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Zahnzusatzversicherung Maxcare

Maxcare im Test: Deutschlands beliebteste Zahnzusatzversicherung?

Der Finanztest Testsieger Maxcare verspricht bis zu 100 % Kostenerstattung - und das schon im günstigsten Tarif. Wir haben die Zahnzusatzversicherung getestet und zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile der Versicherung.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Maxcare ist den meisten Deutschen bekannt aus der TV Werbung. Der Anbieter wirbt mit maximalem Zahnschutz zu erschwinglichen Preisen. Hier erfahren Sie alles, was Sie über die Maxcare Zahnzusatzversicherung wissen müssen. So können Sie sich ein umfassendes Bild über die Leistungen machen und die beste Versicherung für Ihr strahlendes Lächeln finden.

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Deutschlands beste Zahnzusatzversicherung
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Was ist die Maxcare Zahnzusatzversicherung?

Die Maxcare Zahnzusatzversicherung ist eine private Versicherung, die dazu dient, die Kosten für zahnärztliche Behandlungen zu reduzieren. Die Versicherung erstattet Ihnen einen Teil der Kosten, die bei zahnärztlichen Behandlungen anfallen, die nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Da die Kosten für Zahnersatz, wie beispielsweise Implantate, Inlays und Kronen, sehr hoch sein können, kann eine Zahnzusatzversicherung eine sinnvolle Investition sein.

Die Zahnzusatzversicherung bietet eine Vielzahl von Tarifen an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Je nach Tarif können verschiedene Leistungen abgedeckt werden, wie zum Beispiel die Kostenübernahme für Inlays, Implantate, Veneers oder kieferorthopädische Behandlungen. Die Höhe der Erstattung hängt vom gewählten Tarif ab.

Maxcare Website
Maxcare Webseite

Welche Tarife bietet die Maxcare Zahnzusatzversicherung an?

Die Zahnzusatzversicherung bietet verschiedene Tarife an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Hier sind einige der verfügbaren Tarife:

  • Exklusiv: Dieser Tarif deckt zu 100 % die Kosten für zahnärztliche Leistungen wie Füllungen, Wurzelbehandlungen und Zahnreinigungen ab. Er übernimmt auch bis zu 100 % der Kosten für Zahnersatz wie Kronen und Brücken sowie für Implantate. Er deckt auch die Kosten für kieferorthopädische Behandlungen bei Kindern und Erwachsenen ab.
  • Premium: Dieser Tarif bietet eine Abdeckung von bis zu 100 % für Zahnbehandlung, Wurzelbehandlung und Parodontosebehandlung. Außerdem werden Ihnen 85 % der Kosten für Zahnersatz und Implantate erstattet.
  • Komfort: Dieser Tarif ist für Personen gedacht, die eine günstige Zahnzusatzversicherung suchen und trotzdem eine gewisse Abdeckung wünschen. Er deckt bis zu 100 % der Kosten für Zahnbehandlung, Wurzelbehandlung und Parodontosebehandlung ab und erstattet bis zu 75 % bei Zahnersatz und Implantaten.
Deutschlands beste Zahnzusatzversicherung
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Hier die Leistungen der Tarife im Überblick:

KomfortPremiumExklusiv
Zahnbehandlung100 % 100 % 100 %
Wurzelbehandlung100 %100 %100 %
Parodontosebehandlung100 %100 %100 %
Zahnersatz75 %85 %100 %
Implantate75 %85 %100 %
Prophylaxe150 €170 €200 €
+ 200 € Bleaching
Zahnersatz &
Kieferorthopädie		100 %

Was übernimmt die Maxcare Zahnzusatzversicherung?

Die Maxcare Zahnzusatzversicherung funktioniert wie jede andere private Krankenversicherung. Sie zahlen eine monatliche Prämie und im Gegenzug übernimmt die Versicherung einen Teil der Kosten, die bei zahnärztlichen Behandlungen anfallen. Je nach Tarif können verschiedene Leistungen abgedeckt werden, wie zum Beispiel die Kostenübernahme für Inlays, Implantate, Veneers oder kieferorthopädische Behandlungen.

Es ist wichtig zu beachten, dass eine Zahnzusatzversicherung keine allumfassende Versicherung ist. Sie sollten sich vor Vertragsabschluss darüber im Klaren sein, welche Leistungen genau abgedeckt sind und welche nicht. In der Regel übernimmt die Versicherung nur einen Teil der Kosten und es gibt oft Begrenzungen, was die Höhe der Erstattung angeht.

Zahnzusatzversicherung Maxcare Patientin

Schützt mich Maxcare vor hohen Kosten beim Zahnarzt?

Erfahrungen haben gezeigt, dass Sie die Maxcare Zahnzusatzversicherung vor hohen Kosten beim Zahnarzt schützt. Schon der günstigste Tarif erstattet bis zu 100 % beim Zahnarzt. Der Testsieger Tarif Exklusiv erstattet sogar 100 % bei Kieferorthopädie und Zahnersatz. 

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Wie sind die Preise im Durchschnitt?

Der günstigste Tarif Komfort der Maxcare Zahnzusatzversicherung beginnt bei 7,90 € pro Monat. Der mittlere Tarif startet bei einem Monatsbeitrag von 9,90 €. Der Exklusiv Tarif mit einem Monatsbeitrag ab 16,60 € bietet Ihnen ein Rundum-Sorglospaket für Ihre Zahngesundheit.

Beispieltarife:

KomfortPremiumExklusiv
Preis für 18-Jährige7,90 € pro Monat9,90 € pro Monat16,60 € pro Monat
Preis für 40-Jährige18,90 € pro Monat20,90 € pro Monat37,90 € pro Monat
Preis für 70-Jährige37,90 € pro Monat50,90 € pro Monat79,90 € pro Monat

Welche Vorteile bietet die Maxcare Zahnzusatzversicherung?

Die Versicherung bietet Ihnen folgende Vorteile:

  • Eine Maxcare Zahnversicherung kann Ihnen helfen, hohe Kosten für zahnärztliche Behandlungen zu reduzieren und somit Ihre finanzielle Belastung zu verringern.
  • Sie können aus verschiedenen Tarifen wählen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
  • Eine Zahnzusatzversicherung von Maxcare kann auch dazu beitragen, die Qualität Ihrer zahnärztlichen Versorgung zu verbessern, da Sie sich eine umfassendere Behandlung leisten können.
Deutschlands beste Zahnzusatzversicherung
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Bis zu 100 % Kostenübernahme ohne Wartezeiten beim Finanz-Testsieger – das Rundum-Sorglospaket für Ihre Zahngesundheit.

Unser Fazit

Mit der Maxcare Zahnzusatzversicherung können Sie die Kostenlücke zur gesetzlichen Krankenversicherung schließen. Bereits der günstigste Tarif bietet bis zu 100 % Kostenerstattung für die häufigsten Kosten beim Zahnarzt. Mehr als 17 Mio. Deutsche sind schon mit der Maxcare Zahnversicherung abgesichert.

Das Angebot der Versicherung schneidet im Vergleich mit anderen Zahnzusatzversicherungen mit einer guten Bewertung ab. Das macht die Maxcare Zahnzusatzversicherung zu einem empfehlenswerten Anbieter.

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