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5 wichtige Vitamine für Zähne und Zahnfleisch

Wussten Sie, dass eine gute Ernährung ein wichtiger Faktor für Ihre Mundgesundheit ist? Achten Sie darauf, dass Ihre Ernährung diese fünf Nährstoffe enthält — für gesunde, kräftige und strahlende Zähne.

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Zähneputzen und Zahnseide sind für eine gute Mundhygiene unerlässlich. Aber wussten Sie, dass auch die Nährstoffe, die Sie zu sich nehmen (oder auch nicht), einen erheblichen Einfluss auf Ihre Mundgesundheit haben können? In diesem Artikel geht es um die besten Vitamine für Zähne und Zahnfleisch und darum, welche Lebensmittel Sie essen sollten, um mehr von diesen Nährstoffen in Ihre Ernährung aufzunehmen. Glücklicherweise sind viele dieser Lebensmittel natürlich und lecker!

Warum sind Vitamine für Zähne und Zahnfleisch wichtig?

Ihr Mund, Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch sind die ersten Kontaktstellen für die Nährstoffe, die Sie zu sich nehmen, und sie sind wichtig, um den Verdauungsprozess in Gang zu setzen. Der Prozess des Kauens ermöglicht es, die größtmögliche Menge an Nährstoffen aus Ihrer Nahrung zu extrahieren. Umgekehrt kann ein Nährstoffmangel zu Munderkrankungen wie Entzündungen und Zahnverlust führen. Das bedeutet, dass die Zufuhr der richtigen Vitamine über die Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch fördern kann. Hier sind fünf wichtige Vitamine für gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch:

1. Kalzium

Kalzium ist nicht nur gut für Ihre Knochen, sondern auch für Ihre Zähne. Kalzium ist einer der wichtigsten Mineralstoffe im menschlichen Körper, da es zur Bildung und Erhaltung starker Knochen und Zähne beiträgt. Sind Sie neugierig, wie Sie Kalzium zu sich nehmen können? Vielleicht tun Sie es ja schon. Milchprodukte wie Milch und Joghurt enthalten eine Art von Kalzium, die vom Körper leicht aufgenommen werden kann. Lachs- und Sardinenkonserven sind ebenfalls gute Kalziumlieferanten.

Wenn Sie kein Fleisch oder keine Milchprodukte verzehren oder mehr kalziumreiches Gemüse in Ihren Speiseplan aufnehmen möchten, probieren Sie Brokkoli, Kohl, Grünkohl, Senf, Kohlrabi, Bok Choy oder Chinakohl oder Nüsse wie Mandeln, Paranüsse, Sonnenblumenkerne und Tahini. Damit das Kalzium in diesen Lebensmitteln erhalten bleibt, sollten Sie diese in wenig Wasser kurz dämpfen oder sautieren, anstatt sie zu kochen. Zusätzlich können Sie Kalzium auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln einnehmen.

2. Magnesium

Magnesium ist ein weiteres wichtiges Vitamin für gesunde Zähne. Magnesium hilft dem Körper bei der Aufnahme und Verwertung von Kalzium und stärkt die Zähne, indem es den Zahnschmelz schützt und wieder aufbaut. Wenn Sie Ihrer Ernährung mehr Magnesium hinzufügen möchten, sollten Sie Fleisch, Milch und Vollkornprodukte zu sich nehmen. Fisch, Eier und eiweißreiche Lebensmittel sind ebenfalls ausgezeichnete Quellen.

Glücklicherweise nehmen die meisten Menschen mit ihrer normalen Ernährung genug von diesem Vitamin auf, ohne dass sie Nahrungsergänzungsmittel benötigen.

3. Vitamin D

Vitamin D spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Zahngesundheit. Ein Vitamin-D-Mangel zu verschiedenen Störungen der Mundgesundheit führen, wie Zahnfleischentzündungen, Karies und Zahnfleischerkrankungen. Das liegt daran, dass Vitamin D eine entscheidende Rolle bei der Mineralisierung von Knochen und Zähnen spielt.

Aber keine Sorge — die Einnahme von Vitamin D ist über Nahrungsergänzungsmittel einfach. Es ist außerdem in fettem Fisch wie Lachs, Makrele und Hering enthalten. Des Weiteren sind einige Lebensmittel mit Vitamin D angereichert, z. B. Milch und Frühstückszerealien.

Vitamine für Zähne: Vitamin D im Müsli

Zahnarzt nicht vergessen!

Wenn Sie diese Vitamine in Form einer gesunden Ernährung zu sich nehmen, dann ist das eine exzellente Voraussetzung für eine gute Zahngesundheit. Trotz guter Ernährung sollten Sie die Vorsorge beim Zahnarzt nie außer Acht lassen, denn Zahnkrankheiten können sich schleichend entwickeln. Um nicht nur die Vorsorge für Ihre Zähne zu garantieren, sondern auch Ihren Geldbeutel zu schonen, empfehlen sich Zahnzusatzversicherungen. Diese garantieren Sofortschutz und Kostenerstattung bei Vorsorge, Behandlung und Notfall. Eine umfassende Absicherung bekommen Sie bei diesen Anbietern:

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4. Vitamin C

Vitamin C ist nicht nur gut für die Zähne, es ist auch ein hervorragendes Vitamin für das Zahnfleisch. Vitamin C trägt dazu bei, das Bindegewebe im Zahnfleisch gesund und stark zu halten, das die Zähne an Ort und Stelle hält — was bedeutet, dass ein Mangel an Vitamin C zu Zahnfleischbluten und Zahnfleischerkrankungen führen kann. Darüber hinaus verringert die Einnahme von Vitamin-C-Präparaten die erosive Zahnabnutzung in der frühen Kindheit.

Mit Ihrer Ernährung nehmen Sie wahrscheinlich viel Vitamin C auf, denn es ist in Zitrusfrüchten, Paprika, Süßkartoffeln, Brokkoli, Beeren und Grünkohl enthalten. Nahrungsergänzungsmittel sind ebenfalls weit verbreitet.

5. Vitamin A

Vitamin A ist nicht nur gut für Ihre Augen und Ihre Haut, sondern auch für Ihren Mund, insbesondere für Ihre Speichelproduktion. Der Speichel hilft bei der Zerkleinerung der Nahrung und reinigt die Zahnzwischenräume von Bakterien. Vitamin A ist in orangefarbenem Obst und Gemüse, wie Karotten, Süßkartoffeln und Paprika, sowie in Fisch und Eigelb enthalten. Es ist auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich.

Vitamine für Zähne: Nahrungsergänzungsmittel

Wann Sie Vitamine einnehmen sollten

Eine gesunde Ernährung kann Sie mit vielen dieser Vitamine für Zähne und Zahnfleisch versorgen. In manchen Fällen kann die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln jedoch die bessere Wahl sein. Wenn Sie sich fragen, ob Sie ein Nahrungsergänzungsmittel einnehmen sollten, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt oder Arzt, da einige Nahrungsergänzungsmittel mit einigen verschreibungspflichtigen Medikamenten in Wechselwirkung treten oder diese beeinträchtigen können.

Wenn Sie auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse achten, nehmen Sie wahrscheinlich bereits viele dieser zahnfreundlichen Nährstoffe zu sich. Wenn Sie sich Sorgen um Ihren Vitaminhaushalt machen, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt darüber, welche Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel Sie in Ihre Ernährung aufnehmen können. Wenn Sie verstehen, wie sich diese Vitamine auf Ihre Zähne auswirken, können Sie Ihre Mundpflege langfristig verbessern.

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