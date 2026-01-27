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Nürnberger Zahnzusatzversicherung

NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung im Qualitäts-Test

Sofortiger Schutz und bis zu 100 % Rückerstattung verspricht die NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung. Wir haben uns das Angebot genauer angeschaut.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Mit der NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung müssen Sie sich über zukünftige Kosten beim Zahnarzt keine Sorgen machen. Denn die Zahnzusatzversicherung bietet Ihnen den Vorteil eines sofortigen Schutzes und eine Rückerstattung der Leistungen in der Höhe von bis zu 100 %. Wir haben das Angebot der Versicherung getestet und teilen unsere Erfahrungen mit Ihnen.

Was ist die NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung?

Bei der NÜRNBERGER Versicherung handelt es sich um ein 1884 gegründetes Versicherungsunternehmen, das seinen Hauptsitz in Nürnberg hat. Heute gilt das Unternehmen zu den größten Versicherern Deutschlands.

Es bietet ein breites Spektrum an Versicherungsprodukten, darunter auch die private Zahnzusatzversicherung, die dafür sorgt, dass die Leistungen für zahnärztliche Behandlungen nicht vom Versicherer bezahlt werden müssen.

Je nach Tarifmodell übernimmt die NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung bis zu 100 % der Kosten, die für Zahnbehandlungen anfallen. Denn die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt nicht immer die vollen Leistungen, insbesondere nicht in den Bereichen Kieferorthopädie, professionelle Zahnreinigung und Bleaching, aber auch bei fehlenden Zähnen.

Umso komplizierter der Eingriff ist, desto teurer wird es in der Regel für Patienten. Der Vorteil der NÜRNBERGER Versicherung ist, dass Sie sich hinsichtlich der Preise für Ihre Zahngesundheit keine Sorgen machen müssen.

NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung Webseite
NÜRNBERGER Versicherung Webseite

Welche Tarife bietet die NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung an?

Die Zahnzusatzversicherung wird Ihnen in Form von drei Tarifmodellen angeboten. Diese unterscheiden sich im Preis sowie im Umfang der Leistungen. Hier ein kurzer Überblick zu den verschiedenen Tarifen der Zahnzusatzversicherung:

Komfort 80

Der Komfort 80-Tarif deckt 80 % der Leistungen für Zahnbehandlungen, Zahnersatz und Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre sowie für Erwachsene nach einem Unfall. Zusätzlich gibt es 100 € jährlich für die professionelle Zahnreinigung und alle zwei Jahre für Bleaching.

Komfort 90

Der Komfort 90-Tarif deckt 90 % der Leistungen für Zahnbehandlungen, Zahnersatz und Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre sowie für Erwachsene nach einem Unfall. Weiters gibt es 150 € jährlich für die professionelle Zahnreinigung und alle zwei Jahre für Bleaching.

Komfort 100

Der Komfort 100-Tarif deckt 100 % der Leistungen für Zahnbehandlungen, Zahnersatz und Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre sowie für Erwachsene nach einem Unfall. Darüber hinaus gibt es 200 € jährlich für die professionelle Zahnreinigung und alle zwei Jahre für Bleaching.

Hier die Erstattungen der jeweiligen Tarife im Überblick:

Komfort 80Komfort 90Komfort 100
Zahnbehandlung und Zahnersatz80 %90 %100 %
Kieferorthopädie80 %90 %100 %
professionelle Zahn­reinigung100 €150 €200 €
Bleaching100 € alle 2 Jahre150 € alle 2 Jahre200 € alle 2 Jahre

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Was übernimmt die NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung?

Bei den genannten Tarifen gibt es keine Wartezeiten. Das bedeutet, dass Sie die Leistungen sofort in Anspruch nehmen können. In den ersten Versicherungsjahren gibt es jedoch Leistungsobergrenzen, die mit bis zu 4.000 € begrenzt sind.

Diese Grenzen entfallen jedoch bei einem Unfall sowie ab dem fünften Versicherungsjahr. Die Zahnzusatzversicherung deckt grundsätzlich die folgenden Leistungen im Umfang des gewählten Tarifs ab:

  • Zahnprophylaxe
  • Parodontose- und Wurzelbehandlungen
  • Knirscherschiene
  • Kieferorthopädie
  • Bleaching
  • Schmerzstillende Behandlungen

Falls Sie sich für den Komfort 100-Tarif der NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung entscheiden, kommen Sie in den Genuss der vollen Kostenabdeckung vieler zahngesundheitlicher Leistungen. Sie können die Leistungen wie ein Privatpatient in Anspruch nehmen und sind nicht auf die Kostendeckung durch die gesetzliche Krankenversicherung angewiesen.

Die Zahnzusatzversicherung der NÜRNBERGER Versicherung bringt auch Familien den Vorteil, dass die Kosten für die Zahnspange für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre von der Versicherung mit abgesichert werden.

Nürnberger Zahnzusatzversicherung Patientin

Schützt mich die Versicherung vor hohen Kosten beim Zahnarzt?

Erfahrungen haben gezeigt, dass mit der NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung deutlich weniger Kosten für die Behandlung bei Zahnärzten für den Versicherten anfallen. Sie können beispielsweise Leistungen bei Privatärzten in Anspruch nehmen und die Kosten dafür direkt mit Ihrer NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung abrechnen.

Wie sind die Preise im Durchschnitt?

Der günstigste Tarif Komfort 80 der NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung beginnt bei 15,50 € pro Monat. Der mittlere Tarif startet bei einem Monatsbeitrag von 19,50 €. Der Komfort 100-Tarif mit einem Monatsbeitrag ab 23,50 € bietet Ihnen ein Rundum-Sorglospaket für Ihre Zahngesundheit.

Beispieltarife:

Komfort 80Komfort 90Komfort 100
Preis für 18-Jährige12 € pro Monat15 € pro Monat18,50 € pro Monat
Preis für 40-Jährige22 € pro Monat28 € pro Monat33 € pro Monat
Preis für 70-Jährige53,50 € pro Monat67 € pro Monat80,50 € pro Monat

Welche Vorteile bietet die NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung?

Die NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung bietet Ihnen folgende Vorteile:

  • Bewertung und Stiftung Warentest Sieger im Jahr 2021
  • Leistungen beim Zahnarzt wie ein Privatpatient genießen
  • Bis zu 100 % Rückerstattung für z. B. Implantate, Inlays, Füllungen, Verblendungen, Parodontose- und Wurzelbehandlungen sowie Bleaching
  • Schutz bei Zahnersatz, Zahnprophylaxe, Zahnimplantate und Kieferorthopädie
  • Sofortiger Versicherungsschutz ohne Wartezeiten
  • Monatlich kündbar nach einer Mindestlaufzeit von einem Jahr

Unser Fazit

Im Internet finden Sie einige unabhängige Portale, welche eine Bewertung der Zahnzusatzversicherung bieten und wo Kunden Ihre Erfahrungen mit dem Versicherungsprodukt teilen.

Bei den Erfahrungen und der individuellen Bewertung wird die NÜRNBERGER Versicherung stets als solide beschrieben und für ihre kompetente und kundenorientierte Kundenbetreuung und Beratung gelobt. Zudem finden Sie in der Bewertung positive Erfahrungen vieler Kunden, da die Zahnzusatzversicherung als sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung gesehen wird. Laut Bewertung und Erfahrungen trägt diese dazu bei, hohe Kosten für Zahnbehandlungen und Zahnersatz abzufedern.

Im Zahnzusatzversicherungsvergleich schneidet die NÜRNBERGER Versicherung positiv ab. Auch die Kundenbewertungen sind von sehr solider Natur. Das macht die NÜRNBERGER Zahnzusatzversicherung zu einer empfehlenswerten Wahl.

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