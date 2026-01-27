11 Hausmittel gegen Zahnschmerzen: Ursachen, Linderung und Vorsorge

Ursachen von Zahnschmerzen

Zahnschmerzen können von einem kleinen Ärgernis bis hin zu einer großen Störung der Lebensqualität reichen. Während Ihr Zahnarzt der Einzige ist, der schwere Zahnschmerzen feststellen kann, gibt es viele Mittel gegen Zahnschmerzen, die Sie zu Hause ausprobieren können, um eine vorübergehende Linderung zu erzielen. Je nach Ursache Ihrer Zahnschmerzen wirken bestimmte Mittel besser als andere. Wenn Sie beispielsweise einen freiliegenden Zahnnerv haben, kann ein betäubendes Gel oder ätherisches Nelkenöl helfen. Bei einem Zahnabszess aufgrund von unbehandeltem Karies ist ein rezeptfreies Schmerzmittel wie Ibuprofen wirksamer. Hier erfahren Sie alles über Ursachen, Vorsorge und die effektivsten Zahnschmerz-Hausmittel.

Ursachen von Zahnschmerzen

Zu den häufigsten Ursachen von Zahnschmerzen gehören:

Karies/Hohlräume an den Zähnen

Zahnabszesse

Gebrochener Zahn

Empfindlichkeit der Zahnwurzel

Bruxismus/Zähneknirschen

Beschädigte oder verlorene Füllung

Durchbruch von Erwachsenen- oder Weisheitszähnen

Zahnfleischerkrankung oder Gingivitis

Sinus-Infektion (Nasennebenhöhlenentzündung)

TMJ/TMD

Fehlgeschlagene zahnärztliche Behandlung (wie Zahnschmerzen nach einer Füllung)

In den Zähnen feststeckende Lebensmittel

Schmerzen, die nach einer Zahnbehandlung auftreten, sollten Sie sofort mit Ihrem Zahnarzt besprechen.

Die besten Hausmittel gegen Zahnschmerzen

1. Salzwasserspülung

Die beste Möglichkeit, Zahnschmerzen zu Hause zu lindern, ist eine Salzwasserspülung. Und so geht’s:

Stellen Sie ein Glas warmem Wasser bereit. Verwenden Sie kein kochendes Wasser. Mischen Sie jeweils einen Esslöffel Himalaya-Salz oder Meersalz hinein. Geben Sie so lange Salz hinzu, bis es sich nicht mehr auflöst. Spülen Sie Ihren Mund mit der Lösung für 30-60 Sekunden. Wiederholen Sie dies 4-5 Mal pro Tag.

Diese Spülung ist besonders wirksam bei Zahnfleischschmerzen und Fremdkörperreaktionen auf etwas wie einen Mohnsamen, der zwischen dem Zahnfleisch steckt.

2. Schmerztabletten

Zu den frei verkäuflichen Schmerzmitteln, die Zahnschmerzen wirksam lindern können, gehören:

Ibuprofen (Advil)

Aspirin

Acetaminophen (Tylenol, Paracetamol)

Ibuprofen scheint bei Zahnschmerzen wirksamer zu sein als Paracetamol. In einigen klinischen Studien wurde festgestellt, dass eine Kombination aus Advil und Tylenol wirksam sein kann, aber dies sollte nur auf Anweisung Ihres Zahnarztes geschehen. Im Allgemeinen eignen sich NSAIDs (nichtsteroidale Antirheumatika) am besten zur Schmerzlinderung im Mund.

Schmerzmedikamente sollten nur eine kurzfristige Option zur Linderung von Zahnschmerzen sein. Ihr Zahnarzt kann Ihnen etwas Stärkeres verschreiben, bevor Sie einen Termin wahrnehmen können oder wenn Sie vor einer zahnärztlichen Behandlung Antibiotika einnehmen müssen (z. B. bei einem Zahnabszess).

3. Benzocain

Benzocain ist ein topisches Anästhetikum, das Zahnschmerzen schnell lindern kann. Studien zeigen, dass ein 20 %iges Benzocain-Gel die Schmerzen stärker lindert als ein 10 %iges und einem Placebo weit überlegen ist. Die Wirkung lässt nach 2 Stunden vollständig nach, so dass das Gel möglicherweise erneut aufgetragen werden muss.

Für die meisten Kinder und Erwachsenen hat Benzocain keine Nebenwirkungen. Sie sollten dieses Medikament jedoch nicht länger als 1-2 Tage hintereinander anwenden, ohne einen Zahnarzt zu konsultieren.

Bei Kindern unter 2 Jahren kann Benzocain eine seltene, aber sehr gefährliche Nebenwirkung verursachen, die den Sauerstoffgehalt im Blut beeinträchtigt. Keines dieser Produkte sollte während des Zahnens oder bis zum Alter von 2 Jahren verwendet werden.

4. Nelkenöl

Nelkenöl ist ein ätherisches Öl, das eine ebenso starke Schmerzlinderung bewirken kann wie Benzocain. Um Nelkenöl zur Behandlung von Zahnschmerzen zu verwenden, geben Sie eine sehr kleine Menge auf einen Wattebausch oder ein Wattestäbchen und tragen es sanft auf die betroffene Stelle auf.

Viele Patienten stellen fest, dass diese Behandlung am besten bei einem freiliegenden oder gereizten Zahnnerv wirkt (z. B. wenn eine Füllung herausgefallen ist oder ein tiefes Loch das Innere des Zahns freigelegt hat). Die gezielte Platzierung des Nelkenöls ist entscheidend für den Erfolg — es wirkt nur, wenn Sie das Öl in der Nähe des Pulpagewebes (der inneren Substanz des Zahns) auftragen.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der Wirkstoff im Nelkenöl Eugenol ist. Obwohl Eugenol in der Natur vorkommt, sind synthetische Versionen mit einigen Sicherheitsbedenken verbunden.

Nelkenöl hat auch antibakterielle Eigenschaften, was bedeutet, dass es nützliche Bakterien im Mund abtöten und ein Ungleichgewicht im oralen Mikrobiom verursachen kann. Aus diesem Grund wird empfohlen, dieses Mittel nicht länger als ein paar Tage anzuwenden.

5. Hochlegen

Wenn Sie Ihren Kopf über das Herz heben, kann der übermäßige Blutfluss zum entzündeten Zahn reduziert werden, der die Schwellung verstärken und den Schmerz verschlimmern kann.

Es klingt allzu simpel, aber diese kleine Veränderung kann einen großen Unterschied bei Zahnschmerzen bewirken. Die Hochlagerung mit einem Keilkissen ist ein gängiges Hausmittel gegen einen Zahnabszess.

Um mit Zahnschmerzen zu schlafen, sollten Sie Ihren Kopf mit einem keilförmigen Kissen oder durch Stapeln mehrerer Standardkissen hochlagern.

6. Kalte Kompresse

Verwenden Sie eine kalte Kompresse, um die Entzündung zu reduzieren, die zu Zahnschmerzen führt. Eine Kompresse kann dazu führen, dass sich die Blutgefäße verengen, und ist äußerst nützlich, um Ihnen beim Einschlafen zu helfen.

Gefrorene Erbsen oder ein Plastikbeutel mit halb Wasser und halb Eis eignen sich hervorragend, um den Zahnschmerzbereich kalt zu halten und die Schwellung zu reduzieren. Sie können auch einen Wickel ausprobieren, mit dem Sie das Eis gleichmäßig auf den Bereich auftragen können, ohne ihn vor Ihr Gesicht halten zu müssen.

7. Akupressur/Akupunktur

Akupunktur und Akupressur sind natürliche Heilmittel gegen Zahnschmerzen, deren Wirksamkeit wissenschaftlich gut belegt ist. Laut mehreren klinischen Studien kann die Anwendung von Akupunktur und/oder Akupressur:

Zahnschmerzen lindern

als Anästhetikum bei zahnärztlichen Eingriffen wirken

Schmerzen nach einer Weisheitszahnentfernung lindern

Entzündungen im Mundraum lindern

TMJ-Schmerzen lindern

Nervenschmerzen beheben, die Zahnschmerzen verursachen

den Speichelflusses zur Bekämpfung von Mundtrockenheit verbessern (eine der Hauptursachen für Karies)

Schmerzreaktionen verbessern

8. Pfefferminztee

Einige Studien haben gezeigt, dass Pfefferminztee antioxidative und antibakterielle Eigenschaften hat und bei der Betäubung schmerzhafter Stellen helfen kann.

Um es auszuprobieren, brühen Sie eine Tasse Pfefferminztee auf, lassen Sie ihn abkühlen und spülen Sie damit Ihren Mund. Fügen Sie etwas Eis hinzu, um den Tee schneller abzukühlen.

Alternativ können Sie auch einen abgekühlten Pfefferminzteebeutel auf den schmerzenden Zahn drücken.

9. Geknotete Zahnseide

Wenn Ihre Schmerzen durch zwischen den Zähnen eingeklemmte Nahrung verursacht werden, kann die Verwendung von Zahnseide mit einem Stück verknoteter Zahnseide die Nahrungspartikel lösen und fast sofortige Linderung verschaffen.

Ob dies das Problem ist, lässt sich am besten feststellen, wenn Sie die eigentliche Ursache Ihrer Schmerzen ermitteln. Ist das Zahnfleisch irgendwo in der Nähe der Zahnzwischenräume empfindlich? Wenn ja, knoten Sie ein Stück Zahnseide und führen Sie es durch Ihre Zähne.

10. Guavenblätter

Laboruntersuchungen legen nahe, dass Guavenblätter Zahnschmerzen lindern können, indem sie kariesverursachende Bakterien abtöten. Sie können zudem Entzündungen reduzieren, die zu einem wunden Zahn führen.

Um Guavenblätter gegen Zahnschmerzen auszuprobieren, kauen Sie einfach auf ihnen. Alternativ können Sie die Blätter auch in Wasser kochen, um eine Mundspülung herzustellen.

11. Weizengras-Saft

Weizengrassaft als natürliche Mundspülung kann helfen, Zahnschmerzen zu lindern. Dieses traditionelle östliche Heilmittel wurde jedoch noch nie in klinischen Studien getestet, weshalb es möglicherweise nicht so wirksam ist wie die anderen Mittel auf dieser Liste.

Wann Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen sollten

Das beste Mittel gegen Zahnschmerzen ist ein Gespräch mit Ihrem Zahnarzt. Sie sollten Ihren Zahnarzt aufsuchen, wenn:

Ihre Schmerzen so stark sind, dass sie normale Aktivitäten wie Essen oder Schlafen beeinträchtigen

Sie 2 oder mehr Tage lang Zahnschmerzen haben

Sie Fieber, Schmerzen beim weiten Öffnen des Mundes oder Ohrenschmerzen haben

Ihr Gesicht in irgendeiner Weise verzerrt ist

Sie nicht richtig atmen oder schlucken können

Sie Ihre Zähne, Ihr Gesicht oder Ihren Kiefer verletzt haben

Ihr Zahnfleisch täglich zu bluten beginnt

Sie kürzlich eine Zahnbehandlung wie eine Füllung oder eine Wurzelbehandlung hatten

Während empfindliche Zähne im ganzen Mund häufig durch Ernährungsprobleme verursacht werden und mit einer guten Zahnpasta verschwinden können, sollten Schmerzen an einem einzelnen Zahn sofort von einem Zahnarzt untersucht werden.

Die Behandlungsmöglichkeiten von Zahnschmerzen beim Zahnarzt sind vielfältig — jedoch nicht immer billig. Um hohe Zahnarztrechnungen zu vermeiden, empfehlen sich Zahnzusatzversicherungen. Die Top-Anbieter auf dem Markt sind:

Wie Sie mit Zahnschmerzen trotzdem schlafen

Nächtliche Zahnschmerzen können den ruhigen Schlaf stören, den Ihr Körper für eine optimale Heilung braucht.

Warum sind Ihre Zahnschmerzen nachts schlimmer? Wenn sich Ihre Zahnschmerzen nachts verschlimmern, liegt das in der Regel daran, dass durch die Lageveränderung mehr Blut in den betroffenen Bereich fließt.

So lindern Sie Ihre Zahnschmerzen vor dem Schlafengehen:

Spülen Sie nach dem Zähneputzen ein letztes Mal mit Salzwasser

Nehmen Sie 30-45 Minuten vor dem Schlafengehen ein Schmerzmittel wie Ibuprofen

Erhöhen Sie Ihren Kopf mit einem Keilkissen oder mehreren Kissen

Verwenden Sie einen Eisbeutel oder eine kalte Kompresse, bevor Sie sich hinlegen

Verwenden Sie ein Mundpflaster, um die Mundatmung einzuschränken, die die Symptome der Zahnschmerzen verschlimmern kann.

Bei starken Zahnschmerzen sollten Sie unmittelbar vor dem Schlafengehen Benzocain verwenden.

Hausmittel, die Sie vermeiden sollten

Einige Hausmittel gegen Zahnschmerzen können mehr Probleme verursachen, als sie lösen. Andere sind beliebte Volksheilmittel, deren Wirksamkeit gegen Zahnschmerzen jedoch wissenschaftlich nicht belegt ist.

Die folgenden Mittel sollten Sie nicht zur Behandlung von Zahnschmerzen verwenden:

Wasserstoffsuperoxyd: Peroxid ist ein beliebtes Hausmittel gegen Zahnschmerzen, meist wegen seiner antibakteriellen Eigenschaften. Leider wird dieses Antiseptikum auch mit erhöhten Raten von Mundkrebs in Verbindung gebracht. Außerdem gibt es keinen Beweis dafür, dass es die Symptome von Zahnschmerzen lindert. Außerdem stört es das orale Mikrobiom, was das Letzte ist, was Sie wollen, wenn Sie versuchen, Ihre Mundgesundheit zu verbessern.

Vanilleextrakt: Vanilleextrakt enthält viel Ethanol, was ein Grund dafür sein könnte, dass er häufig zur Linderung von Zahnschmerzen verwendet wird. Es gibt jedoch keinen Beweis dafür, dass er zuverlässig — oder sicher — Zahnschmerzen lindert.

Knoblauch: Ähnlich wie Wasserstoffperoxid wird auch Knoblauch häufig als Hausmittel gegen Zahnschmerzen angepriesen. Es gibt jedoch keine Forschungsergebnisse, die seine Wirksamkeit belegen.

Alkohol: Weder für Franzbranntwein noch für Whiskey wurde nachgewiesen, dass sie die folkloristische schmerzlindernde Wirkung haben, die ihnen oft nachgesagt wird. Nein, Alkohol wird Ihre Zahnschmerzen wahrscheinlich nicht beseitigen.

Bleichmittel: Bleichmittel ist nicht gut für Zahnschmerzen. Es ist ätzend und führt zu schweren Verätzungen und zum schmerzhaften Absterben von Gewebe im Mund.

Aspirin auf den Zähnen: Aspirin auf die Zähne zu reiben, ist ein weiteres altes Mittel, das bei Zahnschmerzen empfohlen wird. Es funktioniert nicht nur nicht, sondern führt auch zu Geschwüren an den Zähnen, der Zunge und allen oralen Geweben, die damit in Berührung kommen.

Vorbeugung von Zahnschmerzen

Um schmerzhafte Zähne zu vermeiden, befolgen Sie diese Methoden zur Vorbeugung von Karies:

Praktizieren Sie eine gute Zahnpflege (Zahnbürste, Zahnseide, Zungenschaber und Ölziehen).

Verwenden Sie eine Nano-Hydroxylapatit-Zahnpasta, die Ihre Zahnstruktur aufbaut und empfindliche Zähne reduziert.

Ziehen Sie eine elektrische Zahnbürste in Betracht, wenn Sie ein hohes Risiko für Zahnschmerzen durch Karies oder Parodontitis haben.

Ernähren Sie sich nährstoffreich und zuckerarm, um die Bildung von Zahnbelag und Karies zu verringern.

Verwenden Sie jede Nacht Mundpflaster, um Mundtrockenheit zu vermeiden.

Vermeiden Sie den Verzehr großer Mengen sehr säurehaltiger Lebensmittel und Getränke (einschließlich sehr säurehaltiger Früchte).

Lassen Sie niemals die halbjährlichen zahnärztlichen Kontrolluntersuchungen aus — diese helfen Ihrem Zahnarzt, Probleme frühzeitig zu erkennen, bevor sie sich zu Schmerzen entwickeln.

Tragen Sie bei körperlicher Aktivität oder beim Sport immer einen Mundschutz.

Legen Sie einen Sicherheitsgurt im Auto an.

Benutzen Sie Ihre Zähne nur zum Kauen — öffnen Sie keine Verpackungen, drehen Sie keine Dosenlasche um und kauen Sie nicht auf einem Stift.

Mit diesen Hausmitteln und Tipps zur Vorsorge sind Sie bestens auf Zahnschmerzen vorbereitet!

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