Rauchen und E-Zigaretten: So gefährlich ist der Rauch für Ihre Zahngesundheit

Die meisten Menschen wissen, dass Rauchen Krebs verursacht, aber nicht jeder ist sich der Auswirkungen bewusst, die das Rauchen auf Zähne und Mund haben. Raucher sind einem höheren Risiko ausgesetzt, Zahnfleischprobleme zu bekommen, Zähne zu verlieren, an Infektionen zu leiden und Mundhöhlenkrebs zu entwickeln. Jeder muss regelmäßig zum Zahnarzt gehen, aber für Raucher ist das noch wichtiger. Hier erfahren Sie, warum.

Wie wirkt sich das Rauchen auf Zähne, Zahnfleisch und Mundgesundheit aus?

Egal, ob Sie Zigaretten oder E-Zigaretten rauchen, das Risiko für Krankheiten ist generell höher als bei Nichtrauchern. Die häufigsten Mundkrankheiten, von denen Raucher betroffen sind:

Zahnfleischerkrankungen (oder Parodontitis)

Mundhöhlenkrebs

Aufhellung des weichen Gewebes im Mund

Zahnverfall

Verlust von Zähnen

Schlechte Heilung nach chirurgischen Eingriffen an Mund und Zahnfleisch

Verminderter Geschmack

Schlechter Geschmack im Mund und schlechter Atem

Rauchen und Parodontitis

Eine Zahnfleischerkrankung (auch Parodontitis genannt) wird durch eine Infektion verursacht, die den Knochen um die Zähne herum zerstört und diese stützt. Dieser Knochen hält die Zähne am Kieferknochen, um die Nahrung zu kauen. Bakterien und Speisereste, der so genannte Zahnbelag, können Zahnfleischerkrankungen verursachen.

Wenn sie auf den Zähnen und dem Zahnfleisch verbleiben, härtet die Plaque aus und bildet Zahnstein oder Tartar. Plaque und Zahnstein reizen das Zahnfleisch um die Zähne herum. Dies ist häufig bei Menschen zu beobachten, die rauchen. Die beiden Stadien der Zahnfleischerkrankung sind Gingivitis und Parodontitis. Wenn die Parodontitis nicht behandelt wird, können die Strukturen, die den Zahn am Zahnfleisch halten, beschädigt werden. Die Zähne können sich lockern, von selbst ausfallen oder der Zahnarzt muss sie entfernen.

Es ist wichtig, Zahnverlust zu verhindern. Der Verlust von Zähnen im hinteren Teil des Mundes kann zu Problemen beim Kauen der Nahrung führen. Der Verlust von Zähnen im vorderen Teil des Mundes beeinträchtigt die Fähigkeit zu essen, das Aussehen und kann Probleme beim Sprechen verursachen. Die Zähne spielen auch eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Form des unteren Teils des Gesichts.

Rauchen und Zahnfleischerkrankungen

Schon weniger als 10 Zigaretten pro Tag erhöhen das Risiko einer Zahnfleischerkrankung. Bei Starkrauchern ist das Risiko sogar 4- bis 5-mal höher.

Folgendes kann eintreten:

Zahnverlust (von einigen oder allen natürlichen Zähnen), wodurch es schwierig wird, bestimmte Nahrungsmittel zu kauen, deutlich zu sprechen oder selbstbewusst zu lächeln, wenn die verlorenen Zähne nicht ersetzt werden.

Eine Zahnfleischerkrankung kann schwerer zu erkennen sein. Zahnfleischbluten — normalerweise ein Anzeichen für eine Zahnfleischerkrankung — kann ausbleiben, da das Zahnfleisch durch den Tabakkonsum schlecht durchblutet wird. Sie sprechen nicht so gut auf eine Zahnfleischbehandlung (professionelle Zahnreinigung) an wie Nichtraucher.

Schwere Parodontalerkrankung — das Risiko steigt mit Alkoholkonsum.

Ein höheres Risiko, eine akute nekrotisierende ulzerative Gingivitis zu entwickeln. Dies ist eine sehr schmerzhafte Erkrankung, die einen schrecklichen Geruch und Geschmack verursacht.

Die gute Nachricht ist, dass Menschen, die mit dem Rauchen aufhören, dem gleichen Risiko von Zahnkrankheiten wie Nichtraucher ausgesetzt sind.

Sobald Sie mit dem Rauchen aufgehört haben, sollten Sie sich nicht wundern, wenn Ihr Zahnfleisch stärker blutet. Lassen Sie sich von einem Zahnarzt behandeln. Dort kann man Ihnen auch zeigen, wie Sie Ihre Zähne zu Hause pflegen können.

Wenn Sie rauchen, ist es wichtig, dass Sie Ihren Zahnarzt zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen aufsuchen. Folgende Symptome einer Zahnfleischerkrankung sind zu beachten:

rotes, geschwollenes, empfindliches, blutendes Zahnfleisch

eiterndes Zahnfleisch

Zahnfleisch, das sich von den Zähnen löst

schlechter Geschmack oder schlechter Atem

lose Zähne

Lücken zwischen Ihren Zähnen

Rauchen und langsamere Heilung

Tabakkonsum erschwert es dem Immunsystem, Infektionen zu bekämpfen. Dadurch wird die Heilung nach einer Zahnentfernung oder nach Verletzungen im Mundraum verlangsamt.

Folgendes kann eintreten:

Eine langsam heilende Zahnhöhle nach einer Zahnentfernung, die sehr schmerzhaft ist.

Verstärkte Schmerzen nach oral- und zahnfleischchirurgischen Eingriffen.

Weniger Erfolg bei Zahnimplantaten.

Rauchen und Mundkrebs

Mundkrebs (oder Mundhöhlenkrebs) ist eine Krebserkrankung des Mundes, einschließlich der Zunge, der Wange, des Gaumens oder des Mundbodens und der Lippen. Rauchen ist einer der Hauptrisikofaktoren für Mundkrebs. Menschen, die rauchen und Alkohol trinken, haben ein noch größeres Risiko, an Mundkrebs zu erkranken, als diejenigen, die nur das eine oder das andere tun.

Wer mit dem Rauchen aufgehört hat, hat das gleiche Risiko, an Mundkrebs zu erkranken, wie ein Nichtraucher — es ist also nie zu spät, mit dem Rauchen aufzuhören.

Bei Menschen, die rauchen, tritt Mundkrebs am ehesten an der Zungenseite, am Mundboden und an den Lippen auf. Er kann aber auch in anderen Bereichen des Mundes auftreten. Eine frühzeitige Diagnose ist wichtig, damit die Behandlung so früh wie möglich beginnen kann, bevor der Krebs fortschreitet oder sich auf andere Körperteile ausbreitet. Die Behandlung von Mundkrebs umfasst Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie.

Wie wirken sich E-Zigaretten auf die Mundgesundheit aus?

Das Rauchen von E-Zigaretten oder Wasserpfeifen (auch Vaping genannt) scheint weniger schädlich zu sein als das Rauchen von normalen Zigaretten. Für die Gesundheit Ihres Mundes ist dies jedoch nicht unbedingt der Fall.

Beim Vaping inhalieren Sie E-Liquids (auch Vaping-Saft genannt), die selbst dann, wenn sie als nikotinfrei gekennzeichnet sind, schädliche Stoffe enthalten können. Dazu gehören:

Nikotin

Schwermetalle

Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)

Krebs erregende Chemikalien

Das Risiko, dass Vaping-Geräte Probleme in Ihrem Mund verursachen, ist viel höher, wenn sie Nikotin enthalten. Die langfristigen Auswirkungen von E-Zigaretten sind nicht vollständig bekannt. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass E-Zigaretten Entzündungen im Mund verursachen, die zu Zahnfleischerkrankungen und anderen Problemen der Mundgesundheit führen können.

Bei manchen Menschen kann es zu einem vorübergehenden Geschmacksverlust kommen (auch Vape-Zunge genannt). E-Zigaretten werden oft genutzt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Allerdings können E-Zigaretten den vollständigen Ausstieg aus dem Rauchen erschweren, was das Risiko von Krankheiten erhöht, die mit dem Tabakkonsum zusammenhängen, wie z. B. Mundkrebs.

Vorbeugung von Zahn- und Zahnfleischproblemen bei Rauchern

Wenn Sie Raucher sind, können Sie die folgenden Dinge tun, um Zahn- und Zahnfleischprobleme zu vermeiden:

Versuchen Sie, mit dem Rauchen aufzuhören — sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Zahnarzt, um Rat und Unterstützung zu erhalten.

Wenn es Ihnen schwerfällt, mit dem Rauchen aufzuhören, versuchen Sie zunächst, die Anzahl der Zigaretten zu reduzieren.

Gehen Sie alle 6 bis 12 Monate zu Ihrem Zahnarzt. Er kann Sie über die richtige Pflege Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches zu Hause beraten und Probleme frühzeitig erkennen. Regelmäßige Besuche können dazu beitragen, dass Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch gesund bleiben. Eine Zahnzusatzversicherung unterstützt Sie bei hohen Zahnarztrechnungen und garantiert Sofortschutz und Kostenerstattung bei Vorsorge, Behandlung und Notfall. Eine umfassende Absicherung bekommen Sie bei den besten Anbietern auf dem deutschen Markt:

Putzen Sie Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zweimal am Tag mit fluoridhaltiger Zahnpasta.

Benutzen Sie einmal täglich Zahnseide (für kleine Lücken) oder Interdentalbürsten (für große Lücken), um Ihre Zahnzwischenräume zu reinigen.

Vermeiden Sie einen trockenen Mund. Trinken Sie viel Wasser und kauen Sie zuckerfreien Kaugummi, um den Speichelfluss anzuregen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Mundtrockenheit verursachen.

Trinken Sie nur wenig Alkohol und meiden Sie Freizeitdrogen.

Wenn Sie diesen Tipps folgen, steht Ihrer Zahngesundheit nichts mehr im Wege!

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