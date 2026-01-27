Rätsel gelöst: Ist Kaugummi gut für die Zähne?

Die Debatte ist so alt wie die Zeit, oder zumindest so alt wie die Zahnpflege. Kaugummikauer und Nicht-Kaugummikauer stellen sich seit Jahrhunderten die Frage: “Ist Kaugummi gut für die Zähne?” Zahngesundheit ist wichtig, und gute Zahngewohnheiten gehören zu einer guten Zahnpflege einfach dazu. Aber sollte Kaugummi zu diesen Gewohnheiten gehören? Wir beantworten diese viel gestellte Frage für Sie.

Die Kaugummis von früher sahen bei weitem nicht so aus wie unsere heutigen Kaugummis. Seitdem haben sie sich von einem einfachen Baumsaft zu der gummiartigen Substanz entwickelt, die wir heute kennen — sogar Zahnpflegekaugummis gibt es.

Der Prozess der Kaugummiherstellung hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Die Rezepturen der einzelnen Marken variieren, aber alle Kaugummis bestehen aus einer Kombination von Gummis, Harzen, Füllstoffen und Weichmachern und variieren drastisch bei zugesetzten Geschmacksstoffen und Süßungsmitteln.

Einige Kaugummis, so genannte harte Kaugummis, können das Risiko von Zahnschäden bergen. Auch wenn die Inhaltsstoffe ausschließlich aus lebensmittelechten Materialien bestehen, ist das Kauen sicher?

Auswirkungen von Kaugummi auf Ihre Zähne

Kaugummikauen hat viele Vorteile, wie z. B. Stressabbau und Verbesserung des Gedächtnisses, aber wenn Sie sich fragen, wie Sie mit dem Kaugummikauen aufhören können, sollten Sie das Kauen durch Minzbonbons, Gummibonbons oder Bonbons ersetzen. Manche Leute glauben, dass Kaugummi beim Abnehmen hilft, fragen sich, was passiert, wenn man Kaugummi verschluckt, oder sehen ihn als Hilfe bei der Raucherentwöhnung.

Aber wenn es um die Mundgesundheit geht, ist Kaugummi ein zweischneidiges Schwert, besonders wenn man die Angewohnheit hat, auf dem Zahnfleisch zu beißen. Das Kauen von Kaugummi zur Zahnreinigung kann sowohl gut als auch schlecht für die Zähne sein. Es kommt auf die Art des Kaugummis an. Ein normaler zuckerhaltiger Kaugummi kann Ihren Zähnen sogar schaden. Der Zucker, der als Süßungsmittel verwendet wird, nährt die Bakterien in Ihrem Mund, die wiederum Ihre Zähne schädigen können.

Exklusive therapeutische Kaugummis zur Zahnaufhellung, insbesondere zuckerfreie Zahnpflegekaugummis, können jedoch nicht nur Ihren Atem erfrischen, sondern auch Ihre Mundgesundheit verbessern.

Vorteile von zuckerfreiem Zahnpflegekaugummi

Obwohl jeder Kaugummi für frischen Atem sorgt, kann zuckerfreier Kaugummi tatsächlich helfen, Karies zu verhindern. Eine Studie der American Dental Association berichtet, dass man Karies verhindern kann, indem man einfach zwanzig Minuten lang nach dem Essen einen zuckerfreien Kaugummi kaut.

Der Kaugummi aktiviert den Speichel in Ihrem Mund, der wiederum die Säure neutralisiert und den Zahnschmelz stärkt. Wenn Sie jedoch Zahnkronen haben, sollten Sie Ihren Zahnarzt fragen, ob Sie Kaugummi kauen dürfen. Die gleiche Speichelproduktion verringert auch die Empfindlichkeit Ihrer Zähne.

Allerdings sind nicht alle zuckerfreien Kaugummis gleich. Einige Kaugummis sind von Natur aus zuckerfrei und enthalten Alternativen wie Xylit oder Sorbit. Wenn Sie Zahnersatz tragen, sollten Sie einen Kaugummi wählen, der diesen nicht beschädigt.

Beachten Sie, dass Kaugummis, die mit Xylitol gesüßt sind, besser gegen Karies wirken als Kaugummis, die mit Sorbitol gesüßt sind. Normaler, mit Sorbitol gesüßter Kaugummi bringt jedoch seine eigenen Vorteile mit sich, vor allem weil er billiger ist.

Xylitol als Zuckerersatz im Kaugummi

Vielleicht haben Sie schon von Xylitol gehört, aber was ist das genau? Xylit, das häufig in zuckerfreiem Kaugummi verwendet wird, gehört zu den Zuckeralkoholen und kommt in winzigen Mengen in einigen Obst- und Gemüsesorten vor. Es wird aus Pflanzenfasern oder Bäumen wie der Birke gewonnen und gilt als “natürliches” Produkt.

Er hat ungefähr die gleichen Maße wie Kristallzucker, enthält aber 40 % weniger Kalorien. Da er einen niedrigen glykämischen Index hat, erhöht er den Blutzuckerspiegel nicht und verursacht keine Blutzuckerspitzen wie normaler Zucker. Er reduziert Karies, indem er die schlechten Bakterien im Mund “aushungert”. Er hemmt das Wachstum von Streptokokken, den Hauptbakterien, die für die Bildung von Plaque und Zahnfleischerkrankungen verantwortlich sind.

Zuckerfreier Kaugummi, der mit Xylitol gesüßt ist, ist ohne weiteres erhältlich. Xylitol ist pflanzlichen Ursprungs und ein natürliches Nebenprodukt, das in geringen Mengen im menschlichen Körper vorkommt. Im Gegensatz zu früheren künstlichen Süßungsmitteln sind mit seinem Verzehr keine gesundheitlichen Risiken verbunden. Die mit dem Konsum von Xylit verbundenen Nebenwirkungen sind geringfügig, können aber bei übermäßigem Verzehr zu leichten Verdauungsproblemen führen.

Wenn der Kaugummi zum Problem wird

Wenn Sie beim Kauen von Kaugummi Zahnschmerzen oder einen wunden Kiefer bekommen, sollten Sie unbedingt Ihren Zahnarzt aufsuchen. Wenn Ihnen eine guten Zahngesundheit generell wichtig ist, sollten Sie regelmäßig zu Ihrem Zahnarzt gehen. Mit einer Zahnzusatzversicherung können Sie auf umfassenden Schutz und eine Vielzahl von Zahnpflegeleistungen wie professionelle Zahnreinigung, Kieferorthopädie und Behandlungen im Ernstfall zurückgreifen. Die Top-Anbieter von Zahnzusatzversicherungen sind:

Kaugummi für die Mundgesundheit

Kauen oder nicht kauen, vor allem wenn es um Kaugummi für empfindliche Zähne geht — das ist hier die Frage. Die Antwort lässt sich leicht zusammenfassen: Kaugummis sind großartig, wenn sie zuckerfrei und mit Xylitol gesüßt sind. Diese Art von Zahnpflegekaugummi reinigt Ihre Zähne und beugt Karies vor, wodurch Ihre Mundgesundheit insgesamt verbessert wird.

Verzichten Sie auf die zuckerhaltigen Kaugummis und entscheiden Sie sich stattdessen für zuckerfreie Kaugummis für eine bessere Mundgesundheit.

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