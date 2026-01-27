Medienkooperation

professionelle Zahnreinigung

Professionelle Zahnreinigung: Lassen Sie die Profis putzen

Plaque und Zahnstein adé: Eine Zahnreinigung vom Profi macht's möglich. Doch warum ist eine Zahnreinigung so wichtig? Was genau passiert in Ihrem Mund? Und welche Kosten kommen auf Sie zu? Das alles und mehr erfahren Sie hier.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Zahnablagerungen, Verfärbungen oder Mundgeruch — dem allen kann eine professionelle Zahnreinigung ein Ende bereiten. Wenn Sie Ihr weißes, strahlendes Lächeln zurückwollen, und gleichzeitig Ihre Mundhygiene verbessern möchten, kommen Sie um den Gang zum Zahnarzt nicht herum. Zusätzlich zum Zähneputzen und der Verwendung von Zahnseide sind regelmäßige Zahnreinigungen in Ihrer Zahnarztpraxis eine wichtige Strategie, um die Ablagerung von Plaque und Zahnstein zu minimieren und Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch gesund zu halten.

Warum eine professionelle Zahnreinigung wichtig ist

Bei einer ZahnsteinDer Besuch bei Ihrem Zahnarzt für eine professionelle Zahnreinigung hat viele Vorteile, unter anderem:

  • Überprüfung der richtigen Mundhygienepraxis: Putzen Sie Ihre Zähne richtig und verwenden Sie Zahnseide? Eine zahnärztliche Kontrolluntersuchung oder Zahnreinigung ist eine hervorragende Gelegenheit, dies mit Ihrem Zahnarzt zu überprüfen. Er kann Ihnen sagen, wie Sie Ihre Zähne zu Hause am besten pflegen und Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Putztechnik verbessern können.
  • Vorbeugung oder Minimierung von Zahnfleischerkrankungen: Zahnreinigungen sind besonders wichtig, um Zahnfleischerkrankungen zu verhindern oder zu minimieren. Ihr Zahnarzt kann eine Tiefenreinigung durchführen, um hartnäckigen Zahnbelag zu entfernen und ein Fortschreiten der Zahnfleischerkrankung zu verhindern.
  • Mundgeruch wird reduziert: Eine gründliche Reinigung entfernt Plaque und Bakterien, die Mundgeruch verursachen können, und sorgt für einen gesunden, dauerhaft frischen Atem.
  • Vorbeugung von Karies: Ähnlich wie bei Zahnfleischerkrankungen bildet sich Karies, wenn sich Plaque und schädliche Bakterien um die Zähne herum ansammeln. Regelmäßige Zahnreinigungen können helfen, die bakterielle Infektion in Schach zu halten und Karies zu verhindern, bevor er entsteht.
  • Aufhellung Ihrer Zähne: Sind Ihre Zähne durch Kaffee, Wein oder Tee verfärbt? Eine professionelle Zahnreinigung kann hartnäckige Verfärbungen beseitigen und Ihnen ein strahlenderes Lächeln schenken!

Was passiert während einer Zahnreinigung?

Bei einer Zahnreinigung werden Plaque und den Zahnstein, die sich oberhalb und unterhalb des Zahnfleischsaums um jeden Zahn gebildet haben, sanft mit einem speziellen Werkzeug abgeschabt. Der Glaube, dass Zahnsteinentfernung die Zähne schädigt, ist nichts weiter als ein Zahnmythos.

Es wird eine kleine Sonde unter den Zahnfleischrand eingeführt, um die Tiefe von Taschen zu messen, die sich zwischen Ihren Zähnen und Ihrem Zahnfleisch gebildet haben — ein wichtiger Indikator für eine Zahnfleischerkrankung.

Bei starker Zahnsteinbildung kann Ihr Zahnarzt eine Tiefenreinigung durchführen, einschließlich Zahnsteinentfernung oder Wurzelglättung, um den Zahnstein zu entfernen, der sich tiefer unter dem Zahnfleisch abgelagert hat.

Zahnreinigung beim Zahnarzt

Nach der Reinigung wird die Art und Weise, wie Sie zu Hause Zähne putzen und Zahnseide verwenden, überprüft und Ihr Zahnarzt gibt Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Technik verbessern können, um Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch sauber zu halten.

Wie teuer ist eine professionelle Zahnreinigung?

Die Kosten für eine Zahnreinigung werden nicht von der Krankenkassen übernommen, sondern müssen vom Patienten komplett selbst bezahlt werden. Die Kosten liegen dabei zwischen 80 und 120 Euro, je nach Zahnarzt und Zustand Ihrer Zähne.

Wenn Sie eine Zahnzusatzversicherung abschließen, bekommen Sie die Kosten für eine professionelle Zahnreinigung bis zu 100 % erstattet. Sollte Ihr Zahnarzt bei der Reinigung Zahnerkrankungen wie Karies feststellen, sind Sie mit einer Versicherung vor hohen Behandlungskosten geschützt. Wählen Sie aus den besten Versicherungen auf dem Markt:

DFV: Deutschlands bestbewertete Versicherung
DFV: Deutschlands bestbewertete Versicherung
Der 10-fache Stiftung Warentest Testsieger DFV überzeugt mit einem günstigen Rundum-Versicherungsschutz, individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst.
Ergo: Testsieger Stiftung Warentest
Ergo: Testsieger Stiftung Warentest
Die Ergo Zahnzusatzversicherung bietet eine umfassende Absicherung für Ihre Zähne mit einer einer großen Auswahl an Tarifoptionen ohne Wartezeit.
Ottonova: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Ottonova: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
Ottonova verspricht Sofort-Leistung zum Best-Preis, und das alles digital. Die Zahnzusatzversicherung garantiert 100% Sofortschutz ohne Wartezeit.
Maxcare: Deutschlands beliebteste Versicherung
Maxcare: Deutschlands beliebteste Versicherung
Der Finanz-Testsieger Maxcare bietet bis zu 100 % Kostenübernahme ohne Wartezeiten im Rundum-Sorglospaket für Ihre Zahngesundheit. Aktion: Alle Neukunden erhalten bei Online-Abschluss einen 15 € Happybrush-Gutschein!
DA Direkt: Erstklassige Versorgung beim Zahnarzt
DA Direkt: Erstklassige Versorgung beim Zahnarzt
Die DA Direkt Zahnzusatzversicherung verspricht flexible Zahlung und faire Konditionen. Sichern Sie sich Sofortschutz beim Finanz-Testsieger.

Wie oft sollten Sie Ihre Zähne reinigen lassen?

Zahnärzte sprechen folgende Empfehlungen aus:

  • Für Patienten ohne Zahnfleischerkrankung einmal alle sechs Monate.
  • Für Patienten mit Zahnfleischerkrankungen einmal alle drei Monate.

Diese Termine stellen sicher, dass Ihr Zahnarzt eine Tiefenreinigung, wie z. B. Zahnsteinentfernung oder Wurzelglättung, in allen betroffenen Bereichen Ihres Mundes durchführen kann.

Weitere Artikel und Tests

Zahnzusatzversicherung-dadirekt im test
Die besten Anbieter im Vergleich
Zahnzusatzversicherung sorgen für einen umfassenden Schutz, doch welche ist die richtige für meine Bedürfnisse?
Zahnzusatzversicherung-ottonova- test
Sofortiger Versicherungsschutz
Wir zeigen Ihnen, welche Zahnzusatzversicherung Ihnen im Falle einer Behandlung ohne Wartezeit weiterhilft.
zahnzusatzversicherung
Gesundheit für Ihre Zähne
Die Leistungen der gesetzlichen Versicherung sind oft nicht ausreichend. Eine Zahnzusatzversicherung kann die Lösung sein.
zahn-magazin
Nachrichten, Studien und Trends
Wussten Sie, dass es einen Zusammenhang zwischen der Zahngesundheit und Ihrem Gesundheitszustand gibt?
Zahnzusatzversicherung ERGO
ERGO im Test
Die ERGO Zahnzusatzversicherung bietet eine umfassende Absicherung für Ihre Zähne und passende Tarife für Ihre Bedürfnisse.
Zahnzusatzversicherung Ottonova
Ottonova im Test
Ottonova verspricht Sofort-Leistung zum Best-Preis, und das alles digital. Wir teilen unsere Erfahrungen mit dem deutschen Start-Up.
Zahnzusatzversicherung Maxcare
Maxcare im Test
Maximaler Zahnschutz zu erschwinglichen Preisen — das verspricht Maxcare. Machen Sie sich ein umfassendes Bild über alle Leistungen.
Zahnzusatzversicherung DFV
DFV im Test
Die DFV Zahn­versicherung ist 10-facher Testsieger und Rekord-Testsieger bei Stiftung Warentest. Wie gut ist der Anbieter wirklich?
Zahnzusatzversicherung DA Direkt
DA Direkt im Test
DA Direkt ist “immer für Sie da” und verspricht flexible Zahlung und faire Konditionen. Erfahren Sie alles über den Finanz-Testsieger.
Zähne und Zucker
Zähne und Zucker
Zucker ist der größte Feind der Zahngesundheit. Wir verraten Ihnen 10 Dinge, die Sie über Zähne und Zucker bestimmt noch nicht wussten.
Zahngesundheit beim Sport
Zahnschutz beim Sport
Wissen Sie, wie Sie beim Sport Ihre Zähne schützen können? Hier erfahren Sie, was genau Sport mit Zahngesundheit zu tun hat.
jugendliche zahngesundheit
Jugendliche Mundhygiene
Mundhygiene ist wichtig — besonders für Jugendliche. Wir teilen einfache Tipps, um Zähne und Mund in Teenagerjahren zu schützen.
Zähneputzen gegen Depression
Mundgesundheit und Psyche
Was für Auswirkungen hat Zähneputzen auf unser Wohlbefinden? Eine Studie untersucht Zusammenhänge.
zahnzusatzversicherung-frau-zaehne
Die Macht des Lächelns
Lächeln als Erfolgsfaktor: Was steckt hinter der Macht dieses Ausdrucks? Entdecken Sie die Geheimnisse und Vorteile eines Lächelns.
Schmerzempfindliche Zähne
Schmerzempfindliche Zähne
Ein unerwarteter Stich. Schmerzempfindliche Zähne sind keine Seltenheit — aber leicht zu behandeln.
Kinderzähne
7 wissenswerte Kinderzahn-Fakten
Unser Leitfaden verrät Eltern alles, was sie über Kinderzähne und Kinder-Zahngesundheit wissen sollten.
zahngesundheit
Zahngesundheit ‘Made in Germany’
Eine Studie zeigt, wie es um die Zahngesundheit in Europa steht. Wer hat es auf das Siegertreppchen geschafft?
vitamine für zähne
5 wichtige Vitamine für Zähne und Zahnfleisch
Eine gute Ernährung ist ein wichtiger Faktor für Ihre Mundgesundheit. Nehmen Sie diese fünf Nährstoffe zu sich.
rauchen und zähne
So gefährlich ist Rauchen für Ihre Zahngesundheit
Ihnen sind ein schönes Lächeln und gesunde Zähne wichtig, aber Sie sind Raucher oder benutzen E-Zigaretten?
Zahngesundheit im Alter
Tipps zur Zahngesundheit im Alter
Gesunde Zähne = längeres Leben? So trägt ein gesunder Mund zu einem gesünderen Körper bei.
Zahnpasta
Die beste Zahnpasta für Ihre Zähne
Fluoridfrei, Whitening, Kariesschutz, Antibakteriell, Repair, Sensitiv — welche Zahnpasta ist die richtige?
Weisheitszahn
Was tun gegen Weisheitszahn Schmerzen
Weisheitszahn-Schmerzen sind oft unerträglich. Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und Soforthilfe-Tipps.
Familienessen
Familienessen und Mundgesundheit
Gemeinsame Mahlzeiten und Zahngesundheit: 5 praktische Tipps für mundgesunde Ernährung im Familienalltag.