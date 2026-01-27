Richtige Zahnpflege: So finden Sie die beste Zahnpasta für Ihre Zähne

Ertappen Sie sich auch dabei, wie Sie im Laden stehen und einen Gang mit Regalen voller bunter Zahnpasta-Varianten anstarren? Wenn ja, machen Sie sich keine Sorgen. Das passiert vielen von uns. Die richtige Zahnpasta zu finden, kann mehr Verwirrung als Klarheit stiften. Wir möchten Ihnen den Stress ersparen und Ihnen helfen, die beste Zahnpasta für sich auszuwählen.

Fluorid: ja oder nein?

Die Wahl der richtigen Zahnpasta hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Deshalb ist es wichtig, dass Sie wissen, was Sie wollen, bevor Sie das Etikett prüfen. Bitten Sie Ihren Hauszahnarzt um Hilfe bei der Ermittlung Ihrer Bedürfnisse.

Ein Inhaltsstoff, den jeder braucht, ist Fluorid. Dieses natürliche Mineral, das in der Erde vorkommt, bekämpft Karies und schützt die äußere Schicht unserer Zähne (Zahnschmelz).

Fluorid stärkt die Zähne, um Karies vorzubeugen, und remineralisiert den Zahnschmelz in den frühen Stadien von Karies. Ob Sie es glauben oder nicht: Noch bevor die Zähne eines Babys die Oberfläche durchbrechen, beginnt das über die Nahrung und das Wasser zugeführte Fluorid, die Schutzschicht der Zähne zu bilden. Wenn wir älter werden, putzen wir mit fluoridhaltiger Zahnpasta, um geschwächte Zähne zu stärken und unerwünschte Zahnprobleme zu verhindern.

Einige biologische, naturbelassene Zahnpasten enthalten kein Fluorid, da zu viel Fluorid schädlich für den Körper sein kann. Zahlreiche Studien belegen, dass eine zugelassene Dosis an Fluorid für eine optimale Zahngesundheit unerlässlich ist.

Hilfe bei schmerzempfindlichen Zähnen

Bei der Suche nach einer Zahnpasta, die Zahnempfindlichkeit verhindert, sollten Sie auf die Inhaltsstoffe Kaliumnitrat oder Strontiumchlorid achten.

Eine ca. fünfprozentige Dosis Kaliumnitrat oder Strontiumchlorid in der Zahnpasta hilft, die Nervenbahnen in den Zähnen zu blockieren. Diese Nerven im Inneren der Zähne verursachen den lähmenden Schmerz, wenn kaltes oder heißes Wasser auf die Zähne trifft.

Empfindliche Zähne können uns davon abhalten, unsere Zähne wie empfohlen zweimal täglich zu putzen. Die Suche nach einer Zahnpasta, die diesen Vorgang angenehmer macht, kann Ihre Zahngesundheit retten!

Empfindliche Zähne machen keinen Spaß, aber empfindliches Zahnfleisch kann einen zum Weinen bringen. Und niemand möchte Schmerzen haben, wenn er seine Zähne putzt.

Prüfen Sie das Etikett der Zahnpasta auf den Gehalt an Kaliumnitrat, Strontiumchlorid oder Backpulver in der Zahnpasta Ihrer Wahl. Und wenn Sie eine Zahnpasta für empfindliche Zähne verwenden, putzen Sie, spucken Sie aus und spülen Sie nicht nach. Es ist am besten, eine Schicht der Zahnpasta auf den Zähnen zu lassen, die einen Schutzschild für empfindliche Zähne und Zahnfleisch bildet.

Aufhellung für weißere Zähne?

Die Wahrheit ist: Trotz der Werbeaussagen werden Ihre Zähne durch die meisten herkömmlichen Zahnpasten nicht aufgehellt. Achten Sie auf dem Etikett auch auf Kalziumperoxid und Carbamidperoxid (Vorsicht bei empfindlichen Zähnen oder Zahnfleisch). Diese abrasiven chemischen Verbindungen helfen, Verfärbungen auf Ihren Zähnen beim Putzen und Spülen zu entfernen.

Eine Zahnpasta mit Backpulver hilft, die Zähne aufzuhellen. Backpulver wirkt wie ein Schleifmittel, das Flecken bindet und Plaque bekämpft — für weiße, gesunde Zähne.

Zahnärzte empfehlen jedoch, bei der Verwendung von Backpulver nicht zu aggressiv zu putzen. Der Druck oder die Kraft, die Sie anwenden, wird das Ergebnis nicht beschleunigen. Verwenden Sie stattdessen regelmäßig Backpulver, putzen Sie zweimal täglich und sparen Sie sich und Ihrer Familie mit diesem Do-it-yourself-Mittel eine Menge Geld.

Suchen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf nach einer Zahnpasta, die abrasive Stoffe (oder Backpulver) enthält, um Kaffee- und Teeverfärbungen zu bekämpfen!

Zahnpasta gegen Mundgeruch

Sie leiden unter Mundgeruch? Sie brauchen sich nicht zu schämen. Wenn Ihr Mundgeruch auf eine schlechte Zahnhygiene zurückzuführen ist, können Sie Ihr Problem behandeln und leicht selbst heilen.

Eine Zahnpasta kann helfen, aber stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich um Ihren Darm und Ihr Verdauungssystem kümmern, sich gesund ernähren, ausreichend Wasser trinken und verarbeiteten Zucker meiden, um die Ursachen für schlechten Atem zu bekämpfen.

Zahnbelag auf den Zähnen oder Bakterien auf der Zunge führen zu unerwünschten Gerüchen. Eine Zahnpasta und -spülung, die diese Ablagerungen bekämpft, ist für die Mundgesundheit unerlässlich. Außerdem hilft das Schaben des Zungenrückens, Bakterien zu entfernen, die schlechten Atem verursachen können.

Hier sind ein paar weitere Tipps gegen Mundgeruch:

Putzen Sie sich nach dem Essen die Zähne.

Verwenden Sie mindestens einmal am Tag Zahnseide.

Reinigen Sie Ihre Zunge.

Reinigen Sie Zahnersatz und Zahnspangen.

Vermeiden Sie Mundtrockenheit.

Passen Sie Ihre Ernährung an.

Kaufen Sie regelmäßig eine neue Zahnbürste.

Planen Sie regelmäßige zahnärztliche Kontrolluntersuchungen ein.

Holen Sie sich eine Expertenmeinung ein

Nutzen Sie das Fachwissen Ihres Zahnarztes. Er kann Ihnen persönliche Empfehlungen geben, damit Sie die beste Zahnpasta für Ihren Mund und Ihre individuellen zahnmedizinischen Bedürfnisse finden. Ihr Zahnarzt kann Ihnen auch andere Mundhygieneprodukte empfehlen, die für Sie gut geeignet sind.

Sollten Sie Probleme mit Zahnempfindlichkeit, Mundgeruch oder Verfärbungen haben, sollte der Besuch beim Zahnarzt immer die erste Wahl sein — noch bevor Sie sich über eine neue Zahnpasta überhaupt Gedanken machen. Zahnärztliche Behandlungen sind notwendig, können jedoch Ihren Geldbeutel belasten. Um Ihre Gesundheit und Ihren Geldbeutel zu schützen, nutzen viele Deutsche eine Zahnzusatzversicherung. Schützen Sie Ihre Zähne mit den besten Anbietern auf dem Markt:

Vermeiden Sie schädliche Zusatzstoffe und Süßstoffe

Manche Zahnpasta enthält Zusatzstoffe, die für Zähne und Zahnfleisch schädlich sein können. So sollten Sie beispielsweise Zahnpasta vermeiden, die Natriumlaurylsulfat (SLS) enthält, einen Schaumbildner, der Ihr Zahnfleisch reizen kann. Achten Sie also auf Zahnpasta, die frei von SLS und anderen ähnlichen Zusatzstoffen ist.

Es ist zudem wichtig, Zahnpasten zu vermeiden, die Süßstoffe enthalten, da diese für eine gute Mundhygiene kontraproduktiv sein können. Diese Süßstoffe können das Wachstum von Bakterien und Zahnbelag fördern, was zu Karies und Zahnfäule führen kann. Sie können außerdem den Zahnschmelz angreifen, was zu erhöhter Empfindlichkeit und Verfärbung führt.

Wählen Sie die richtige Geschmacksrichtung

Auch wenn der Geschmack der Zahnpasta auf den ersten Blick keine große Rolle zu spielen scheint, kann er doch einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie oft und wie gut Sie Ihre Zähne putzen. Wenn Sie den Geschmack Ihrer Zahnpasta nicht mögen, putzen Sie Ihre Zähne seltener gründlich.

Manche Menschen bevorzugen Zahnpasta mit starkem Minz- oder Zimtgeschmack, während andere einen dezenteren, natürlichen Geschmack bevorzugen. Achten Sie bei der Wahl der Zahnpasta auf Ihre Geschmacksvorlieben.

Teure oder billige Zahnpasta?

Behalten Sie Ihr Budget im Auge, aber sparen Sie nicht an der Qualität. Der Preis sollte nicht der einzige Faktor bei der Wahl einer Zahnpasta sein, aber er kann ein wichtiger Faktor sein, den Sie im Auge behalten sollten. Zahnpasta kann zwischen ein paar Cent und über 20 Euro kosten.

Zwar sind teure Zahnpasten nicht unbedingt besser für Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch, aber Sie sollten bedenken, dass Sie das bekommen, wofür Sie bezahlen. Hochwertige Zahnpasten haben in der Regel einen höheren Preis als minderwertige Marken, aber sie können oft effektiver sein, um Ihren Mund sauber und gesund zu halten. Suchen Sie also nach einer Kombination aus Wert und guter Qualität, die Sie sich für Ihr Budget leisten können.

Schritt für Schritt zur richtigen Zahnpasta

Wie genau finden Sie also die richtige Zahnpasta für Sie? Bevor Sie in den Supermarkt gehen, sollten Sie sich mit Ihrem Zahnarzt beraten und Ihre persönlichen Bedürfnisse ermitteln. Die Suche nach der richtigen Zahnpasta beruht auf dem Prinzip der individuellen Unterschiede. Was bei einem funktioniert, muss bei anderen nicht funktionieren. Sobald Sie genau wissen, wonach Sie suchen, können Sie getrost einkaufen gehen.

Wenn Sie im Geschäft vor dem Zahnpastaregal stehen, suchen Sie sich eine Marke aus, die vertrauenswürdig und interessant aussieht. Wichtig: Prüfen Sie das Etikett. Vermeiden Sie unerwünschte Inhaltsstoffe wie Triclosan. Wählen Sie Ihre bevorzugte Geschmacksrichtung und entscheiden Sie sich für Marke von hoher Qualität, die sich in Ihrem Budget befindet.

Die beste Zahnpasta für die richtige Zahnpflege zu finden, kann Ihre Mund- und Zahngesundheit verbessern, Sie zum Lächeln ermutigen und Ihnen letztendlich helfen, sich besser zu fühlen. Fühlen Sie sich nicht großartig, wenn Sie mit sauberen und schönen Zähnen der Welt zulächeln?

Weitere Artikel und Tests