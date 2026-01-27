Ottonova im Test: Lohnt sich die digitale Zahnzusatzversicherung?

Eine stressfreie Zahnzusatzversicherung – das wünschen sich viele Deutsche. Ottonova verspricht Sofort-Leistung zum Best-Preis, und das alles digital. Wir haben uns das deutsche Start-Up und sein Angebot genau angeschaut und teilen hier unsere Erfahrungen mit Ihnen.

Was ist die ottonova Zahnzusatzversicherung?

Die Ottonova ist ein im Jahr 2015 gegründetes, deutsches Versicherungsunternehmen. Das Start-Up bietet Leistungen im Bereich der Krankenversicherungen und Krankenzusatzversicherungen an. Preislich rangiert ottonova im Mittelfeld. Das Alleinstellungsmerkmal der Versicherung ist die rein digitale Abwicklung. Kunden bedienen und verwalten ihre Leistungen über eine App.

ottonova Webseite

Welche Tarife bietet die ottonova Zahnzusatzversicherung an?

Ottonova bietet die Tarife “Zahn 70”, “Zahn 85” und “Zahn 100” an. Die Zahl hinter dem Tarifnamen steht für den prozentualen Anteil, der von den Kosten übernommen wird, der nicht durch die gesetzlichen Krankenkassen gedeckt sind. Die Beiträge steigen mit dem Alter progressiv an. Der günstigste Tarif ist die “Zahn 70” für Versicherungsnehmer im Alter von 0 bis 17 Jahren und beträgt 2,17 €. Die teuerste Versicherung mit einem Monatsbeitrag von 60,45 € ist für über 60 jährige im Tarif “Zahn 100”.

Hier die Leistungen der Tarife im Überblick:

Economy Class “Zahn 70” Business Class “Zahn 85” First Class “Zahn 100” Professionelle Zahnreinigung bis zu 70 € / 80 € pro Jahr 140 € / 170 € pro Jahr 180 € / 200 € pro Jahr Zahnersatz mind. 70 % / 75 % 85 % / 90 % 100 % bis zu 100 % Zahnbehandlung Zahnbehandlung, Kieferorthopädie für Kinder Zahnbehandlung, Kieferorthopädie für Kinder und Erwachsene, Zusätzliche Anästhesie-Leistungen ottonova Leistungen

Was übernimmt die ottonova Zahnzusatzversicherung?

Die Ottonova übernimmt die Kosten der Zahnbehandlungen, die nicht durch die GKV gedeckt sind. Die Höhe der Kostenübernahme richtet sich vorwiegend nach dem gewählten Tarif. Das Unternehmen wirbt damit, dass es einen Versicherungsschutz ohne Wartezeit bietet. Das stimmt, jedoch ist die Versicherungsleistung zu Beginn dennoch eingeschränkt. Bereits laufende oder sich anbahnende Zahnbehandlungen werden nur zu einem Anteil reguliert.

Abgedeckt sind alle anerkannten zahnmedizinischen Behandlungsformen. Bei besonders experimentellen oder alternativen Heilmethoden (z.B. Hypnose, Heilsteine, Pendel) sollte man vorher nachfragen.

Schützt mich ottonova vor hohen Kosten beim Zahnarzt?

Die ottonova Zahnzusatzversicherung wirbt sehr stark mit dem Vorteil, sofort einen Versicherungsschutz anzubieten. Man ist praktisch sofort nach Unterschrift unter dem Vertrag in der Lage, Leistungen zu beanspruchen. Dieser Schutz deckt jedoch nur die Kosten der Behandlung für neue Erkrankungen ab.

Laufende Zahnbehandlungen oder erkennbare Vorschäden fallen nicht unter den Versicherungsschutz. Das ist aber völlig normal und wird von jedem anderen Versicherer ebenso gehandhabt. Es ist daher ratsam, sich ein Gutachten über die eigene Zahngesundheit erstellen zu lassen, bevor ein Vertrag mit der ottonova Zahnzusatzversicherung (oder jeder anderen Assekuranz dieser Art) abgeschlossen wird. Da die ottonova Zahnzusatzversicherung über ein eigenes Netzwerk an Zahnärzten verfügt, ist ein Gutachter aus diesen Reihen besonders wertig.

Wie sind die Preise im Durchschnitt?

Im Paket “Zahn 70” ist ein Teilschutz für durchschnittlich 20 € im Monat zu haben. Im Tarif “Zahn 85” kostet die entsprechende Abdeckung durchschnittlich 30 €. Ein Vollschutz mit 100 % Kostenregulierung ist für durchschnittlich 40 € verfügbar. Dazu ist aber zu sagen, dass die Kosten mit dem Alter stark ansteigen. Die Zielgruppe, welche besonders der Leistungen einer Zahnzusatzversicherung bedarf, zahlt bis zu 60,45 € im Monat.

Beispieltarife:

Economy Class “Zahn 70” Business Class “Zahn 85” First Class “Zahn 100” Preis für 18-Jährige 8,80 € pro Monat 9,81 € pro Monat 15,42 € pro Monat Preis für 40-Jährige 15,48 € pro Monat 24,53 € pro Monat 42,46 € pro Monat Preis für 70-Jährige 18,89 € pro Monat 31,60 € pro Monat 60,45 € pro Monat ottonova Tarife

Welche Vorteile bietet die ottonova Zahnzusatzversicherung?

Der wesentliche Vorteil der ottonova Zahnzusatzversicherung ist die unkomplizierte Abwicklung der Versicherungsfälle. Eine einfach zu bedienende App ist alles, was der Versicherungsnehmer benötigt. Alles andere wird im Hintergrund durch ein gut organisiertes Abrechnungssystem erledigt.

Ein weiterer Vorteil ist die Kostenübernahme direkt nach Vertragsabschluss. Diese ist zwar in den ersten drei Monaten begrenzt, eine grundsätzliche Sperre wie sie andere Versicherer vorschreiben, existiert bei der ottonova Zahnzusatzversicherung aber offiziell nicht. Jedoch sprechen manche Berichte über die Erfahrungen mit dem Dienstleister davon, dass Ablehnungen von Kostenübernahmen dennoch genau aus diesem Grund vorkommen können.

Ottonova Erfahrungen

Da das Unternehmen erst im Jahr 2015 gegründet wurde, ist es schwierig, langfristige ottonova Erfahrungen zu finden. Jede private und professionelle Bewertung ist bislang aber gut. Vor allem der Vorteil einer direkten, wenn auch eingeschränkten Kostenübernahme nach Vertragsabschluss lässt viele Anwender eine positive Bewertung formulieren.

Institutionelle Prüfunternehmen wie der TÜV oder die Stiftung Warentest vergeben in ihrer Bewertung regelmäßig Bestnoten an die Ottonova Zahnzusatzversicherung. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen: Nach den ottonova Erfahrungen einiger Anwender ist die Regulierung sehr langsam oder wird ganz abgelehnt. Prozentual beträgt der Anteil dieser besonders negativen ottonova Erfahrungen ca. 5 %. Das ist ein durchschnittlicher Wert, wie er bei jedem seriösen Vergleich zu erwarten ist.

ottonova Kundenerfahrungen

Verbandsmedien der Zahnzusatzversicherer kritisieren vor allem in der mittleren Altersgruppe von 25 bis 30 Jahren viel zu niedrige Tarife. Mit gerade einmal 13 Euro im Monat ist kaum ein sinnvoller Versicherungsschutz herzustellen, so urteilen diverse Experten zur Zahnzusatzversicherung. Hier ist eine größere Anpassung der Beiträge zu erwarten.

Unser Fazit

Ein junges, schlankes und dynamisches Unternehmen hat den Vorteil, keinen aufwendigen und gewachsenen Verwaltungsapparat mit durchfüttern zu müssen. Das kann zur Senkung der Kosten für die Beitragszahler umgesetzt werden. Laut den meisten Erfahrungen funktioniert das bei der Ottonova Zahnzusatzversicherung auch ganz gut. Dennoch sind die teilweise sehr günstig gehaltenen Beiträge nur relativ zu sehen. Die Zielgruppe, welche den größten Bedarf an Leistungen aus einer Zahnzusatzversicherung hat, zahlt nicht weniger als bei einem großen Versicherer.

Es lohnt sich daher, nicht nur auf die Erfahrungen zu schauen und jede Bewertung für bare Münze zu nehmen, sondern zu vergleichen und kühl zu kalkulieren. Ein wesentlicher Vorteil der Ottonova Zahnzusatzversicherung ist, dass für vergleichsweise geringe Monatsbeiträge eine gewisse Reduktion des Kostenrisikos durch Zahnbehandlungen abgefedert werden kann. Eine Regulierung von 70 % der Kosten ist besser als nichts, weshalb niemand auf diese Grundsicherung verzichten sollte. Spätestens aber wenn es um die 100 % Deckung im höheren Alter geht, sollte gründlich recherchiert und verglichen werden.

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