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Sport und Zahngesundheit

Gesunde Zähne durch Bewegung? Wie Sport Ihre Zahngesundheit unterstützt

Welche Auswirkungen hat Bewegung auf unsere Zähne? Kann ein aktiver Lebensstil mit mehr Sport spürbare Verbesserungen für Ihre Mundgesundheit mit sich bringen?

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Es ist offensichtlich, dass Bewegung der Schlüssel zu einem gesünderen Leben ist. Bewegung kann sowohl unsere geistige als auch unsere körperliche Gesundheit verbessern. Bewegung ist nicht nur gut für unsere Psyche, sondern kann auch Wunder für unsere Mundgesundheit bewirken. Die Forschung zeigt, dass regelmäßige Bewegung sehr wirksam gegen Parodontalerkrankungen ist und das Risiko, die Krankheit überhaupt erst zu entwickeln, senkt. Regelmäßiger Sport hält den Rest Ihres Körpers fit und gesund, was sich wiederum positiv auf Ihre Zahngesundheit auswirkt. Die Endorphinausschüttung beim Sport hebt die Stimmung und bringt Sie zum Lächeln. Wir schauen uns den Zusammenhang zwischen Sport und Zahngesundheit genauer an.

Bewegung senkt das Risiko, an anderen Krankheiten oder Symptomen wie Diabetes, Fettleibigkeit, Herzproblemen, Atemwegsproblemen und vielen anderen Leiden zu erkranken.

Jede dieser Krankheiten wirkt sich auf Ihre Mundgesundheit aus, sei es durch Ihre Ernährung, Ihre Essgewohnheiten oder Ihre Fähigkeit, Ihre Zähne zu reinigen und zu pflegen. Schauen wir uns einige Krankheiten im Detail an.

1. Parodontalerkrankungen

Parodontalerkrankungen, in der Öffentlichkeit besser bekannt als Zahnfleischerkrankungen, sind die Hauptursache für Zahnverlust bei Erwachsenen. Sie entsteht, wenn sich Bakterien in Ihrem Mund ansammeln und Schmerzen und Entzündungen verursachen. Diese Schmerzen können auch zu Zahnfleischbluten und Zahnverlust führen.

Untersuchungen des British Dental Journal zeigen, dass aktive Menschen im Durchschnitt 54 % weniger wahrscheinlich eine Zahnfleischerkrankung entwickeln als diejenigen, die sich nicht aktiv bewegen.

In einigen Fällen kann eine schwere Parodontalerkrankung Entzündungsreaktionen des Körpers hervorrufen, die andere Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen. Durch die Verringerung des Risikos, an diesen Krankheiten zu erkranken, wird sich indirekt auch Ihre Mundgesundheit verbessern.

2. Verdauung

Regelmäßiges Training verbessert die Gesundheit Ihres Verdauungssystems, indem es die Durchblutung Ihres Darms und anderer Teile des Verdauungstrakts erhöht. Dadurch wird die Fähigkeit des Körpers, Nährstoffe aufzunehmen und Abfallstoffe auszuscheiden, verbessert.

Sport und Zahngesundheit: regelmäßige Bewegung

Ein gesundes Verdauungssystem sorgt dafür, dass Ihr Körper wichtige Vitamine und Nährstoffe aus der Nahrung aufnimmt. Mit den richtigen Nährstoffen hat Ihr Körper auf natürliche Weise ein geringeres Risiko, eine Zahnfleischerkrankung zu entwickeln, da Ihr Immunsystem gestärkt wird.

Wenn Sie sich sportlich betätigen und fit bleiben, sorgt Ihr Körper für eine konstante Speichelbildung im Mund. Je weniger Speichel im Mund ist, desto mehr Bakterien und Essensreste können im Mund verbleiben, was zu Bakterienbildung, Plaque und Karies führt.

3. Fettleibigkeit

Ein gesunder Body-Mass-Index (BMI) ist ein klares Zeichen für eine gute allgemeine Gesundheit. Wenn Ihr BMI zu hoch ist, besteht das Risiko von Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Diabetes und vielen anderen gesundheitlichen Komplikationen.

Studien zeigen, dass Menschen mit einem gesunden BMI einen insgesamt gesünderen Lebensstil führen und sich entsprechend ernähren. Ihre Ernährung besteht aus reichhaltigem Gemüse, gesunden Fetten und vollwertigen Zutaten, die der Körper verwerten kann. Dieselben Menschen verzichteten auf Junkfood und Zigaretten, zwei Dinge, die nachweislich die Zähne schädigen.

4. Stress

Jedes Mal, wenn Sie trainieren, setzt Ihr Körper Endorphine frei, die Ihre Stimmung aufhellen und Ihnen durch Dopamin und Serotonin einen Energieschub geben. Diese Endorphine sorgen für eine Art „Post-Workout-High“ und einen plötzlichen Glücksrausch.

Wenn Sie regelmäßig Sport treiben und einen gesunden Lebensstil führen, wird sich Ihr Selbstvertrauen verbessern und depressive Verstimmungen werden abnehmen. Je mehr Serotonin nach dem Training in Ihrem Körper freigesetzt wird, desto weniger Cortisol wird ausgeschüttet, das Ihre Stimmung trübt und Sie in Stress versetzt.

Sport und Zahngesundheit: Endorphine

Cortisol und große Mengen an Stress können Ihre Mundgesundheit stark beeinträchtigen. Stress, Wut und Angst veranlassen uns, die Kiefer zusammenzubeißen und mit den Zähnen zu knirschen, was zu langfristigen Schäden am Zahnschmelz führt. Das ständige Zähneknirschen nutzt den Zahnschmelz im Inneren der Zähne schnell ab, was zu Abplatzungen, Rissen und Nervenschäden führen kann. In schweren Fällen kann sich das Zahnfleisch zurückbilden und bleibende Schäden im Mund verursachen.

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5. Körperhaltung

Eine schlechte Körperhaltung kann viele Probleme mit der Wirbelsäule und strukturelle Probleme mit der Mundgesundheit verursachen. Bei einer Person, die ständig die Schultern hängen lässt, kann der Unterkiefer weiter vorne liegen als der Rest des Schädels. Aufgrund der Ausrichtung des Kiefers zur Wirbelsäule kann die Wirbelsäule durch das Gewicht des Schädels stark belastet und zusammengedrückt werden.

Andere orale Probleme, die durch eine schlechte Haltung verursacht werden können, sind:

  • Falsch ausgerichtete Zähne
  • Probleme mit der Kieferstärke
  • Lose oder wackelige Zähne
  • Schmerzen in der Seite des Kiefers
  • Kopfschmerzen
  • Abgebrochene oder gesprungene Zähne
  • Scharfe Schmerzen beim Kauen oder Schlucken
Sport und Zahngesundheit: Körperhaltung

Ein sitzender, bewegungsarmer Lebensstil führt zu einer schlechten Körperhaltung, die sich wiederum auf Ihre Mundgesundheit auswirkt. Regelmäßiges Training hilft, Ihre Haltung zu verbessern und das Risiko für diese Erkrankungen zu verringern.

6. Herzerkrankungen

Viele Studien haben gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und Herzerkrankungen gibt. Menschen mit schlechter Zahnhygiene sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, eine bakterielle Infektion in ihrem Blutkreislauf zu bekommen. Bleibt diese Infektion unkontrolliert, kann sie von den Zähnen zum Herzen wandern, die Herzkranzgefäße verstopfen und das Risiko eines Herzinfarkts erhöhen.

Regelmäßiges Training, bestehend aus HIITs und leichter Bewegung, kann Ihre Mundgesundheit verbessern und Ihr Risiko für die Entwicklung ernsthafter Herz- oder Gesundheitsstörungen, die mit einer schlechten Mundgesundheit zusammenhängen, verringern.

Fazit

Wenn Sie auf Ihren Körper und Ihre allgemeine Gesundheit achten, indem Sie sich gesund ernähren und Sport treiben, verbessert sich auch Ihre Mundgesundheit. Bewegung hat unendlich viele Vorteile für Ihren Körper. Wenn Sie also eine gesunde und nachhaltige Bewegungsroutine finden, werden sich auch Ihre Zähne verbessern. Und vergessen Sie nicht, Ihre Zähne beim Sport zu schützen!

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