Professionelle Zahnreinigung: Lassen Sie die Profis putzen

Zahnablagerungen, Verfärbungen oder Mundgeruch — dem allen kann eine professionelle Zahnreinigung ein Ende bereiten. Wenn Sie Ihr weißes, strahlendes Lächeln zurückwollen, und gleichzeitig Ihre Mundhygiene verbessern möchten, kommen Sie um den Gang zum Zahnarzt nicht herum. Zusätzlich zum Zähneputzen und der Verwendung von Zahnseide sind regelmäßige Zahnreinigungen in Ihrer Zahnarztpraxis eine wichtige Strategie, um die Ablagerung von Plaque und Zahnstein zu minimieren und Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch gesund zu halten.

Warum eine professionelle Zahnreinigung wichtig ist

Bei einer ZahnsteinDer Besuch bei Ihrem Zahnarzt für eine professionelle Zahnreinigung hat viele Vorteile, unter anderem:

Überprüfung der richtigen Mundhygienepraxis: Putzen Sie Ihre Zähne richtig und verwenden Sie Zahnseide? Eine zahnärztliche Kontrolluntersuchung oder Zahnreinigung ist eine hervorragende Gelegenheit, dies mit Ihrem Zahnarzt zu überprüfen. Er kann Ihnen sagen, wie Sie Ihre Zähne zu Hause am besten pflegen und Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Putztechnik verbessern können.

Putzen Sie Ihre Zähne richtig und verwenden Sie Zahnseide? Eine zahnärztliche Kontrolluntersuchung oder Zahnreinigung ist eine hervorragende Gelegenheit, dies mit Ihrem Zahnarzt zu überprüfen. Er kann Ihnen sagen, wie Sie Ihre Zähne zu Hause am besten pflegen und Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Putztechnik verbessern können. Vorbeugung oder Minimierung von Zahnfleischerkrankungen: Zahnreinigungen sind besonders wichtig, um Zahnfleischerkrankungen zu verhindern oder zu minimieren. Ihr Zahnarzt kann eine Tiefenreinigung durchführen, um hartnäckigen Zahnbelag zu entfernen und ein Fortschreiten der Zahnfleischerkrankung zu verhindern.

Zahnreinigungen sind besonders wichtig, um Zahnfleischerkrankungen zu verhindern oder zu minimieren. Ihr Zahnarzt kann eine Tiefenreinigung durchführen, um hartnäckigen Zahnbelag zu entfernen und ein Fortschreiten der Zahnfleischerkrankung zu verhindern. Mundgeruch wird reduziert: Eine gründliche Reinigung entfernt Plaque und Bakterien, die Mundgeruch verursachen können, und sorgt für einen gesunden, dauerhaft frischen Atem.

Eine gründliche Reinigung entfernt Plaque und Bakterien, die Mundgeruch verursachen können, und sorgt für einen gesunden, dauerhaft frischen Atem. Vorbeugung von Karies: Ähnlich wie bei Zahnfleischerkrankungen bildet sich Karies, wenn sich Plaque und schädliche Bakterien um die Zähne herum ansammeln. Regelmäßige Zahnreinigungen können helfen, die bakterielle Infektion in Schach zu halten und Karies zu verhindern, bevor er entsteht.

Ähnlich wie bei Zahnfleischerkrankungen bildet sich Karies, wenn sich Plaque und schädliche Bakterien um die Zähne herum ansammeln. Regelmäßige Zahnreinigungen können helfen, die bakterielle Infektion in Schach zu halten und Karies zu verhindern, bevor er entsteht. Aufhellung Ihrer Zähne: Sind Ihre Zähne durch Kaffee, Wein oder Tee verfärbt? Eine professionelle Zahnreinigung kann hartnäckige Verfärbungen beseitigen und Ihnen ein strahlenderes Lächeln schenken!

Was passiert während einer Zahnreinigung?

Bei einer Zahnreinigung werden Plaque und den Zahnstein, die sich oberhalb und unterhalb des Zahnfleischsaums um jeden Zahn gebildet haben, sanft mit einem speziellen Werkzeug abgeschabt. Der Glaube, dass Zahnsteinentfernung die Zähne schädigt, ist nichts weiter als ein Zahnmythos.

Es wird eine kleine Sonde unter den Zahnfleischrand eingeführt, um die Tiefe von Taschen zu messen, die sich zwischen Ihren Zähnen und Ihrem Zahnfleisch gebildet haben — ein wichtiger Indikator für eine Zahnfleischerkrankung.

Bei starker Zahnsteinbildung kann Ihr Zahnarzt eine Tiefenreinigung durchführen, einschließlich Zahnsteinentfernung oder Wurzelglättung, um den Zahnstein zu entfernen, der sich tiefer unter dem Zahnfleisch abgelagert hat.

Nach der Reinigung wird die Art und Weise, wie Sie zu Hause Zähne putzen und Zahnseide verwenden, überprüft und Ihr Zahnarzt gibt Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Technik verbessern können, um Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch sauber zu halten.

Wie teuer ist eine professionelle Zahnreinigung?

Die Kosten für eine Zahnreinigung werden nicht von der Krankenkassen übernommen, sondern müssen vom Patienten komplett selbst bezahlt werden. Die Kosten liegen dabei zwischen 80 und 120 Euro, je nach Zahnarzt und Zustand Ihrer Zähne.

Wenn Sie eine Zahnzusatzversicherung abschließen, bekommen Sie die Kosten für eine professionelle Zahnreinigung bis zu 100 % erstattet. Sollte Ihr Zahnarzt bei der Reinigung Zahnerkrankungen wie Karies feststellen, sind Sie mit einer Versicherung vor hohen Behandlungskosten geschützt. Wählen Sie aus den besten Versicherungen auf dem Markt:

Wie oft sollten Sie Ihre Zähne reinigen lassen?

Zahnärzte sprechen folgende Empfehlungen aus:

Für Patienten ohne Zahnfleischerkrankung einmal alle sechs Monate.

Für Patienten mit Zahnfleischerkrankungen einmal alle drei Monate.

Diese Termine stellen sicher, dass Ihr Zahnarzt eine Tiefenreinigung, wie z. B. Zahnsteinentfernung oder Wurzelglättung, in allen betroffenen Bereichen Ihres Mundes durchführen kann.

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