahnlosen Senioren wahrscheinlicher und eher ein.

6 Tipps für gesunde Zähne im Alter

Doch wie genau können Sie im Alter die Gesundheit Ihrer Zähne bewahren?

Wenn Sie sich im Alter um Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch kümmern, können Sie Probleme wie Zahnschmerzen (Probieren Sie diese Hausmittel!), Karies und Zahnverlust vermeiden. Ein gesunder Mund macht es Ihnen auch leichter, gut zu essen und das Essen zu genießen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, damit Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch auch im Alter gesund bleiben.

1. Zähneputzen und Zahnseide: die Grundlage der Mundgesundheit

Eine gute Mundhygiene beginnt mit einer einfachen, aber wirksamen Routine: Zähneputzen und Verwendung von Zahnseide. Senioren wird empfohlen, eine Zahnbürste mit weichen Borsten und eine Zahnpasta mit Fluorid oder Hydroxylapatit zu verwenden.

Diese speziellen Zahnpasten bieten zusätzlichen Schutz für alternde Zähne. Zweimal tägliches Zähneputzen, morgens und vor dem Schlafengehen, hilft, Plaque und Speisereste zu entfernen, die zu Karies und Zahnfleischerkrankungen führen können.

Die Verwendung von Zahnseide ist nicht weniger wichtig, da sie auch die Bereiche zwischen den Zähnen erreicht, die eine Zahnbürste nicht erreichen kann. Regelmäßige Verwendung von Zahnseide hilft, Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen und hält das Zahnfleisch gesund.

Zahngesundheit im Alter: Zahnseide

2. Gebisspflege: Ein gesundes Lächeln bewahren

Viele Senioren tragen Zahnprothesen, ob teilweise oder vollständig. Richtige Zahnpflege ist wichtig, um Probleme mit der Mundgesundheit zu vermeiden

Wenn Sie eine Zahnprothese tragen, sollten Sie sie jeden Tag gut reinigen. Nehmen Sie sie nach den Mahlzeiten heraus und spülen Sie sie ab. Reinigen Sie sie dann mit einer Zahnbürste oder einer weichen Zahnbürste und einer milden Seife oder einem Reinigungsmittel.

Nehmen Sie die Prothese außerdem nachts heraus, damit sich Ihr Zahnfleisch erholen kann.

3. Genug Wasser im Kampf gegen Mundtrockenheit

Mundtrockenheit, auch Xerostomie genannt, ist ein häufiges Problem bei älteren Erwachsenen und kann durch verschiedene Faktoren, darunter auch bestimmte Medikamente, verursacht werden.

Mundtrockenheit kann verursacht werden durch:

  • Medikamente (die häufigste Ursache)
  • Dehydrierung (da die meisten älteren Menschen nicht die empfohlene tägliche Wassermenge trinken)
  • Strahlentherapie im Kopf- und Halsbereich zur Krebsbehandlung
  • Krankheiten wie das Sjogren-Syndrom
  • Rauchen (wie Tabak oder Cannabis)
  • Alkoholkonsum (einschließlich der Verwendung von alkoholhaltigen Mundspülungen)

Mundtrockenheit ist mehr als nur ein unangenehmes Gefühl; sie kann zu Karies und Mundinfektionen führen. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend. Trinken Sie den ganzen Tag über viel Wasser.

4. Regelmäßig zum Zahnarzt: Prävention ist der Schlüssel

Regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und Hygienetermine sind Ihr bester Schutz vor Problemen mit der Mundgesundheit. Ihr Zahnarzt kann frühe Anzeichen von Zahnfleischerkrankungen, Karies und anderen oralen Problemen erkennen.

Zahngesundheit im Alter: Kontrolle

Es wird empfohlen, dass Senioren ihren Zahnarzt mindestens alle sechs Monate zu einer Untersuchung und Reinigung aufsuchen. Durch diesen proaktiven Ansatz können Probleme angegangen werden, bevor sie sich verschlimmern, was Sie vor Beschwerden und möglichen gesundheitlichen Komplikationen bewahrt.

Denken Sie daran, dass die Krankenkasse die meisten zahnärztlichen Behandlungen nicht abdeckt — eine private Zahnversicherung schützt da Ihren Geldbeutel. Entscheiden Sie sich für einer der besten Zahnzusatzversicherungen für Rentner:

DFV: Deutschlands bestbewertete Versicherung
DFV: Deutschlands bestbewertete Versicherung
Der 10-fache Stiftung Warentest Testsieger DFV überzeugt mit einem günstigen Rundum-Versicherungsschutz, individuell an die Bedürfnisse Ihres Kindes angepasst.
Ergo: Testsieger Stiftung Warentest
Ergo: Testsieger Stiftung Warentest
Die Ergo Zahnzusatzversicherung bietet eine umfassende Absicherung für die Zähne Ihres Kindes — damit kieferorthopädische Behandlungen nicht zu teuer werden.
Ottonova: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Ottonova: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Ottonova verspricht Sofort-Leistung zum Best-Preis, und das alles digital. Die Zahnzusatzversicherung für Kinder schließen Sie schon ab 2,18 € pro Monat ab.
Maxcare: Deutschlands beliebteste Versicherung
Maxcare: Deutschlands beliebteste Versicherung
Der Finanz-Testsieger Maxcare bietet bis zu 100 % Kostenübernahme ohne Wartezeiten im Rundum-Sorglospaket für Ihre Zahngesundheit. Aktion: Alle Neukunden erhalten bei Online-Abschluss einen 15 € Happybrush-Gutschein!
DA Direkt: Erstklassige Versorgung beim Zahnarzt
DA Direkt: Erstklassige Versorgung beim Zahnarzt
Die DA Direkt Zahnzusatzversicherung verspricht flexible Zahlung und faire Konditionen. Sofortschutz für Kieferorthopädie, Zahnbehandlungen und bei Unfällen.

5. Ausgewogene Ernährung: Treibstoff für gesunde Zähne

Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung ist nicht nur für Ihre allgemeine Gesundheit wichtig, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Erhaltung starker Zähne und eines gesunden Zahnfleisches.

Nehmen Sie viel Gemüse, Obst und kalziumhaltige Lebensmittel in Ihre Ernährung auf. Kalzium ist notwendig für gesunde Knochen und Zähne. Vermeiden Sie den Verzehr von zuckerhaltigen Snacks und Getränken, da diese zu Karies und Zahnfleischerkrankungen beitragen können.

Weitere Artikel und Tests

Zahnzusatzversicherung-dadirekt im test
Die besten Anbieter im Vergleich
Zahnzusatzversicherung sorgen für einen umfassenden Schutz, doch welche ist die richtige für meine Bedürfnisse?
Zahnzusatzversicherung für Kinder
Zahnschutz für Kinder
Um Ihrem Kind die bestmögliche Pflege zu gewährleisten, ist eine Zahnzusatzversicherung eine sinnvolle Entscheidung.
Zahnzusatzversicherung-ottonova- test
Sofortiger Versicherungsschutz
Wir zeigen Ihnen, welche Zahnzusatzversicherung Ihnen im Falle einer Behandlung ohne Wartezeit weiterhilft.
zahnzusatzversicherung
Gesundheit für Ihre Zähne
Die Leistungen der gesetzlichen Versicherung sind oft nicht ausreichend. Eine Zahnzusatzversicherung kann die Lösung sein.
zahn-magazin
Nachrichten, Studien und Trends
Wussten Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen der Zahngesundheit und Ihrem Gesundheitszustand gibt?
Zahnzusatzversicherung ERGO
ERGO im Test
Die ERGO Zahnzusatzversicherung bietet eine umfassende Absicherung für Ihre Zähne und passende Tarife für Ihre Bedürfnisse.
Zahnzusatzversicherung Ottonova
Ottonova im Test
Ottonova verspricht Sofort-Leistung zum Best-Preis, und das alles digital. Wir teilen unsere Erfahrungen mit dem deutschen Start-Up.
Zahnzusatzversicherung Maxcare
Maxcare im Test
Maximaler Zahnschutz zu erschwinglichen Preisen — das verspricht Maxcare. Machen Sie sich ein umfassendes Bild über alle Leistungen.
Zahnzusatzversicherung DFV
DFV im Test
Die DFV Zahn­versicherung ist 10-facher Testsieger und Rekord-Testsieger bei Stiftung Warentest. Wie gut ist der Anbieter wirklich?
Zahnzusatzversicherung DA Direkt
DA Direkt im Test
DA Direkt ist “immer für Sie da” und verspricht flexible Zahlung und faire Konditionen. Erfahren Sie alles über den Finanz-Testsieger.
Zähne und Zucker
Zähne und Zucker
Zucker ist der größte Feind der Zahngesundheit. Wir verraten Ihnen 10 Dinge, die Sie über Zähne und Zucker bestimmt noch nicht wussten.
Schlechte Angewohnheit für Zähne
Schlechte Angewohnheiten
Welche 10 Angewohnheiten schaden Ihren Zähnen und gleichzeitig Ihrer Gesundheit? Hier finden Sie es heraus.
jugendliche zahngesundheit
Jugendliche Mundhygiene
Mundhygiene ist wichtig — besonders für Jugendliche. Wir teilen einfache Tipps, um Zähne und Mund in Teenagerjahren zu schützen.
zahnzusatzversicherung-frau-zaehne
Die Macht des Lächelns
Lächeln als Erfolgsfaktor: Was steckt hinter der Macht dieses Ausdrucks? Entdecken Sie die Geheimnisse und Vorteile eines Lächelns.
Zahnmythen
Die 10 bekanntesten Zahnmythen
Die meisten Ratschläge zur Zahngesundheit sind leider falsch oder irreführend. Wir räumen mit den Mythen auf.
Zähneputzen
Richtig Zähneputzen
Wie oft, wie lange und wann sollte ich Zähneputzen? Welche Zahnbürste ist die beste? Und was ist die richtige Putztechnik?
vitamine für zähne
5 wichtige Vitamine für Zähne und Zahnfleisch
Eine gute Ernährung ist ein wichtiger Faktor für Ihre Mundgesundheit. Nehmen Sie diese fünf Nährstoffe zu sich.
Zahnpasta
Die beste Zahnpasta für Ihre Zähne
Fluoridfrei, Whitening, Kariesschutz, Antibakteriell, Repair, Sensitiv — welche Zahnpasta ist die richtige?
Sport und Zahngesundheit
Sport und Zahngesundheit
Welche Auswirkungen hat Bewegung auf unsere Zähne? Fördert ein aktiver Lebensstil die Mundgesundheit?
Karies vorbeugen durch die richtige Ernährung
Karies vorbeugen durch die richtige Ernährung
Karies ist kein Schicksal – mit diesen mit cleveren Essgewohnheiten können Sie Ihre Zähne aktiv schützen.