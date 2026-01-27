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Zahnzusatzversicherung DFV

DFV Zahnzusatzversicherung: Erfahrungen mit dem 10-fachen Testsieger

Die DFV Zahnzusatzversicherung lockt mit dem Versprechen einer 100-prozentigen Kostenerstattung und dem Titel des 10-fachen Teststiegers bei Stiftung Warentest.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Als Rekordhalter unter den Zahnzusatzversicherungen verspricht die Deutsche Familienversicherung (DFV) seit Jahren Spitzenleistungen zu fairen Preisen. Doch halten die Tarife auch im Alltag, was sie versprechen? In unserem umfassenden Test beleuchten wir die aktuellen Erfahrungen mit der DFV Zahnzusatzversicherung, analysieren Kosten und Leistungen und zeigen Ihnen, ob sich der Abschluss 2026 wirklich lohnt. Dabei gehen wir auch kritischen Stimmen nach und prüfen, wo mögliche Fallstricke lauern.

Was ist die DFV Zahnzusatzversicherung?

Die Deutsche Familienversicherung AG ist ein börsennotiertes Insurtech-Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, das sich als erster volldigitalisierter Versicherer Deutschlands positioniert. Seit der Gründung 2007 hat sich die DFV auf innovative Versicherungslösungen spezialisiert und dabei besonders im Bereich der Zahnzusatzversicherungen von sich reden gemacht.

Das Unternehmen machte 2015 erstmals auf sich aufmerksam, als es als erste Versicherung eine 100-prozentige Kostenerstattung für Zahnersatz anbot – ein Novum, das die gesamte Branche aufmischte. Diese Pionierleistung bescherte der DFV über Jahre hinweg Spitzenplätze in Tests und Vergleichen.

DFV Zahnzusatzversicherung ist Testsieger
DFV zum 10. Mal Testsieger!

Der Weg zum Rekord-Testsieger

Die DFV-Zahnzusatzversicherung wurde von Stiftung Warentest bereits zehn Mal in Folge zum Testsieger gekürt – ein Rekord, den kein anderer Anbieter erreicht hat. Im aktuellen Test erhielt der Tarif „DFV-ZahnSchutz Exklusiv 100″ erneut die Bestnote „SEHR GUT” (0,5). Allerdings muss sich die DFV das Siegertreppchen mittlerweile mit mehreren anderen Anbietern teilen, da die Konkurrenz aufgeholt hat.

Welche Tarife bietet die DFV Zahnzusatzversicherung an?

Die DFV folgt einem bewährten Tarifmodell mit vier unterschiedlichen Leistungsstufen, die sich hauptsächlich durch den Erstattungssatz unterscheiden:

Die vier DFV-Tarife im Überblick

Hier die Leistungen der Tarife im Überblick:

BasisKomfortPremiumExklusiv
Erstattung auf Zahnbehandlung, Zahnersatz, Zahnimplantate, Kieferorthopädie50 %70 %80 %100 %
Prophylaxe100 € pro Jahr140 € pro Jahr160 € pro Jahr200 € pro Jahr
Preisab 9,10 €ab 12,60 €ab 14,30 €ab 17,80 €

Die Preise sind altersgestaffelt und steigen mit zunehmendem Lebensalter an. Eine Besonderheit: Versicherte über 81 Jahren zahlen wieder deutlich weniger – der Beitrag sinkt um etwa 50 Prozent in allen Tarifstufen.

Individuelle Top-Zahnzusatzversicherung
Individuelle Top-Zahnzusatzversicherung
Der 10-fache Finanz-Testsieger DFV bietet günstigen Rundum-Versicherungsschutz, individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst.

Was übernimmt die DFV Zahnzusatzversicherung?

Umfassender Leistungskatalog ohne Einschränkungen

Die DFV-Zahnzusatzversicherung deckt alle wichtigen Bereiche der zahnmedizinischen Versorgung ab:

Zahnbehandlungen

  • Wurzelbehandlungen und Revisionen
  • Parodontosebehandlungen
  • Hochwertige Kunststoff- und Kompositfüllungen
  • Einlagefüllungen (Inlays, Onlays)
  • Mikroinvasive Kariesinfiltration
  • Veneers bei medizinischer Notwendigkeit

Zahnersatz

  • Kronen (auch Vollkeramik)
  • Brücken aller Art
  • Prothesen (Teil- und Vollprothesen)
  • Implantate inklusive Suprakonstruktion
  • Funktionstherapeutische Maßnahmen
Zahnzusatzversicherung DFV Patientin

Prophylaxe

Kieferorthopädie

  • Behandlungen aller KIG-Stufen (1-5)
  • Ohne Altersbegrenzung
  • Mit und ohne GKV-Vorleistung
  • Bei fehlender GKV-Leistung: bis zu 2.000 € pro Fall

Besondere Leistungsmerkmale

Ein Alleinstellungsmerkmal der DFV ist die GOZ-Garantie: Auch zukünftige, heute noch unbekannte zahnmedizinische Behandlungsmethoden sind automatisch mitversichert, sofern sie medizinisch notwendig sind.

Individuelle Top-Zahnzusatzversicherung
Individuelle Top-Zahnzusatzversicherung
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Aktuelle Preise und Kostenstruktur 2026

Die Beiträge der DFV-Zahnzusatzversicherung sind ohne Altersrückstellungen kalkuliert, was bedeutet, dass sie mit steigendem Alter automatisch angepasst werden. Hier die aktuellen Beispielpreise:

BasisKomfortPremiumExklusiv
Preis für 18-Jährige9,10 € pro Monat12,60 € pro Monat14,30 € pro Monat17,80 € pro Monat
Preis für 30-Jährige14,90 € pro Monat20,60 € pro Monat23,60 € pro Monat29,30 € pro Monat
Preis für 40-Jährige19,20 € pro Monat26,60 € pro Monat30,30 € pro Monat37,70 € pro Monat
Preis für 70-Jährige34,60 € pro Monat47,80 € pro Monat54,40 € pro Monat67,60 € pro Monat
Preis für 80-Jährige30,30 € pro Monat41,80 € pro Monat47,50 € pro Monat59 € pro Monat

Leistungsbegrenzungen in den ersten Jahren

Alle DFV-Tarife unterliegen in den ersten vier Versicherungsjahren einer Summenstaffel:

Tarif1. Jahr2. Jahr3. Jahr4. Jahr
Basis675 €1.750 €22.625 €3.500 €
Komfort1.225 €2.450 €3.675 €4.900 €
Premium1.400 €2.800 €4.200 €5.600 €
Exklusiv1.750 €3.500 €5.250 €7.000 €

Ab dem 5. Versicherungsjahr entfallen diese Begrenzungen vollständig. Bei Unfällen greifen die Limits von Anfang an nicht.

Kundenexperfahrungen: Was sagen die Versicherten?

Positive Erfahrungen überwiegen

Die Kundenbewertungen zur DFV fallen überwiegend positiv aus. Auf Trustpilot erreicht das Unternehmen 4,4 von 5 Sternen bei über 5.800 Bewertungen. Besonders gelobt werden:

Schnelle Abwicklung

“Erstattung binnen weniger Tage – das ist wirklich schnell! Ich spreche da aus Erfahrung.” (Kundenbewertung)

Unkomplizierte App-Nutzung Die DFV-App wurde von der WirtschaftsWoche zur besten Versicherungs-App Deutschlands gekürt. Kunden schätzen die einfache Rechnungseinreichung per Foto.

Zuverlässige Leistung

“Abwicklung von Implantaten und den Rechnungen absolut reibungslos. Super Versicherung.” (Langzeit-Kunde)

Kritische Stimmen und Problemfelder

Trotz der vielen positiven Bewertungen gibt es auch kritische Erfahrungsberichte, die auf systematische Probleme hindeuten:

Probleme bei Vorerkrankungen Mehrere Kunden berichten von nachträglichen Leistungsausschlüssen: “Der DFV fiel nach 8 Jahren plötzlich auf, dass ja eine Vorerkrankung bestand und hat sich darauf berufen, dass somit keine Zahlung erfolgen kann.”

Weitreichende Ausschlussklauseln Experten warnen: “Die DFV formuliert den Leistungsausschluss für bereits angeratene Behandlungen etwas weitgehender als andere Versicherungen.”

Bürokratie bei größeren Fällen

“Schneller Abschluss, aber wenn man die Versicherung benötigt, gibt es nur Bürokratie und es wird gesucht und gefunden, warum nicht bezahlt wird.” (Kritischer Kunde)

Vor- und Nachteile der DFV-Zahnzusatzversicherung

Die Vorteile

Umfassender Schutz ohne Wartezeit

  • Sofortiger Versicherungsschutz nach Abschluss
  • Keine Wartezeiten für Prophylaxe oder Behandlungen
  • Weltweiter Versicherungsschutz

Hohe Leistungen bereits im ersten Jahr Die DFV bietet im Vergleich zu anderen Anbietern hohe Erstattungsbeträge schon in den ersten Versicherungsjahren.

Digitaler Service

  • Preisgekrönte App für einfache Rechnungsabwicklung
  • Schnelle Bearbeitung (oft innerhalb von 48 Stunden)
  • Keine Gesundheitsfragen beim Abschluss

Die Nachteile

Strenge Ausschlussregelungen

  • Behandlungen an bereits erkrankten Zähnen sind ausgeschlossen
  • Fehlende Zähne werden nicht mitversichert
  • Bereits angeratene Behandlungen sind vom Schutz ausgenommen

Preisliche Nachteile Im direkten Vergleich schneiden die DFV-Tarife beim Preis-Leistungs-Verhältnis nur mittelmäßig ab. Andere Anbieter bieten ähnliche Leistungen oft günstiger.

Beitragsentwicklung Die Beiträge steigen altersbedingt automatisch an, da keine Altersrückstellungen gebildet werden.

Individuelle Top-Zahnzusatzversicherung
Individuelle Top-Zahnzusatzversicherung
Der 10-fache Finanz-Testsieger DFV bietet günstigen Rundum-Versicherungsschutz, individuell an ihre Bedürfnisse angepasst.

Für wen ist die DFV Zahnzusatzversicherung geeignet?

Ideale Zielgruppen

Junge Erwachsene mit gesunden Zähnen Wer früh vorsorgt und noch keine zahnmedizinischen Probleme hat, profitiert von den günstigen Einstiegspreisen und dem umfassenden Schutz.

Technikaffine Kunden Die digitale Abwicklung über die preisgekrönte App macht die DFV besonders attraktiv für Kunden, die Wert auf moderne, unkomplizierte Services legen.

Familien mit Kindern Der Verzicht auf Gesundheitsfragen und die Abdeckung aller KIG-Stufen ohne Altersbegrenzung machen die DFV für Familien interessant.

Weniger geeignet für

Personen mit bestehenden Zahnproblemen Wer bereits fehlende oder behandlungsbedürftige Zähne hat, sollte sich über die strengen Ausschlussklauseln der DFV bewusst sein.

Preisbewusste Kunden Im direkten Preisvergleich gibt es oft günstigere Alternativen mit ähnlichen Leistungen.

Tipps für den Abschluss einer DFV-Zahnzusatzversicherung

Zahnzusatzversicherung als Vorsorge.jpg

Vor dem Abschluss beachten

  1. Zahnstatus dokumentieren lassen Lassen Sie sich den aktuellen Zustand Ihrer Zähne schriftlich vom Zahnarzt bestätigen, um späteren Diskussionen vorzubeugen.
  2. Tarif sorgfältig wählen Überlegen Sie, ob Sie wirklich 100-prozentigen Schutz benötigen oder ob ein günstigerer Tarif mit 70-80 Prozent Erstattung ausreicht.
  3. Vergleich durchführen Nutzen Sie Vergleichsportale, um die DFV-Angebote mit der Konkurrenz abzugleichen.

Bei bestehenden Problemen

Wenn Sie bereits Zahnprobleme haben, sollten Sie ehrlich abwägen, ob eine Zahnzusatzversicherung noch sinnvoll ist, oder ob das Geld besser in einen Spartopf für Zahnbehandlungen fließt.

Kündigung und Wechsel

Die DFV-Zahnzusatzversicherung hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Danach können Sie täglich kündigen. Ein Wechsel zu einem anderen Anbieter ist jederzeit möglich, allerdings beginnen bei einer neuen Versicherung die Summenstaffeln erneut.

Kündigungsfristen:

  • Innerhalb der ersten zwei Jahre: Kündigung nur zur Beitragserhöhung möglich
  • Nach zwei Jahren: Tägliche Kündigungsmöglichkeit
  • Bei Beitragsanpassungen: Sonderkündigungsrecht

Fazit: Lohnt sich die DFV-Zahnzusatzversicherung 2026?

Die DFV-Zahnzusatzversicherung ist und bleibt ein solides Produkt mit umfassenden Leistungen und einem ausgezeichneten digitalen Service. Der Titel des 10-fachen Teststiegers ist durchaus berechtigt, auch wenn die Konkurrenz mittlerweile aufgeholt hat.

Klare Vorteile sind der Verzicht auf Wartezeiten, die hohen Erstattungsbeträge bereits in den ersten Jahren und der hervorragende digitale Service über die preisgekrönte App.

Kritisch zu sehen sind die im Vergleich zur Konkurrenz strengeren Ausschlussklauseln und das teilweise ungünstige Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders bei bestehenden Zahnproblemen ist Vorsicht geboten.

Individuelle Top-Zahnzusatzversicherung
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Der 10-fache Finanz-Testsieger DFV bietet günstigen Rundum-Versicherungsschutz, individuell an ihre Bedürfnisse angepasst.

Unser Rat: Die DFV eignet sich besonders für junge, gesunde Menschen, die Wert auf digitalen Service legen. Bei bestehenden Zahnproblemen oder einem knappen Budget sollten Sie Alternativen prüfen. Ein gründlicher Vergleich verschiedener Anbieter ist in jedem Fall empfehlenswert, da die Unterschiede erheblich sein können.

Die Zahngesundheit ist eine Investition fürs Leben – wählen Sie Ihren Versicherungsschutz daher sorgfältig aus und lassen Sie sich gegebenenfalls unabhängig beraten.

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